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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

06.09.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,105,15-34,11
Acıpayam Selüloz16,731,15-1,75
Adel Kalemcilik26,06-1,14-23,88
Adese Gayrimenkul1,293,20-53,93
Afyon Çimento3,811,60-25,44
AGESA Hayat Emeklilik18,83-0,167,08
Ak Enerji1,780,00-19,46
Akbank5,930,68-12,25
Akçansa15,25-0,20-5,29
Akdeniz Yatırım Hold.2,709,7612,35
Akfen GMYO3,394,3129,84
Akın Tekstil34,220,477,75
Akiş GMYO1,90-1,55-31,96
Akmerkez GMYO42,426,42-31,38
Aksa19,09-0,2138,19
Aksa Enerji14,570,4895,83
Aksigorta7,32-3,68-11,90
Aksu Enerji11,885,7957,41
Alarko Carrıer352,30-2,22-3,08
Alarko GMYO20,901,65-17,49
Alarko Holding9,01-0,225,73
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş26,161,08-11,80
Alkim Kağıt14,880,8114,96
Alkim Kimya15,260,538,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,930,00-11,87
Altınyunus Çeşme57,400,3514,89
Anadolu Efes22,720,896,36
Anadolu Grubu Holding24,421,33-6,53
Anadolu Hayat Emek.9,511,4918,35
Anadolu Isuzu16,301,24-9,44
Anadolu Sigorta6,380,95-11,64
Anel Elektrik2,88-0,35-9,15
Arçelik32,080,1912,73
ARD Bilişim Teknolojileri51,400,106,91
Arena Bilgisayar10,591,83-2,86
Armada Bilgisayar56,15-3,7714,41
Arsan Tekstil4,740,4217,47
Arzum Ev Aletleri18,362,34-24,02
Aselsan15,69-0,06-14,03
Ata GMYO4,440,91-19,42
Atakule GMYO3,38-1,7444,38
Atlantis Yatırım Holding4,402,33-20,86
Atlas Yat. Ort.1,542,67-12,00
ATP Bilgisayar34,44-0,23

Avrasya GMYO3,33-0,6027,13
Avrasya Petrol ve Tur.2,911,04-9,06
Avrupa Yatırım Holding5,201,36-13,33
Aydem Enerji7,300,00

Ayen Enerji4,940,61-8,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,950,8568,00
Aygaz15,31-0,267,92
Bagfaş19,140,00-4,30
Bak Ambalaj21,04-0,196,39
Balatacılar Balatacılık9,0210,009,47
Bantaş Ambalaj3,895,4224,41
Banvit66,850,9128,56
Başkent Doğalgaz GMYO24,523,29

Baştaş Başkent Çimento10,40-6,64-40,13
Batı Çimento12,25-0,65160,08
Batısöke Çimento2,841,7916,39
Bayrak Taban Sanayi8,79-1,46-17,15
Bera Holding10,69-1,66-47,29
Berkosan Yalıtım9,881,4410,76
Beşiktaş Futbol Yat.5,95-0,8347,28
Beyaz Filo9,181,66-8,92
Bilici Yatırım18,08-0,17226,75
Bim Mağazalar70,70-0,56-0,83
Biotrend Çevre ve Enerji30,842,80

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik10,54-1,50

Birlik Mensucat2,3110,00-33,24
Bizim Mağazaları12,310,57-19,86
BMS Çelik Hasır8,400,36

Boğaziçi Beton Sanayi4,620,22

Borusan Mannesmann25,86-0,15-6,98
Borusan Yat. Paz.445,30-1,13-1,98
Bosch Fren Sistemleri914,601,06-25,62
Bossa31,060,7874,01
Brisa23,282,6520,23
Burçelik22,4410,006,76
Burçelik Vana24,448,82-50,79
Bursa Çimento3,681,66-26,07
Carrefoursa40,40-0,83-43,73
Casa Emtia Petrol142,509,7834,43
Ceo Event Medya8,201,3627,53
Coca Cola İçecek88,001,2738,56
Cosmos Yat. Holding11,500,0042,68
Credıtwest Faktorıng4,48-0,44-23,68
Çan2 Termik13,69-0,80

Çelebi171,90-0,41-5,82
Çelik Halat6,572,34-27,78
Çemaş Döküm1,290,00-24,23
Çemtaş13,801,62-12,16
Çimbeton240,706,79-18,82
Çimentaş29,504,98-18,42
Çimsa26,56-2,1449,21
Çuhadaroğlu Metal7,661,320,69
Dagi Giyim4,215,5123,59
Dagi Yatırım Holding13,990,878,45
Dardanel3,11-0,64-41,60
Datagate Bilgisayar12,952,37-19,62
Demısaş Döküm7,160,4210,57
Denge Holding1,780,00-41,40
Deniz GMYO2,48-1,5934,63
Derimod10,111,613,80
Derlüks Yatırım Holding5,361,52-39,23
Desa Deri9,07-0,87-6,88
Despec Bilgisayar9,932,06-23,97
Deva Holding23,980,84-0,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,85-0,089,98
Diriteks Diriliş Tekstil4,749,9827,08
Ditaş Doğan15,450,1918,79
DO-CO669,10-0,126,21
Doğan Burda23,00-1,462,50
Doğan Holding2,690,37-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,180,93-6,40
Doğusan7,120,1462,56
Doğuş GMYO9,235,0112,97
Doğuş Otomotiv28,76-1,3710,94
Döktaş Dökümcülük31,000,261,24
Duran Doğan Basım14,12-0,1434,60
Dyo Boya10,761,51-4,33
Eczacıbaşı İlaç6,692,29-7,11
Eczacıbaşı Yatırım44,020,5063,53
E-Data Teknoloji13,08-3,04

Edip Gayrimenkul3,80-1,5514,46
Ege Endüstri1.234,000,33-25,88
Ege Gübre170,700,4118,99
Ege Profil30,201,14-21,03
Ege Seramik14,222,4547,17
Egeplast24,784,03-25,59
Ekiz Kimya6,450,00-9,54
Emek Elektrik2,68-0,37-6,14
Eminiş Ambalaj20,500,00-44,35
Emlak Konut GMYO1,860,00-12,04
Enerjisa Enerji11,281,08-2,17
Enka İnşaat10,520,5749,39
Erbosan128,50-1,83216,85
Ereğli Demir Çelik18,240,7238,85
Ersu Gıda3,524,14-28,74
Escar Turizm Taşımacılık21,82-1,27

Escort Teknoloji6,000,17-8,68
Esenboğa Elektrik36,301,2390,79
Etiler Gıda5,601,8240,70
Euro Kapital Yat. Ort.5,131,3834,31
Euro Trend Yat. Ort.3,61-0,552,03
Euro Yat. Ort.3,520,28-20,75
Euro Yatırım Holding3,20-0,6212,68
Fade Gıda8,661,2966,48
Fenerbahçe Futbol35,740,1120,91
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,540,79-13,84
F-M İzmit Piston121,000,58-1,30
Fonet Bilgi Teknolojileri13,70-0,075,14
Ford Otosan170,00-0,0639,19
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda18,24-4,00-13,06
Galata Wind Enerji3,741,63

Galatasaray Sportif3,610,28-10,86
Garanti Bankası9,931,12-2,18
Garanti Faktoring8,381,82-24,71
Garanti Yat. Ort.2,270,89-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,520,6726,90
Gediz Ambalaj17,69-0,9532,01
Gen İlaç15,13-0,33

Gentaş3,321,53-26,44
Gersan Elektrik5,810,52-5,37
Girişim Elektrik Sanayi22,08-1,87

Global Men. Değ.6,180,002,83
Global Yat. Holding2,362,16-32,82
Good-Year7,911,80-0,73
Göltaş Çimento42,282,133,01
Gözde Girişim6,033,97-24,44
GSD Denizcilik3,022,3724,02
GSD Holding2,370,00-5,58
Gübre Fabrik.54,150,46-37,07
Güler Yat. Holding2,440,00-29,53
Halk GMYO2,313,12-24,21
Hatay Tekstil17,670,6829,59
Hedef Girişim2,991,7018,43
Hektaş8,69-0,2362,66
HUB Girişim10,430,58-42,69
Hürriyet Gzt.2,096,63-0,48
ICBC Turkey Bank5,111,19-21,38
İdealist Danışmanlık51,001,29278,90
İdealist GMYO2,600,009,56
İhlas Ev Aletleri1,031,98-44,71
İhlas Gayrimenkul0,971,04-22,40
İhlas Gazetecilik1,33-3,62-46,01
İhlas Holding0,595,36-47,45
İhlas Yayın Holding0,861,18-24,56
İndeks Bilgisayar6,601,8542,06
Info Yatırım4,010,25-14,14
İntema37,320,59-6,47
Inveo Yatırım Holding99,701,12125,46
İpek Doğal Enerji12,981,96-0,76
İskenderun Demir Çelik12,340,8236,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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