Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,79 0,21 -38,11 Acıpayam Selüloz 16,54 0,12 -2,87 Adel Kalemcilik 26,04 -1,29 -23,94 Adese Gayrimenkul 1,25 2,46 -55,36 Afyon Çimento 3,70 0,82 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 18,65 0,05 6,06 Ak Enerji 1,82 0,00 -17,65 Akbank 5,88 -0,17 -12,99 Akçansa 15,35 0,33 -4,67 Akdeniz Yatırım Hold. 2,17 4,83 -9,70 Akfen GMYO 2,82 2,17 8,01 Akın Tekstil 33,76 0,24 6,30 Akiş GMYO 1,87 1,08 -33,03 Akmerkez GMYO 38,90 0,36 -37,08 Aksa 19,60 0,51 41,88 Aksa Enerji 14,35 -0,62 92,88 Aksigorta 7,66 0,79 -11,94 Aksu Enerji 10,75 -1,01 42,44 Alarko Carrıer 362,30 -0,74 -0,33 Alarko GMYO 20,48 0,20 -19,15 Alarko Holding 9,02 1,35 5,85 Albaraka Türk 1,48 0,68 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 26,02 0,62 -12,27 Alkim Kağıt 14,81 0,61 14,42 Alkim Kimya 15,02 -0,07 6,62 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,74 -2,79 -20,55 Altınyunus Çeşme 57,45 -1,63 14,99 Anadolu Efes 22,32 1,73 4,49 Anadolu Grubu Holding 24,10 0,00 -7,75 Anadolu Hayat Emek. 9,37 -0,32 16,61 Anadolu Isuzu 16,15 0,94 -10,28 Anadolu Sigorta 6,31 -0,47 -12,61 Anel Elektrik 3,10 9,93 -2,21 Arçelik 32,16 0,12 13,01 ARD Bilişim Teknolojileri 51,05 0,59 6,18 Arena Bilgisayar 10,22 0,49 -6,26 Armada Bilgisayar 53,30 -0,37 8,60 Arsan Tekstil 4,87 -0,20 20,69 Arzum Ev Aletleri 17,48 -0,63 -27,66 Aselsan 15,82 -0,44 -13,32 Ata GMYO 4,44 0,45 -19,42 Atakule GMYO 3,53 -4,59 50,78 Atlantis Yatırım Holding 4,06 0,00 -26,98 Atlas Yat. Ort. 1,49 0,00 -14,86 ATP Bilgisayar 34,90 0,00 Avrasya GMYO 3,45 1,47 31,71 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 0,00 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 5,13 0,59 -14,50 Aydem Enerji 7,55 0,13 Ayen Enerji 5,03 -1,18 -7,02 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,35 -0,10 71,55 Aygaz 15,10 0,20 6,44 Bagfaş 18,35 0,22 -8,25 Bak Ambalaj 20,70 1,67 4,67 Balatacılar Balatacılık 8,29 9,95 0,61 Bantaş Ambalaj 3,53 -0,28 12,90 Banvit 65,30 -1,06 25,58 Başkent Doğalgaz GMYO 23,64 0,94 Baştaş Başkent Çimento 9,00 0,56 -48,19 Batı Çimento 12,99 4,17 175,80 Batısöke Çimento 2,63 8,23 7,79 Bayrak Taban Sanayi 8,69 0,35 -18,10 Bera Holding 9,71 -0,72 -52,12 Berkosan Yalıtım 9,91 0,92 11,10 Beşiktaş Futbol Yat. 5,68 0,35 40,59 Beyaz Filo 8,73 1,16 -13,39 Bilici Yatırım 18,04 0,50 226,02 Bim Mağazalar 72,15 0,42 1,20 Biotrend Çevre ve Enerji 29,38 0,62 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 11,02 -0,45 Birlik Mensucat 2,07 0,00 -40,17 Bizim Mağazaları 12,37 0,24 -19,47 BMS Çelik Hasır 8,23 0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,65 -0,43 Borusan Mannesmann 26,36 0,00 -5,18 Borusan Yat. Paz. 463,50 -0,02 2,03 Bosch Fren Sistemleri 874,90 -0,13 -28,85 Bossa 31,94 -1,84 78,94 Brisa 22,10 0,82 14,13 Burçelik 18,17 0,11 -13,56 Burçelik Vana 21,10 0,00 -57,51 Bursa Çimento 3,57 2,29 -28,28 Carrefoursa 38,98 -0,97 -45,71 Casa Emtia Petrol 113,90 4,78 7,45 Ceo Event Medya 8,17 0,86 27,06 Coca Cola İçecek 87,90 0,40 38,41 Cosmos Yat. Holding 11,00 4,96 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,53 0,67 -22,83 Çan2 Termik 13,75 -0,58 Çelebi 191,60 8,49 4,97 Çelik Halat 6,44 0,16 -29,21 Çemaş Döküm 1,24 0,00 -27,17 Çemtaş 13,60 0,29 -13,44 Çimbeton 218,50 -1,97 -26,31 Çimentaş 27,26 0,37 -24,61 Çimsa 25,84 0,86 45,17 Çuhadaroğlu Metal 7,66 0,92 0,69 Dagi Giyim 3,98 4,46 16,84 Dagi Yatırım Holding 14,13 0,71 9,53 Dardanel 3,29 1,54 -38,22 Datagate Bilgisayar 12,34 -1,12 -23,40 Demısaş Döküm 7,21 0,28 11,34 Denge Holding 1,70 -0,58 -44,03 Deniz GMYO 2,39 1,27 29,75 Derimod 9,94 -0,10 2,05 Derlüks Yatırım Holding 5,15 -1,53 -41,61 Desa Deri 9,50 -2,06 -2,46 Despec Bilgisayar 9,74 0,41 -25,42 Deva Holding 24,02 0,50 -0,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,82 2,07 9,70 Diriteks Diriliş Tekstil 3,57 9,85 -4,29 Ditaş Doğan 15,62 -0,13 20,10 DO-CO 666,70 1,02 5,83 Doğan Burda 24,10 -1,15 7,40 Doğan Holding 2,58 0,39 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 1,38 -5,54 Doğusan 7,04 -1,68 60,73 Doğuş GMYO 8,86 -0,23 8,45 Doğuş Otomotiv 29,34 4,79 13,18 Döktaş Dökümcülük 33,20 2,53 8,43 Duran Doğan Basım 12,26 -0,33 16,87 Dyo Boya 10,63 0,66 -5,49 Eczacıbaşı İlaç 6,35 1,93 -11,83 Eczacıbaşı Yatırım 44,50 0,23 65,31 E-Data Teknoloji 13,97 4,72 Edip Gayrimenkul 3,59 1,70 8,13 Ege Endüstri 1.227,90 -0,30 -26,25 Ege Gübre 171,60 0,23 19,62 Ege Profil 29,32 -1,21 -23,33 Ege Seramik 13,95 -0,21 44,37 Egeplast 23,02 1,77 -30,87 Ekiz Kimya 6,35 -0,63 -10,94 Emek Elektrik 2,71 -0,73 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,90 0,00 -43,27 Emlak Konut GMYO 1,84 0,00 -12,99 Enerjisa Enerji 11,29 1,71 -2,09 Enka İnşaat 10,73 -2,19 52,38 Erbosan 135,60 2,73 234,36 Ereğli Demir Çelik 18,63 -0,80 41,82 Ersu Gıda 3,23 -0,31 -34,62 Escar Turizm Taşımacılık 21,78 4,21 Escort Teknoloji 5,74 -0,86 -12,63 Esenboğa Elektrik 36,08 0,00 89,63 Etiler Gıda 5,40 -2,70 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 5,63 -2,09 47,40 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 0,28 1,46 Euro Yat. Ort. 3,49 0,00 -21,42 Euro Yatırım Holding 3,16 0,32 11,27 Fade Gıda 8,69 -0,57 67,06 Fenerbahçe Futbol 34,82 1,81 17,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 0,00 -15,87 F-M İzmit Piston 122,90 -1,13 0,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,83 1,17 6,14 Ford Otosan 171,10 -0,41 40,09 Formet Metal ve Cam 1,20 -0,83 -51,08 Frigo Pak Gıda 16,85 0,24 -19,69 Galata Wind Enerji 3,71 0,82 Galatasaray Sportif 3,57 1,71 -11,85 Garanti Bankası 9,85 -0,30 -2,96 Garanti Faktoring 8,60 5,13 -22,73 Garanti Yat. Ort. 2,20 -0,45 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,42 1,37 25,21 Gediz Ambalaj 18,68 -1,22 39,40 Gen İlaç 15,74 -0,94 Gentaş 3,25 0,93 -27,99 Gersan Elektrik 5,75 0,17 -6,35 Girişim Elektrik Sanayi 23,04 -0,17 Global Men. Değ. 6,07 1,68 1,00 Global Yat. Holding 2,25 0,90 -35,96 Good-Year 7,76 1,31 -2,61 Göltaş Çimento 41,40 -0,24 0,87 Gözde Girişim 5,83 3,74 -26,94 GSD Denizcilik 2,71 0,00 11,29 GSD Holding 2,11 1,44 -15,94 Gübre Fabrik. 52,30 0,87 -39,22 Güler Yat. Holding 2,35 0,43 -32,13 Halk GMYO 2,24 1,82 -26,51 Hatay Tekstil 17,69 0,80 29,74 Hedef Girişim 2,70 0,37 6,94 Hektaş 8,34 -0,60 56,11 HUB Girişim 10,26 0,00 -43,63 Hürriyet Gzt. 1,73 2,98 -17,62 ICBC Turkey Bank 5,02 -0,99 -22,77 İdealist Danışmanlık 45,42 0,71 237,44 İdealist GMYO 2,65 0,00 11,67 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,00 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,24 1,64 -49,67 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,83 1,22 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,46 -1,37 39,04 Info Yatırım 3,88 -1,27 -16,93 İntema 36,90 0,33 -7,52 Inveo Yatırım Holding 100,70 2,34 127,73 İpek Doğal Enerji 12,51 0,97 -4,36 İskenderun Demir Çelik 12,36 -0,08 36,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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