Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,96
|-2,36
|-35,92
|Acıpayam Selüloz
|16,55
|-0,30
|-2,81
|Adel Kalemcilik
|26,38
|1,77
|-22,94
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|-2,34
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,70
|-0,80
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,29
|-0,81
|4,01
|Ak Enerji
|1,76
|-1,68
|-20,36
|Akbank
|5,74
|-1,54
|-15,06
|Akçansa
|14,68
|-1,41
|-8,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,28
|-6,17
|-5,12
|Akfen GMYO
|3,69
|0,82
|41,34
|Akın Tekstil
|33,78
|1,20
|6,36
|Akiş GMYO
|1,86
|0,00
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|40,22
|-1,90
|-34,94
|Aksa
|18,88
|2,44
|36,67
|Aksa Enerji
|14,32
|-1,45
|92,47
|Aksigorta
|7,12
|-1,11
|-14,31
|Aksu Enerji
|11,64
|-0,60
|54,23
|Alarko Carrıer
|330,70
|-1,55
|-9,03
|Alarko GMYO
|20,54
|-0,77
|-18,91
|Alarko Holding
|8,64
|-1,14
|1,39
|Albaraka Türk
|1,51
|-1,31
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,26
|-1,71
|-14,83
|Alkim Kağıt
|14,84
|-0,40
|14,65
|Alkim Kimya
|15,42
|0,39
|9,46
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,94
|-0,51
|-11,42
|Altınyunus Çeşme
|54,25
|-0,46
|8,59
|Anadolu Efes
|21,94
|-0,54
|2,71
|Anadolu Grubu Holding
|24,16
|0,50
|-7,52
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|-1,05
|16,98
|Anadolu Isuzu
|15,96
|-1,60
|-11,33
|Anadolu Sigorta
|6,29
|-0,94
|-12,89
|Anel Elektrik
|2,85
|-0,70
|-10,09
|Arçelik
|31,84
|-0,56
|11,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,95
|-0,68
|5,97
|Arena Bilgisayar
|10,27
|-3,30
|-5,80
|Armada Bilgisayar
|56,90
|2,89
|15,93
|Arsan Tekstil
|4,67
|0,43
|15,73
|Arzum Ev Aletleri
|18,78
|0,70
|-22,28
|Aselsan
|15,34
|-0,39
|-15,95
|Ata GMYO
|4,34
|-0,23
|-21,23
|Atakule GMYO
|3,20
|-2,74
|36,69
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|-1,62
|-23,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-0,66
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|33,24
|-1,01
|Avrasya GMYO
|3,29
|0,30
|25,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,15
|6,06
|-1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,68
|6,97
|-5,33
|Aydem Enerji
|7,03
|-2,23
|Ayen Enerji
|4,93
|0,00
|-8,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,90
|-0,32
|67,56
|Aygaz
|14,99
|-1,70
|5,66
|Bagfaş
|19,01
|0,26
|-4,95
|Bak Ambalaj
|20,56
|-1,25
|3,96
|Balatacılar Balatacılık
|9,92
|0,00
|20,39
|Bantaş Ambalaj
|3,81
|-1,04
|21,86
|Banvit
|66,20
|-0,45
|27,31
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,68
|-1,33
|Baştaş Başkent Çimento
|10,40
|-0,95
|-40,13
|Batı Çimento
|12,27
|-0,16
|160,51
|Batısöke Çimento
|2,95
|3,15
|20,90
|Bayrak Taban Sanayi
|8,56
|-1,61
|-19,32
|Bera Holding
|10,08
|-2,04
|-50,30
|Berkosan Yalıtım
|10,33
|2,99
|15,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,89
|0,68
|45,79
|Beyaz Filo
|9,26
|-2,94
|-8,13
|Bilici Yatırım
|17,95
|-1,37
|224,40
|Bim Mağazalar
|69,95
|0,43
|-1,89
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,54
|1,44
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|10,07
|-0,79
|Birlik Mensucat
|2,78
|9,45
|-19,65
|Bizim Mağazaları
|12,47
|-0,24
|-18,82
|BMS Çelik Hasır
|8,27
|0,98
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,58
|0,00
|Borusan Mannesmann
|25,24
|-1,87
|-9,21
|Borusan Yat. Paz.
|423,50
|-1,51
|-6,77
|Bosch Fren Sistemleri
|882,00
|-1,97
|-28,28
|Bossa
|30,54
|-0,91
|71,09
|Brisa
|22,16
|-0,36
|14,44
|Burçelik
|24,70
|0,32
|17,51
|Burçelik Vana
|24,38
|-2,09
|-50,91
|Bursa Çimento
|3,54
|-1,67
|-28,88
|Carrefoursa
|38,70
|-1,68
|-46,10
|Casa Emtia Petrol
|154,80
|0,00
|46,04
|Ceo Event Medya
|8,08
|-0,12
|25,66
|Coca Cola İçecek
|88,60
|-1,12
|39,51
|Cosmos Yat. Holding
|10,99
|0,00
|36,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,49
|-0,22
|-23,51
|Çan2 Termik
|12,93
|0,23
|Çelebi
|168,10
|1,27
|-7,90
|Çelik Halat
|6,49
|-1,07
|-28,66
|Çemaş Döküm
|1,22
|-1,61
|-28,35
|Çemtaş
|13,35
|-1,62
|-15,03
|Çimbeton
|227,00
|-1,94
|-23,44
|Çimentaş
|28,90
|-0,21
|-20,08
|Çimsa
|26,10
|-1,29
|46,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,63
|-0,91
|0,30
|Dagi Giyim
|3,59
|-5,03
|5,39
|Dagi Yatırım Holding
|13,41
|-0,52
|3,95
|Dardanel
|2,96
|2,42
|-44,41
|Datagate Bilgisayar
|12,90
|-1,98
|-19,93
|Demısaş Döküm
|7,02
|-0,43
|8,41
|Denge Holding
|1,64
|-1,80
|-46,01
|Deniz GMYO
|2,37
|-2,07
|28,66
|Derimod
|10,07
|1,41
|3,39
|Derlüks Yatırım Holding
|5,22
|-0,76
|-40,82
|Desa Deri
|9,91
|9,99
|1,75
|Despec Bilgisayar
|11,02
|-1,08
|-15,62
|Deva Holding
|23,40
|-0,59
|-2,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,59
|-1,78
|7,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,73
|9,98
|53,62
|Ditaş Doğan
|14,82
|-2,11
|13,95
|DO-CO
|661,80
|0,24
|5,05
|Doğan Burda
|21,00
|-5,15
|-6,42
|Doğan Holding
|2,58
|-1,53
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|-0,47
|-8,11
|Doğusan
|6,99
|-1,27
|59,59
|Doğuş GMYO
|9,64
|5,70
|17,99
|Doğuş Otomotiv
|29,12
|2,03
|12,33
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|-0,73
|6,14
|Duran Doğan Basım
|14,69
|-0,61
|40,04
|Dyo Boya
|10,44
|-1,14
|-7,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,56
|-0,91
|-8,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,98
|-2,41
|59,66
|E-Data Teknoloji
|11,94
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|-2,25
|4,82
|Ege Endüstri
|1.209,20
|-0,58
|-27,37
|Ege Gübre
|166,10
|-1,13
|15,78
|Ege Profil
|28,80
|-2,11
|-24,69
|Ege Seramik
|13,52
|-2,38
|39,92
|Egeplast
|25,82
|-4,65
|-22,46
|Ekiz Kimya
|6,45
|-1,53
|-9,54
|Emek Elektrik
|2,79
|1,09
|-2,29
|Eminiş Ambalaj
|20,20
|-0,79
|-45,17
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-0,54
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|11,06
|-0,81
|-4,08
|Enka İnşaat
|10,38
|0,19
|47,41
|Erbosan
|133,20
|7,51
|228,44
|Ereğli Demir Çelik
|18,10
|0,22
|37,78
|Ersu Gıda
|3,58
|0,56
|-27,53
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,76
|-1,42
|Escort Teknoloji
|5,92
|-1,66
|-9,89
|Esenboğa Elektrik
|34,80
|-2,58
|82,91
|Etiler Gıda
|5,60
|3,13
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,01
|6,00
|57,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|-0,56
|0,90
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|0,58
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|2,17
|16,20
|Fade Gıda
|8,26
|-1,78
|58,79
|Fenerbahçe Futbol
|35,50
|0,68
|20,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|1,57
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|116,00
|-1,94
|-5,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,24
|-0,08
|1,61
|Ford Otosan
|166,30
|-0,60
|36,16
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-0,82
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|17,78
|-1,71
|-15,25
|Galata Wind Enerji
|3,68
|-1,60
|Galatasaray Sportif
|3,59
|0,56
|-11,36
|Garanti Bankası
|9,66
|-0,72
|-4,84
|Garanti Faktoring
|8,90
|2,30
|-20,04
|Garanti Yat. Ort.
|2,22
|-0,89
|-30,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,40
|-2,50
|24,87
|Gediz Ambalaj
|17,71
|-0,62
|32,16
|Gen İlaç
|14,77
|-0,54
|Gentaş
|3,19
|-1,85
|-29,32
|Gersan Elektrik
|5,67
|-0,87
|-7,65
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,20
|-0,93
|Global Men. Değ.
|5,99
|-1,32
|-0,33
|Global Yat. Holding
|2,26
|-1,31
|-35,67
|Good-Year
|7,78
|-1,27
|-2,36
|Göltaş Çimento
|40,22
|-2,24
|-2,01
|Gözde Girişim
|6,37
|2,25
|-20,18
|GSD Denizcilik
|3,25
|0,31
|33,46
|GSD Holding
|2,32
|0,87
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|52,80
|-0,19
|-38,64
|Güler Yat. Holding
|2,57
|4,47
|-25,78
|Halk GMYO
|2,29
|0,44
|-24,87
|Hatay Tekstil
|16,81
|-1,29
|23,28
|Hedef Girişim
|2,92
|0,00
|15,65
|Hektaş
|8,44
|-1,29
|57,98
|HUB Girişim
|10,23
|-0,58
|-43,79
|Hürriyet Gzt.
|2,11
|3,43
|0,48
|ICBC Turkey Bank
|4,99
|-0,60
|-23,23
|İdealist Danışmanlık
|50,00
|-3,29
|271,47
|İdealist GMYO
|2,85
|-1,38
|20,10
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|-1,04
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,31
|2,34
|-46,82
|İhlas Holding
|0,62
|5,08
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-1,18
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|-1,65
|40,77
|Info Yatırım
|3,85
|-2,53
|-17,57
|İntema
|36,98
|-1,12
|-7,32
|Inveo Yatırım Holding
|102,90
|-4,81
|132,70
|İpek Doğal Enerji
|12,35
|-1,36
|-5,58
|İskenderun Demir Çelik
|12,45
|-1,81
|37,78
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi