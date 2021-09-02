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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

02.09.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,820,84-37,73
Acıpayam Selüloz16,660,18-2,16
Adel Kalemcilik26,10-0,08-23,76
Adese Gayrimenkul1,240,81-55,71
Afyon Çimento3,761,35-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,85-0,747,20
Ak Enerji1,77-2,21-19,91
Akbank5,941,02-12,10
Akçansa15,270,53-5,17
Akdeniz Yatırım Hold.2,478,812,78
Akfen GMYO3,0810,0017,97
Akın Tekstil33,960,126,93
Akiş GMYO1,90-1,04-31,96
Akmerkez GMYO38,800,47-37,24
Aksa19,18-1,1338,84
Aksa Enerji14,551,3295,56
Aksigorta7,65-0,39-12,05
Aksu Enerji10,801,9843,10
Alarko Carrıer346,10-2,51-4,79
Alarko GMYO20,761,47-18,04
Alarko Holding9,020,455,85
Albaraka Türk1,480,68-23,71
Alcatel Lucent Teletaş26,060,08-12,14
Alkim Kağıt14,801,3714,34
Alkim Kimya15,230,938,11
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,853,93-15,53
Altınyunus Çeşme57,30-0,8714,69
Anadolu Efes22,661,256,08
Anadolu Grubu Holding24,321,42-6,91
Anadolu Hayat Emek.9,451,5017,60
Anadolu Isuzu16,271,18-9,61
Anadolu Sigorta6,320,32-12,47
Anel Elektrik2,93-5,48-7,57
Arçelik32,440,6813,99
ARD Bilişim Teknolojileri52,403,158,99
Arena Bilgisayar10,480,96-3,87
Armada Bilgisayar53,301,238,60
Arsan Tekstil4,820,2119,45
Arzum Ev Aletleri17,450,52-27,79
Aselsan15,770,38-13,59
Ata GMYO4,30-4,66-21,96
Atakule GMYO3,46-3,0847,79
Atlantis Yatırım Holding4,192,20-24,64
Atlas Yat. Ort.1,47-0,68-16,00
ATP Bilgisayar35,340,40

Avrasya GMYO3,512,6334,00
Avrasya Petrol ve Tur.2,890,00-9,69
Avrupa Yatırım Holding5,05-0,20-15,83
Aydem Enerji7,46-0,53

Ayen Enerji5,070,60-6,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,070,0569,07
Aygaz15,201,477,14
Bagfaş19,000,26-5,00
Bak Ambalaj20,620,784,27
Balatacılar Balatacılık7,46-9,90-9,47
Bantaş Ambalaj3,641,6816,42
Banvit66,550,9127,98
Başkent Doğalgaz GMYO24,522,17

Baştaş Başkent Çimento9,502,15-45,31
Batı Çimento12,38-1,35162,85
Batısöke Çimento2,701,1210,66
Bayrak Taban Sanayi8,75-0,57-17,53
Bera Holding10,846,38-46,55
Berkosan Yalıtım9,920,8111,21
Beşiktaş Futbol Yat.5,700,1841,09
Beyaz Filo8,881,72-11,90
Bilici Yatırım18,442,44233,25
Bim Mağazalar71,75-0,350,64
Biotrend Çevre ve Enerji28,68-1,10

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik10,63-1,94

Birlik Mensucat2,040,00-41,04
Bizim Mağazaları12,330,08-19,73
BMS Çelik Hasır8,473,42

Boğaziçi Beton Sanayi4,630,22

Borusan Mannesmann26,160,08-5,90
Borusan Yat. Paz.452,30-1,22-0,43
Bosch Fren Sistemleri908,602,42-26,11
Bossa31,76-0,5077,93
Brisa22,161,2814,44
Burçelik21,949,924,38
Burçelik Vana24,187,18-51,31
Bursa Çimento3,570,00-28,28
Carrefoursa38,900,05-45,82
Casa Emtia Petrol116,60-1,9310,00
Ceo Event Medya8,130,2526,44
Coca Cola İçecek87,60-0,4037,93
Cosmos Yat. Holding11,112,4037,84
Credıtwest Faktorıng4,510,45-23,17
Çan2 Termik13,920,51

Çelebi177,300,11-2,86
Çelik Halat6,430,47-29,32
Çemaş Döküm1,262,44-26,00
Çemtaş13,741,03-12,55
Çimbeton226,502,95-23,61
Çimentaş27,360,15-24,34
Çimsa26,140,1546,85
Çuhadaroğlu Metal7,620,000,17
Dagi Giyim3,83-1,7912,44
Dagi Yatırım Holding13,71-1,726,28
Dardanel3,31-3,22-37,84
Datagate Bilgisayar12,660,48-21,42
Demısaş Döküm7,140,2810,26
Denge Holding1,67-0,60-45,02
Deniz GMYO2,494,1835,18
Derimod9,880,201,44
Derlüks Yatırım Holding5,14-0,19-41,72
Desa Deri9,21-2,02-5,44
Despec Bilgisayar9,881,23-24,35
Deva Holding24,160,750,42
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,800,349,51
Diriteks Diriliş Tekstil3,929,805,09
Ditaş Doğan15,38-1,2218,25
DO-CO664,30-0,085,44
Doğan Burda22,86-4,991,87
Doğan Holding2,632,33-12,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,221,37-4,68
Doğusan7,120,2862,56
Doğuş GMYO8,880,118,69
Doğuş Otomotiv29,30-0,0713,02
Döktaş Dökümcülük31,98-0,064,44
Duran Doğan Basım12,511,6219,26
Dyo Boya10,680,75-5,04
Eczacıbaşı İlaç6,532,35-9,33
Eczacıbaşı Yatırım44,64-0,3665,83
E-Data Teknoloji14,50-1,16

Edip Gayrimenkul3,49-0,855,12
Ege Endüstri1.237,000,48-25,70
Ege Gübre172,000,4719,90
Ege Profil29,10-0,48-23,90
Ege Seramik14,010,4344,99
Egeplast23,400,86-29,73
Ekiz Kimya6,400,79-10,24
Emek Elektrik2,69-0,74-5,79
Eminiş Ambalaj21,201,92-42,45
Emlak Konut GMYO1,861,64-12,04
Enerjisa Enerji11,420,35-0,96
Enka İnşaat10,82-1,3753,65
Erbosan132,40-0,75226,47
Ereğli Demir Çelik18,550,3241,21
Ersu Gıda3,341,21-32,39
Escar Turizm Taşımacılık22,000,46

Escort Teknoloji5,771,23-12,18
Esenboğa Elektrik36,482,5391,74
Etiler Gıda5,50-4,3538,19
Euro Kapital Yat. Ort.5,500,5544,00
Euro Trend Yat. Ort.3,630,832,59
Euro Yat. Ort.3,500,29-21,20
Euro Yatırım Holding3,200,9512,68
Fade Gıda8,57-0,5864,75
Fenerbahçe Futbol35,561,6620,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,532,85-14,18
F-M İzmit Piston120,60-1,07-1,63
Fonet Bilgi Teknolojileri13,84-0,506,22
Ford Otosan170,400,1839,51
Formet Metal ve Cam1,232,50-49,86
Frigo Pak Gıda18,719,99-10,82
Galata Wind Enerji3,690,82

Galatasaray Sportif3,590,00-11,36
Garanti Bankası9,910,81-2,37
Garanti Faktoring8,34-1,65-25,07
Garanti Yat. Ort.2,251,81-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,602,0128,25
Gediz Ambalaj18,39-0,8637,24
Gen İlaç15,46-0,51

Gentaş3,261,24-27,77
Gersan Elektrik5,770,00-6,03
Girişim Elektrik Sanayi23,180,43

Global Men. Değ.6,181,812,83
Global Yat. Holding2,270,89-35,39
Good-Year7,771,04-2,49
Göltaş Çimento41,300,240,62
Gözde Girişim5,760,52-27,82
GSD Denizcilik2,762,2213,34
GSD Holding2,265,61-9,96
Gübre Fabrik.53,401,04-37,94
Güler Yat. Holding2,402,13-30,69
Halk GMYO2,303,14-24,54
Hatay Tekstil18,101,0632,74
Hedef Girişim2,812,9311,30
Hektaş8,421,0857,61
HUB Girişim10,270,39-43,57
Hürriyet Gzt.1,780,56-15,24
ICBC Turkey Bank5,02-0,40-22,77
İdealist Danışmanlık46,74-0,55247,25
İdealist GMYO2,60-1,149,56
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,962,13-23,20
İhlas Gazetecilik1,240,00-49,67
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,820,00-28,07
İndeks Bilgisayar6,42-0,6238,18
Info Yatırım4,050,50-13,29
İntema37,521,13-5,96
Inveo Yatırım Holding99,900,45125,92
İpek Doğal Enerji12,661,04-3,21
İskenderun Demir Çelik12,320,1636,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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