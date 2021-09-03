Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

03.09.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,790,00-38,11
Acıpayam Selüloz16,590,00-2,57
Adel Kalemcilik26,622,38-22,24
Adese Gayrimenkul1,240,81-55,71
Afyon Çimento3,760,27-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,910,007,54
Ak Enerji1,781,14-19,46
Akbank5,86-0,85-13,29
Akçansa15,320,13-4,86
Akdeniz Yatırım Hold.2,45-1,611,95
Akfen GMYO3,110,9719,12
Akın Tekstil34,320,478,06
Akiş GMYO1,921,59-31,24
Akmerkez GMYO39,602,01-35,94
Aksa19,331,1039,92
Aksa Enerji14,46-0,8294,35
Aksigorta7,630,39-12,28
Aksu Enerji10,94-0,0944,95
Alarko Carrıer353,903,18-2,64
Alarko GMYO20,660,10-18,44
Alarko Holding9,060,336,32
Albaraka Türk1,480,00-23,71
Alcatel Lucent Teletaş25,900,00-12,68
Alkim Kağıt14,67-1,0813,34
Alkim Kimya15,11-0,667,26
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,911,06-12,79
Altınyunus Çeşme56,75-0,5313,59
Anadolu Efes22,52-0,795,42
Anadolu Grubu Holding24,14-0,58-7,60
Anadolu Hayat Emek.9,40-0,9516,98
Anadolu Isuzu16,16-0,80-10,22
Anadolu Sigorta6,310,16-12,61
Anel Elektrik2,932,45-7,57
Arçelik32,10-0,1912,80
ARD Bilişim Teknolojileri51,900,197,95
Arena Bilgisayar10,35-1,05-5,07
Armada Bilgisayar57,308,0116,75
Arsan Tekstil4,720,4316,97
Arzum Ev Aletleri18,023,74-25,43
Aselsan15,61-0,76-14,47
Ata GMYO4,44-0,22-19,42
Atakule GMYO3,400,0045,23
Atlantis Yatırım Holding4,25-0,70-23,56
Atlas Yat. Ort.1,500,00-14,29
ATP Bilgisayar34,46-0,75

Avrasya GMYO3,38-0,8829,04
Avrasya Petrol ve Tur.2,870,00-10,31
Avrupa Yatırım Holding5,030,00-16,17
Aydem Enerji7,37-0,94

Ayen Enerji4,950,61-8,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,511,0972,97
Aygaz15,20-0,917,14
Bagfaş19,110,31-4,45
Bak Ambalaj21,000,296,19
Balatacılar Balatacılık8,189,65-0,73
Bantaş Ambalaj3,58-0,5614,50
Banvit66,00-0,2326,92
Başkent Doğalgaz GMYO23,76-2,22

Baştaş Başkent Çimento10,906,55-37,25
Batı Çimento12,36-0,88162,42
Batısöke Çimento2,782,5813,93
Bayrak Taban Sanayi8,94-0,45-15,74
Bera Holding10,99-1,87-45,81
Berkosan Yalıtım9,78-0,519,64
Beşiktaş Futbol Yat.5,952,9447,28
Beyaz Filo8,78-0,57-12,89
Bilici Yatırım18,06-1,10226,39
Bim Mağazalar71,05-1,73-0,34
Biotrend Çevre ve Enerji29,702,41

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik10,500,48

Birlik Mensucat2,11-1,86-39,02
Bizim Mağazaları12,21-0,73-20,51
BMS Çelik Hasır8,36-0,59

Boğaziçi Beton Sanayi4,620,22

Borusan Mannesmann26,00-0,08-6,47
Borusan Yat. Paz.445,701,27-1,89
Bosch Fren Sistemleri902,400,82-26,62
Bossa30,98-0,6473,56
Brisa22,541,6216,41
Burçelik20,64-5,23-1,81
Burçelik Vana22,38-2,70-54,93
Bursa Çimento3,63-1,09-27,07
Carrefoursa39,843,48-44,51
Casa Emtia Petrol123,004,2416,04
Ceo Event Medya8,110,1226,13
Coca Cola İçecek87,550,3437,86
Cosmos Yat. Holding11,461,8742,18
Credıtwest Faktorıng4,51-1,31-23,17
Çan2 Termik13,83-0,50

Çelebi173,50-0,69-4,94
Çelik Halat6,400,31-29,65
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş13,610,07-13,37
Çimbeton226,90-1,22-23,47
Çimentaş28,101,22-22,29
Çimsa26,940,5251,35
Çuhadaroğlu Metal7,58-0,52-0,36
Dagi Giyim3,913,7114,78
Dagi Yatırım Holding13,790,666,90
Dardanel3,06-2,55-42,54
Datagate Bilgisayar12,57-0,95-21,97
Demısaş Döküm7,130,2810,11
Denge Holding1,781,71-41,40
Deniz GMYO2,510,0036,26
Derimod9,971,322,36
Derlüks Yatırım Holding5,160,19-41,50
Desa Deri9,240,11-5,13
Despec Bilgisayar9,74-0,31-25,42
Deva Holding23,92-1,24-0,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,82-1,999,70
Diriteks Diriliş Tekstil4,319,9515,55
Ditaş Doğan15,32-1,4217,79
DO-CO672,601,266,76
Doğan Burda23,26-2,273,65
Doğan Holding2,691,13-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,18-0,91-6,40
Doğusan7,07-0,4261,42
Doğuş GMYO8,841,618,20
Doğuş Otomotiv28,881,1911,40
Döktaş Dökümcülük30,92-3,190,98
Duran Doğan Basım13,725,7030,79
Dyo Boya10,62-0,75-5,58
Eczacıbaşı İlaç6,54-1,21-9,19
Eczacıbaşı Yatırım44,740,3166,20
E-Data Teknoloji13,12-4,72

Edip Gayrimenkul3,767,1213,25
Ege Endüstri1.235,900,52-25,77
Ege Gübre169,80-0,5918,36
Ege Profil29,12-0,61-23,85
Ege Seramik13,860,0743,44
Egeplast23,980,67-27,99
Ekiz Kimya6,400,00-10,24
Emek Elektrik2,680,00-6,14
Eminiş Ambalaj20,680,00-43,87
Emlak Konut GMYO1,84-1,08-12,99
Enerjisa Enerji11,310,00-1,91
Enka İnşaat10,62-1,2150,81
Erbosan131,20-0,15223,51
Ereğli Demir Çelik18,33-0,4339,54
Ersu Gıda3,31-0,30-33,00
Escar Turizm Taşımacılık22,260,09

Escort Teknoloji6,011,01-8,52
Esenboğa Elektrik35,66-1,2787,43
Etiler Gıda5,610,5440,95
Euro Kapital Yat. Ort.5,07-3,4332,74
Euro Trend Yat. Ort.3,610,842,03
Euro Yat. Ort.3,520,28-20,75
Euro Yatırım Holding3,18-1,2411,97
Fade Gıda8,60-0,1265,33
Fenerbahçe Futbol36,24-2,1122,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,49-1,58-15,53
F-M İzmit Piston118,90-1,65-3,02
Fonet Bilgi Teknolojileri13,63-0,664,60
Ford Otosan169,40-0,5338,69
Formet Metal ve Cam1,25-1,57-49,05
Frigo Pak Gıda20,107,43-4,19
Galata Wind Enerji3,67-0,54

Galatasaray Sportif3,59-0,55-11,36
Garanti Bankası9,79-0,71-3,56
Garanti Faktoring8,280,36-25,61
Garanti Yat. Ort.2,25-0,44-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,48-0,6626,22
Gediz Ambalaj17,90-2,0333,58
Gen İlaç15,25-0,33

Gentaş3,23-0,31-28,43
Gersan Elektrik5,770,35-6,03
Girişim Elektrik Sanayi22,56-1,91

Global Men. Değ.6,160,162,50
Global Yat. Holding2,301,32-34,53
Good-Year7,75-1,90-2,74
Göltaş Çimento41,56-0,191,26
Gözde Girişim5,82-1,19-27,07
GSD Denizcilik2,962,7821,55
GSD Holding2,391,70-4,78
Gübre Fabrik.53,650,28-37,65
Güler Yat. Holding2,45-5,04-29,25
Halk GMYO2,24-0,44-26,51
Hatay Tekstil17,63-2,0629,30
Hedef Girişim2,77-1,429,71
Hektaş8,702,7262,85
HUB Girişim10,24-0,10-43,74
Hürriyet Gzt.1,927,26-8,57
ICBC Turkey Bank5,030,40-22,62
İdealist Danışmanlık49,54-0,12268,05
İdealist GMYO2,642,3311,25
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,951,06-24,00
İhlas Gazetecilik1,35-0,74-45,20
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,47-0,1539,26
Info Yatırım3,97-1,49-15,00
İntema37,14-0,27-6,92
Inveo Yatırım Holding98,70-1,10123,20
İpek Doğal Enerji12,51-0,16-4,36
İskenderun Demir Çelik12,28-0,0835,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı 13:20 Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı 13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Son Dakika: Golbol Kadın Milli Takımımız, ikinci kez şampiyonluk yaşadı 12:44 Son Dakika: Golbol Kadın Milli Takımımız, ikinci kez şampiyonluk yaşadı
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti 12:35 Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı 12:24 Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor 12:03 Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi 11:45 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş 11:07 Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş

Son Dakika Haberleri
13:29 Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler
13:20 Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı
13:16 Son dakika! İstanbul'un aşılama raporu açıklandı: En fazla Kadıköy'de, en az Sultanbeyli'de yapıldı
13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
13:08 Sarı-Lacivertli takımda bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden açıklandı
12:44 Son Dakika: Golbol Kadın Milli Takımımız, ikinci kez şampiyonluk yaşadı
12:40 Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti
12:24 Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler         
13:30
Son dakika! İstanbul'un aşılama raporu açıklandı: En fazla Kadıköy'de, en az Sultanbeyli'de yapıldı Son dakika! İstanbul'un aşılama raporu açıklandı: En fazla Kadıköy'de, en az Sultanbeyli'de yapıldı         
13:17
Sarı-Lacivertli takımda bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden açıklandı Sarı-Lacivertli takımda bir ilk! Gelecekler, gidecekler ve planlar resmi siteden açıklandı         
13:09
Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, Kayınpederi ile aşk yaşayan kadın, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti         
12:40
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı         
11:41
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz         
11:03
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 13:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement