Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,82 0,84 -37,73 Acıpayam Selüloz 16,66 0,18 -2,16 Adel Kalemcilik 26,10 -0,08 -23,76 Adese Gayrimenkul 1,24 0,81 -55,71 Afyon Çimento 3,76 1,35 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,85 -0,74 7,20 Ak Enerji 1,77 -2,21 -19,91 Akbank 5,94 1,02 -12,10 Akçansa 15,27 0,53 -5,17 Akdeniz Yatırım Hold. 2,47 8,81 2,78 Akfen GMYO 3,08 10,00 17,97 Akın Tekstil 33,96 0,12 6,93 Akiş GMYO 1,90 -1,04 -31,96 Akmerkez GMYO 38,80 0,47 -37,24 Aksa 19,18 -1,13 38,84 Aksa Enerji 14,55 1,32 95,56 Aksigorta 7,65 -0,39 -12,05 Aksu Enerji 10,80 1,98 43,10 Alarko Carrıer 346,10 -2,51 -4,79 Alarko GMYO 20,76 1,47 -18,04 Alarko Holding 9,02 0,45 5,85 Albaraka Türk 1,48 0,68 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 26,06 0,08 -12,14 Alkim Kağıt 14,80 1,37 14,34 Alkim Kimya 15,23 0,93 8,11 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,85 3,93 -15,53 Altınyunus Çeşme 57,30 -0,87 14,69 Anadolu Efes 22,66 1,25 6,08 Anadolu Grubu Holding 24,32 1,42 -6,91 Anadolu Hayat Emek. 9,45 1,50 17,60 Anadolu Isuzu 16,27 1,18 -9,61 Anadolu Sigorta 6,32 0,32 -12,47 Anel Elektrik 2,93 -5,48 -7,57 Arçelik 32,44 0,68 13,99 ARD Bilişim Teknolojileri 52,40 3,15 8,99 Arena Bilgisayar 10,48 0,96 -3,87 Armada Bilgisayar 53,30 1,23 8,60 Arsan Tekstil 4,82 0,21 19,45 Arzum Ev Aletleri 17,45 0,52 -27,79 Aselsan 15,77 0,38 -13,59 Ata GMYO 4,30 -4,66 -21,96 Atakule GMYO 3,46 -3,08 47,79 Atlantis Yatırım Holding 4,19 2,20 -24,64 Atlas Yat. Ort. 1,47 -0,68 -16,00 ATP Bilgisayar 35,34 0,40 Avrasya GMYO 3,51 2,63 34,00 Avrasya Petrol ve Tur. 2,89 0,00 -9,69 Avrupa Yatırım Holding 5,05 -0,20 -15,83 Aydem Enerji 7,46 -0,53 Ayen Enerji 5,07 0,60 -6,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,07 0,05 69,07 Aygaz 15,20 1,47 7,14 Bagfaş 19,00 0,26 -5,00 Bak Ambalaj 20,62 0,78 4,27 Balatacılar Balatacılık 7,46 -9,90 -9,47 Bantaş Ambalaj 3,64 1,68 16,42 Banvit 66,55 0,91 27,98 Başkent Doğalgaz GMYO 24,52 2,17 Baştaş Başkent Çimento 9,50 2,15 -45,31 Batı Çimento 12,38 -1,35 162,85 Batısöke Çimento 2,70 1,12 10,66 Bayrak Taban Sanayi 8,75 -0,57 -17,53 Bera Holding 10,84 6,38 -46,55 Berkosan Yalıtım 9,92 0,81 11,21 Beşiktaş Futbol Yat. 5,70 0,18 41,09 Beyaz Filo 8,88 1,72 -11,90 Bilici Yatırım 18,44 2,44 233,25 Bim Mağazalar 71,75 -0,35 0,64 Biotrend Çevre ve Enerji 28,68 -1,10 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,63 -1,94 Birlik Mensucat 2,04 0,00 -41,04 Bizim Mağazaları 12,33 0,08 -19,73 BMS Çelik Hasır 8,47 3,42 Boğaziçi Beton Sanayi 4,63 0,22 Borusan Mannesmann 26,16 0,08 -5,90 Borusan Yat. Paz. 452,30 -1,22 -0,43 Bosch Fren Sistemleri 908,60 2,42 -26,11 Bossa 31,76 -0,50 77,93 Brisa 22,16 1,28 14,44 Burçelik 21,94 9,92 4,38 Burçelik Vana 24,18 7,18 -51,31 Bursa Çimento 3,57 0,00 -28,28 Carrefoursa 38,90 0,05 -45,82 Casa Emtia Petrol 116,60 -1,93 10,00 Ceo Event Medya 8,13 0,25 26,44 Coca Cola İçecek 87,60 -0,40 37,93 Cosmos Yat. Holding 11,11 2,40 37,84 Credıtwest Faktorıng 4,51 0,45 -23,17 Çan2 Termik 13,92 0,51 Çelebi 177,30 0,11 -2,86 Çelik Halat 6,43 0,47 -29,32 Çemaş Döküm 1,26 2,44 -26,00 Çemtaş 13,74 1,03 -12,55 Çimbeton 226,50 2,95 -23,61 Çimentaş 27,36 0,15 -24,34 Çimsa 26,14 0,15 46,85 Çuhadaroğlu Metal 7,62 0,00 0,17 Dagi Giyim 3,83 -1,79 12,44 Dagi Yatırım Holding 13,71 -1,72 6,28 Dardanel 3,31 -3,22 -37,84 Datagate Bilgisayar 12,66 0,48 -21,42 Demısaş Döküm 7,14 0,28 10,26 Denge Holding 1,67 -0,60 -45,02 Deniz GMYO 2,49 4,18 35,18 Derimod 9,88 0,20 1,44 Derlüks Yatırım Holding 5,14 -0,19 -41,72 Desa Deri 9,21 -2,02 -5,44 Despec Bilgisayar 9,88 1,23 -24,35 Deva Holding 24,16 0,75 0,42 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,80 0,34 9,51 Diriteks Diriliş Tekstil 3,92 9,80 5,09 Ditaş Doğan 15,38 -1,22 18,25 DO-CO 664,30 -0,08 5,44 Doğan Burda 22,86 -4,99 1,87 Doğan Holding 2,63 2,33 -12,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,22 1,37 -4,68 Doğusan 7,12 0,28 62,56 Doğuş GMYO 8,88 0,11 8,69 Doğuş Otomotiv 29,30 -0,07 13,02 Döktaş Dökümcülük 31,98 -0,06 4,44 Duran Doğan Basım 12,51 1,62 19,26 Dyo Boya 10,68 0,75 -5,04 Eczacıbaşı İlaç 6,53 2,35 -9,33 Eczacıbaşı Yatırım 44,64 -0,36 65,83 E-Data Teknoloji 14,50 -1,16 Edip Gayrimenkul 3,49 -0,85 5,12 Ege Endüstri 1.237,00 0,48 -25,70 Ege Gübre 172,00 0,47 19,90 Ege Profil 29,10 -0,48 -23,90 Ege Seramik 14,01 0,43 44,99 Egeplast 23,40 0,86 -29,73 Ekiz Kimya 6,40 0,79 -10,24 Emek Elektrik 2,69 -0,74 -5,79 Eminiş Ambalaj 21,20 1,92 -42,45 Emlak Konut GMYO 1,86 1,64 -12,04 Enerjisa Enerji 11,42 0,35 -0,96 Enka İnşaat 10,82 -1,37 53,65 Erbosan 132,40 -0,75 226,47 Ereğli Demir Çelik 18,55 0,32 41,21 Ersu Gıda 3,34 1,21 -32,39 Escar Turizm Taşımacılık 22,00 0,46 Escort Teknoloji 5,77 1,23 -12,18 Esenboğa Elektrik 36,48 2,53 91,74 Etiler Gıda 5,50 -4,35 38,19 Euro Kapital Yat. Ort. 5,50 0,55 44,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 0,83 2,59 Euro Yat. Ort. 3,50 0,29 -21,20 Euro Yatırım Holding 3,20 0,95 12,68 Fade Gıda 8,57 -0,58 64,75 Fenerbahçe Futbol 35,56 1,66 20,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 2,85 -14,18 F-M İzmit Piston 120,60 -1,07 -1,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,84 -0,50 6,22 Ford Otosan 170,40 0,18 39,51 Formet Metal ve Cam 1,23 2,50 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,71 9,99 -10,82 Galata Wind Enerji 3,69 0,82 Galatasaray Sportif 3,59 0,00 -11,36 Garanti Bankası 9,91 0,81 -2,37 Garanti Faktoring 8,34 -1,65 -25,07 Garanti Yat. Ort. 2,25 1,81 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,60 2,01 28,25 Gediz Ambalaj 18,39 -0,86 37,24 Gen İlaç 15,46 -0,51 Gentaş 3,26 1,24 -27,77 Gersan Elektrik 5,77 0,00 -6,03 Girişim Elektrik Sanayi 23,18 0,43 Global Men. Değ. 6,18 1,81 2,83 Global Yat. Holding 2,27 0,89 -35,39 Good-Year 7,77 1,04 -2,49 Göltaş Çimento 41,30 0,24 0,62 Gözde Girişim 5,76 0,52 -27,82 GSD Denizcilik 2,76 2,22 13,34 GSD Holding 2,26 5,61 -9,96 Gübre Fabrik. 53,40 1,04 -37,94 Güler Yat. Holding 2,40 2,13 -30,69 Halk GMYO 2,30 3,14 -24,54 Hatay Tekstil 18,10 1,06 32,74 Hedef Girişim 2,81 2,93 11,30 Hektaş 8,42 1,08 57,61 HUB Girişim 10,27 0,39 -43,57 Hürriyet Gzt. 1,78 0,56 -15,24 ICBC Turkey Bank 5,02 -0,40 -22,77 İdealist Danışmanlık 46,74 -0,55 247,25 İdealist GMYO 2,60 -1,14 9,56 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,96 2,13 -23,20 İhlas Gazetecilik 1,24 0,00 -49,67 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,82 0,00 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,42 -0,62 38,18 Info Yatırım 4,05 0,50 -13,29 İntema 37,52 1,13 -5,96 Inveo Yatırım Holding 99,90 0,45 125,92 İpek Doğal Enerji 12,66 1,04 -3,21 İskenderun Demir Çelik 12,32 0,16 36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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