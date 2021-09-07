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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.09.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,18-2,63-33,07
Acıpayam Selüloz16,720,00-1,81
Adel Kalemcilik26,200,38-23,47
Adese Gayrimenkul1,291,57-53,93
Afyon Çimento3,820,53-25,24
AGESA Hayat Emeklilik18,40-1,294,64
Ak Enerji1,77-0,56-19,91
Akbank5,89-0,34-12,84
Akçansa15,290,20-5,04
Akdeniz Yatırım Hold.2,61-3,338,61
Akfen GMYO3,636,4539,04
Akın Tekstil33,72-0,186,17
Akiş GMYO1,90-1,04-31,96
Akmerkez GMYO41,22-1,48-33,32
Aksa18,79-0,0536,02
Aksa Enerji14,410,1493,68
Aksigorta7,29-0,55-12,26
Aksu Enerji11,45-0,8751,71
Alarko Carrıer334,90-2,45-7,87
Alarko GMYO20,960,48-17,25
Alarko Holding8,90-1,004,44
Albaraka Türk1,550,65-20,10
Alcatel Lucent Teletaş25,96-3,06-12,47
Alkim Kağıt15,222,2217,59
Alkim Kimya15,330,528,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,940,52-11,42
Altınyunus Çeşme55,60-0,9811,29
Anadolu Efes22,500,005,33
Anadolu Grubu Holding24,460,66-6,37
Anadolu Hayat Emek.9,520,2118,47
Anadolu Isuzu16,540,49-8,11
Anadolu Sigorta6,390,31-11,50
Anel Elektrik2,921,74-7,89
Arçelik31,98-0,0612,37
ARD Bilişim Teknolojileri51,950,198,05
Arena Bilgisayar10,66-0,37-2,22
Armada Bilgisayar56,601,0715,32
Arsan Tekstil4,71-1,4616,72
Arzum Ev Aletleri19,05-1,19-21,17
Aselsan15,59-0,64-14,58
Ata GMYO4,39-0,23-20,33
Atakule GMYO3,32-1,4841,81
Atlantis Yatırım Holding4,400,00-20,86
Atlas Yat. Ort.1,50-1,32-14,29
ATP Bilgisayar33,96-0,70

Avrasya GMYO3,311,2226,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,900,69-9,38
Avrupa Yatırım Holding5,240,58-12,67
Aydem Enerji7,27-0,27

Ayen Enerji4,960,40-8,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,09-9,9651,51
Aygaz15,461,118,98
Bagfaş19,05-0,16-4,75
Bak Ambalaj21,02-0,286,29
Balatacılar Balatacılık9,909,7620,15
Bantaş Ambalaj3,86-0,7723,45
Banvit66,700,0828,27
Başkent Doğalgaz GMYO24,20-1,71

Baştaş Başkent Çimento10,500,00-39,55
Batı Çimento12,45-0,80164,33
Batısöke Çimento2,882,8618,03
Bayrak Taban Sanayi9,002,16-15,17
Bera Holding10,660,38-47,44
Berkosan Yalıtım9,92-2,2711,21
Beşiktaş Futbol Yat.5,970,5147,77
Beyaz Filo9,33-1,06-7,43
Bilici Yatırım17,89-0,45223,31
Bim Mağazalar69,90-1,48-1,96
Biotrend Çevre ve Enerji29,88-0,73

Birko Mensucat1,05-1,87-5,41
Birleşim Mühendislik10,25-1,54

Birlik Mensucat2,549,96-26,59
Bizim Mağazaları12,450,48-18,95
BMS Çelik Hasır8,27-0,96

Boğaziçi Beton Sanayi4,610,44

Borusan Mannesmann25,84-0,08-7,05
Borusan Yat. Paz.414,50-2,52-8,76
Bosch Fren Sistemleri907,60-1,88-26,19
Bossa30,90-0,9073,11
Brisa22,700,0917,23
Burçelik24,469,0016,37
Burçelik Vana24,944,26-49,78
Bursa Çimento3,650,27-26,67
Carrefoursa39,940,25-44,37
Casa Emtia Petrol149,905,0541,42
Ceo Event Medya8,15-0,1226,75
Coca Cola İçecek89,802,4541,40
Cosmos Yat. Holding11,20-2,1838,96
Credıtwest Faktorıng4,52-0,66-23,00
Çan2 Termik12,98-2,92

Çelebi169,60-0,18-7,08
Çelik Halat6,57-0,76-27,78
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş13,72-0,15-12,67
Çimbeton228,50-2,81-22,93
Çimentaş29,50-0,27-18,42
Çimsa26,601,1449,44
Çuhadaroğlu Metal7,79-0,892,40
Dagi Giyim3,96-5,7116,25
Dagi Yatırım Holding13,65-1,305,81
Dardanel2,92-4,26-45,16
Datagate Bilgisayar13,01-0,15-19,24
Demısaş Döküm7,130,1410,11
Denge Holding1,720,58-43,37
Deniz GMYO2,46-1,2033,55
Derimod10,00-0,892,67
Derlüks Yatırım Holding5,32-1,30-39,68
Desa Deri9,07-0,33-6,88
Despec Bilgisayar10,170,39-22,13
Deva Holding23,84-0,58-0,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,141,0012,67
Diriteks Diriliş Tekstil5,219,9239,68
Ditaş Doğan15,36-0,7118,10
DO-CO665,000,095,56
Doğan Burda22,660,000,98
Doğan Holding2,64-0,75-11,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,180,46-6,40
Doğusan7,04-0,2860,73
Doğuş GMYO9,18-1,5012,36
Doğuş Otomotiv29,20-1,0212,64
Döktaş Dökümcülük32,003,234,51
Duran Doğan Basım14,942,3342,42
Dyo Boya10,69-0,74-4,95
Eczacıbaşı İlaç6,72-0,44-6,69
Eczacıbaşı Yatırım44,661,2765,90
E-Data Teknoloji12,66-2,69

Edip Gayrimenkul3,60-3,748,43
Ege Endüstri1.233,20-0,22-25,93
Ege Gübre170,100,0618,57
Ege Profil29,98-0,79-21,60
Ege Seramik13,99-1,7644,79
Egeplast26,504,25-20,42
Ekiz Kimya6,602,33-7,43
Emek Elektrik2,701,50-5,44
Eminiş Ambalaj20,500,00-44,35
Emlak Konut GMYO1,880,00-11,10
Enerjisa Enerji11,20-0,09-2,87
Enka İnşaat10,490,4848,97
Erbosan125,60-1,02209,70
Ereğli Demir Çelik18,15-0,5538,17
Ersu Gıda3,49-1,13-29,35
Escar Turizm Taşımacılık21,30-0,19

Escort Teknoloji6,030,67-8,22
Esenboğa Elektrik36,10-0,0689,74
Etiler Gıda5,650,7141,96
Euro Kapital Yat. Ort.5,404,6541,38
Euro Trend Yat. Ort.3,57-0,830,90
Euro Yat. Ort.3,510,00-20,97
Euro Yatırım Holding3,200,0012,68
Fade Gıda8,53-0,4763,99
Fenerbahçe Futbol35,92-1,2621,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,58-0,39-12,48
F-M İzmit Piston120,20-1,07-1,96
Fonet Bilgi Teknolojileri13,610,074,45
Ford Otosan169,50-0,2438,78
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda18,13-0,49-13,58
Galata Wind Enerji3,740,00

Galatasaray Sportif3,630,28-10,37
Garanti Bankası9,85-0,61-2,96
Garanti Faktoring8,511,31-23,54
Garanti Yat. Ort.2,270,89-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,84-1,6332,30
Gediz Ambalaj18,202,4235,82
Gen İlaç15,11-0,46

Gentaş3,330,60-26,22
Gersan Elektrik5,810,00-5,37
Girişim Elektrik Sanayi22,22-3,64

Global Men. Değ.6,18-0,482,83
Global Yat. Holding2,34-0,43-33,39
Good-Year7,991,010,27
Göltaş Çimento41,80-1,231,84
Gözde Girişim6,17-1,44-22,68
GSD Denizcilik3,133,3028,53
GSD Holding2,35-0,42-6,37
Gübre Fabrik.53,50-1,20-37,83
Güler Yat. Holding2,462,07-28,96
Halk GMYO2,33-0,43-23,56
Hatay Tekstil17,38-1,0827,46
Hedef Girişim2,961,0217,24
Hektaş8,850,3465,66
HUB Girişim10,832,85-40,49
Hürriyet Gzt.2,05-2,84-2,38
ICBC Turkey Bank5,05-0,39-22,31
İdealist Danışmanlık52,00-0,95286,33
İdealist GMYO3,015,2426,84
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul0,97-1,02-22,40
İhlas Gazetecilik1,31-0,76-46,82
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,861,18-24,56
İndeks Bilgisayar6,691,8343,99
Info Yatırım4,01-0,74-14,14
İntema37,58-0,58-5,81
Inveo Yatırım Holding114,005,17157,80
İpek Doğal Enerji12,72-1,09-2,75
İskenderun Demir Çelik12,410,7337,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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