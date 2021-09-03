Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,79 0,00 -38,11 Acıpayam Selüloz 16,59 0,00 -2,57 Adel Kalemcilik 26,62 2,38 -22,24 Adese Gayrimenkul 1,24 0,81 -55,71 Afyon Çimento 3,76 0,27 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,91 0,00 7,54 Ak Enerji 1,78 1,14 -19,46 Akbank 5,86 -0,85 -13,29 Akçansa 15,32 0,13 -4,86 Akdeniz Yatırım Hold. 2,45 -1,61 1,95 Akfen GMYO 3,11 0,97 19,12 Akın Tekstil 34,32 0,47 8,06 Akiş GMYO 1,92 1,59 -31,24 Akmerkez GMYO 39,60 2,01 -35,94 Aksa 19,33 1,10 39,92 Aksa Enerji 14,46 -0,82 94,35 Aksigorta 7,63 0,39 -12,28 Aksu Enerji 10,94 -0,09 44,95 Alarko Carrıer 353,90 3,18 -2,64 Alarko GMYO 20,66 0,10 -18,44 Alarko Holding 9,06 0,33 6,32 Albaraka Türk 1,48 0,00 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 25,90 0,00 -12,68 Alkim Kağıt 14,67 -1,08 13,34 Alkim Kimya 15,11 -0,66 7,26 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,91 1,06 -12,79 Altınyunus Çeşme 56,75 -0,53 13,59 Anadolu Efes 22,52 -0,79 5,42 Anadolu Grubu Holding 24,14 -0,58 -7,60 Anadolu Hayat Emek. 9,40 -0,95 16,98 Anadolu Isuzu 16,16 -0,80 -10,22 Anadolu Sigorta 6,31 0,16 -12,61 Anel Elektrik 2,93 2,45 -7,57 Arçelik 32,10 -0,19 12,80 ARD Bilişim Teknolojileri 51,90 0,19 7,95 Arena Bilgisayar 10,35 -1,05 -5,07 Armada Bilgisayar 57,30 8,01 16,75 Arsan Tekstil 4,72 0,43 16,97 Arzum Ev Aletleri 18,02 3,74 -25,43 Aselsan 15,61 -0,76 -14,47 Ata GMYO 4,44 -0,22 -19,42 Atakule GMYO 3,40 0,00 45,23 Atlantis Yatırım Holding 4,25 -0,70 -23,56 Atlas Yat. Ort. 1,50 0,00 -14,29 ATP Bilgisayar 34,46 -0,75 Avrasya GMYO 3,38 -0,88 29,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,87 0,00 -10,31 Avrupa Yatırım Holding 5,03 0,00 -16,17 Aydem Enerji 7,37 -0,94 Ayen Enerji 4,95 0,61 -8,50 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,51 1,09 72,97 Aygaz 15,20 -0,91 7,14 Bagfaş 19,11 0,31 -4,45 Bak Ambalaj 21,00 0,29 6,19 Balatacılar Balatacılık 8,18 9,65 -0,73 Bantaş Ambalaj 3,58 -0,56 14,50 Banvit 66,00 -0,23 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 23,76 -2,22 Baştaş Başkent Çimento 10,90 6,55 -37,25 Batı Çimento 12,36 -0,88 162,42 Batısöke Çimento 2,78 2,58 13,93 Bayrak Taban Sanayi 8,94 -0,45 -15,74 Bera Holding 10,99 -1,87 -45,81 Berkosan Yalıtım 9,78 -0,51 9,64 Beşiktaş Futbol Yat. 5,95 2,94 47,28 Beyaz Filo 8,78 -0,57 -12,89 Bilici Yatırım 18,06 -1,10 226,39 Bim Mağazalar 71,05 -1,73 -0,34 Biotrend Çevre ve Enerji 29,70 2,41 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,50 0,48 Birlik Mensucat 2,11 -1,86 -39,02 Bizim Mağazaları 12,21 -0,73 -20,51 BMS Çelik Hasır 8,36 -0,59 Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 0,22 Borusan Mannesmann 26,00 -0,08 -6,47 Borusan Yat. Paz. 445,70 1,27 -1,89 Bosch Fren Sistemleri 902,40 0,82 -26,62 Bossa 30,98 -0,64 73,56 Brisa 22,54 1,62 16,41 Burçelik 20,64 -5,23 -1,81 Burçelik Vana 22,38 -2,70 -54,93 Bursa Çimento 3,63 -1,09 -27,07 Carrefoursa 39,84 3,48 -44,51 Casa Emtia Petrol 123,00 4,24 16,04 Ceo Event Medya 8,11 0,12 26,13 Coca Cola İçecek 87,55 0,34 37,86 Cosmos Yat. Holding 11,46 1,87 42,18 Credıtwest Faktorıng 4,51 -1,31 -23,17 Çan2 Termik 13,83 -0,50 Çelebi 173,50 -0,69 -4,94 Çelik Halat 6,40 0,31 -29,65 Çemaş Döküm 1,26 -0,79 -26,00 Çemtaş 13,61 0,07 -13,37 Çimbeton 226,90 -1,22 -23,47 Çimentaş 28,10 1,22 -22,29 Çimsa 26,94 0,52 51,35 Çuhadaroğlu Metal 7,58 -0,52 -0,36 Dagi Giyim 3,91 3,71 14,78 Dagi Yatırım Holding 13,79 0,66 6,90 Dardanel 3,06 -2,55 -42,54 Datagate Bilgisayar 12,57 -0,95 -21,97 Demısaş Döküm 7,13 0,28 10,11 Denge Holding 1,78 1,71 -41,40 Deniz GMYO 2,51 0,00 36,26 Derimod 9,97 1,32 2,36 Derlüks Yatırım Holding 5,16 0,19 -41,50 Desa Deri 9,24 0,11 -5,13 Despec Bilgisayar 9,74 -0,31 -25,42 Deva Holding 23,92 -1,24 -0,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,82 -1,99 9,70 Diriteks Diriliş Tekstil 4,31 9,95 15,55 Ditaş Doğan 15,32 -1,42 17,79 DO-CO 672,60 1,26 6,76 Doğan Burda 23,26 -2,27 3,65 Doğan Holding 2,69 1,13 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -0,91 -6,40 Doğusan 7,07 -0,42 61,42 Doğuş GMYO 8,84 1,61 8,20 Doğuş Otomotiv 28,88 1,19 11,40 Döktaş Dökümcülük 30,92 -3,19 0,98 Duran Doğan Basım 13,72 5,70 30,79 Dyo Boya 10,62 -0,75 -5,58 Eczacıbaşı İlaç 6,54 -1,21 -9,19 Eczacıbaşı Yatırım 44,74 0,31 66,20 E-Data Teknoloji 13,12 -4,72 Edip Gayrimenkul 3,76 7,12 13,25 Ege Endüstri 1.235,90 0,52 -25,77 Ege Gübre 169,80 -0,59 18,36 Ege Profil 29,12 -0,61 -23,85 Ege Seramik 13,86 0,07 43,44 Egeplast 23,98 0,67 -27,99 Ekiz Kimya 6,40 0,00 -10,24 Emek Elektrik 2,68 0,00 -6,14 Eminiş Ambalaj 20,68 0,00 -43,87 Emlak Konut GMYO 1,84 -1,08 -12,99 Enerjisa Enerji 11,31 0,00 -1,91 Enka İnşaat 10,62 -1,21 50,81 Erbosan 131,20 -0,15 223,51 Ereğli Demir Çelik 18,33 -0,43 39,54 Ersu Gıda 3,31 -0,30 -33,00 Escar Turizm Taşımacılık 22,26 0,09 Escort Teknoloji 6,01 1,01 -8,52 Esenboğa Elektrik 35,66 -1,27 87,43 Etiler Gıda 5,61 0,54 40,95 Euro Kapital Yat. Ort. 5,07 -3,43 32,74 Euro Trend Yat. Ort. 3,61 0,84 2,03 Euro Yat. Ort. 3,52 0,28 -20,75 Euro Yatırım Holding 3,18 -1,24 11,97 Fade Gıda 8,60 -0,12 65,33 Fenerbahçe Futbol 36,24 -2,11 22,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 -1,58 -15,53 F-M İzmit Piston 118,90 -1,65 -3,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,63 -0,66 4,60 Ford Otosan 169,40 -0,53 38,69 Formet Metal ve Cam 1,25 -1,57 -49,05 Frigo Pak Gıda 20,10 7,43 -4,19 Galata Wind Enerji 3,67 -0,54 Galatasaray Sportif 3,59 -0,55 -11,36 Garanti Bankası 9,79 -0,71 -3,56 Garanti Faktoring 8,28 0,36 -25,61 Garanti Yat. Ort. 2,25 -0,44 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,48 -0,66 26,22 Gediz Ambalaj 17,90 -2,03 33,58 Gen İlaç 15,25 -0,33 Gentaş 3,23 -0,31 -28,43 Gersan Elektrik 5,77 0,35 -6,03 Girişim Elektrik Sanayi 22,56 -1,91 Global Men. Değ. 6,16 0,16 2,50 Global Yat. Holding 2,30 1,32 -34,53 Good-Year 7,75 -1,90 -2,74 Göltaş Çimento 41,56 -0,19 1,26 Gözde Girişim 5,82 -1,19 -27,07 GSD Denizcilik 2,96 2,78 21,55 GSD Holding 2,39 1,70 -4,78 Gübre Fabrik. 53,65 0,28 -37,65 Güler Yat. Holding 2,45 -5,04 -29,25 Halk GMYO 2,24 -0,44 -26,51 Hatay Tekstil 17,63 -2,06 29,30 Hedef Girişim 2,77 -1,42 9,71 Hektaş 8,70 2,72 62,85 HUB Girişim 10,24 -0,10 -43,74 Hürriyet Gzt. 1,92 7,26 -8,57 ICBC Turkey Bank 5,03 0,40 -22,62 İdealist Danışmanlık 49,54 -0,12 268,05 İdealist GMYO 2,64 2,33 11,25 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,95 1,06 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,35 -0,74 -45,20 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,47 -0,15 39,26 Info Yatırım 3,97 -1,49 -15,00 İntema 37,14 -0,27 -6,92 Inveo Yatırım Holding 98,70 -1,10 123,20 İpek Doğal Enerji 12,51 -0,16 -4,36 İskenderun Demir Çelik 12,28 -0,08 35,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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