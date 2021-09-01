Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,79
|0,21
|-38,11
|Acıpayam Selüloz
|16,54
|0,12
|-2,87
|Adel Kalemcilik
|26,04
|-1,29
|-23,94
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|2,46
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,70
|0,82
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,65
|0,05
|6,06
|Ak Enerji
|1,82
|0,00
|-17,65
|Akbank
|5,88
|-0,17
|-12,99
|Akçansa
|15,35
|0,33
|-4,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,17
|4,83
|-9,70
|Akfen GMYO
|2,82
|2,17
|8,01
|Akın Tekstil
|33,76
|0,24
|6,30
|Akiş GMYO
|1,87
|1,08
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|38,90
|0,36
|-37,08
|Aksa
|19,60
|0,51
|41,88
|Aksa Enerji
|14,35
|-0,62
|92,88
|Aksigorta
|7,66
|0,79
|-11,94
|Aksu Enerji
|10,75
|-1,01
|42,44
|Alarko Carrıer
|362,30
|-0,74
|-0,33
|Alarko GMYO
|20,48
|0,20
|-19,15
|Alarko Holding
|9,02
|1,35
|5,85
|Albaraka Türk
|1,48
|0,68
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,02
|0,62
|-12,27
|Alkim Kağıt
|14,81
|0,61
|14,42
|Alkim Kimya
|15,02
|-0,07
|6,62
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,74
|-2,79
|-20,55
|Altınyunus Çeşme
|57,45
|-1,63
|14,99
|Anadolu Efes
|22,32
|1,73
|4,49
|Anadolu Grubu Holding
|24,10
|0,00
|-7,75
|Anadolu Hayat Emek.
|9,37
|-0,32
|16,61
|Anadolu Isuzu
|16,15
|0,94
|-10,28
|Anadolu Sigorta
|6,31
|-0,47
|-12,61
|Anel Elektrik
|3,10
|9,93
|-2,21
|Arçelik
|32,16
|0,12
|13,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,05
|0,59
|6,18
|Arena Bilgisayar
|10,22
|0,49
|-6,26
|Armada Bilgisayar
|53,30
|-0,37
|8,60
|Arsan Tekstil
|4,87
|-0,20
|20,69
|Arzum Ev Aletleri
|17,48
|-0,63
|-27,66
|Aselsan
|15,82
|-0,44
|-13,32
|Ata GMYO
|4,44
|0,45
|-19,42
|Atakule GMYO
|3,53
|-4,59
|50,78
|Atlantis Yatırım Holding
|4,06
|0,00
|-26,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|0,00
|-14,86
|ATP Bilgisayar
|34,90
|0,00
|Avrasya GMYO
|3,45
|1,47
|31,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|0,00
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,13
|0,59
|-14,50
|Aydem Enerji
|7,55
|0,13
|Ayen Enerji
|5,03
|-1,18
|-7,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,35
|-0,10
|71,55
|Aygaz
|15,10
|0,20
|6,44
|Bagfaş
|18,35
|0,22
|-8,25
|Bak Ambalaj
|20,70
|1,67
|4,67
|Balatacılar Balatacılık
|8,29
|9,95
|0,61
|Bantaş Ambalaj
|3,53
|-0,28
|12,90
|Banvit
|65,30
|-1,06
|25,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,64
|0,94
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|0,56
|-48,19
|Batı Çimento
|12,99
|4,17
|175,80
|Batısöke Çimento
|2,63
|8,23
|7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|8,69
|0,35
|-18,10
|Bera Holding
|9,71
|-0,72
|-52,12
|Berkosan Yalıtım
|9,91
|0,92
|11,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,68
|0,35
|40,59
|Beyaz Filo
|8,73
|1,16
|-13,39
|Bilici Yatırım
|18,04
|0,50
|226,02
|Bim Mağazalar
|72,15
|0,42
|1,20
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,38
|0,62
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|11,02
|-0,45
|Birlik Mensucat
|2,07
|0,00
|-40,17
|Bizim Mağazaları
|12,37
|0,24
|-19,47
|BMS Çelik Hasır
|8,23
|0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,65
|-0,43
|Borusan Mannesmann
|26,36
|0,00
|-5,18
|Borusan Yat. Paz.
|463,50
|-0,02
|2,03
|Bosch Fren Sistemleri
|874,90
|-0,13
|-28,85
|Bossa
|31,94
|-1,84
|78,94
|Brisa
|22,10
|0,82
|14,13
|Burçelik
|18,17
|0,11
|-13,56
|Burçelik Vana
|21,10
|0,00
|-57,51
|Bursa Çimento
|3,57
|2,29
|-28,28
|Carrefoursa
|38,98
|-0,97
|-45,71
|Casa Emtia Petrol
|113,90
|4,78
|7,45
|Ceo Event Medya
|8,17
|0,86
|27,06
|Coca Cola İçecek
|87,90
|0,40
|38,41
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|4,96
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|0,67
|-22,83
|Çan2 Termik
|13,75
|-0,58
|Çelebi
|191,60
|8,49
|4,97
|Çelik Halat
|6,44
|0,16
|-29,21
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,00
|-27,17
|Çemtaş
|13,60
|0,29
|-13,44
|Çimbeton
|218,50
|-1,97
|-26,31
|Çimentaş
|27,26
|0,37
|-24,61
|Çimsa
|25,84
|0,86
|45,17
|Çuhadaroğlu Metal
|7,66
|0,92
|0,69
|Dagi Giyim
|3,98
|4,46
|16,84
|Dagi Yatırım Holding
|14,13
|0,71
|9,53
|Dardanel
|3,29
|1,54
|-38,22
|Datagate Bilgisayar
|12,34
|-1,12
|-23,40
|Demısaş Döküm
|7,21
|0,28
|11,34
|Denge Holding
|1,70
|-0,58
|-44,03
|Deniz GMYO
|2,39
|1,27
|29,75
|Derimod
|9,94
|-0,10
|2,05
|Derlüks Yatırım Holding
|5,15
|-1,53
|-41,61
|Desa Deri
|9,50
|-2,06
|-2,46
|Despec Bilgisayar
|9,74
|0,41
|-25,42
|Deva Holding
|24,02
|0,50
|-0,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,82
|2,07
|9,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,57
|9,85
|-4,29
|Ditaş Doğan
|15,62
|-0,13
|20,10
|DO-CO
|666,70
|1,02
|5,83
|Doğan Burda
|24,10
|-1,15
|7,40
|Doğan Holding
|2,58
|0,39
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|1,38
|-5,54
|Doğusan
|7,04
|-1,68
|60,73
|Doğuş GMYO
|8,86
|-0,23
|8,45
|Doğuş Otomotiv
|29,34
|4,79
|13,18
|Döktaş Dökümcülük
|33,20
|2,53
|8,43
|Duran Doğan Basım
|12,26
|-0,33
|16,87
|Dyo Boya
|10,63
|0,66
|-5,49
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|1,93
|-11,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,50
|0,23
|65,31
|E-Data Teknoloji
|13,97
|4,72
|Edip Gayrimenkul
|3,59
|1,70
|8,13
|Ege Endüstri
|1.227,90
|-0,30
|-26,25
|Ege Gübre
|171,60
|0,23
|19,62
|Ege Profil
|29,32
|-1,21
|-23,33
|Ege Seramik
|13,95
|-0,21
|44,37
|Egeplast
|23,02
|1,77
|-30,87
|Ekiz Kimya
|6,35
|-0,63
|-10,94
|Emek Elektrik
|2,71
|-0,73
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|20,90
|0,00
|-43,27
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|11,29
|1,71
|-2,09
|Enka İnşaat
|10,73
|-2,19
|52,38
|Erbosan
|135,60
|2,73
|234,36
|Ereğli Demir Çelik
|18,63
|-0,80
|41,82
|Ersu Gıda
|3,23
|-0,31
|-34,62
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,78
|4,21
|Escort Teknoloji
|5,74
|-0,86
|-12,63
|Esenboğa Elektrik
|36,08
|0,00
|89,63
|Etiler Gıda
|5,40
|-2,70
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,63
|-2,09
|47,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|0,28
|1,46
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|0,00
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|0,32
|11,27
|Fade Gıda
|8,69
|-0,57
|67,06
|Fenerbahçe Futbol
|34,82
|1,81
|17,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|0,00
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|122,90
|-1,13
|0,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,83
|1,17
|6,14
|Ford Otosan
|171,10
|-0,41
|40,09
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|-0,83
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|16,85
|0,24
|-19,69
|Galata Wind Enerji
|3,71
|0,82
|Galatasaray Sportif
|3,57
|1,71
|-11,85
|Garanti Bankası
|9,85
|-0,30
|-2,96
|Garanti Faktoring
|8,60
|5,13
|-22,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|-0,45
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,42
|1,37
|25,21
|Gediz Ambalaj
|18,68
|-1,22
|39,40
|Gen İlaç
|15,74
|-0,94
|Gentaş
|3,25
|0,93
|-27,99
|Gersan Elektrik
|5,75
|0,17
|-6,35
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,04
|-0,17
|Global Men. Değ.
|6,07
|1,68
|1,00
|Global Yat. Holding
|2,25
|0,90
|-35,96
|Good-Year
|7,76
|1,31
|-2,61
|Göltaş Çimento
|41,40
|-0,24
|0,87
|Gözde Girişim
|5,83
|3,74
|-26,94
|GSD Denizcilik
|2,71
|0,00
|11,29
|GSD Holding
|2,11
|1,44
|-15,94
|Gübre Fabrik.
|52,30
|0,87
|-39,22
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,43
|-32,13
|Halk GMYO
|2,24
|1,82
|-26,51
|Hatay Tekstil
|17,69
|0,80
|29,74
|Hedef Girişim
|2,70
|0,37
|6,94
|Hektaş
|8,34
|-0,60
|56,11
|HUB Girişim
|10,26
|0,00
|-43,63
|Hürriyet Gzt.
|1,73
|2,98
|-17,62
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|-0,99
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|45,42
|0,71
|237,44
|İdealist GMYO
|2,65
|0,00
|11,67
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|1,64
|-49,67
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|1,22
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|-1,37
|39,04
|Info Yatırım
|3,88
|-1,27
|-16,93
|İntema
|36,90
|0,33
|-7,52
|Inveo Yatırım Holding
|100,70
|2,34
|127,73
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|0,97
|-4,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,36
|-0,08
|36,79
(Sürecek)
Kaynak: AA
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