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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

09.09.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,950,61-36,05
Acıpayam Selüloz16,400,37-3,69
Adel Kalemcilik26,141,16-23,64
Adese Gayrimenkul1,250,00-55,36
Afyon Çimento3,670,82-28,18
AGESA Hayat Emeklilik18,370,714,47
Ak Enerji1,781,71-19,46
Akbank5,670,53-16,10
Akçansa14,570,48-9,52
Akdeniz Yatırım Hold.2,50-1,964,03
Akfen GMYO3,765,6244,02
Akın Tekstil33,48-2,055,42
Akiş GMYO1,821,11-34,82
Akmerkez GMYO39,82-0,10-35,59
Aksa19,432,1040,65
Aksa Enerji14,522,2595,16
Aksigorta7,07-0,42-14,91
Aksu Enerji11,39-2,4050,92
Alarko Carrıer332,201,90-8,61
Alarko GMYO20,400,10-19,46
Alarko Holding8,590,350,80
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş25,66-0,54-13,49
Alkim Kağıt14,640,0713,11
Alkim Kimya15,27-0,268,40
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,85-0,54-15,53
Altınyunus Çeşme55,751,2711,59
Anadolu Efes21,780,931,96
Anadolu Grubu Holding23,700,42-9,28
Anadolu Hayat Emek.9,430,3217,35
Anadolu Isuzu15,910,63-11,61
Anadolu Sigorta6,33-0,31-12,33
Anel Elektrik2,800,00-11,67
Arçelik32,080,4412,73
ARD Bilişim Teknolojileri51,301,386,70
Arena Bilgisayar10,210,49-6,35
Armada Bilgisayar55,950,8114,00
Arsan Tekstil4,680,2115,98
Arzum Ev Aletleri20,461,89-15,33
Aselsan15,240,40-16,49
Ata GMYO4,24-0,70-23,05
Atakule GMYO3,170,0035,41
Atlantis Yatırım Holding4,250,47-23,56
Atlas Yat. Ort.1,491,36-14,86
ATP Bilgisayar33,903,10

Avrasya GMYO3,09-1,2817,97
Avrasya Petrol ve Tur.2,98-1,00-6,88
Avrupa Yatırım Holding5,50-1,26-8,33
Aydem Enerji6,940,58

Ayen Enerji4,870,83-9,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,951,2368,00
Aygaz15,171,616,93
Bagfaş18,850,21-5,75
Bak Ambalaj20,801,565,18
Balatacılar Balatacılık8,20-8,17-0,49
Bantaş Ambalaj3,931,2925,69
Banvit67,000,7528,85
Başkent Doğalgaz GMYO23,600,08

Baştaş Başkent Çimento9,42-5,71-45,77
Batı Çimento12,290,74160,93
Batısöke Çimento2,951,0320,90
Bayrak Taban Sanayi8,35-0,71-21,30
Bera Holding10,152,11-49,95
Berkosan Yalıtım10,130,5013,57
Beşiktaş Futbol Yat.5,870,8645,30
Beyaz Filo9,07-0,22-10,01
Bilici Yatırım18,001,58225,30
Bim Mağazalar69,35-0,22-2,73
Biotrend Çevre ve Enerji27,881,75

Birko Mensucat1,299,3216,22
Birleşim Mühendislik10,344,66

Birlik Mensucat2,40-4,76-30,64
Bizim Mağazaları12,24-0,16-20,31
BMS Çelik Hasır8,492,17

Boğaziçi Beton Sanayi4,591,55

Borusan Mannesmann24,881,30-10,50
Borusan Yat. Paz.421,702,43-7,17
Bosch Fren Sistemleri879,000,34-28,52
Bossa30,282,0969,64
Brisa22,081,3814,03
Burçelik22,40-4,846,57
Burçelik Vana23,34-1,52-53,00
Bursa Çimento3,520,86-29,28
Carrefoursa38,981,04-45,71
Casa Emtia Petrol131,80-5,4524,34
Ceo Event Medya8,050,6325,19
Coca Cola İçecek88,900,9139,98
Cosmos Yat. Holding11,003,7736,48
Credıtwest Faktorıng4,401,62-25,04
Çan2 Termik12,74-0,08

Çelebi169,900,71-6,92
Çelik Halat6,350,16-30,20
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş13,210,08-15,92
Çimbeton221,100,27-25,43
Çimentaş27,500,00-23,95
Çimsa26,180,0847,08
Çuhadaroğlu Metal7,69-0,901,09
Dagi Giyim3,590,285,39
Dagi Yatırım Holding13,23-0,382,56
Dardanel2,953,51-44,60
Datagate Bilgisayar12,90-0,46-19,93
Demısaş Döküm7,011,018,25
Denge Holding1,652,48-45,68
Deniz GMYO2,340,0027,03
Derimod9,90-0,601,64
Derlüks Yatırım Holding5,13-0,39-41,84
Desa Deri10,223,134,93
Despec Bilgisayar10,700,28-18,07
Deva Holding23,501,12-2,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,570,177,38
Diriteks Diriliş Tekstil6,157,3364,88
Ditaş Doğan15,161,9516,56
DO-CO666,10-0,065,73
Doğan Burda22,306,90-0,62
Doğan Holding2,580,78-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,141,90-8,11
Doğusan7,12-1,7962,56
Doğuş GMYO9,45-0,3215,67
Doğuş Otomotiv29,603,0614,18
Döktaş Dökümcülük31,000,001,24
Duran Doğan Basım14,83-0,2041,37
Dyo Boya10,390,78-7,62
Eczacıbaşı İlaç6,601,23-8,36
Eczacıbaşı Yatırım42,500,4357,88
E-Data Teknoloji11,81-1,09

Edip Gayrimenkul3,480,294,82
Ege Endüstri1.205,200,42-27,61
Ege Gübre165,60-0,3015,44
Ege Profil28,740,70-24,84
Ege Seramik13,380,2238,47
Egeplast26,261,00-21,14
Ekiz Kimya6,450,00-9,54
Emek Elektrik2,67-1,48-6,49
Eminiş Ambalaj20,140,70-45,33
Emlak Konut GMYO1,830,00-13,46
Enerjisa Enerji11,130,45-3,47
Enka İnşaat10,641,8251,10
Erbosan128,701,10217,35
Ereğli Demir Çelik17,980,2836,87
Ersu Gıda3,481,16-29,55
Escar Turizm Taşımacılık20,681,37

Escort Teknoloji5,92-0,34-9,89
Esenboğa Elektrik34,580,6481,75
Etiler Gıda5,400,0035,68
Euro Kapital Yat. Ort.6,06-2,5758,66
Euro Trend Yat. Ort.3,560,560,61
Euro Yat. Ort.3,480,29-21,65
Euro Yatırım Holding3,22-1,5313,38
Fade Gıda8,301,7259,56
Fenerbahçe Futbol34,90-0,2318,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,552,00-13,50
F-M İzmit Piston114,200,53-6,85
Fonet Bilgi Teknolojileri12,880,63-1,15
Ford Otosan168,501,6337,96
Formet Metal ve Cam1,230,82-49,86
Frigo Pak Gıda17,940,62-14,49
Galata Wind Enerji3,660,27

Galatasaray Sportif3,550,28-12,35
Garanti Bankası9,450,43-6,90
Garanti Faktoring8,86-1,88-20,40
Garanti Yat. Ort.2,220,00-30,97
Gedik Y. Men. Değ.7,330,0023,69
Gediz Ambalaj17,37-0,1729,63
Gen İlaç14,450,28

Gentaş3,170,32-29,76
Gersan Elektrik5,640,36-8,14
Girişim Elektrik Sanayi21,442,00

Global Men. Değ.6,050,330,67
Global Yat. Holding2,230,00-36,53
Good-Year7,741,44-2,86
Göltaş Çimento40,001,47-2,54
Gözde Girişim6,290,64-21,18
GSD Denizcilik3,110,6527,71
GSD Holding2,282,24-9,16
Gübre Fabrik.51,40-0,39-40,27
Güler Yat. Holding2,44-1,21-29,53
Halk GMYO2,322,20-23,88
Hatay Tekstil16,67-0,2422,25
Hedef Girişim2,872,1413,67
Hektaş8,370,7256,67
HUB Girişim10,221,49-43,85
Hürriyet Gzt.2,11-0,470,48
ICBC Turkey Bank5,031,21-22,62
İdealist Danışmanlık49,021,28264,19
İdealist GMYO2,710,3714,20
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul0,950,00-24,00
İhlas Gazetecilik1,30-0,76-47,23
İhlas Holding0,59-3,28-47,45
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,390,3137,54
Info Yatırım3,953,95-15,43
İntema37,060,11-7,12
Inveo Yatırım Holding102,200,49131,12
İpek Doğal Enerji12,180,41-6,88
İskenderun Demir Çelik12,400,0037,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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