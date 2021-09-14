Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

14.09.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,25-1,32-32,17
Acıpayam Selüloz16,340,25-4,04
Adel Kalemcilik26,380,23-22,94
Adese Gayrimenkul1,270,00-54,64
Afyon Çimento3,630,28-28,96
AGESA Hayat Emeklilik17,85-0,171,51
Ak Enerji1,82-1,09-17,65
Akbank5,64-0,18-16,54
Akçansa14,56-0,14-9,58
Akdeniz Yatırım Hold.2,26-0,88-5,96
Akfen GMYO4,184,2460,10
Akın Tekstil34,56-2,378,82
Akiş GMYO1,841,66-34,10
Akmerkez GMYO39,140,10-36,69
Aksa18,99-0,3137,46
Aksa Enerji14,740,0098,12
Aksigorta7,03-0,28-15,39
Aksu Enerji11,151,8347,74
Alarko Carrıer321,50-1,68-11,56
Alarko GMYO21,382,69-15,60
Alarko Holding9,111,336,91
Albaraka Türk1,520,00-21,65
Alcatel Lucent Teletaş25,660,31-13,49
Alkim Kağıt14,680,2013,41
Alkim Kimya15,25-0,208,26
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,89-0,53-13,70
Altınyunus Çeşme54,950,739,99
Anadolu Efes21,780,651,96
Anadolu Grubu Holding22,960,00-12,11
Anadolu Hayat Emek.9,38-0,6416,73
Anadolu Isuzu16,160,56-10,22
Anadolu Sigorta6,29-0,16-12,89
Anel Elektrik2,75-0,72-13,25
Arçelik32,14-0,4312,94
ARD Bilişim Teknolojileri52,15-1,048,47
Arena Bilgisayar10,24-1,16-6,07
Armada Bilgisayar55,95-1,4114,00
Arsan Tekstil4,64-0,6414,99
Arzum Ev Aletleri20,80-1,14-13,92
Aselsan15,03-0,53-17,64
Ata GMYO4,16-1,19-24,50
Atakule GMYO3,23-0,6237,97
Atlantis Yatırım Holding4,706,82-15,47
Atlas Yat. Ort.1,480,00-15,43
ATP Bilgisayar33,000,12

Avrasya GMYO3,14-0,3219,88
Avrasya Petrol ve Tur.2,85-2,06-10,94
Avrupa Yatırım Holding5,721,60-4,67
Aydem Enerji6,950,29

Ayen Enerji4,89-0,20-9,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,002,5677,31
Aygaz15,310,867,92
Bagfaş18,80-1,31-6,00
Bak Ambalaj20,54-0,103,86
Balatacılar Balatacılık8,90-0,348,01
Bantaş Ambalaj3,75-3,8519,94
Banvit66,90-0,9628,65
Başkent Doğalgaz GMYO23,742,77

Baştaş Başkent Çimento9,760,21-43,81
Batı Çimento12,34-0,48162,00
Batısöke Çimento2,961,3721,31
Bayrak Taban Sanayi8,760,00-17,44
Bera Holding9,89-0,60-51,23
Berkosan Yalıtım9,70-1,628,74
Beşiktaş Futbol Yat.6,795,2768,07
Beyaz Filo8,890,23-11,80
Bilici Yatırım18,04-1,69226,02
Bim Mağazalar67,70-0,73-5,04
Biotrend Çevre ve Enerji29,501,72

Birko Mensucat1,08-3,57-2,70
Birleşim Mühendislik10,29-1,72

Birlik Mensucat2,252,27-34,97
Bizim Mağazaları12,43-0,16-19,08
BMS Çelik Hasır8,71-1,02

Boğaziçi Beton Sanayi4,70-0,42

Borusan Mannesmann24,20-0,66-12,95
Borusan Yat. Paz.423,50-1,74-6,77
Bosch Fren Sistemleri861,90-1,28-29,91
Bossa29,80-0,3366,95
Brisa21,50-1,0111,04
Burçelik23,500,5111,80
Burçelik Vana23,280,95-53,12
Bursa Çimento3,46-0,29-30,49
Carrefoursa46,709,99-34,96
Casa Emtia Petrol135,00-0,4427,36
Ceo Event Medya8,290,4828,93
Coca Cola İçecek87,900,2938,41
Cosmos Yat. Holding10,990,0036,35
Credıtwest Faktorıng4,390,46-25,21
Çan2 Termik12,850,08

Çelebi163,900,00-10,20
Çelik Halat6,39-5,61-29,76
Çemaş Döküm1,22-0,81-28,35
Çemtaş13,18-2,08-16,11
Çimbeton215,60-0,92-27,28
Çimentaş27,18-0,44-24,83
Çimsa27,22-0,7352,92
Çuhadaroğlu Metal7,98-2,684,90
Dagi Giyim3,520,863,34
Dagi Yatırım Holding12,87-1,45-0,23
Dardanel2,85-1,04-46,48
Datagate Bilgisayar13,121,08-18,56
Demısaş Döküm7,05-1,678,87
Denge Holding1,65-1,79-45,68
Deniz GMYO2,170,0017,80
Derimod9,760,210,21
Derlüks Yatırım Holding4,96-1,00-43,76
Desa Deri9,42-1,87-3,29
Despec Bilgisayar10,851,31-16,92
Deva Holding23,28-0,09-3,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,81-1,589,61
Diriteks Diriliş Tekstil6,859,7883,65
Ditaş Doğan17,95-3,1838,01
DO-CO661,901,295,06
Doğan Burda24,100,427,40
Doğan Holding2,60-1,14-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,20-0,45-5,54
Doğusan6,05-7,9138,13
Doğuş GMYO9,19-0,7612,48
Doğuş Otomotiv33,504,8829,23
Döktaş Dökümcülük30,40-1,30-0,72
Duran Doğan Basım15,28-0,8445,66
Dyo Boya10,70-0,93-4,87
Eczacıbaşı İlaç6,20-1,90-13,91
Eczacıbaşı Yatırım41,34-1,0153,57
E-Data Teknoloji12,727,52

Edip Gayrimenkul3,541,726,63
Ege Endüstri1.184,90-1,11-28,83
Ege Gübre163,90-0,9714,25
Ege Profil28,98-0,07-24,22
Ege Seramik13,50-0,2239,72
Egeplast24,400,58-26,73
Ekiz Kimya6,36-1,40-10,80
Emek Elektrik2,680,37-6,14
Eminiş Ambalaj20,502,40-44,35
Emlak Konut GMYO1,840,00-12,99
Enerjisa Enerji11,030,00-4,34
Enka İnşaat10,500,4849,11
Erbosan123,20-1,83203,79
Ereğli Demir Çelik17,87-1,0536,03
Ersu Gıda3,58-3,24-27,53
Escar Turizm Taşımacılık20,980,29

Escort Teknoloji5,81-1,02-11,57
Esenboğa Elektrik32,86-1,8572,71
Etiler Gıda5,60-0,1840,70
Euro Kapital Yat. Ort.6,61-0,9073,06
Euro Trend Yat. Ort.3,510,00-0,80
Euro Yat. Ort.3,40-0,87-23,45
Euro Yatırım Holding2,59-6,83-8,80
Fade Gıda8,29-1,5459,37
Fenerbahçe Futbol33,800,9614,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,621,16-11,12
F-M İzmit Piston113,40-0,44-7,50
Fonet Bilgi Teknolojileri12,37-0,80-5,07
Ford Otosan168,60-0,8238,04
Formet Metal ve Cam1,26-3,82-48,64
Frigo Pak Gıda18,09-0,39-13,78
Galata Wind Enerji3,680,00

Galatasaray Sportif3,621,12-10,62
Garanti Bankası9,420,32-7,20
Garanti Faktoring8,90-0,34-20,04
Garanti Yat. Ort.2,200,46-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,30-0,5423,18
Gediz Ambalaj17,60-0,2331,34
Gen İlaç14,680,27

Gentaş3,16-0,63-29,98
Gersan Elektrik5,75-0,17-6,35
Girişim Elektrik Sanayi23,30-2,02

Global Men. Değ.5,980,17-0,50
Global Yat. Holding2,260,44-35,67
Good-Year7,62-0,13-4,37
Göltaş Çimento38,54-0,72-6,10
Gözde Girişim5,99-0,17-24,94
GSD Denizcilik3,21-0,9331,82
GSD Holding2,320,87-7,57
Gübre Fabrik.50,20-1,38-41,66
Güler Yat. Holding2,41-0,82-30,40
Halk GMYO2,38-1,24-21,91
Hatay Tekstil16,97-1,3424,45
Hedef Girişim2,83-1,3912,09
Hektaş8,54-0,5859,86
HUB Girişim10,561,25-41,98
Hürriyet Gzt.2,17-0,463,33
ICBC Turkey Bank5,52-0,90-15,08
İdealist Danışmanlık48,460,54260,03
İdealist GMYO2,720,7414,62
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik1,28-5,19-48,04
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,81-1,22-28,95
İndeks Bilgisayar6,290,0035,38
Info Yatırım4,020,50-13,93
İntema36,32-1,09-8,97
Inveo Yatırım Holding101,60-0,78129,76
İpek Doğal Enerji12,42-0,96-5,05
İskenderun Demir Çelik12,45-0,8837,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi 14:11 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı 14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 13:55 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi
Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi 13:51 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı 13:31 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız 11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak 11:23 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak

Son Dakika Haberleri
14:10 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi
14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
13:56 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi
13:51 Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi
13:50 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi
13:38 UEFA, F.enerbahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'ya kritik maçı verdi
13:36 Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm
13:30 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı
13:20 Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 dikkat çeken eksik var
12:55 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı         
14:04
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi         
13:52
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı         
12:56
Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi         
12:14
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda         
11:22
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 14:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement