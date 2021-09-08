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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.09.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,96-2,36-35,92
Acıpayam Selüloz16,55-0,30-2,81
Adel Kalemcilik26,381,77-22,94
Adese Gayrimenkul1,25-2,34-55,36
Afyon Çimento3,70-0,80-27,59
AGESA Hayat Emeklilik18,29-0,814,01
Ak Enerji1,76-1,68-20,36
Akbank5,74-1,54-15,06
Akçansa14,68-1,41-8,83
Akdeniz Yatırım Hold.2,28-6,17-5,12
Akfen GMYO3,690,8241,34
Akın Tekstil33,781,206,36
Akiş GMYO1,860,00-33,39
Akmerkez GMYO40,22-1,90-34,94
Aksa18,882,4436,67
Aksa Enerji14,32-1,4592,47
Aksigorta7,12-1,11-14,31
Aksu Enerji11,64-0,6054,23
Alarko Carrıer330,70-1,55-9,03
Alarko GMYO20,54-0,77-18,91
Alarko Holding8,64-1,141,39
Albaraka Türk1,51-1,31-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,26-1,71-14,83
Alkim Kağıt14,84-0,4014,65
Alkim Kimya15,420,399,46
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,94-0,51-11,42
Altınyunus Çeşme54,25-0,468,59
Anadolu Efes21,94-0,542,71
Anadolu Grubu Holding24,160,50-7,52
Anadolu Hayat Emek.9,40-1,0516,98
Anadolu Isuzu15,96-1,60-11,33
Anadolu Sigorta6,29-0,94-12,89
Anel Elektrik2,85-0,70-10,09
Arçelik31,84-0,5611,88
ARD Bilişim Teknolojileri50,95-0,685,97
Arena Bilgisayar10,27-3,30-5,80
Armada Bilgisayar56,902,8915,93
Arsan Tekstil4,670,4315,73
Arzum Ev Aletleri18,780,70-22,28
Aselsan15,34-0,39-15,95
Ata GMYO4,34-0,23-21,23
Atakule GMYO3,20-2,7436,69
Atlantis Yatırım Holding4,25-1,62-23,56
Atlas Yat. Ort.1,50-0,66-14,29
ATP Bilgisayar33,24-1,01

Avrasya GMYO3,290,3025,60
Avrasya Petrol ve Tur.3,156,06-1,56
Avrupa Yatırım Holding5,686,97-5,33
Aydem Enerji7,03-2,23

Ayen Enerji4,930,00-8,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,90-0,3267,56
Aygaz14,99-1,705,66
Bagfaş19,010,26-4,95
Bak Ambalaj20,56-1,253,96
Balatacılar Balatacılık9,920,0020,39
Bantaş Ambalaj3,81-1,0421,86
Banvit66,20-0,4527,31
Başkent Doğalgaz GMYO23,68-1,33

Baştaş Başkent Çimento10,40-0,95-40,13
Batı Çimento12,27-0,16160,51
Batısöke Çimento2,953,1520,90
Bayrak Taban Sanayi8,56-1,61-19,32
Bera Holding10,08-2,04-50,30
Berkosan Yalıtım10,332,9915,81
Beşiktaş Futbol Yat.5,890,6845,79
Beyaz Filo9,26-2,94-8,13
Bilici Yatırım17,95-1,37224,40
Bim Mağazalar69,950,43-1,89
Biotrend Çevre ve Enerji29,541,44

Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birleşim Mühendislik10,07-0,79

Birlik Mensucat2,789,45-19,65
Bizim Mağazaları12,47-0,24-18,82
BMS Çelik Hasır8,270,98

Boğaziçi Beton Sanayi4,580,00

Borusan Mannesmann25,24-1,87-9,21
Borusan Yat. Paz.423,50-1,51-6,77
Bosch Fren Sistemleri882,00-1,97-28,28
Bossa30,54-0,9171,09
Brisa22,16-0,3614,44
Burçelik24,700,3217,51
Burçelik Vana24,38-2,09-50,91
Bursa Çimento3,54-1,67-28,88
Carrefoursa38,70-1,68-46,10
Casa Emtia Petrol154,800,0046,04
Ceo Event Medya8,08-0,1225,66
Coca Cola İçecek88,60-1,1239,51
Cosmos Yat. Holding10,990,0036,35
Credıtwest Faktorıng4,49-0,22-23,51
Çan2 Termik12,930,23

Çelebi168,101,27-7,90
Çelik Halat6,49-1,07-28,66
Çemaş Döküm1,22-1,61-28,35
Çemtaş13,35-1,62-15,03
Çimbeton227,00-1,94-23,44
Çimentaş28,90-0,21-20,08
Çimsa26,10-1,2946,63
Çuhadaroğlu Metal7,63-0,910,30
Dagi Giyim3,59-5,035,39
Dagi Yatırım Holding13,41-0,523,95
Dardanel2,962,42-44,41
Datagate Bilgisayar12,90-1,98-19,93
Demısaş Döküm7,02-0,438,41
Denge Holding1,64-1,80-46,01
Deniz GMYO2,37-2,0728,66
Derimod10,071,413,39
Derlüks Yatırım Holding5,22-0,76-40,82
Desa Deri9,919,991,75
Despec Bilgisayar11,02-1,08-15,62
Deva Holding23,40-0,59-2,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,59-1,787,56
Diriteks Diriliş Tekstil5,739,9853,62
Ditaş Doğan14,82-2,1113,95
DO-CO661,800,245,05
Doğan Burda21,00-5,15-6,42
Doğan Holding2,58-1,53-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,14-0,47-8,11
Doğusan6,99-1,2759,59
Doğuş GMYO9,645,7017,99
Doğuş Otomotiv29,122,0312,33
Döktaş Dökümcülük32,50-0,736,14
Duran Doğan Basım14,69-0,6140,04
Dyo Boya10,44-1,14-7,18
Eczacıbaşı İlaç6,56-0,91-8,91
Eczacıbaşı Yatırım42,98-2,4159,66
E-Data Teknoloji11,94-4,25

Edip Gayrimenkul3,48-2,254,82
Ege Endüstri1.209,20-0,58-27,37
Ege Gübre166,10-1,1315,78
Ege Profil28,80-2,11-24,69
Ege Seramik13,52-2,3839,92
Egeplast25,82-4,65-22,46
Ekiz Kimya6,45-1,53-9,54
Emek Elektrik2,791,09-2,29
Eminiş Ambalaj20,20-0,79-45,17
Emlak Konut GMYO1,84-0,54-12,99
Enerjisa Enerji11,06-0,81-4,08
Enka İnşaat10,380,1947,41
Erbosan133,207,51228,44
Ereğli Demir Çelik18,100,2237,78
Ersu Gıda3,580,56-27,53
Escar Turizm Taşımacılık20,76-1,42

Escort Teknoloji5,92-1,66-9,89
Esenboğa Elektrik34,80-2,5882,91
Etiler Gıda5,603,1340,70
Euro Kapital Yat. Ort.6,016,0057,35
Euro Trend Yat. Ort.3,57-0,560,90
Euro Yat. Ort.3,490,58-21,42
Euro Yatırım Holding3,302,1716,20
Fade Gıda8,26-1,7858,79
Fenerbahçe Futbol35,500,6820,09
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,591,57-12,14
F-M İzmit Piston116,00-1,94-5,38
Fonet Bilgi Teknolojileri13,24-0,081,61
Ford Otosan166,30-0,6036,16
Formet Metal ve Cam1,21-0,82-50,68
Frigo Pak Gıda17,78-1,71-15,25
Galata Wind Enerji3,68-1,60

Galatasaray Sportif3,590,56-11,36
Garanti Bankası9,66-0,72-4,84
Garanti Faktoring8,902,30-20,04
Garanti Yat. Ort.2,22-0,89-30,97
Gedik Y. Men. Değ.7,40-2,5024,87
Gediz Ambalaj17,71-0,6232,16
Gen İlaç14,77-0,54

Gentaş3,19-1,85-29,32
Gersan Elektrik5,67-0,87-7,65
Girişim Elektrik Sanayi21,20-0,93

Global Men. Değ.5,99-1,32-0,33
Global Yat. Holding2,26-1,31-35,67
Good-Year7,78-1,27-2,36
Göltaş Çimento40,22-2,24-2,01
Gözde Girişim6,372,25-20,18
GSD Denizcilik3,250,3133,46
GSD Holding2,320,87-7,57
Gübre Fabrik.52,80-0,19-38,64
Güler Yat. Holding2,574,47-25,78
Halk GMYO2,290,44-24,87
Hatay Tekstil16,81-1,2923,28
Hedef Girişim2,920,0015,65
Hektaş8,44-1,2957,98
HUB Girişim10,23-0,58-43,79
Hürriyet Gzt.2,113,430,48
ICBC Turkey Bank4,99-0,60-23,23
İdealist Danışmanlık50,00-3,29271,47
İdealist GMYO2,85-1,3820,10
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,95-1,04-24,00
İhlas Gazetecilik1,312,34-46,82
İhlas Holding0,625,08-44,77
İhlas Yayın Holding0,84-1,18-26,32
İndeks Bilgisayar6,54-1,6540,77
Info Yatırım3,85-2,53-17,57
İntema36,98-1,12-7,32
Inveo Yatırım Holding102,90-4,81132,70
İpek Doğal Enerji12,35-1,36-5,58
İskenderun Demir Çelik12,45-1,8137,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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