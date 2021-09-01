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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

01.09.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,790,21-38,11
Acıpayam Selüloz16,540,12-2,87
Adel Kalemcilik26,04-1,29-23,94
Adese Gayrimenkul1,252,46-55,36
Afyon Çimento3,700,82-27,59
AGESA Hayat Emeklilik18,650,056,06
Ak Enerji1,820,00-17,65
Akbank5,88-0,17-12,99
Akçansa15,350,33-4,67
Akdeniz Yatırım Hold.2,174,83-9,70
Akfen GMYO2,822,178,01
Akın Tekstil33,760,246,30
Akiş GMYO1,871,08-33,03
Akmerkez GMYO38,900,36-37,08
Aksa19,600,5141,88
Aksa Enerji14,35-0,6292,88
Aksigorta7,660,79-11,94
Aksu Enerji10,75-1,0142,44
Alarko Carrıer362,30-0,74-0,33
Alarko GMYO20,480,20-19,15
Alarko Holding9,021,355,85
Albaraka Türk1,480,68-23,71
Alcatel Lucent Teletaş26,020,62-12,27
Alkim Kağıt14,810,6114,42
Alkim Kimya15,02-0,076,62
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,74-2,79-20,55
Altınyunus Çeşme57,45-1,6314,99
Anadolu Efes22,321,734,49
Anadolu Grubu Holding24,100,00-7,75
Anadolu Hayat Emek.9,37-0,3216,61
Anadolu Isuzu16,150,94-10,28
Anadolu Sigorta6,31-0,47-12,61
Anel Elektrik3,109,93-2,21
Arçelik32,160,1213,01
ARD Bilişim Teknolojileri51,050,596,18
Arena Bilgisayar10,220,49-6,26
Armada Bilgisayar53,30-0,378,60
Arsan Tekstil4,87-0,2020,69
Arzum Ev Aletleri17,48-0,63-27,66
Aselsan15,82-0,44-13,32
Ata GMYO4,440,45-19,42
Atakule GMYO3,53-4,5950,78
Atlantis Yatırım Holding4,060,00-26,98
Atlas Yat. Ort.1,490,00-14,86
ATP Bilgisayar34,900,00

Avrasya GMYO3,451,4731,71
Avrasya Petrol ve Tur.2,880,00-10,00
Avrupa Yatırım Holding5,130,59-14,50
Aydem Enerji7,550,13

Ayen Enerji5,03-1,18-7,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,35-0,1071,55
Aygaz15,100,206,44
Bagfaş18,350,22-8,25
Bak Ambalaj20,701,674,67
Balatacılar Balatacılık8,299,950,61
Bantaş Ambalaj3,53-0,2812,90
Banvit65,30-1,0625,58
Başkent Doğalgaz GMYO23,640,94

Baştaş Başkent Çimento9,000,56-48,19
Batı Çimento12,994,17175,80
Batısöke Çimento2,638,237,79
Bayrak Taban Sanayi8,690,35-18,10
Bera Holding9,71-0,72-52,12
Berkosan Yalıtım9,910,9211,10
Beşiktaş Futbol Yat.5,680,3540,59
Beyaz Filo8,731,16-13,39
Bilici Yatırım18,040,50226,02
Bim Mağazalar72,150,421,20
Biotrend Çevre ve Enerji29,380,62

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik11,02-0,45

Birlik Mensucat2,070,00-40,17
Bizim Mağazaları12,370,24-19,47
BMS Çelik Hasır8,230,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,65-0,43

Borusan Mannesmann26,360,00-5,18
Borusan Yat. Paz.463,50-0,022,03
Bosch Fren Sistemleri874,90-0,13-28,85
Bossa31,94-1,8478,94
Brisa22,100,8214,13
Burçelik18,170,11-13,56
Burçelik Vana21,100,00-57,51
Bursa Çimento3,572,29-28,28
Carrefoursa38,98-0,97-45,71
Casa Emtia Petrol113,904,787,45
Ceo Event Medya8,170,8627,06
Coca Cola İçecek87,900,4038,41
Cosmos Yat. Holding11,004,9636,48
Credıtwest Faktorıng4,530,67-22,83
Çan2 Termik13,75-0,58

Çelebi191,608,494,97
Çelik Halat6,440,16-29,21
Çemaş Döküm1,240,00-27,17
Çemtaş13,600,29-13,44
Çimbeton218,50-1,97-26,31
Çimentaş27,260,37-24,61
Çimsa25,840,8645,17
Çuhadaroğlu Metal7,660,920,69
Dagi Giyim3,984,4616,84
Dagi Yatırım Holding14,130,719,53
Dardanel3,291,54-38,22
Datagate Bilgisayar12,34-1,12-23,40
Demısaş Döküm7,210,2811,34
Denge Holding1,70-0,58-44,03
Deniz GMYO2,391,2729,75
Derimod9,94-0,102,05
Derlüks Yatırım Holding5,15-1,53-41,61
Desa Deri9,50-2,06-2,46
Despec Bilgisayar9,740,41-25,42
Deva Holding24,020,50-0,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,822,079,70
Diriteks Diriliş Tekstil3,579,85-4,29
Ditaş Doğan15,62-0,1320,10
DO-CO666,701,025,83
Doğan Burda24,10-1,157,40
Doğan Holding2,580,39-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,201,38-5,54
Doğusan7,04-1,6860,73
Doğuş GMYO8,86-0,238,45
Doğuş Otomotiv29,344,7913,18
Döktaş Dökümcülük33,202,538,43
Duran Doğan Basım12,26-0,3316,87
Dyo Boya10,630,66-5,49
Eczacıbaşı İlaç6,351,93-11,83
Eczacıbaşı Yatırım44,500,2365,31
E-Data Teknoloji13,974,72

Edip Gayrimenkul3,591,708,13
Ege Endüstri1.227,90-0,30-26,25
Ege Gübre171,600,2319,62
Ege Profil29,32-1,21-23,33
Ege Seramik13,95-0,2144,37
Egeplast23,021,77-30,87
Ekiz Kimya6,35-0,63-10,94
Emek Elektrik2,71-0,73-5,09
Eminiş Ambalaj20,900,00-43,27
Emlak Konut GMYO1,840,00-12,99
Enerjisa Enerji11,291,71-2,09
Enka İnşaat10,73-2,1952,38
Erbosan135,602,73234,36
Ereğli Demir Çelik18,63-0,8041,82
Ersu Gıda3,23-0,31-34,62
Escar Turizm Taşımacılık21,784,21

Escort Teknoloji5,74-0,86-12,63
Esenboğa Elektrik36,080,0089,63
Etiler Gıda5,40-2,7035,68
Euro Kapital Yat. Ort.5,63-2,0947,40
Euro Trend Yat. Ort.3,590,281,46
Euro Yat. Ort.3,490,00-21,42
Euro Yatırım Holding3,160,3211,27
Fade Gıda8,69-0,5767,06
Fenerbahçe Futbol34,821,8117,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,480,00-15,87
F-M İzmit Piston122,90-1,130,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,831,176,14
Ford Otosan171,10-0,4140,09
Formet Metal ve Cam1,20-0,83-51,08
Frigo Pak Gıda16,850,24-19,69
Galata Wind Enerji3,710,82

Galatasaray Sportif3,571,71-11,85
Garanti Bankası9,85-0,30-2,96
Garanti Faktoring8,605,13-22,73
Garanti Yat. Ort.2,20-0,45-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,421,3725,21
Gediz Ambalaj18,68-1,2239,40
Gen İlaç15,74-0,94

Gentaş3,250,93-27,99
Gersan Elektrik5,750,17-6,35
Girişim Elektrik Sanayi23,04-0,17

Global Men. Değ.6,071,681,00
Global Yat. Holding2,250,90-35,96
Good-Year7,761,31-2,61
Göltaş Çimento41,40-0,240,87
Gözde Girişim5,833,74-26,94
GSD Denizcilik2,710,0011,29
GSD Holding2,111,44-15,94
Gübre Fabrik.52,300,87-39,22
Güler Yat. Holding2,350,43-32,13
Halk GMYO2,241,82-26,51
Hatay Tekstil17,690,8029,74
Hedef Girişim2,700,376,94
Hektaş8,34-0,6056,11
HUB Girişim10,260,00-43,63
Hürriyet Gzt.1,732,98-17,62
ICBC Turkey Bank5,02-0,99-22,77
İdealist Danışmanlık45,420,71237,44
İdealist GMYO2,650,0011,67
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,950,00-24,00
İhlas Gazetecilik1,241,64-49,67
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,831,22-27,19
İndeks Bilgisayar6,46-1,3739,04
Info Yatırım3,88-1,27-16,93
İntema36,900,33-7,52
Inveo Yatırım Holding100,702,34127,73
İpek Doğal Enerji12,510,97-4,36
İskenderun Demir Çelik12,36-0,0836,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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