Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,25 -1,32 -32,17 Acıpayam Selüloz 16,34 0,25 -4,04 Adel Kalemcilik 26,38 0,23 -22,94 Adese Gayrimenkul 1,27 0,00 -54,64 Afyon Çimento 3,63 0,28 -28,96 AGESA Hayat Emeklilik 17,85 -0,17 1,51 Ak Enerji 1,82 -1,09 -17,65 Akbank 5,64 -0,18 -16,54 Akçansa 14,56 -0,14 -9,58 Akdeniz Yatırım Hold. 2,26 -0,88 -5,96 Akfen GMYO 4,18 4,24 60,10 Akın Tekstil 34,56 -2,37 8,82 Akiş GMYO 1,84 1,66 -34,10 Akmerkez GMYO 39,14 0,10 -36,69 Aksa 18,99 -0,31 37,46 Aksa Enerji 14,74 0,00 98,12 Aksigorta 7,03 -0,28 -15,39 Aksu Enerji 11,15 1,83 47,74 Alarko Carrıer 321,50 -1,68 -11,56 Alarko GMYO 21,38 2,69 -15,60 Alarko Holding 9,11 1,33 6,91 Albaraka Türk 1,52 0,00 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 25,66 0,31 -13,49 Alkim Kağıt 14,68 0,20 13,41 Alkim Kimya 15,25 -0,20 8,26 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,89 -0,53 -13,70 Altınyunus Çeşme 54,95 0,73 9,99 Anadolu Efes 21,78 0,65 1,96 Anadolu Grubu Holding 22,96 0,00 -12,11 Anadolu Hayat Emek. 9,38 -0,64 16,73 Anadolu Isuzu 16,16 0,56 -10,22 Anadolu Sigorta 6,29 -0,16 -12,89 Anel Elektrik 2,75 -0,72 -13,25 Arçelik 32,14 -0,43 12,94 ARD Bilişim Teknolojileri 52,15 -1,04 8,47 Arena Bilgisayar 10,24 -1,16 -6,07 Armada Bilgisayar 55,95 -1,41 14,00 Arsan Tekstil 4,64 -0,64 14,99 Arzum Ev Aletleri 20,80 -1,14 -13,92 Aselsan 15,03 -0,53 -17,64 Ata GMYO 4,16 -1,19 -24,50 Atakule GMYO 3,23 -0,62 37,97 Atlantis Yatırım Holding 4,70 6,82 -15,47 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 -15,43 ATP Bilgisayar 33,00 0,12 Avrasya GMYO 3,14 -0,32 19,88 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 -2,06 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 5,72 1,60 -4,67 Aydem Enerji 6,95 0,29 Ayen Enerji 4,89 -0,20 -9,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 2,56 77,31 Aygaz 15,31 0,86 7,92 Bagfaş 18,80 -1,31 -6,00 Bak Ambalaj 20,54 -0,10 3,86 Balatacılar Balatacılık 8,90 -0,34 8,01 Bantaş Ambalaj 3,75 -3,85 19,94 Banvit 66,90 -0,96 28,65 Başkent Doğalgaz GMYO 23,74 2,77 Baştaş Başkent Çimento 9,76 0,21 -43,81 Batı Çimento 12,34 -0,48 162,00 Batısöke Çimento 2,96 1,37 21,31 Bayrak Taban Sanayi 8,76 0,00 -17,44 Bera Holding 9,89 -0,60 -51,23 Berkosan Yalıtım 9,70 -1,62 8,74 Beşiktaş Futbol Yat. 6,79 5,27 68,07 Beyaz Filo 8,89 0,23 -11,80 Bilici Yatırım 18,04 -1,69 226,02 Bim Mağazalar 67,70 -0,73 -5,04 Biotrend Çevre ve Enerji 29,50 1,72 Birko Mensucat 1,08 -3,57 -2,70 Birleşim Mühendislik 10,29 -1,72 Birlik Mensucat 2,25 2,27 -34,97 Bizim Mağazaları 12,43 -0,16 -19,08 BMS Çelik Hasır 8,71 -1,02 Boğaziçi Beton Sanayi 4,70 -0,42 Borusan Mannesmann 24,20 -0,66 -12,95 Borusan Yat. Paz. 423,50 -1,74 -6,77 Bosch Fren Sistemleri 861,90 -1,28 -29,91 Bossa 29,80 -0,33 66,95 Brisa 21,50 -1,01 11,04 Burçelik 23,50 0,51 11,80 Burçelik Vana 23,28 0,95 -53,12 Bursa Çimento 3,46 -0,29 -30,49 Carrefoursa 46,70 9,99 -34,96 Casa Emtia Petrol 135,00 -0,44 27,36 Ceo Event Medya 8,29 0,48 28,93 Coca Cola İçecek 87,90 0,29 38,41 Cosmos Yat. Holding 10,99 0,00 36,35 Credıtwest Faktorıng 4,39 0,46 -25,21 Çan2 Termik 12,85 0,08 Çelebi 163,90 0,00 -10,20 Çelik Halat 6,39 -5,61 -29,76 Çemaş Döküm 1,22 -0,81 -28,35 Çemtaş 13,18 -2,08 -16,11 Çimbeton 215,60 -0,92 -27,28 Çimentaş 27,18 -0,44 -24,83 Çimsa 27,22 -0,73 52,92 Çuhadaroğlu Metal 7,98 -2,68 4,90 Dagi Giyim 3,52 0,86 3,34 Dagi Yatırım Holding 12,87 -1,45 -0,23 Dardanel 2,85 -1,04 -46,48 Datagate Bilgisayar 13,12 1,08 -18,56 Demısaş Döküm 7,05 -1,67 8,87 Denge Holding 1,65 -1,79 -45,68 Deniz GMYO 2,17 0,00 17,80 Derimod 9,76 0,21 0,21 Derlüks Yatırım Holding 4,96 -1,00 -43,76 Desa Deri 9,42 -1,87 -3,29 Despec Bilgisayar 10,85 1,31 -16,92 Deva Holding 23,28 -0,09 -3,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,81 -1,58 9,61 Diriteks Diriliş Tekstil 6,85 9,78 83,65 Ditaş Doğan 17,95 -3,18 38,01 DO-CO 661,90 1,29 5,06 Doğan Burda 24,10 0,42 7,40 Doğan Holding 2,60 -1,14 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 -0,45 -5,54 Doğusan 6,05 -7,91 38,13 Doğuş GMYO 9,19 -0,76 12,48 Doğuş Otomotiv 33,50 4,88 29,23 Döktaş Dökümcülük 30,40 -1,30 -0,72 Duran Doğan Basım 15,28 -0,84 45,66 Dyo Boya 10,70 -0,93 -4,87 Eczacıbaşı İlaç 6,20 -1,90 -13,91 Eczacıbaşı Yatırım 41,34 -1,01 53,57 E-Data Teknoloji 12,72 7,52 Edip Gayrimenkul 3,54 1,72 6,63 Ege Endüstri 1.184,90 -1,11 -28,83 Ege Gübre 163,90 -0,97 14,25 Ege Profil 28,98 -0,07 -24,22 Ege Seramik 13,50 -0,22 39,72 Egeplast 24,40 0,58 -26,73 Ekiz Kimya 6,36 -1,40 -10,80 Emek Elektrik 2,68 0,37 -6,14 Eminiş Ambalaj 20,50 2,40 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,84 0,00 -12,99 Enerjisa Enerji 11,03 0,00 -4,34 Enka İnşaat 10,50 0,48 49,11 Erbosan 123,20 -1,83 203,79 Ereğli Demir Çelik 17,87 -1,05 36,03 Ersu Gıda 3,58 -3,24 -27,53 Escar Turizm Taşımacılık 20,98 0,29 Escort Teknoloji 5,81 -1,02 -11,57 Esenboğa Elektrik 32,86 -1,85 72,71 Etiler Gıda 5,60 -0,18 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 6,61 -0,90 73,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,51 0,00 -0,80 Euro Yat. Ort. 3,40 -0,87 -23,45 Euro Yatırım Holding 2,59 -6,83 -8,80 Fade Gıda 8,29 -1,54 59,37 Fenerbahçe Futbol 33,80 0,96 14,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,62 1,16 -11,12 F-M İzmit Piston 113,40 -0,44 -7,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,37 -0,80 -5,07 Ford Otosan 168,60 -0,82 38,04 Formet Metal ve Cam 1,26 -3,82 -48,64 Frigo Pak Gıda 18,09 -0,39 -13,78 Galata Wind Enerji 3,68 0,00 Galatasaray Sportif 3,62 1,12 -10,62 Garanti Bankası 9,42 0,32 -7,20 Garanti Faktoring 8,90 -0,34 -20,04 Garanti Yat. Ort. 2,20 0,46 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,30 -0,54 23,18 Gediz Ambalaj 17,60 -0,23 31,34 Gen İlaç 14,68 0,27 Gentaş 3,16 -0,63 -29,98 Gersan Elektrik 5,75 -0,17 -6,35 Girişim Elektrik Sanayi 23,30 -2,02 Global Men. Değ. 5,98 0,17 -0,50 Global Yat. Holding 2,26 0,44 -35,67 Good-Year 7,62 -0,13 -4,37 Göltaş Çimento 38,54 -0,72 -6,10 Gözde Girişim 5,99 -0,17 -24,94 GSD Denizcilik 3,21 -0,93 31,82 GSD Holding 2,32 0,87 -7,57 Gübre Fabrik. 50,20 -1,38 -41,66 Güler Yat. Holding 2,41 -0,82 -30,40 Halk GMYO 2,38 -1,24 -21,91 Hatay Tekstil 16,97 -1,34 24,45 Hedef Girişim 2,83 -1,39 12,09 Hektaş 8,54 -0,58 59,86 HUB Girişim 10,56 1,25 -41,98 Hürriyet Gzt. 2,17 -0,46 3,33 ICBC Turkey Bank 5,52 -0,90 -15,08 İdealist Danışmanlık 48,46 0,54 260,03 İdealist GMYO 2,72 0,74 14,62 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,28 -5,19 -48,04 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,81 -1,22 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,29 0,00 35,38 Info Yatırım 4,02 0,50 -13,93 İntema 36,32 -1,09 -8,97 Inveo Yatırım Holding 101,60 -0,78 129,76 İpek Doğal Enerji 12,42 -0,96 -5,05 İskenderun Demir Çelik 12,45 -0,88 37,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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