Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,10 5,15 -34,11 Acıpayam Selüloz 16,73 1,15 -1,75 Adel Kalemcilik 26,06 -1,14 -23,88 Adese Gayrimenkul 1,29 3,20 -53,93 Afyon Çimento 3,81 1,60 -25,44 AGESA Hayat Emeklilik 18,83 -0,16 7,08 Ak Enerji 1,78 0,00 -19,46 Akbank 5,93 0,68 -12,25 Akçansa 15,25 -0,20 -5,29 Akdeniz Yatırım Hold. 2,70 9,76 12,35 Akfen GMYO 3,39 4,31 29,84 Akın Tekstil 34,22 0,47 7,75 Akiş GMYO 1,90 -1,55 -31,96 Akmerkez GMYO 42,42 6,42 -31,38 Aksa 19,09 -0,21 38,19 Aksa Enerji 14,57 0,48 95,83 Aksigorta 7,32 -3,68 -11,90 Aksu Enerji 11,88 5,79 57,41 Alarko Carrıer 352,30 -2,22 -3,08 Alarko GMYO 20,90 1,65 -17,49 Alarko Holding 9,01 -0,22 5,73 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 26,16 1,08 -11,80 Alkim Kağıt 14,88 0,81 14,96 Alkim Kimya 15,26 0,53 8,33 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,93 0,00 -11,87 Altınyunus Çeşme 57,40 0,35 14,89 Anadolu Efes 22,72 0,89 6,36 Anadolu Grubu Holding 24,42 1,33 -6,53 Anadolu Hayat Emek. 9,51 1,49 18,35 Anadolu Isuzu 16,30 1,24 -9,44 Anadolu Sigorta 6,38 0,95 -11,64 Anel Elektrik 2,88 -0,35 -9,15 Arçelik 32,08 0,19 12,73 ARD Bilişim Teknolojileri 51,40 0,10 6,91 Arena Bilgisayar 10,59 1,83 -2,86 Armada Bilgisayar 56,15 -3,77 14,41 Arsan Tekstil 4,74 0,42 17,47 Arzum Ev Aletleri 18,36 2,34 -24,02 Aselsan 15,69 -0,06 -14,03 Ata GMYO 4,44 0,91 -19,42 Atakule GMYO 3,38 -1,74 44,38 Atlantis Yatırım Holding 4,40 2,33 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,54 2,67 -12,00 ATP Bilgisayar 34,44 -0,23 Avrasya GMYO 3,33 -0,60 27,13 Avrasya Petrol ve Tur. 2,91 1,04 -9,06 Avrupa Yatırım Holding 5,20 1,36 -13,33 Aydem Enerji 7,30 0,00 Ayen Enerji 4,94 0,61 -8,69 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,95 0,85 68,00 Aygaz 15,31 -0,26 7,92 Bagfaş 19,14 0,00 -4,30 Bak Ambalaj 21,04 -0,19 6,39 Balatacılar Balatacılık 9,02 10,00 9,47 Bantaş Ambalaj 3,89 5,42 24,41 Banvit 66,85 0,91 28,56 Başkent Doğalgaz GMYO 24,52 3,29 Baştaş Başkent Çimento 10,40 -6,64 -40,13 Batı Çimento 12,25 -0,65 160,08 Batısöke Çimento 2,84 1,79 16,39 Bayrak Taban Sanayi 8,79 -1,46 -17,15 Bera Holding 10,69 -1,66 -47,29 Berkosan Yalıtım 9,88 1,44 10,76 Beşiktaş Futbol Yat. 5,95 -0,83 47,28 Beyaz Filo 9,18 1,66 -8,92 Bilici Yatırım 18,08 -0,17 226,75 Bim Mağazalar 70,70 -0,56 -0,83 Biotrend Çevre ve Enerji 30,84 2,80 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,54 -1,50 Birlik Mensucat 2,31 10,00 -33,24 Bizim Mağazaları 12,31 0,57 -19,86 BMS Çelik Hasır 8,40 0,36 Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 0,22 Borusan Mannesmann 25,86 -0,15 -6,98 Borusan Yat. Paz. 445,30 -1,13 -1,98 Bosch Fren Sistemleri 914,60 1,06 -25,62 Bossa 31,06 0,78 74,01 Brisa 23,28 2,65 20,23 Burçelik 22,44 10,00 6,76 Burçelik Vana 24,44 8,82 -50,79 Bursa Çimento 3,68 1,66 -26,07 Carrefoursa 40,40 -0,83 -43,73 Casa Emtia Petrol 142,50 9,78 34,43 Ceo Event Medya 8,20 1,36 27,53 Coca Cola İçecek 88,00 1,27 38,56 Cosmos Yat. Holding 11,50 0,00 42,68 Credıtwest Faktorıng 4,48 -0,44 -23,68 Çan2 Termik 13,69 -0,80 Çelebi 171,90 -0,41 -5,82 Çelik Halat 6,57 2,34 -27,78 Çemaş Döküm 1,29 0,00 -24,23 Çemtaş 13,80 1,62 -12,16 Çimbeton 240,70 6,79 -18,82 Çimentaş 29,50 4,98 -18,42 Çimsa 26,56 -2,14 49,21 Çuhadaroğlu Metal 7,66 1,32 0,69 Dagi Giyim 4,21 5,51 23,59 Dagi Yatırım Holding 13,99 0,87 8,45 Dardanel 3,11 -0,64 -41,60 Datagate Bilgisayar 12,95 2,37 -19,62 Demısaş Döküm 7,16 0,42 10,57 Denge Holding 1,78 0,00 -41,40 Deniz GMYO 2,48 -1,59 34,63 Derimod 10,11 1,61 3,80 Derlüks Yatırım Holding 5,36 1,52 -39,23 Desa Deri 9,07 -0,87 -6,88 Despec Bilgisayar 9,93 2,06 -23,97 Deva Holding 23,98 0,84 -0,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,85 -0,08 9,98 Diriteks Diriliş Tekstil 4,74 9,98 27,08 Ditaş Doğan 15,45 0,19 18,79 DO-CO 669,10 -0,12 6,21 Doğan Burda 23,00 -1,46 2,50 Doğan Holding 2,69 0,37 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 0,93 -6,40 Doğusan 7,12 0,14 62,56 Doğuş GMYO 9,23 5,01 12,97 Doğuş Otomotiv 28,76 -1,37 10,94 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,26 1,24 Duran Doğan Basım 14,12 -0,14 34,60 Dyo Boya 10,76 1,51 -4,33 Eczacıbaşı İlaç 6,69 2,29 -7,11 Eczacıbaşı Yatırım 44,02 0,50 63,53 E-Data Teknoloji 13,08 -3,04 Edip Gayrimenkul 3,80 -1,55 14,46 Ege Endüstri 1.234,00 0,33 -25,88 Ege Gübre 170,70 0,41 18,99 Ege Profil 30,20 1,14 -21,03 Ege Seramik 14,22 2,45 47,17 Egeplast 24,78 4,03 -25,59 Ekiz Kimya 6,45 0,00 -9,54 Emek Elektrik 2,68 -0,37 -6,14 Eminiş Ambalaj 20,50 0,00 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,86 0,00 -12,04 Enerjisa Enerji 11,28 1,08 -2,17 Enka İnşaat 10,52 0,57 49,39 Erbosan 128,50 -1,83 216,85 Ereğli Demir Çelik 18,24 0,72 38,85 Ersu Gıda 3,52 4,14 -28,74 Escar Turizm Taşımacılık 21,82 -1,27 Escort Teknoloji 6,00 0,17 -8,68 Esenboğa Elektrik 36,30 1,23 90,79 Etiler Gıda 5,60 1,82 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 5,13 1,38 34,31 Euro Trend Yat. Ort. 3,61 -0,55 2,03 Euro Yat. Ort. 3,52 0,28 -20,75 Euro Yatırım Holding 3,20 -0,62 12,68 Fade Gıda 8,66 1,29 66,48 Fenerbahçe Futbol 35,74 0,11 20,91 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 0,79 -13,84 F-M İzmit Piston 121,00 0,58 -1,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,70 -0,07 5,14 Ford Otosan 170,00 -0,06 39,19 Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 18,24 -4,00 -13,06 Galata Wind Enerji 3,74 1,63 Galatasaray Sportif 3,61 0,28 -10,86 Garanti Bankası 9,93 1,12 -2,18 Garanti Faktoring 8,38 1,82 -24,71 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,89 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,52 0,67 26,90 Gediz Ambalaj 17,69 -0,95 32,01 Gen İlaç 15,13 -0,33 Gentaş 3,32 1,53 -26,44 Gersan Elektrik 5,81 0,52 -5,37 Girişim Elektrik Sanayi 22,08 -1,87 Global Men. Değ. 6,18 0,00 2,83 Global Yat. Holding 2,36 2,16 -32,82 Good-Year 7,91 1,80 -0,73 Göltaş Çimento 42,28 2,13 3,01 Gözde Girişim 6,03 3,97 -24,44 GSD Denizcilik 3,02 2,37 24,02 GSD Holding 2,37 0,00 -5,58 Gübre Fabrik. 54,15 0,46 -37,07 Güler Yat. Holding 2,44 0,00 -29,53 Halk GMYO 2,31 3,12 -24,21 Hatay Tekstil 17,67 0,68 29,59 Hedef Girişim 2,99 1,70 18,43 Hektaş 8,69 -0,23 62,66 HUB Girişim 10,43 0,58 -42,69 Hürriyet Gzt. 2,09 6,63 -0,48 ICBC Turkey Bank 5,11 1,19 -21,38 İdealist Danışmanlık 51,00 1,29 278,90 İdealist GMYO 2,60 0,00 9,56 İhlas Ev Aletleri 1,03 1,98 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,97 1,04 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,33 -3,62 -46,01 İhlas Holding 0,59 5,36 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,86 1,18 -24,56 İndeks Bilgisayar 6,60 1,85 42,06 Info Yatırım 4,01 0,25 -14,14 İntema 37,32 0,59 -6,47 Inveo Yatırım Holding 99,70 1,12 125,46 İpek Doğal Enerji 12,98 1,96 -0,76 İskenderun Demir Çelik 12,34 0,82 36,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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