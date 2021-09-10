Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|2,40
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|16,43
|0,06
|-3,51
|Adel Kalemcilik
|26,20
|-1,13
|-23,47
|Adese Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|-55,00
|Afyon Çimento
|3,67
|0,00
|-28,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,94
|-0,83
|2,02
|Ak Enerji
|1,86
|1,64
|-15,84
|Akbank
|5,73
|-0,17
|-15,21
|Akçansa
|14,69
|0,89
|-8,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,34
|-1,68
|-2,63
|Akfen GMYO
|4,11
|5,12
|57,42
|Akın Tekstil
|33,36
|-1,42
|5,04
|Akiş GMYO
|1,83
|0,00
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|39,70
|0,05
|-35,78
|Aksa
|19,46
|1,20
|40,87
|Aksa Enerji
|14,96
|0,13
|101,08
|Aksigorta
|7,09
|-0,42
|-14,67
|Aksu Enerji
|11,29
|-2,59
|49,59
|Alarko Carrıer
|334,40
|-0,48
|-8,01
|Alarko GMYO
|20,70
|0,88
|-18,28
|Alarko Holding
|8,66
|0,00
|1,63
|Albaraka Türk
|1,52
|0,00
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,96
|1,01
|-12,47
|Alkim Kağıt
|14,67
|-0,14
|13,34
|Alkim Kimya
|15,38
|0,33
|9,18
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,86
|-2,11
|-15,07
|Altınyunus Çeşme
|55,40
|-0,18
|10,89
|Anadolu Efes
|21,84
|-0,73
|2,24
|Anadolu Grubu Holding
|23,74
|0,08
|-9,13
|Anadolu Hayat Emek.
|9,48
|0,96
|17,98
|Anadolu Isuzu
|16,07
|0,44
|-10,72
|Anadolu Sigorta
|6,34
|0,16
|-12,19
|Anel Elektrik
|2,83
|-0,70
|-10,73
|Arçelik
|32,28
|0,50
|13,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,10
|0,10
|6,28
|Arena Bilgisayar
|10,26
|0,98
|-5,89
|Armada Bilgisayar
|55,10
|-0,90
|12,27
|Arsan Tekstil
|4,70
|1,51
|16,47
|Arzum Ev Aletleri
|19,86
|-1,68
|-17,81
|Aselsan
|15,24
|-0,59
|-16,49
|Ata GMYO
|4,43
|3,50
|-19,60
|Atakule GMYO
|3,27
|0,93
|39,68
|Atlantis Yatırım Holding
|4,34
|-2,25
|-21,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,00
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|32,72
|-2,04
|Avrasya GMYO
|3,19
|4,93
|21,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|1,99
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,54
|0,73
|-7,67
|Aydem Enerji
|7,00
|-0,14
|Ayen Enerji
|4,86
|0,21
|-10,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|2,70
|68,44
|Aygaz
|15,45
|0,46
|8,91
|Bagfaş
|18,86
|0,05
|-5,70
|Bak Ambalaj
|20,68
|-0,48
|4,57
|Balatacılar Balatacılık
|9,70
|-1,22
|17,72
|Bantaş Ambalaj
|3,88
|-1,02
|24,09
|Banvit
|68,10
|0,52
|30,96
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,38
|-0,51
|Baştaş Başkent Çimento
|9,99
|0,20
|-42,49
|Batı Çimento
|12,26
|-0,73
|160,30
|Batısöke Çimento
|2,97
|0,68
|21,72
|Bayrak Taban Sanayi
|8,32
|-0,72
|-21,58
|Bera Holding
|10,09
|-0,39
|-50,25
|Berkosan Yalıtım
|10,22
|1,79
|14,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,89
|-0,17
|45,79
|Beyaz Filo
|9,13
|0,88
|-9,42
|Bilici Yatırım
|18,38
|2,45
|232,17
|Bim Mağazalar
|68,80
|-1,15
|-3,50
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,04
|2,49
|Birko Mensucat
|1,17
|-4,88
|5,41
|Birleşim Mühendislik
|10,20
|0,49
|Birlik Mensucat
|2,34
|0,00
|-32,37
|Bizim Mağazaları
|12,46
|0,08
|-18,88
|BMS Çelik Hasır
|8,75
|0,34
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,65
|1,31
|Borusan Mannesmann
|24,82
|-0,32
|-10,72
|Borusan Yat. Paz.
|439,80
|1,34
|-3,19
|Bosch Fren Sistemleri
|880,00
|-0,16
|-28,44
|Bossa
|30,62
|-0,52
|71,54
|Brisa
|22,08
|-0,09
|14,03
|Burçelik
|22,94
|-1,21
|9,13
|Burçelik Vana
|22,96
|-1,88
|-53,77
|Bursa Çimento
|3,52
|0,00
|-29,28
|Carrefoursa
|39,50
|-0,25
|-44,99
|Casa Emtia Petrol
|134,00
|0,45
|26,42
|Ceo Event Medya
|8,30
|0,85
|29,08
|Coca Cola İçecek
|90,70
|-0,87
|42,82
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|0,09
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,35
|-0,91
|-25,89
|Çan2 Termik
|12,94
|1,81
|Çelebi
|170,50
|0,53
|-6,59
|Çelik Halat
|6,47
|1,73
|-28,88
|Çemaş Döküm
|1,23
|0,82
|-27,76
|Çemtaş
|13,23
|0,00
|-15,79
|Çimbeton
|221,90
|-0,22
|-25,16
|Çimentaş
|27,80
|0,00
|-23,12
|Çimsa
|26,94
|2,59
|51,35
|Çuhadaroğlu Metal
|7,72
|0,00
|1,48
|Dagi Giyim
|3,51
|-1,68
|3,04
|Dagi Yatırım Holding
|13,28
|-0,67
|2,95
|Dardanel
|2,89
|-1,03
|-45,73
|Datagate Bilgisayar
|12,85
|-1,38
|-20,24
|Demısaş Döküm
|7,07
|1,00
|9,18
|Denge Holding
|1,69
|-0,59
|-44,36
|Deniz GMYO
|2,31
|-0,86
|25,40
|Derimod
|9,92
|0,30
|1,85
|Derlüks Yatırım Holding
|5,09
|-0,59
|-42,29
|Desa Deri
|9,88
|2,38
|1,44
|Despec Bilgisayar
|10,99
|-0,36
|-15,85
|Deva Holding
|23,76
|0,17
|-1,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,60
|-0,26
|7,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,19
|0,39
|39,14
|Ditaş Doğan
|16,86
|9,98
|29,63
|DO-CO
|662,90
|-0,67
|5,22
|Doğan Burda
|23,60
|2,88
|5,17
|Doğan Holding
|2,61
|0,38
|-12,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|0,00
|-8,54
|Doğusan
|7,26
|-0,55
|65,75
|Doğuş GMYO
|9,23
|-0,65
|12,97
|Doğuş Otomotiv
|30,66
|3,93
|18,27
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|2,63
|4,51
|Duran Doğan Basım
|14,66
|-1,35
|39,75
|Dyo Boya
|10,39
|0,10
|-7,62
|Eczacıbaşı İlaç
|6,64
|0,91
|-7,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,72
|0,61
|58,70
|E-Data Teknoloji
|11,82
|-1,50
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|0,29
|5,12
|Ege Endüstri
|1.210,80
|-0,35
|-27,27
|Ege Gübre
|169,60
|2,05
|18,22
|Ege Profil
|29,26
|1,53
|-23,48
|Ege Seramik
|13,72
|2,16
|41,99
|Egeplast
|25,48
|-1,24
|-23,48
|Ekiz Kimya
|6,55
|0,92
|-8,13
|Emek Elektrik
|2,69
|0,00
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|20,32
|0,99
|-44,84
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|0,00
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|11,19
|0,00
|-2,95
|Enka İnşaat
|10,58
|-1,03
|50,25
|Erbosan
|128,10
|-0,93
|215,87
|Ereğli Demir Çelik
|17,95
|-0,66
|36,64
|Ersu Gıda
|3,42
|-0,29
|-30,77
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,78
|-0,29
|Escort Teknoloji
|6,05
|1,68
|-7,91
|Esenboğa Elektrik
|34,16
|-0,93
|79,54
|Etiler Gıda
|5,51
|2,04
|38,44
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,13
|-1,92
|60,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|-0,28
|0,05
|Euro Yat. Ort.
|3,47
|0,00
|-21,87
|Euro Yatırım Holding
|3,18
|-3,64
|11,97
|Fade Gıda
|8,26
|0,12
|58,79
|Fenerbahçe Futbol
|34,72
|-0,29
|17,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,61
|0,77
|-11,46
|F-M İzmit Piston
|116,00
|0,52
|-5,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,60
|0,08
|-3,30
|Ford Otosan
|173,20
|2,12
|41,81
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,96
|-0,28
|-14,39
|Galata Wind Enerji
|3,71
|1,09
|Galatasaray Sportif
|3,56
|-0,56
|-12,10
|Garanti Bankası
|9,61
|0,52
|-5,33
|Garanti Faktoring
|9,09
|2,36
|-18,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,21
|0,45
|-31,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,37
|0,41
|24,36
|Gediz Ambalaj
|17,70
|0,28
|32,09
|Gen İlaç
|14,83
|-0,13
|Gentaş
|3,21
|0,63
|-28,88
|Gersan Elektrik
|5,66
|0,00
|-7,82
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,08
|-0,85
|Global Men. Değ.
|6,08
|1,33
|1,16
|Global Yat. Holding
|2,25
|0,00
|-35,96
|Good-Year
|7,67
|-1,03
|-3,74
|Göltaş Çimento
|39,98
|-0,55
|-2,59
|Gözde Girişim
|6,17
|0,16
|-22,68
|GSD Denizcilik
|3,18
|-0,31
|30,59
|GSD Holding
|2,30
|0,44
|-8,37
|Gübre Fabrik.
|51,60
|-1,05
|-40,03
|Güler Yat. Holding
|2,43
|-0,41
|-29,82
|Halk GMYO
|2,28
|-0,87
|-25,20
|Hatay Tekstil
|16,94
|-0,99
|24,23
|Hedef Girişim
|2,89
|-1,03
|14,46
|Hektaş
|8,63
|0,23
|61,54
|HUB Girişim
|10,29
|-0,29
|-43,46
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|3,32
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|-1,16
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|49,28
|-1,36
|266,12
|İdealist GMYO
|2,84
|2,16
|19,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|1,05
|-23,20
|İhlas Gazetecilik
|1,31
|-1,50
|-46,82
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|-1,20
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,36
|-0,47
|36,89
|Info Yatırım
|3,90
|-0,76
|-16,50
|İntema
|37,00
|0,38
|-7,27
|Inveo Yatırım Holding
|101,40
|-0,29
|129,31
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|0,81
|-5,35
|İskenderun Demir Çelik
|12,66
|1,85
|40,11
(Sürecek)
Kaynak: AA
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