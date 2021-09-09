Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,95
|0,61
|-36,05
|Acıpayam Selüloz
|16,40
|0,37
|-3,69
|Adel Kalemcilik
|26,14
|1,16
|-23,64
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|0,00
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,67
|0,82
|-28,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,37
|0,71
|4,47
|Ak Enerji
|1,78
|1,71
|-19,46
|Akbank
|5,67
|0,53
|-16,10
|Akçansa
|14,57
|0,48
|-9,52
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,50
|-1,96
|4,03
|Akfen GMYO
|3,76
|5,62
|44,02
|Akın Tekstil
|33,48
|-2,05
|5,42
|Akiş GMYO
|1,82
|1,11
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,82
|-0,10
|-35,59
|Aksa
|19,43
|2,10
|40,65
|Aksa Enerji
|14,52
|2,25
|95,16
|Aksigorta
|7,07
|-0,42
|-14,91
|Aksu Enerji
|11,39
|-2,40
|50,92
|Alarko Carrıer
|332,20
|1,90
|-8,61
|Alarko GMYO
|20,40
|0,10
|-19,46
|Alarko Holding
|8,59
|0,35
|0,80
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,66
|-0,54
|-13,49
|Alkim Kağıt
|14,64
|0,07
|13,11
|Alkim Kimya
|15,27
|-0,26
|8,40
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,85
|-0,54
|-15,53
|Altınyunus Çeşme
|55,75
|1,27
|11,59
|Anadolu Efes
|21,78
|0,93
|1,96
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|0,42
|-9,28
|Anadolu Hayat Emek.
|9,43
|0,32
|17,35
|Anadolu Isuzu
|15,91
|0,63
|-11,61
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,31
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,80
|0,00
|-11,67
|Arçelik
|32,08
|0,44
|12,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,30
|1,38
|6,70
|Arena Bilgisayar
|10,21
|0,49
|-6,35
|Armada Bilgisayar
|55,95
|0,81
|14,00
|Arsan Tekstil
|4,68
|0,21
|15,98
|Arzum Ev Aletleri
|20,46
|1,89
|-15,33
|Aselsan
|15,24
|0,40
|-16,49
|Ata GMYO
|4,24
|-0,70
|-23,05
|Atakule GMYO
|3,17
|0,00
|35,41
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|0,47
|-23,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|1,36
|-14,86
|ATP Bilgisayar
|33,90
|3,10
|Avrasya GMYO
|3,09
|-1,28
|17,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,98
|-1,00
|-6,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|-1,26
|-8,33
|Aydem Enerji
|6,94
|0,58
|Ayen Enerji
|4,87
|0,83
|-9,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,95
|1,23
|68,00
|Aygaz
|15,17
|1,61
|6,93
|Bagfaş
|18,85
|0,21
|-5,75
|Bak Ambalaj
|20,80
|1,56
|5,18
|Balatacılar Balatacılık
|8,20
|-8,17
|-0,49
|Bantaş Ambalaj
|3,93
|1,29
|25,69
|Banvit
|67,00
|0,75
|28,85
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,60
|0,08
|Baştaş Başkent Çimento
|9,42
|-5,71
|-45,77
|Batı Çimento
|12,29
|0,74
|160,93
|Batısöke Çimento
|2,95
|1,03
|20,90
|Bayrak Taban Sanayi
|8,35
|-0,71
|-21,30
|Bera Holding
|10,15
|2,11
|-49,95
|Berkosan Yalıtım
|10,13
|0,50
|13,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,87
|0,86
|45,30
|Beyaz Filo
|9,07
|-0,22
|-10,01
|Bilici Yatırım
|18,00
|1,58
|225,30
|Bim Mağazalar
|69,35
|-0,22
|-2,73
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,88
|1,75
|Birko Mensucat
|1,29
|9,32
|16,22
|Birleşim Mühendislik
|10,34
|4,66
|Birlik Mensucat
|2,40
|-4,76
|-30,64
|Bizim Mağazaları
|12,24
|-0,16
|-20,31
|BMS Çelik Hasır
|8,49
|2,17
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,59
|1,55
|Borusan Mannesmann
|24,88
|1,30
|-10,50
|Borusan Yat. Paz.
|421,70
|2,43
|-7,17
|Bosch Fren Sistemleri
|879,00
|0,34
|-28,52
|Bossa
|30,28
|2,09
|69,64
|Brisa
|22,08
|1,38
|14,03
|Burçelik
|22,40
|-4,84
|6,57
|Burçelik Vana
|23,34
|-1,52
|-53,00
|Bursa Çimento
|3,52
|0,86
|-29,28
|Carrefoursa
|38,98
|1,04
|-45,71
|Casa Emtia Petrol
|131,80
|-5,45
|24,34
|Ceo Event Medya
|8,05
|0,63
|25,19
|Coca Cola İçecek
|88,90
|0,91
|39,98
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|3,77
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,40
|1,62
|-25,04
|Çan2 Termik
|12,74
|-0,08
|Çelebi
|169,90
|0,71
|-6,92
|Çelik Halat
|6,35
|0,16
|-30,20
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|13,21
|0,08
|-15,92
|Çimbeton
|221,10
|0,27
|-25,43
|Çimentaş
|27,50
|0,00
|-23,95
|Çimsa
|26,18
|0,08
|47,08
|Çuhadaroğlu Metal
|7,69
|-0,90
|1,09
|Dagi Giyim
|3,59
|0,28
|5,39
|Dagi Yatırım Holding
|13,23
|-0,38
|2,56
|Dardanel
|2,95
|3,51
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|12,90
|-0,46
|-19,93
|Demısaş Döküm
|7,01
|1,01
|8,25
|Denge Holding
|1,65
|2,48
|-45,68
|Deniz GMYO
|2,34
|0,00
|27,03
|Derimod
|9,90
|-0,60
|1,64
|Derlüks Yatırım Holding
|5,13
|-0,39
|-41,84
|Desa Deri
|10,22
|3,13
|4,93
|Despec Bilgisayar
|10,70
|0,28
|-18,07
|Deva Holding
|23,50
|1,12
|-2,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,57
|0,17
|7,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,15
|7,33
|64,88
|Ditaş Doğan
|15,16
|1,95
|16,56
|DO-CO
|666,10
|-0,06
|5,73
|Doğan Burda
|22,30
|6,90
|-0,62
|Doğan Holding
|2,58
|0,78
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|1,90
|-8,11
|Doğusan
|7,12
|-1,79
|62,56
|Doğuş GMYO
|9,45
|-0,32
|15,67
|Doğuş Otomotiv
|29,60
|3,06
|14,18
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,00
|1,24
|Duran Doğan Basım
|14,83
|-0,20
|41,37
|Dyo Boya
|10,39
|0,78
|-7,62
|Eczacıbaşı İlaç
|6,60
|1,23
|-8,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,50
|0,43
|57,88
|E-Data Teknoloji
|11,81
|-1,09
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|0,29
|4,82
|Ege Endüstri
|1.205,20
|0,42
|-27,61
|Ege Gübre
|165,60
|-0,30
|15,44
|Ege Profil
|28,74
|0,70
|-24,84
|Ege Seramik
|13,38
|0,22
|38,47
|Egeplast
|26,26
|1,00
|-21,14
|Ekiz Kimya
|6,45
|0,00
|-9,54
|Emek Elektrik
|2,67
|-1,48
|-6,49
|Eminiş Ambalaj
|20,14
|0,70
|-45,33
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,00
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|11,13
|0,45
|-3,47
|Enka İnşaat
|10,64
|1,82
|51,10
|Erbosan
|128,70
|1,10
|217,35
|Ereğli Demir Çelik
|17,98
|0,28
|36,87
|Ersu Gıda
|3,48
|1,16
|-29,55
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,68
|1,37
|Escort Teknoloji
|5,92
|-0,34
|-9,89
|Esenboğa Elektrik
|34,58
|0,64
|81,75
|Etiler Gıda
|5,40
|0,00
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,06
|-2,57
|58,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,56
|0,56
|0,61
|Euro Yat. Ort.
|3,48
|0,29
|-21,65
|Euro Yatırım Holding
|3,22
|-1,53
|13,38
|Fade Gıda
|8,30
|1,72
|59,56
|Fenerbahçe Futbol
|34,90
|-0,23
|18,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|2,00
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|114,20
|0,53
|-6,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,88
|0,63
|-1,15
|Ford Otosan
|168,50
|1,63
|37,96
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,82
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,94
|0,62
|-14,49
|Galata Wind Enerji
|3,66
|0,27
|Galatasaray Sportif
|3,55
|0,28
|-12,35
|Garanti Bankası
|9,45
|0,43
|-6,90
|Garanti Faktoring
|8,86
|-1,88
|-20,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,22
|0,00
|-30,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,33
|0,00
|23,69
|Gediz Ambalaj
|17,37
|-0,17
|29,63
|Gen İlaç
|14,45
|0,28
|Gentaş
|3,17
|0,32
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,64
|0,36
|-8,14
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,44
|2,00
|Global Men. Değ.
|6,05
|0,33
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,23
|0,00
|-36,53
|Good-Year
|7,74
|1,44
|-2,86
|Göltaş Çimento
|40,00
|1,47
|-2,54
|Gözde Girişim
|6,29
|0,64
|-21,18
|GSD Denizcilik
|3,11
|0,65
|27,71
|GSD Holding
|2,28
|2,24
|-9,16
|Gübre Fabrik.
|51,40
|-0,39
|-40,27
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-1,21
|-29,53
|Halk GMYO
|2,32
|2,20
|-23,88
|Hatay Tekstil
|16,67
|-0,24
|22,25
|Hedef Girişim
|2,87
|2,14
|13,67
|Hektaş
|8,37
|0,72
|56,67
|HUB Girişim
|10,22
|1,49
|-43,85
|Hürriyet Gzt.
|2,11
|-0,47
|0,48
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|1,21
|-22,62
|İdealist Danışmanlık
|49,02
|1,28
|264,19
|İdealist GMYO
|2,71
|0,37
|14,20
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,30
|-0,76
|-47,23
|İhlas Holding
|0,59
|-3,28
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|0,31
|37,54
|Info Yatırım
|3,95
|3,95
|-15,43
|İntema
|37,06
|0,11
|-7,12
|Inveo Yatırım Holding
|102,20
|0,49
|131,12
|İpek Doğal Enerji
|12,18
|0,41
|-6,88
|İskenderun Demir Çelik
|12,40
|0,00
|37,23
(Sürecek)
Kaynak: AA
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