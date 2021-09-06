Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,10
|5,15
|-34,11
|Acıpayam Selüloz
|16,73
|1,15
|-1,75
|Adel Kalemcilik
|26,06
|-1,14
|-23,88
|Adese Gayrimenkul
|1,29
|3,20
|-53,93
|Afyon Çimento
|3,81
|1,60
|-25,44
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,83
|-0,16
|7,08
|Ak Enerji
|1,78
|0,00
|-19,46
|Akbank
|5,93
|0,68
|-12,25
|Akçansa
|15,25
|-0,20
|-5,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,70
|9,76
|12,35
|Akfen GMYO
|3,39
|4,31
|29,84
|Akın Tekstil
|34,22
|0,47
|7,75
|Akiş GMYO
|1,90
|-1,55
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|42,42
|6,42
|-31,38
|Aksa
|19,09
|-0,21
|38,19
|Aksa Enerji
|14,57
|0,48
|95,83
|Aksigorta
|7,32
|-3,68
|-11,90
|Aksu Enerji
|11,88
|5,79
|57,41
|Alarko Carrıer
|352,30
|-2,22
|-3,08
|Alarko GMYO
|20,90
|1,65
|-17,49
|Alarko Holding
|9,01
|-0,22
|5,73
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,16
|1,08
|-11,80
|Alkim Kağıt
|14,88
|0,81
|14,96
|Alkim Kimya
|15,26
|0,53
|8,33
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,93
|0,00
|-11,87
|Altınyunus Çeşme
|57,40
|0,35
|14,89
|Anadolu Efes
|22,72
|0,89
|6,36
|Anadolu Grubu Holding
|24,42
|1,33
|-6,53
|Anadolu Hayat Emek.
|9,51
|1,49
|18,35
|Anadolu Isuzu
|16,30
|1,24
|-9,44
|Anadolu Sigorta
|6,38
|0,95
|-11,64
|Anel Elektrik
|2,88
|-0,35
|-9,15
|Arçelik
|32,08
|0,19
|12,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,40
|0,10
|6,91
|Arena Bilgisayar
|10,59
|1,83
|-2,86
|Armada Bilgisayar
|56,15
|-3,77
|14,41
|Arsan Tekstil
|4,74
|0,42
|17,47
|Arzum Ev Aletleri
|18,36
|2,34
|-24,02
|Aselsan
|15,69
|-0,06
|-14,03
|Ata GMYO
|4,44
|0,91
|-19,42
|Atakule GMYO
|3,38
|-1,74
|44,38
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|2,33
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|2,67
|-12,00
|ATP Bilgisayar
|34,44
|-0,23
|Avrasya GMYO
|3,33
|-0,60
|27,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,91
|1,04
|-9,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,20
|1,36
|-13,33
|Aydem Enerji
|7,30
|0,00
|Ayen Enerji
|4,94
|0,61
|-8,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,95
|0,85
|68,00
|Aygaz
|15,31
|-0,26
|7,92
|Bagfaş
|19,14
|0,00
|-4,30
|Bak Ambalaj
|21,04
|-0,19
|6,39
|Balatacılar Balatacılık
|9,02
|10,00
|9,47
|Bantaş Ambalaj
|3,89
|5,42
|24,41
|Banvit
|66,85
|0,91
|28,56
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,52
|3,29
|Baştaş Başkent Çimento
|10,40
|-6,64
|-40,13
|Batı Çimento
|12,25
|-0,65
|160,08
|Batısöke Çimento
|2,84
|1,79
|16,39
|Bayrak Taban Sanayi
|8,79
|-1,46
|-17,15
|Bera Holding
|10,69
|-1,66
|-47,29
|Berkosan Yalıtım
|9,88
|1,44
|10,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,95
|-0,83
|47,28
|Beyaz Filo
|9,18
|1,66
|-8,92
|Bilici Yatırım
|18,08
|-0,17
|226,75
|Bim Mağazalar
|70,70
|-0,56
|-0,83
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,84
|2,80
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,54
|-1,50
|Birlik Mensucat
|2,31
|10,00
|-33,24
|Bizim Mağazaları
|12,31
|0,57
|-19,86
|BMS Çelik Hasır
|8,40
|0,36
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,62
|0,22
|Borusan Mannesmann
|25,86
|-0,15
|-6,98
|Borusan Yat. Paz.
|445,30
|-1,13
|-1,98
|Bosch Fren Sistemleri
|914,60
|1,06
|-25,62
|Bossa
|31,06
|0,78
|74,01
|Brisa
|23,28
|2,65
|20,23
|Burçelik
|22,44
|10,00
|6,76
|Burçelik Vana
|24,44
|8,82
|-50,79
|Bursa Çimento
|3,68
|1,66
|-26,07
|Carrefoursa
|40,40
|-0,83
|-43,73
|Casa Emtia Petrol
|142,50
|9,78
|34,43
|Ceo Event Medya
|8,20
|1,36
|27,53
|Coca Cola İçecek
|88,00
|1,27
|38,56
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|0,00
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|4,48
|-0,44
|-23,68
|Çan2 Termik
|13,69
|-0,80
|Çelebi
|171,90
|-0,41
|-5,82
|Çelik Halat
|6,57
|2,34
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,29
|0,00
|-24,23
|Çemtaş
|13,80
|1,62
|-12,16
|Çimbeton
|240,70
|6,79
|-18,82
|Çimentaş
|29,50
|4,98
|-18,42
|Çimsa
|26,56
|-2,14
|49,21
|Çuhadaroğlu Metal
|7,66
|1,32
|0,69
|Dagi Giyim
|4,21
|5,51
|23,59
|Dagi Yatırım Holding
|13,99
|0,87
|8,45
|Dardanel
|3,11
|-0,64
|-41,60
|Datagate Bilgisayar
|12,95
|2,37
|-19,62
|Demısaş Döküm
|7,16
|0,42
|10,57
|Denge Holding
|1,78
|0,00
|-41,40
|Deniz GMYO
|2,48
|-1,59
|34,63
|Derimod
|10,11
|1,61
|3,80
|Derlüks Yatırım Holding
|5,36
|1,52
|-39,23
|Desa Deri
|9,07
|-0,87
|-6,88
|Despec Bilgisayar
|9,93
|2,06
|-23,97
|Deva Holding
|23,98
|0,84
|-0,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,85
|-0,08
|9,98
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,74
|9,98
|27,08
|Ditaş Doğan
|15,45
|0,19
|18,79
|DO-CO
|669,10
|-0,12
|6,21
|Doğan Burda
|23,00
|-1,46
|2,50
|Doğan Holding
|2,69
|0,37
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|0,93
|-6,40
|Doğusan
|7,12
|0,14
|62,56
|Doğuş GMYO
|9,23
|5,01
|12,97
|Doğuş Otomotiv
|28,76
|-1,37
|10,94
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,26
|1,24
|Duran Doğan Basım
|14,12
|-0,14
|34,60
|Dyo Boya
|10,76
|1,51
|-4,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|2,29
|-7,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,02
|0,50
|63,53
|E-Data Teknoloji
|13,08
|-3,04
|Edip Gayrimenkul
|3,80
|-1,55
|14,46
|Ege Endüstri
|1.234,00
|0,33
|-25,88
|Ege Gübre
|170,70
|0,41
|18,99
|Ege Profil
|30,20
|1,14
|-21,03
|Ege Seramik
|14,22
|2,45
|47,17
|Egeplast
|24,78
|4,03
|-25,59
|Ekiz Kimya
|6,45
|0,00
|-9,54
|Emek Elektrik
|2,68
|-0,37
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|0,00
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|0,00
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|11,28
|1,08
|-2,17
|Enka İnşaat
|10,52
|0,57
|49,39
|Erbosan
|128,50
|-1,83
|216,85
|Ereğli Demir Çelik
|18,24
|0,72
|38,85
|Ersu Gıda
|3,52
|4,14
|-28,74
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,82
|-1,27
|Escort Teknoloji
|6,00
|0,17
|-8,68
|Esenboğa Elektrik
|36,30
|1,23
|90,79
|Etiler Gıda
|5,60
|1,82
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,13
|1,38
|34,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,61
|-0,55
|2,03
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|0,28
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|-0,62
|12,68
|Fade Gıda
|8,66
|1,29
|66,48
|Fenerbahçe Futbol
|35,74
|0,11
|20,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,54
|0,79
|-13,84
|F-M İzmit Piston
|121,00
|0,58
|-1,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,70
|-0,07
|5,14
|Ford Otosan
|170,00
|-0,06
|39,19
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|18,24
|-4,00
|-13,06
|Galata Wind Enerji
|3,74
|1,63
|Galatasaray Sportif
|3,61
|0,28
|-10,86
|Garanti Bankası
|9,93
|1,12
|-2,18
|Garanti Faktoring
|8,38
|1,82
|-24,71
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,89
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,52
|0,67
|26,90
|Gediz Ambalaj
|17,69
|-0,95
|32,01
|Gen İlaç
|15,13
|-0,33
|Gentaş
|3,32
|1,53
|-26,44
|Gersan Elektrik
|5,81
|0,52
|-5,37
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,08
|-1,87
|Global Men. Değ.
|6,18
|0,00
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,36
|2,16
|-32,82
|Good-Year
|7,91
|1,80
|-0,73
|Göltaş Çimento
|42,28
|2,13
|3,01
|Gözde Girişim
|6,03
|3,97
|-24,44
|GSD Denizcilik
|3,02
|2,37
|24,02
|GSD Holding
|2,37
|0,00
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|54,15
|0,46
|-37,07
|Güler Yat. Holding
|2,44
|0,00
|-29,53
|Halk GMYO
|2,31
|3,12
|-24,21
|Hatay Tekstil
|17,67
|0,68
|29,59
|Hedef Girişim
|2,99
|1,70
|18,43
|Hektaş
|8,69
|-0,23
|62,66
|HUB Girişim
|10,43
|0,58
|-42,69
|Hürriyet Gzt.
|2,09
|6,63
|-0,48
|ICBC Turkey Bank
|5,11
|1,19
|-21,38
|İdealist Danışmanlık
|51,00
|1,29
|278,90
|İdealist GMYO
|2,60
|0,00
|9,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|1,98
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|1,04
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,33
|-3,62
|-46,01
|İhlas Holding
|0,59
|5,36
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|1,18
|-24,56
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|1,85
|42,06
|Info Yatırım
|4,01
|0,25
|-14,14
|İntema
|37,32
|0,59
|-6,47
|Inveo Yatırım Holding
|99,70
|1,12
|125,46
|İpek Doğal Enerji
|12,98
|1,96
|-0,76
|İskenderun Demir Çelik
|12,34
|0,82
|36,56
(Sürecek)
Kaynak: AA
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