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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

10.09.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,122,40-33,85
Acıpayam Selüloz16,430,06-3,51
Adel Kalemcilik26,20-1,13-23,47
Adese Gayrimenkul1,260,80-55,00
Afyon Çimento3,670,00-28,18
AGESA Hayat Emeklilik17,94-0,832,02
Ak Enerji1,861,64-15,84
Akbank5,73-0,17-15,21
Akçansa14,690,89-8,77
Akdeniz Yatırım Hold.2,34-1,68-2,63
Akfen GMYO4,115,1257,42
Akın Tekstil33,36-1,425,04
Akiş GMYO1,830,00-34,46
Akmerkez GMYO39,700,05-35,78
Aksa19,461,2040,87
Aksa Enerji14,960,13101,08
Aksigorta7,09-0,42-14,67
Aksu Enerji11,29-2,5949,59
Alarko Carrıer334,40-0,48-8,01
Alarko GMYO20,700,88-18,28
Alarko Holding8,660,001,63
Albaraka Türk1,520,00-21,65
Alcatel Lucent Teletaş25,961,01-12,47
Alkim Kağıt14,67-0,1413,34
Alkim Kimya15,380,339,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,86-2,11-15,07
Altınyunus Çeşme55,40-0,1810,89
Anadolu Efes21,84-0,732,24
Anadolu Grubu Holding23,740,08-9,13
Anadolu Hayat Emek.9,480,9617,98
Anadolu Isuzu16,070,44-10,72
Anadolu Sigorta6,340,16-12,19
Anel Elektrik2,83-0,70-10,73
Arçelik32,280,5013,43
ARD Bilişim Teknolojileri51,100,106,28
Arena Bilgisayar10,260,98-5,89
Armada Bilgisayar55,10-0,9012,27
Arsan Tekstil4,701,5116,47
Arzum Ev Aletleri19,86-1,68-17,81
Aselsan15,24-0,59-16,49
Ata GMYO4,433,50-19,60
Atakule GMYO3,270,9339,68
Atlantis Yatırım Holding4,34-2,25-21,94
Atlas Yat. Ort.1,480,00-15,43
ATP Bilgisayar32,72-2,04

Avrasya GMYO3,194,9321,79
Avrasya Petrol ve Tur.3,071,99-4,06
Avrupa Yatırım Holding5,540,73-7,67
Aydem Enerji7,00-0,14

Ayen Enerji4,860,21-10,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,002,7068,44
Aygaz15,450,468,91
Bagfaş18,860,05-5,70
Bak Ambalaj20,68-0,484,57
Balatacılar Balatacılık9,70-1,2217,72
Bantaş Ambalaj3,88-1,0224,09
Banvit68,100,5230,96
Başkent Doğalgaz GMYO23,38-0,51

Baştaş Başkent Çimento9,990,20-42,49
Batı Çimento12,26-0,73160,30
Batısöke Çimento2,970,6821,72
Bayrak Taban Sanayi8,32-0,72-21,58
Bera Holding10,09-0,39-50,25
Berkosan Yalıtım10,221,7914,57
Beşiktaş Futbol Yat.5,89-0,1745,79
Beyaz Filo9,130,88-9,42
Bilici Yatırım18,382,45232,17
Bim Mağazalar68,80-1,15-3,50
Biotrend Çevre ve Enerji28,042,49

Birko Mensucat1,17-4,885,41
Birleşim Mühendislik10,200,49

Birlik Mensucat2,340,00-32,37
Bizim Mağazaları12,460,08-18,88
BMS Çelik Hasır8,750,34

Boğaziçi Beton Sanayi4,651,31

Borusan Mannesmann24,82-0,32-10,72
Borusan Yat. Paz.439,801,34-3,19
Bosch Fren Sistemleri880,00-0,16-28,44
Bossa30,62-0,5271,54
Brisa22,08-0,0914,03
Burçelik22,94-1,219,13
Burçelik Vana22,96-1,88-53,77
Bursa Çimento3,520,00-29,28
Carrefoursa39,50-0,25-44,99
Casa Emtia Petrol134,000,4526,42
Ceo Event Medya8,300,8529,08
Coca Cola İçecek90,70-0,8742,82
Cosmos Yat. Holding11,000,0936,48
Credıtwest Faktorıng4,35-0,91-25,89
Çan2 Termik12,941,81

Çelebi170,500,53-6,59
Çelik Halat6,471,73-28,88
Çemaş Döküm1,230,82-27,76
Çemtaş13,230,00-15,79
Çimbeton221,90-0,22-25,16
Çimentaş27,800,00-23,12
Çimsa26,942,5951,35
Çuhadaroğlu Metal7,720,001,48
Dagi Giyim3,51-1,683,04
Dagi Yatırım Holding13,28-0,672,95
Dardanel2,89-1,03-45,73
Datagate Bilgisayar12,85-1,38-20,24
Demısaş Döküm7,071,009,18
Denge Holding1,69-0,59-44,36
Deniz GMYO2,31-0,8625,40
Derimod9,920,301,85
Derlüks Yatırım Holding5,09-0,59-42,29
Desa Deri9,882,381,44
Despec Bilgisayar10,99-0,36-15,85
Deva Holding23,760,17-1,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,60-0,267,66
Diriteks Diriliş Tekstil5,190,3939,14
Ditaş Doğan16,869,9829,63
DO-CO662,90-0,675,22
Doğan Burda23,602,885,17
Doğan Holding2,610,38-12,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,130,00-8,54
Doğusan7,26-0,5565,75
Doğuş GMYO9,23-0,6512,97
Doğuş Otomotiv30,663,9318,27
Döktaş Dökümcülük32,002,634,51
Duran Doğan Basım14,66-1,3539,75
Dyo Boya10,390,10-7,62
Eczacıbaşı İlaç6,640,91-7,80
Eczacıbaşı Yatırım42,720,6158,70
E-Data Teknoloji11,82-1,50

Edip Gayrimenkul3,490,295,12
Ege Endüstri1.210,80-0,35-27,27
Ege Gübre169,602,0518,22
Ege Profil29,261,53-23,48
Ege Seramik13,722,1641,99
Egeplast25,48-1,24-23,48
Ekiz Kimya6,550,92-8,13
Emek Elektrik2,690,00-5,79
Eminiş Ambalaj20,320,99-44,84
Emlak Konut GMYO1,870,00-11,57
Enerjisa Enerji11,190,00-2,95
Enka İnşaat10,58-1,0350,25
Erbosan128,10-0,93215,87
Ereğli Demir Çelik17,95-0,6636,64
Ersu Gıda3,42-0,29-30,77
Escar Turizm Taşımacılık20,78-0,29

Escort Teknoloji6,051,68-7,91
Esenboğa Elektrik34,16-0,9379,54
Etiler Gıda5,512,0438,44
Euro Kapital Yat. Ort.6,13-1,9260,49
Euro Trend Yat. Ort.3,54-0,280,05
Euro Yat. Ort.3,470,00-21,87
Euro Yatırım Holding3,18-3,6411,97
Fade Gıda8,260,1258,79
Fenerbahçe Futbol34,72-0,2917,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,610,77-11,46
F-M İzmit Piston116,000,52-5,38
Fonet Bilgi Teknolojileri12,600,08-3,30
Ford Otosan173,202,1241,81
Formet Metal ve Cam1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda17,96-0,28-14,39
Galata Wind Enerji3,711,09

Galatasaray Sportif3,56-0,56-12,10
Garanti Bankası9,610,52-5,33
Garanti Faktoring9,092,36-18,33
Garanti Yat. Ort.2,210,45-31,28
Gedik Y. Men. Değ.7,370,4124,36
Gediz Ambalaj17,700,2832,09
Gen İlaç14,83-0,13

Gentaş3,210,63-28,88
Gersan Elektrik5,660,00-7,82
Girişim Elektrik Sanayi21,08-0,85

Global Men. Değ.6,081,331,16
Global Yat. Holding2,250,00-35,96
Good-Year7,67-1,03-3,74
Göltaş Çimento39,98-0,55-2,59
Gözde Girişim6,170,16-22,68
GSD Denizcilik3,18-0,3130,59
GSD Holding2,300,44-8,37
Gübre Fabrik.51,60-1,05-40,03
Güler Yat. Holding2,43-0,41-29,82
Halk GMYO2,28-0,87-25,20
Hatay Tekstil16,94-0,9924,23
Hedef Girişim2,89-1,0314,46
Hektaş8,630,2361,54
HUB Girişim10,29-0,29-43,46
Hürriyet Gzt.2,183,323,81
ICBC Turkey Bank5,10-1,16-21,54
İdealist Danışmanlık49,28-1,36266,12
İdealist GMYO2,842,1619,68
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,961,05-23,20
İhlas Gazetecilik1,31-1,50-46,82
İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,82-1,20-28,07
İndeks Bilgisayar6,36-0,4736,89
Info Yatırım3,90-0,76-16,50
İntema37,000,38-7,27
Inveo Yatırım Holding101,40-0,29129,31
İpek Doğal Enerji12,380,81-5,35
İskenderun Demir Çelik12,661,8540,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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