Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,79
|0,00
|-38,11
|Acıpayam Selüloz
|16,59
|0,00
|-2,57
|Adel Kalemcilik
|26,62
|2,38
|-22,24
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,76
|0,27
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,91
|0,00
|7,54
|Ak Enerji
|1,78
|1,14
|-19,46
|Akbank
|5,86
|-0,85
|-13,29
|Akçansa
|15,32
|0,13
|-4,86
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,45
|-1,61
|1,95
|Akfen GMYO
|3,11
|0,97
|19,12
|Akın Tekstil
|34,32
|0,47
|8,06
|Akiş GMYO
|1,92
|1,59
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|39,60
|2,01
|-35,94
|Aksa
|19,33
|1,10
|39,92
|Aksa Enerji
|14,46
|-0,82
|94,35
|Aksigorta
|7,63
|0,39
|-12,28
|Aksu Enerji
|10,94
|-0,09
|44,95
|Alarko Carrıer
|353,90
|3,18
|-2,64
|Alarko GMYO
|20,66
|0,10
|-18,44
|Alarko Holding
|9,06
|0,33
|6,32
|Albaraka Türk
|1,48
|0,00
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,90
|0,00
|-12,68
|Alkim Kağıt
|14,67
|-1,08
|13,34
|Alkim Kimya
|15,11
|-0,66
|7,26
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,91
|1,06
|-12,79
|Altınyunus Çeşme
|56,75
|-0,53
|13,59
|Anadolu Efes
|22,52
|-0,79
|5,42
|Anadolu Grubu Holding
|24,14
|-0,58
|-7,60
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|-0,95
|16,98
|Anadolu Isuzu
|16,16
|-0,80
|-10,22
|Anadolu Sigorta
|6,31
|0,16
|-12,61
|Anel Elektrik
|2,93
|2,45
|-7,57
|Arçelik
|32,10
|-0,19
|12,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,90
|0,19
|7,95
|Arena Bilgisayar
|10,35
|-1,05
|-5,07
|Armada Bilgisayar
|57,30
|8,01
|16,75
|Arsan Tekstil
|4,72
|0,43
|16,97
|Arzum Ev Aletleri
|18,02
|3,74
|-25,43
|Aselsan
|15,61
|-0,76
|-14,47
|Ata GMYO
|4,44
|-0,22
|-19,42
|Atakule GMYO
|3,40
|0,00
|45,23
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|-0,70
|-23,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|0,00
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|34,46
|-0,75
|Avrasya GMYO
|3,38
|-0,88
|29,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,87
|0,00
|-10,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,03
|0,00
|-16,17
|Aydem Enerji
|7,37
|-0,94
|Ayen Enerji
|4,95
|0,61
|-8,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,51
|1,09
|72,97
|Aygaz
|15,20
|-0,91
|7,14
|Bagfaş
|19,11
|0,31
|-4,45
|Bak Ambalaj
|21,00
|0,29
|6,19
|Balatacılar Balatacılık
|8,18
|9,65
|-0,73
|Bantaş Ambalaj
|3,58
|-0,56
|14,50
|Banvit
|66,00
|-0,23
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,76
|-2,22
|Baştaş Başkent Çimento
|10,90
|6,55
|-37,25
|Batı Çimento
|12,36
|-0,88
|162,42
|Batısöke Çimento
|2,78
|2,58
|13,93
|Bayrak Taban Sanayi
|8,94
|-0,45
|-15,74
|Bera Holding
|10,99
|-1,87
|-45,81
|Berkosan Yalıtım
|9,78
|-0,51
|9,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,95
|2,94
|47,28
|Beyaz Filo
|8,78
|-0,57
|-12,89
|Bilici Yatırım
|18,06
|-1,10
|226,39
|Bim Mağazalar
|71,05
|-1,73
|-0,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,70
|2,41
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,50
|0,48
|Birlik Mensucat
|2,11
|-1,86
|-39,02
|Bizim Mağazaları
|12,21
|-0,73
|-20,51
|BMS Çelik Hasır
|8,36
|-0,59
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,62
|0,22
|Borusan Mannesmann
|26,00
|-0,08
|-6,47
|Borusan Yat. Paz.
|445,70
|1,27
|-1,89
|Bosch Fren Sistemleri
|902,40
|0,82
|-26,62
|Bossa
|30,98
|-0,64
|73,56
|Brisa
|22,54
|1,62
|16,41
|Burçelik
|20,64
|-5,23
|-1,81
|Burçelik Vana
|22,38
|-2,70
|-54,93
|Bursa Çimento
|3,63
|-1,09
|-27,07
|Carrefoursa
|39,84
|3,48
|-44,51
|Casa Emtia Petrol
|123,00
|4,24
|16,04
|Ceo Event Medya
|8,11
|0,12
|26,13
|Coca Cola İçecek
|87,55
|0,34
|37,86
|Cosmos Yat. Holding
|11,46
|1,87
|42,18
|Credıtwest Faktorıng
|4,51
|-1,31
|-23,17
|Çan2 Termik
|13,83
|-0,50
|Çelebi
|173,50
|-0,69
|-4,94
|Çelik Halat
|6,40
|0,31
|-29,65
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|13,61
|0,07
|-13,37
|Çimbeton
|226,90
|-1,22
|-23,47
|Çimentaş
|28,10
|1,22
|-22,29
|Çimsa
|26,94
|0,52
|51,35
|Çuhadaroğlu Metal
|7,58
|-0,52
|-0,36
|Dagi Giyim
|3,91
|3,71
|14,78
|Dagi Yatırım Holding
|13,79
|0,66
|6,90
|Dardanel
|3,06
|-2,55
|-42,54
|Datagate Bilgisayar
|12,57
|-0,95
|-21,97
|Demısaş Döküm
|7,13
|0,28
|10,11
|Denge Holding
|1,78
|1,71
|-41,40
|Deniz GMYO
|2,51
|0,00
|36,26
|Derimod
|9,97
|1,32
|2,36
|Derlüks Yatırım Holding
|5,16
|0,19
|-41,50
|Desa Deri
|9,24
|0,11
|-5,13
|Despec Bilgisayar
|9,74
|-0,31
|-25,42
|Deva Holding
|23,92
|-1,24
|-0,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,82
|-1,99
|9,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,31
|9,95
|15,55
|Ditaş Doğan
|15,32
|-1,42
|17,79
|DO-CO
|672,60
|1,26
|6,76
|Doğan Burda
|23,26
|-2,27
|3,65
|Doğan Holding
|2,69
|1,13
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|-0,91
|-6,40
|Doğusan
|7,07
|-0,42
|61,42
|Doğuş GMYO
|8,84
|1,61
|8,20
|Doğuş Otomotiv
|28,88
|1,19
|11,40
|Döktaş Dökümcülük
|30,92
|-3,19
|0,98
|Duran Doğan Basım
|13,72
|5,70
|30,79
|Dyo Boya
|10,62
|-0,75
|-5,58
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|-1,21
|-9,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,74
|0,31
|66,20
|E-Data Teknoloji
|13,12
|-4,72
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|7,12
|13,25
|Ege Endüstri
|1.235,90
|0,52
|-25,77
|Ege Gübre
|169,80
|-0,59
|18,36
|Ege Profil
|29,12
|-0,61
|-23,85
|Ege Seramik
|13,86
|0,07
|43,44
|Egeplast
|23,98
|0,67
|-27,99
|Ekiz Kimya
|6,40
|0,00
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,68
|0,00
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|20,68
|0,00
|-43,87
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-1,08
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|11,31
|0,00
|-1,91
|Enka İnşaat
|10,62
|-1,21
|50,81
|Erbosan
|131,20
|-0,15
|223,51
|Ereğli Demir Çelik
|18,33
|-0,43
|39,54
|Ersu Gıda
|3,31
|-0,30
|-33,00
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,26
|0,09
|Escort Teknoloji
|6,01
|1,01
|-8,52
|Esenboğa Elektrik
|35,66
|-1,27
|87,43
|Etiler Gıda
|5,61
|0,54
|40,95
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,07
|-3,43
|32,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,61
|0,84
|2,03
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|0,28
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|3,18
|-1,24
|11,97
|Fade Gıda
|8,60
|-0,12
|65,33
|Fenerbahçe Futbol
|36,24
|-2,11
|22,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|-1,58
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|118,90
|-1,65
|-3,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,63
|-0,66
|4,60
|Ford Otosan
|169,40
|-0,53
|38,69
|Formet Metal ve Cam
|1,25
|-1,57
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|20,10
|7,43
|-4,19
|Galata Wind Enerji
|3,67
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,59
|-0,55
|-11,36
|Garanti Bankası
|9,79
|-0,71
|-3,56
|Garanti Faktoring
|8,28
|0,36
|-25,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-0,44
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,48
|-0,66
|26,22
|Gediz Ambalaj
|17,90
|-2,03
|33,58
|Gen İlaç
|15,25
|-0,33
|Gentaş
|3,23
|-0,31
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,77
|0,35
|-6,03
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,56
|-1,91
|Global Men. Değ.
|6,16
|0,16
|2,50
|Global Yat. Holding
|2,30
|1,32
|-34,53
|Good-Year
|7,75
|-1,90
|-2,74
|Göltaş Çimento
|41,56
|-0,19
|1,26
|Gözde Girişim
|5,82
|-1,19
|-27,07
|GSD Denizcilik
|2,96
|2,78
|21,55
|GSD Holding
|2,39
|1,70
|-4,78
|Gübre Fabrik.
|53,65
|0,28
|-37,65
|Güler Yat. Holding
|2,45
|-5,04
|-29,25
|Halk GMYO
|2,24
|-0,44
|-26,51
|Hatay Tekstil
|17,63
|-2,06
|29,30
|Hedef Girişim
|2,77
|-1,42
|9,71
|Hektaş
|8,70
|2,72
|62,85
|HUB Girişim
|10,24
|-0,10
|-43,74
|Hürriyet Gzt.
|1,92
|7,26
|-8,57
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|0,40
|-22,62
|İdealist Danışmanlık
|49,54
|-0,12
|268,05
|İdealist GMYO
|2,64
|2,33
|11,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|1,06
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,35
|-0,74
|-45,20
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|-0,15
|39,26
|Info Yatırım
|3,97
|-1,49
|-15,00
|İntema
|37,14
|-0,27
|-6,92
|Inveo Yatırım Holding
|98,70
|-1,10
|123,20
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|-0,16
|-4,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,28
|-0,08
|35,90
(Sürecek)
Kaynak: AA
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