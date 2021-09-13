Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

13.09.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,314,12-31,40
Acıpayam Selüloz16,421,30-3,57
Adel Kalemcilik26,562,79-22,42
Adese Gayrimenkul1,294,88-53,93
Afyon Çimento3,640,83-28,77
AGESA Hayat Emeklilik17,99-0,062,31
Ak Enerji1,881,62-14,93
Akbank5,650,18-16,39
Akçansa14,690,48-8,77
Akdeniz Yatırım Hold.2,270,00-5,54
Akfen GMYO4,06-3,1055,51
Akın Tekstil36,468,0014,80
Akiş GMYO1,862,76-33,39
Akmerkez GMYO39,30-0,76-36,43
Aksa19,13-2,0038,48
Aksa Enerji14,90-0,27100,27
Aksigorta7,040,14-15,27
Aksu Enerji11,00-3,1745,75
Alarko Carrıer329,20-1,20-9,44
Alarko GMYO20,981,75-17,18
Alarko Holding8,984,425,38
Albaraka Türk1,510,00-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,60-1,01-13,69
Alkim Kağıt14,660,4813,26
Alkim Kimya15,400,659,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,881,08-14,16
Altınyunus Çeşme55,70-1,1511,49
Anadolu Efes21,740,181,77
Anadolu Grubu Holding23,08-0,94-11,65
Anadolu Hayat Emek.9,440,4317,48
Anadolu Isuzu16,060,82-10,78
Anadolu Sigorta6,28-0,48-13,02
Anel Elektrik2,800,00-11,67
Arçelik32,380,5613,78
ARD Bilişim Teknolojileri52,701,159,61
Arena Bilgisayar10,421,66-4,42
Armada Bilgisayar57,453,5117,05
Arsan Tekstil4,741,0717,47
Arzum Ev Aletleri20,845,15-13,76
Aselsan15,170,33-16,88
Ata GMYO4,27-3,17-22,50
Atakule GMYO3,291,8640,53
Atlantis Yatırım Holding4,30-0,69-22,66
Atlas Yat. Ort.1,48-0,67-15,43
ATP Bilgisayar32,80-0,06

Avrasya GMYO3,221,9022,93
Avrasya Petrol ve Tur.2,97-1,00-7,19
Avrupa Yatırım Holding5,63-1,57-6,17
Aydem Enerji6,980,72

Ayen Enerji4,881,88-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,170,0069,95
Aygaz15,240,467,43
Bagfaş18,57-0,70-7,15
Bak Ambalaj20,580,394,06
Balatacılar Balatacılık9,200,0011,65
Bantaş Ambalaj3,941,8126,01
Banvit67,250,3029,33
Başkent Doğalgaz GMYO23,240,61

Baştaş Başkent Çimento9,990,00-42,49
Batı Çimento12,290,08160,93
Batısöke Çimento2,940,0020,49
Bayrak Taban Sanayi8,722,23-17,81
Bera Holding10,040,30-50,49
Berkosan Yalıtım10,02-2,7212,33
Beşiktaş Futbol Yat.6,053,0749,75
Beyaz Filo8,95-0,44-11,20
Bilici Yatırım18,58-0,11235,78
Bim Mağazalar68,35-0,65-4,13
Biotrend Çevre ve Enerji28,901,90

Birko Mensucat1,170,865,41
Birleşim Mühendislik10,463,16

Birlik Mensucat2,352,17-32,08
Bizim Mağazaları12,401,06-19,27
BMS Çelik Hasır8,793,05

Boğaziçi Beton Sanayi4,751,06

Borusan Mannesmann24,760,00-10,94
Borusan Yat. Paz.432,90-1,81-4,71
Bosch Fren Sistemleri880,200,59-28,42
Bossa30,02-1,1868,18
Brisa21,960,3713,41
Burçelik23,76-1,4113,04
Burçelik Vana23,60-1,26-52,48
Bursa Çimento3,490,29-29,89
Carrefoursa41,527,56-42,17
Casa Emtia Petrol145,500,2137,26
Ceo Event Medya8,40-0,7130,64
Coca Cola İçecek89,20-0,1140,45
Cosmos Yat. Holding10,99-0,0936,35
Credıtwest Faktorıng4,390,46-25,21
Çan2 Termik12,960,39

Çelebi166,201,96-8,94
Çelik Halat6,531,87-28,22
Çemaş Döküm1,220,00-28,35
Çemtaş13,170,77-16,17
Çimbeton220,500,64-25,63
Çimentaş27,142,18-24,94
Çimsa27,261,3453,15
Çuhadaroğlu Metal7,930,764,24
Dagi Giyim3,541,143,92
Dagi Yatırım Holding13,13-1,061,78
Dardanel2,920,69-45,16
Datagate Bilgisayar12,880,70-20,05
Demısaş Döküm7,080,859,34
Denge Holding1,753,55-42,38
Deniz GMYO2,211,8419,97
Derimod9,79-0,910,51
Derlüks Yatırım Holding5,00-0,79-43,31
Desa Deri9,46-3,07-2,87
Despec Bilgisayar10,92-1,44-16,39
Deva Holding23,460,09-2,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,851,639,98
Diriteks Diriliş Tekstil6,249,8667,29
Ditaş Doğan18,549,9642,55
DO-CO659,400,554,67
Doğan Burda24,642,759,80
Doğan Holding2,601,17-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,182,35-6,40
Doğusan6,60-5,9850,68
Doğuş GMYO9,30-0,1113,83
Doğuş Otomotiv31,482,2121,43
Döktaş Dökümcülük30,42-2,25-0,65
Duran Doğan Basım14,531,0438,51
Dyo Boya10,703,28-4,87
Eczacıbaşı İlaç6,401,91-11,14
Eczacıbaşı Yatırım42,320,3857,21
E-Data Teknoloji11,981,96

Edip Gayrimenkul3,501,745,42
Ege Endüstri1.211,000,41-27,26
Ege Gübre167,800,6616,97
Ege Profil29,00-0,14-24,16
Ege Seramik13,56-1,1740,34
Egeplast24,80-0,72-25,53
Ekiz Kimya6,630,45-7,01
Emek Elektrik2,680,00-6,14
Eminiş Ambalaj19,87-2,21-46,06
Emlak Konut GMYO1,84-1,08-12,99
Enerjisa Enerji11,100,18-3,73
Enka İnşaat10,46-0,1048,54
Erbosan127,80-0,54215,13
Ereğli Demir Çelik18,131,1238,01
Ersu Gıda3,53-0,28-28,54
Escar Turizm Taşımacılık21,040,19

Escort Teknoloji5,94-0,50-9,59
Esenboğa Elektrik34,240,3579,96
Etiler Gıda5,600,1840,70
Euro Kapital Yat. Ort.6,706,0175,42
Euro Trend Yat. Ort.3,550,570,33
Euro Yat. Ort.3,470,29-21,87
Euro Yatırım Holding2,84-4,380,00
Fade Gıda8,451,8162,45
Fenerbahçe Futbol33,32-3,2012,72
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,581,18-12,48
F-M İzmit Piston115,600,35-5,71
Fonet Bilgi Teknolojileri12,530,32-3,84
Ford Otosan170,50-0,4139,60
Formet Metal ve Cam1,296,61-47,42
Frigo Pak Gıda18,100,84-13,73
Galata Wind Enerji3,700,54

Galatasaray Sportif3,51-0,28-13,33
Garanti Bankası9,42-0,74-7,20
Garanti Faktoring9,030,44-18,87
Garanti Yat. Ort.2,200,46-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,370,2724,36
Gediz Ambalaj17,62-0,0631,49
Gen İlaç14,801,30

Gentaş3,200,31-29,10
Gersan Elektrik5,700,88-7,17
Girişim Elektrik Sanayi23,508,70

Global Men. Değ.5,98-0,83-0,50
Global Yat. Holding2,240,90-36,24
Good-Year7,63-0,26-4,25
Göltaş Çimento39,36-0,96-4,10
Gözde Girişim6,151,32-22,93
GSD Denizcilik3,222,8832,23
GSD Holding2,312,21-7,97
Gübre Fabrik.51,500,59-40,15
Güler Yat. Holding2,431,67-29,82
Halk GMYO2,405,26-21,26
Hatay Tekstil17,332,8527,09
Hedef Girişim2,891,0514,46
Hektaş8,670,2362,29
HUB Girişim10,461,65-42,53
Hürriyet Gzt.2,17-0,463,33
ICBC Turkey Bank5,426,90-16,62
İdealist Danışmanlık48,40-2,14259,58
İdealist GMYO2,71-3,2114,20
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,94-1,05-24,80
İhlas Gazetecilik1,34-0,74-45,61
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,300,0035,60
Info Yatırım3,86-0,77-17,35
İntema36,820,22-7,72
Inveo Yatırım Holding102,00-0,29130,66
İpek Doğal Enerji12,713,76-2,83
İskenderun Demir Çelik12,670,1640,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti 15:22 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti 14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir 14:33 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar 14:21 Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar
13:41 "Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı çeteye operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık 12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık

Son Dakika Haberleri
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
14:33 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir
14:24 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen soruyu yanıtladı: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var
14:18 İlk kez böyle bir sevgi gördü! Djokovic, destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşlarına engel olamadı
14:01 Jose Mourinho, 90+1'de gelen galibiyet ile çılgınlar gibi sevindi
13:42 Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı
Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat         
15:37
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti         
15:24
Alacak-verecek meselesi yüzünden amcasını öldürdü! Olay anı kamerada Alacak-verecek meselesi yüzünden amcasını öldürdü! Olay anı kamerada         
14:51
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 15:48:53. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement