Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|-2,63
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|16,72
|0,00
|-1,81
|Adel Kalemcilik
|26,20
|0,38
|-23,47
|Adese Gayrimenkul
|1,29
|1,57
|-53,93
|Afyon Çimento
|3,82
|0,53
|-25,24
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,40
|-1,29
|4,64
|Ak Enerji
|1,77
|-0,56
|-19,91
|Akbank
|5,89
|-0,34
|-12,84
|Akçansa
|15,29
|0,20
|-5,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,61
|-3,33
|8,61
|Akfen GMYO
|3,63
|6,45
|39,04
|Akın Tekstil
|33,72
|-0,18
|6,17
|Akiş GMYO
|1,90
|-1,04
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|41,22
|-1,48
|-33,32
|Aksa
|18,79
|-0,05
|36,02
|Aksa Enerji
|14,41
|0,14
|93,68
|Aksigorta
|7,29
|-0,55
|-12,26
|Aksu Enerji
|11,45
|-0,87
|51,71
|Alarko Carrıer
|334,90
|-2,45
|-7,87
|Alarko GMYO
|20,96
|0,48
|-17,25
|Alarko Holding
|8,90
|-1,00
|4,44
|Albaraka Türk
|1,55
|0,65
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,96
|-3,06
|-12,47
|Alkim Kağıt
|15,22
|2,22
|17,59
|Alkim Kimya
|15,33
|0,52
|8,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,94
|0,52
|-11,42
|Altınyunus Çeşme
|55,60
|-0,98
|11,29
|Anadolu Efes
|22,50
|0,00
|5,33
|Anadolu Grubu Holding
|24,46
|0,66
|-6,37
|Anadolu Hayat Emek.
|9,52
|0,21
|18,47
|Anadolu Isuzu
|16,54
|0,49
|-8,11
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,31
|-11,50
|Anel Elektrik
|2,92
|1,74
|-7,89
|Arçelik
|31,98
|-0,06
|12,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,95
|0,19
|8,05
|Arena Bilgisayar
|10,66
|-0,37
|-2,22
|Armada Bilgisayar
|56,60
|1,07
|15,32
|Arsan Tekstil
|4,71
|-1,46
|16,72
|Arzum Ev Aletleri
|19,05
|-1,19
|-21,17
|Aselsan
|15,59
|-0,64
|-14,58
|Ata GMYO
|4,39
|-0,23
|-20,33
|Atakule GMYO
|3,32
|-1,48
|41,81
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|0,00
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|33,96
|-0,70
|Avrasya GMYO
|3,31
|1,22
|26,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|0,69
|-9,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,24
|0,58
|-12,67
|Aydem Enerji
|7,27
|-0,27
|Ayen Enerji
|4,96
|0,40
|-8,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,09
|-9,96
|51,51
|Aygaz
|15,46
|1,11
|8,98
|Bagfaş
|19,05
|-0,16
|-4,75
|Bak Ambalaj
|21,02
|-0,28
|6,29
|Balatacılar Balatacılık
|9,90
|9,76
|20,15
|Bantaş Ambalaj
|3,86
|-0,77
|23,45
|Banvit
|66,70
|0,08
|28,27
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,20
|-1,71
|Baştaş Başkent Çimento
|10,50
|0,00
|-39,55
|Batı Çimento
|12,45
|-0,80
|164,33
|Batısöke Çimento
|2,88
|2,86
|18,03
|Bayrak Taban Sanayi
|9,00
|2,16
|-15,17
|Bera Holding
|10,66
|0,38
|-47,44
|Berkosan Yalıtım
|9,92
|-2,27
|11,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,97
|0,51
|47,77
|Beyaz Filo
|9,33
|-1,06
|-7,43
|Bilici Yatırım
|17,89
|-0,45
|223,31
|Bim Mağazalar
|69,90
|-1,48
|-1,96
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,88
|-0,73
|Birko Mensucat
|1,05
|-1,87
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|10,25
|-1,54
|Birlik Mensucat
|2,54
|9,96
|-26,59
|Bizim Mağazaları
|12,45
|0,48
|-18,95
|BMS Çelik Hasır
|8,27
|-0,96
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,61
|0,44
|Borusan Mannesmann
|25,84
|-0,08
|-7,05
|Borusan Yat. Paz.
|414,50
|-2,52
|-8,76
|Bosch Fren Sistemleri
|907,60
|-1,88
|-26,19
|Bossa
|30,90
|-0,90
|73,11
|Brisa
|22,70
|0,09
|17,23
|Burçelik
|24,46
|9,00
|16,37
|Burçelik Vana
|24,94
|4,26
|-49,78
|Bursa Çimento
|3,65
|0,27
|-26,67
|Carrefoursa
|39,94
|0,25
|-44,37
|Casa Emtia Petrol
|149,90
|5,05
|41,42
|Ceo Event Medya
|8,15
|-0,12
|26,75
|Coca Cola İçecek
|89,80
|2,45
|41,40
|Cosmos Yat. Holding
|11,20
|-2,18
|38,96
|Credıtwest Faktorıng
|4,52
|-0,66
|-23,00
|Çan2 Termik
|12,98
|-2,92
|Çelebi
|169,60
|-0,18
|-7,08
|Çelik Halat
|6,57
|-0,76
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|13,72
|-0,15
|-12,67
|Çimbeton
|228,50
|-2,81
|-22,93
|Çimentaş
|29,50
|-0,27
|-18,42
|Çimsa
|26,60
|1,14
|49,44
|Çuhadaroğlu Metal
|7,79
|-0,89
|2,40
|Dagi Giyim
|3,96
|-5,71
|16,25
|Dagi Yatırım Holding
|13,65
|-1,30
|5,81
|Dardanel
|2,92
|-4,26
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|13,01
|-0,15
|-19,24
|Demısaş Döküm
|7,13
|0,14
|10,11
|Denge Holding
|1,72
|0,58
|-43,37
|Deniz GMYO
|2,46
|-1,20
|33,55
|Derimod
|10,00
|-0,89
|2,67
|Derlüks Yatırım Holding
|5,32
|-1,30
|-39,68
|Desa Deri
|9,07
|-0,33
|-6,88
|Despec Bilgisayar
|10,17
|0,39
|-22,13
|Deva Holding
|23,84
|-0,58
|-0,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,14
|1,00
|12,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,21
|9,92
|39,68
|Ditaş Doğan
|15,36
|-0,71
|18,10
|DO-CO
|665,00
|0,09
|5,56
|Doğan Burda
|22,66
|0,00
|0,98
|Doğan Holding
|2,64
|-0,75
|-11,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|0,46
|-6,40
|Doğusan
|7,04
|-0,28
|60,73
|Doğuş GMYO
|9,18
|-1,50
|12,36
|Doğuş Otomotiv
|29,20
|-1,02
|12,64
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|3,23
|4,51
|Duran Doğan Basım
|14,94
|2,33
|42,42
|Dyo Boya
|10,69
|-0,74
|-4,95
|Eczacıbaşı İlaç
|6,72
|-0,44
|-6,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,66
|1,27
|65,90
|E-Data Teknoloji
|12,66
|-2,69
|Edip Gayrimenkul
|3,60
|-3,74
|8,43
|Ege Endüstri
|1.233,20
|-0,22
|-25,93
|Ege Gübre
|170,10
|0,06
|18,57
|Ege Profil
|29,98
|-0,79
|-21,60
|Ege Seramik
|13,99
|-1,76
|44,79
|Egeplast
|26,50
|4,25
|-20,42
|Ekiz Kimya
|6,60
|2,33
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,70
|1,50
|-5,44
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|0,00
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|0,00
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|11,20
|-0,09
|-2,87
|Enka İnşaat
|10,49
|0,48
|48,97
|Erbosan
|125,60
|-1,02
|209,70
|Ereğli Demir Çelik
|18,15
|-0,55
|38,17
|Ersu Gıda
|3,49
|-1,13
|-29,35
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,30
|-0,19
|Escort Teknoloji
|6,03
|0,67
|-8,22
|Esenboğa Elektrik
|36,10
|-0,06
|89,74
|Etiler Gıda
|5,65
|0,71
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,40
|4,65
|41,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|-0,83
|0,90
|Euro Yat. Ort.
|3,51
|0,00
|-20,97
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|0,00
|12,68
|Fade Gıda
|8,53
|-0,47
|63,99
|Fenerbahçe Futbol
|35,92
|-1,26
|21,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|-0,39
|-12,48
|F-M İzmit Piston
|120,20
|-1,07
|-1,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,61
|0,07
|4,45
|Ford Otosan
|169,50
|-0,24
|38,78
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|18,13
|-0,49
|-13,58
|Galata Wind Enerji
|3,74
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,63
|0,28
|-10,37
|Garanti Bankası
|9,85
|-0,61
|-2,96
|Garanti Faktoring
|8,51
|1,31
|-23,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,89
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,84
|-1,63
|32,30
|Gediz Ambalaj
|18,20
|2,42
|35,82
|Gen İlaç
|15,11
|-0,46
|Gentaş
|3,33
|0,60
|-26,22
|Gersan Elektrik
|5,81
|0,00
|-5,37
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,22
|-3,64
|Global Men. Değ.
|6,18
|-0,48
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,34
|-0,43
|-33,39
|Good-Year
|7,99
|1,01
|0,27
|Göltaş Çimento
|41,80
|-1,23
|1,84
|Gözde Girişim
|6,17
|-1,44
|-22,68
|GSD Denizcilik
|3,13
|3,30
|28,53
|GSD Holding
|2,35
|-0,42
|-6,37
|Gübre Fabrik.
|53,50
|-1,20
|-37,83
|Güler Yat. Holding
|2,46
|2,07
|-28,96
|Halk GMYO
|2,33
|-0,43
|-23,56
|Hatay Tekstil
|17,38
|-1,08
|27,46
|Hedef Girişim
|2,96
|1,02
|17,24
|Hektaş
|8,85
|0,34
|65,66
|HUB Girişim
|10,83
|2,85
|-40,49
|Hürriyet Gzt.
|2,05
|-2,84
|-2,38
|ICBC Turkey Bank
|5,05
|-0,39
|-22,31
|İdealist Danışmanlık
|52,00
|-0,95
|286,33
|İdealist GMYO
|3,01
|5,24
|26,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,00
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|-1,02
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,31
|-0,76
|-46,82
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|1,18
|-24,56
|İndeks Bilgisayar
|6,69
|1,83
|43,99
|Info Yatırım
|4,01
|-0,74
|-14,14
|İntema
|37,58
|-0,58
|-5,81
|Inveo Yatırım Holding
|114,00
|5,17
|157,80
|İpek Doğal Enerji
|12,72
|-1,09
|-2,75
|İskenderun Demir Çelik
|12,41
|0,73
|37,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
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