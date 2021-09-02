Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,82
|0,84
|-37,73
|Acıpayam Selüloz
|16,66
|0,18
|-2,16
|Adel Kalemcilik
|26,10
|-0,08
|-23,76
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,76
|1,35
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,85
|-0,74
|7,20
|Ak Enerji
|1,77
|-2,21
|-19,91
|Akbank
|5,94
|1,02
|-12,10
|Akçansa
|15,27
|0,53
|-5,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,47
|8,81
|2,78
|Akfen GMYO
|3,08
|10,00
|17,97
|Akın Tekstil
|33,96
|0,12
|6,93
|Akiş GMYO
|1,90
|-1,04
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|38,80
|0,47
|-37,24
|Aksa
|19,18
|-1,13
|38,84
|Aksa Enerji
|14,55
|1,32
|95,56
|Aksigorta
|7,65
|-0,39
|-12,05
|Aksu Enerji
|10,80
|1,98
|43,10
|Alarko Carrıer
|346,10
|-2,51
|-4,79
|Alarko GMYO
|20,76
|1,47
|-18,04
|Alarko Holding
|9,02
|0,45
|5,85
|Albaraka Türk
|1,48
|0,68
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,06
|0,08
|-12,14
|Alkim Kağıt
|14,80
|1,37
|14,34
|Alkim Kimya
|15,23
|0,93
|8,11
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,85
|3,93
|-15,53
|Altınyunus Çeşme
|57,30
|-0,87
|14,69
|Anadolu Efes
|22,66
|1,25
|6,08
|Anadolu Grubu Holding
|24,32
|1,42
|-6,91
|Anadolu Hayat Emek.
|9,45
|1,50
|17,60
|Anadolu Isuzu
|16,27
|1,18
|-9,61
|Anadolu Sigorta
|6,32
|0,32
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,93
|-5,48
|-7,57
|Arçelik
|32,44
|0,68
|13,99
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,40
|3,15
|8,99
|Arena Bilgisayar
|10,48
|0,96
|-3,87
|Armada Bilgisayar
|53,30
|1,23
|8,60
|Arsan Tekstil
|4,82
|0,21
|19,45
|Arzum Ev Aletleri
|17,45
|0,52
|-27,79
|Aselsan
|15,77
|0,38
|-13,59
|Ata GMYO
|4,30
|-4,66
|-21,96
|Atakule GMYO
|3,46
|-3,08
|47,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,19
|2,20
|-24,64
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|-16,00
|ATP Bilgisayar
|35,34
|0,40
|Avrasya GMYO
|3,51
|2,63
|34,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,89
|0,00
|-9,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,05
|-0,20
|-15,83
|Aydem Enerji
|7,46
|-0,53
|Ayen Enerji
|5,07
|0,60
|-6,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,07
|0,05
|69,07
|Aygaz
|15,20
|1,47
|7,14
|Bagfaş
|19,00
|0,26
|-5,00
|Bak Ambalaj
|20,62
|0,78
|4,27
|Balatacılar Balatacılık
|7,46
|-9,90
|-9,47
|Bantaş Ambalaj
|3,64
|1,68
|16,42
|Banvit
|66,55
|0,91
|27,98
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,52
|2,17
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|2,15
|-45,31
|Batı Çimento
|12,38
|-1,35
|162,85
|Batısöke Çimento
|2,70
|1,12
|10,66
|Bayrak Taban Sanayi
|8,75
|-0,57
|-17,53
|Bera Holding
|10,84
|6,38
|-46,55
|Berkosan Yalıtım
|9,92
|0,81
|11,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,70
|0,18
|41,09
|Beyaz Filo
|8,88
|1,72
|-11,90
|Bilici Yatırım
|18,44
|2,44
|233,25
|Bim Mağazalar
|71,75
|-0,35
|0,64
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,68
|-1,10
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,63
|-1,94
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,00
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,33
|0,08
|-19,73
|BMS Çelik Hasır
|8,47
|3,42
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,63
|0,22
|Borusan Mannesmann
|26,16
|0,08
|-5,90
|Borusan Yat. Paz.
|452,30
|-1,22
|-0,43
|Bosch Fren Sistemleri
|908,60
|2,42
|-26,11
|Bossa
|31,76
|-0,50
|77,93
|Brisa
|22,16
|1,28
|14,44
|Burçelik
|21,94
|9,92
|4,38
|Burçelik Vana
|24,18
|7,18
|-51,31
|Bursa Çimento
|3,57
|0,00
|-28,28
|Carrefoursa
|38,90
|0,05
|-45,82
|Casa Emtia Petrol
|116,60
|-1,93
|10,00
|Ceo Event Medya
|8,13
|0,25
|26,44
|Coca Cola İçecek
|87,60
|-0,40
|37,93
|Cosmos Yat. Holding
|11,11
|2,40
|37,84
|Credıtwest Faktorıng
|4,51
|0,45
|-23,17
|Çan2 Termik
|13,92
|0,51
|Çelebi
|177,30
|0,11
|-2,86
|Çelik Halat
|6,43
|0,47
|-29,32
|Çemaş Döküm
|1,26
|2,44
|-26,00
|Çemtaş
|13,74
|1,03
|-12,55
|Çimbeton
|226,50
|2,95
|-23,61
|Çimentaş
|27,36
|0,15
|-24,34
|Çimsa
|26,14
|0,15
|46,85
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|0,00
|0,17
|Dagi Giyim
|3,83
|-1,79
|12,44
|Dagi Yatırım Holding
|13,71
|-1,72
|6,28
|Dardanel
|3,31
|-3,22
|-37,84
|Datagate Bilgisayar
|12,66
|0,48
|-21,42
|Demısaş Döküm
|7,14
|0,28
|10,26
|Denge Holding
|1,67
|-0,60
|-45,02
|Deniz GMYO
|2,49
|4,18
|35,18
|Derimod
|9,88
|0,20
|1,44
|Derlüks Yatırım Holding
|5,14
|-0,19
|-41,72
|Desa Deri
|9,21
|-2,02
|-5,44
|Despec Bilgisayar
|9,88
|1,23
|-24,35
|Deva Holding
|24,16
|0,75
|0,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,80
|0,34
|9,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,92
|9,80
|5,09
|Ditaş Doğan
|15,38
|-1,22
|18,25
|DO-CO
|664,30
|-0,08
|5,44
|Doğan Burda
|22,86
|-4,99
|1,87
|Doğan Holding
|2,63
|2,33
|-12,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|1,37
|-4,68
|Doğusan
|7,12
|0,28
|62,56
|Doğuş GMYO
|8,88
|0,11
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|29,30
|-0,07
|13,02
|Döktaş Dökümcülük
|31,98
|-0,06
|4,44
|Duran Doğan Basım
|12,51
|1,62
|19,26
|Dyo Boya
|10,68
|0,75
|-5,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,53
|2,35
|-9,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,64
|-0,36
|65,83
|E-Data Teknoloji
|14,50
|-1,16
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|-0,85
|5,12
|Ege Endüstri
|1.237,00
|0,48
|-25,70
|Ege Gübre
|172,00
|0,47
|19,90
|Ege Profil
|29,10
|-0,48
|-23,90
|Ege Seramik
|14,01
|0,43
|44,99
|Egeplast
|23,40
|0,86
|-29,73
|Ekiz Kimya
|6,40
|0,79
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,69
|-0,74
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|21,20
|1,92
|-42,45
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,64
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|11,42
|0,35
|-0,96
|Enka İnşaat
|10,82
|-1,37
|53,65
|Erbosan
|132,40
|-0,75
|226,47
|Ereğli Demir Çelik
|18,55
|0,32
|41,21
|Ersu Gıda
|3,34
|1,21
|-32,39
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,00
|0,46
|Escort Teknoloji
|5,77
|1,23
|-12,18
|Esenboğa Elektrik
|36,48
|2,53
|91,74
|Etiler Gıda
|5,50
|-4,35
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,50
|0,55
|44,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|0,83
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|3,50
|0,29
|-21,20
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|0,95
|12,68
|Fade Gıda
|8,57
|-0,58
|64,75
|Fenerbahçe Futbol
|35,56
|1,66
|20,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,53
|2,85
|-14,18
|F-M İzmit Piston
|120,60
|-1,07
|-1,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,84
|-0,50
|6,22
|Ford Otosan
|170,40
|0,18
|39,51
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|2,50
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,71
|9,99
|-10,82
|Galata Wind Enerji
|3,69
|0,82
|Galatasaray Sportif
|3,59
|0,00
|-11,36
|Garanti Bankası
|9,91
|0,81
|-2,37
|Garanti Faktoring
|8,34
|-1,65
|-25,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|1,81
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,60
|2,01
|28,25
|Gediz Ambalaj
|18,39
|-0,86
|37,24
|Gen İlaç
|15,46
|-0,51
|Gentaş
|3,26
|1,24
|-27,77
|Gersan Elektrik
|5,77
|0,00
|-6,03
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,18
|0,43
|Global Men. Değ.
|6,18
|1,81
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,27
|0,89
|-35,39
|Good-Year
|7,77
|1,04
|-2,49
|Göltaş Çimento
|41,30
|0,24
|0,62
|Gözde Girişim
|5,76
|0,52
|-27,82
|GSD Denizcilik
|2,76
|2,22
|13,34
|GSD Holding
|2,26
|5,61
|-9,96
|Gübre Fabrik.
|53,40
|1,04
|-37,94
|Güler Yat. Holding
|2,40
|2,13
|-30,69
|Halk GMYO
|2,30
|3,14
|-24,54
|Hatay Tekstil
|18,10
|1,06
|32,74
|Hedef Girişim
|2,81
|2,93
|11,30
|Hektaş
|8,42
|1,08
|57,61
|HUB Girişim
|10,27
|0,39
|-43,57
|Hürriyet Gzt.
|1,78
|0,56
|-15,24
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|-0,40
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|46,74
|-0,55
|247,25
|İdealist GMYO
|2,60
|-1,14
|9,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|2,13
|-23,20
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|0,00
|-49,67
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|0,00
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|-0,62
|38,18
|Info Yatırım
|4,05
|0,50
|-13,29
|İntema
|37,52
|1,13
|-5,96
|Inveo Yatırım Holding
|99,90
|0,45
|125,92
|İpek Doğal Enerji
|12,66
|1,04
|-3,21
|İskenderun Demir Çelik
|12,32
|0,16
|36,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
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