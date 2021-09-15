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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

15.09.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,260,77-32,04
Acıpayam Selüloz16,25-0,06-4,57
Adel Kalemcilik26,681,14-22,07
Adese Gayrimenkul1,260,00-55,00
Afyon Çimento3,610,28-29,35
AGESA Hayat Emeklilik17,82-0,451,34
Ak Enerji1,81-0,55-18,10
Akbank5,650,00-16,39
Akçansa14,38-0,14-10,70
Akdeniz Yatırım Hold.2,26-1,31-5,96
Akfen GMYO4,24-0,7062,40
Akın Tekstil33,88-0,596,68
Akiş GMYO1,820,55-34,82
Akmerkez GMYO39,140,31-36,69
Aksa20,386,6547,53
Aksa Enerji14,970,54101,21
Aksigorta7,00-0,43-15,76
Aksu Enerji11,00-1,7945,75
Alarko Carrıer328,402,72-9,66
Alarko GMYO21,06-1,03-16,86
Alarko Holding9,10-0,876,79
Albaraka Türk1,520,00-21,65
Alcatel Lucent Teletaş25,38-1,32-14,43
Alkim Kağıt14,700,3413,57
Alkim Kimya15,330,728,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,954,84-10,96
Altınyunus Çeşme54,20-0,648,49
Anadolu Efes21,760,091,87
Anadolu Grubu Holding22,92-0,09-12,27
Anadolu Hayat Emek.9,390,4316,86
Anadolu Isuzu16,000,31-11,11
Anadolu Sigorta6,24-0,16-13,58
Anel Elektrik2,730,37-13,88
Arçelik32,100,2512,80
ARD Bilişim Teknolojileri52,551,069,30
Arena Bilgisayar10,683,99-2,04
Armada Bilgisayar55,00-1,6112,06
Arsan Tekstil4,592,5815,16
Arzum Ev Aletleri21,363,79-11,61
Aselsan15,020,40-17,70
Ata GMYO4,180,24-24,14
Atakule GMYO3,250,0038,82
Atlantis Yatırım Holding4,550,00-18,17
Atlas Yat. Ort.1,480,00-15,43
ATP Bilgisayar34,42-2,22

Avrasya GMYO3,222,5522,93
Avrasya Petrol ve Tur.2,850,35-10,94
Avrupa Yatırım Holding5,95-0,17-0,83
Aydem Enerji6,910,00

Ayen Enerji4,981,01-7,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,000,0077,31
Aygaz15,361,398,27
Bagfaş18,790,05-6,05
Bak Ambalaj20,56-0,293,96
Balatacılar Balatacılık9,103,7610,44
Bantaş Ambalaj3,761,3520,26
Banvit66,60-0,6028,08
Başkent Doğalgaz GMYO24,241,00

Baştaş Başkent Çimento9,810,51-43,52
Batı Çimento12,280,82160,72
Batısöke Çimento2,95-0,6720,90
Bayrak Taban Sanayi8,650,00-18,47
Bera Holding10,224,18-49,61
Berkosan Yalıtım9,49-1,456,39
Beşiktaş Futbol Yat.6,420,1658,91
Beyaz Filo8,860,45-12,10
Bilici Yatırım18,390,93232,35
Bim Mağazalar68,601,70-3,78
Biotrend Çevre ve Enerji33,765,83

Birko Mensucat1,123,700,90
Birleşim Mühendislik10,260,00

Birlik Mensucat2,29-0,87-33,82
Bizim Mağazaları12,35-0,80-19,60
BMS Çelik Hasır8,90-0,11

Boğaziçi Beton Sanayi4,710,86

Borusan Mannesmann24,300,33-12,59
Borusan Yat. Paz.426,101,19-6,20
Bosch Fren Sistemleri858,90-0,16-30,15
Bossa29,24-0,5463,81
Brisa21,580,3711,45
Burçelik22,24-2,635,80
Burçelik Vana23,240,26-53,20
Bursa Çimento3,440,29-30,89
Carrefoursa48,183,17-32,90
Casa Emtia Petrol132,00-0,8324,53
Ceo Event Medya8,24-1,0828,15
Coca Cola İçecek89,001,8940,14
Cosmos Yat. Holding10,950,3735,86
Credıtwest Faktorıng4,36-0,46-25,72
Çan2 Termik12,90-1,53

Çelebi158,90-1,06-12,94
Çelik Halat6,39-0,31-29,76
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş13,21-0,45-15,92
Çimbeton217,000,32-26,81
Çimentaş27,000,00-25,33
Çimsa27,10-0,1552,25
Çuhadaroğlu Metal8,172,907,40
Dagi Giyim3,570,284,80
Dagi Yatırım Holding12,72-0,63-1,40
Dardanel2,923,18-45,16
Datagate Bilgisayar13,051,24-18,99
Demısaş Döküm6,990,147,95
Denge Holding1,68-0,59-44,69
Deniz GMYO2,170,0017,80
Derimod9,800,000,62
Derlüks Yatırım Holding4,85-2,02-45,01
Desa Deri9,39-0,63-3,59
Despec Bilgisayar12,469,97-4,59
Deva Holding23,521,12-2,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,810,609,61
Diriteks Diriliş Tekstil5,86-9,7157,10
Ditaş Doğan17,38-1,3633,63
DO-CO661,70-1,285,03
Doğan Burda23,000,002,50
Doğan Holding2,58-0,39-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,200,46-5,54
Doğusan5,86-4,2533,79
Doğuş GMYO9,291,5313,71
Doğuş Otomotiv34,381,6632,62
Döktaş Dökümcülük31,000,851,24
Duran Doğan Basım15,38-0,1946,62
Dyo Boya10,59-0,09-5,84
Eczacıbaşı İlaç6,15-0,32-14,61
Eczacıbaşı Yatırım41,060,1552,53
E-Data Teknoloji11,97-3,86

Edip Gayrimenkul3,61-0,558,73
Ege Endüstri1.197,001,16-28,10
Ege Gübre163,40-0,2413,90
Ege Profil29,040,83-24,06
Ege Seramik13,520,9039,92
Egeplast24,10-0,74-27,63
Ekiz Kimya6,420,78-9,96
Emek Elektrik2,62-1,13-8,24
Eminiş Ambalaj19,37-3,15-47,42
Emlak Konut GMYO1,850,00-12,51
Enerjisa Enerji11,080,54-3,91
Enka İnşaat10,520,4849,39
Erbosan123,701,14205,02
Ereğli Demir Çelik17,71-0,3434,82
Ersu Gıda3,51-0,85-28,95
Escar Turizm Taşımacılık20,70-0,77

Escort Teknoloji5,73-0,17-12,79
Esenboğa Elektrik33,121,8574,08
Etiler Gıda5,600,0040,70
Euro Kapital Yat. Ort.6,62-0,9073,32
Euro Trend Yat. Ort.3,470,00-1,93
Euro Yat. Ort.3,38-0,29-23,90
Euro Yatırım Holding2,52-1,18-11,27
Europap Tezol Kağıt15,25

Fade Gıda8,28-0,2459,18
Fenerbahçe Futbol33,320,0612,72
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,560,00-13,16
F-M İzmit Piston111,90-0,80-8,73
Fonet Bilgi Teknolojileri12,813,98-1,69
Ford Otosan168,10-0,4137,63
Formet Metal ve Cam1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda18,101,00-13,73
Galata Wind Enerji3,66-0,81

Galatasaray Sportif3,641,68-10,12
Garanti Bankası9,570,10-5,72
Garanti Faktoring8,66-0,57-22,19
Garanti Yat. Ort.2,200,46-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,250,0022,34
Gediz Ambalaj17,700,5732,09
Gen İlaç14,52-0,34

Gentaş3,150,96-30,21
Gersan Elektrik5,75-1,54-6,35
Girişim Elektrik Sanayi24,000,67

Global Men. Değ.6,03-0,990,33
Global Yat. Holding2,230,00-36,53
Good-Year7,62-0,26-4,37
Göltaş Çimento39,180,41-4,54
Gözde Girişim5,890,34-26,19
GSD Denizcilik3,15-0,9429,35
GSD Holding2,31-1,28-7,97
Gübre Fabrik.50,05-0,99-41,84
Güler Yat. Holding2,462,50-28,96
Halk GMYO2,420,83-20,60
Hatay Tekstil16,980,4124,53
Hedef Girişim2,80-0,7110,90
Hektaş8,44-0,9457,98
HUB Girişim10,811,50-40,60
Hürriyet Gzt.2,230,456,19
ICBC Turkey Bank5,723,25-12,00
İdealist Danışmanlık49,420,86267,16
İdealist GMYO2,66-0,7512,09
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik1,22-3,94-50,48
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,811,25-28,95
İndeks Bilgisayar6,24-0,1634,31
Info Yatırım3,94-1,50-15,64
İntema36,10-0,82-9,52
Inveo Yatırım Holding100,400,30127,05
İpek Doğal Enerji12,37-0,24-5,43
İskenderun Demir Çelik12,32-0,8136,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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