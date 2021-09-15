Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,26 0,77 -32,04 Acıpayam Selüloz 16,25 -0,06 -4,57 Adel Kalemcilik 26,68 1,14 -22,07 Adese Gayrimenkul 1,26 0,00 -55,00 Afyon Çimento 3,61 0,28 -29,35 AGESA Hayat Emeklilik 17,82 -0,45 1,34 Ak Enerji 1,81 -0,55 -18,10 Akbank 5,65 0,00 -16,39 Akçansa 14,38 -0,14 -10,70 Akdeniz Yatırım Hold. 2,26 -1,31 -5,96 Akfen GMYO 4,24 -0,70 62,40 Akın Tekstil 33,88 -0,59 6,68 Akiş GMYO 1,82 0,55 -34,82 Akmerkez GMYO 39,14 0,31 -36,69 Aksa 20,38 6,65 47,53 Aksa Enerji 14,97 0,54 101,21 Aksigorta 7,00 -0,43 -15,76 Aksu Enerji 11,00 -1,79 45,75 Alarko Carrıer 328,40 2,72 -9,66 Alarko GMYO 21,06 -1,03 -16,86 Alarko Holding 9,10 -0,87 6,79 Albaraka Türk 1,52 0,00 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 25,38 -1,32 -14,43 Alkim Kağıt 14,70 0,34 13,57 Alkim Kimya 15,33 0,72 8,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,95 4,84 -10,96 Altınyunus Çeşme 54,20 -0,64 8,49 Anadolu Efes 21,76 0,09 1,87 Anadolu Grubu Holding 22,92 -0,09 -12,27 Anadolu Hayat Emek. 9,39 0,43 16,86 Anadolu Isuzu 16,00 0,31 -11,11 Anadolu Sigorta 6,24 -0,16 -13,58 Anel Elektrik 2,73 0,37 -13,88 Arçelik 32,10 0,25 12,80 ARD Bilişim Teknolojileri 52,55 1,06 9,30 Arena Bilgisayar 10,68 3,99 -2,04 Armada Bilgisayar 55,00 -1,61 12,06 Arsan Tekstil 4,59 2,58 15,16 Arzum Ev Aletleri 21,36 3,79 -11,61 Aselsan 15,02 0,40 -17,70 Ata GMYO 4,18 0,24 -24,14 Atakule GMYO 3,25 0,00 38,82 Atlantis Yatırım Holding 4,55 0,00 -18,17 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,00 -15,43 ATP Bilgisayar 34,42 -2,22 Avrasya GMYO 3,22 2,55 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 0,35 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 5,95 -0,17 -0,83 Aydem Enerji 6,91 0,00 Ayen Enerji 4,98 1,01 -7,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 0,00 77,31 Aygaz 15,36 1,39 8,27 Bagfaş 18,79 0,05 -6,05 Bak Ambalaj 20,56 -0,29 3,96 Balatacılar Balatacılık 9,10 3,76 10,44 Bantaş Ambalaj 3,76 1,35 20,26 Banvit 66,60 -0,60 28,08 Başkent Doğalgaz GMYO 24,24 1,00 Baştaş Başkent Çimento 9,81 0,51 -43,52 Batı Çimento 12,28 0,82 160,72 Batısöke Çimento 2,95 -0,67 20,90 Bayrak Taban Sanayi 8,65 0,00 -18,47 Bera Holding 10,22 4,18 -49,61 Berkosan Yalıtım 9,49 -1,45 6,39 Beşiktaş Futbol Yat. 6,42 0,16 58,91 Beyaz Filo 8,86 0,45 -12,10 Bilici Yatırım 18,39 0,93 232,35 Bim Mağazalar 68,60 1,70 -3,78 Biotrend Çevre ve Enerji 33,76 5,83 Birko Mensucat 1,12 3,70 0,90 Birleşim Mühendislik 10,26 0,00 Birlik Mensucat 2,29 -0,87 -33,82 Bizim Mağazaları 12,35 -0,80 -19,60 BMS Çelik Hasır 8,90 -0,11 Boğaziçi Beton Sanayi 4,71 0,86 Borusan Mannesmann 24,30 0,33 -12,59 Borusan Yat. Paz. 426,10 1,19 -6,20 Bosch Fren Sistemleri 858,90 -0,16 -30,15 Bossa 29,24 -0,54 63,81 Brisa 21,58 0,37 11,45 Burçelik 22,24 -2,63 5,80 Burçelik Vana 23,24 0,26 -53,20 Bursa Çimento 3,44 0,29 -30,89 Carrefoursa 48,18 3,17 -32,90 Casa Emtia Petrol 132,00 -0,83 24,53 Ceo Event Medya 8,24 -1,08 28,15 Coca Cola İçecek 89,00 1,89 40,14 Cosmos Yat. Holding 10,95 0,37 35,86 Credıtwest Faktorıng 4,36 -0,46 -25,72 Çan2 Termik 12,90 -1,53 Çelebi 158,90 -1,06 -12,94 Çelik Halat 6,39 -0,31 -29,76 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 13,21 -0,45 -15,92 Çimbeton 217,00 0,32 -26,81 Çimentaş 27,00 0,00 -25,33 Çimsa 27,10 -0,15 52,25 Çuhadaroğlu Metal 8,17 2,90 7,40 Dagi Giyim 3,57 0,28 4,80 Dagi Yatırım Holding 12,72 -0,63 -1,40 Dardanel 2,92 3,18 -45,16 Datagate Bilgisayar 13,05 1,24 -18,99 Demısaş Döküm 6,99 0,14 7,95 Denge Holding 1,68 -0,59 -44,69 Deniz GMYO 2,17 0,00 17,80 Derimod 9,80 0,00 0,62 Derlüks Yatırım Holding 4,85 -2,02 -45,01 Desa Deri 9,39 -0,63 -3,59 Despec Bilgisayar 12,46 9,97 -4,59 Deva Holding 23,52 1,12 -2,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,81 0,60 9,61 Diriteks Diriliş Tekstil 5,86 -9,71 57,10 Ditaş Doğan 17,38 -1,36 33,63 DO-CO 661,70 -1,28 5,03 Doğan Burda 23,00 0,00 2,50 Doğan Holding 2,58 -0,39 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 0,46 -5,54 Doğusan 5,86 -4,25 33,79 Doğuş GMYO 9,29 1,53 13,71 Doğuş Otomotiv 34,38 1,66 32,62 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,85 1,24 Duran Doğan Basım 15,38 -0,19 46,62 Dyo Boya 10,59 -0,09 -5,84 Eczacıbaşı İlaç 6,15 -0,32 -14,61 Eczacıbaşı Yatırım 41,06 0,15 52,53 E-Data Teknoloji 11,97 -3,86 Edip Gayrimenkul 3,61 -0,55 8,73 Ege Endüstri 1.197,00 1,16 -28,10 Ege Gübre 163,40 -0,24 13,90 Ege Profil 29,04 0,83 -24,06 Ege Seramik 13,52 0,90 39,92 Egeplast 24,10 -0,74 -27,63 Ekiz Kimya 6,42 0,78 -9,96 Emek Elektrik 2,62 -1,13 -8,24 Eminiş Ambalaj 19,37 -3,15 -47,42 Emlak Konut GMYO 1,85 0,00 -12,51 Enerjisa Enerji 11,08 0,54 -3,91 Enka İnşaat 10,52 0,48 49,39 Erbosan 123,70 1,14 205,02 Ereğli Demir Çelik 17,71 -0,34 34,82 Ersu Gıda 3,51 -0,85 -28,95 Escar Turizm Taşımacılık 20,70 -0,77 Escort Teknoloji 5,73 -0,17 -12,79 Esenboğa Elektrik 33,12 1,85 74,08 Etiler Gıda 5,60 0,00 40,70 Euro Kapital Yat. Ort. 6,62 -0,90 73,32 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 0,00 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,38 -0,29 -23,90 Euro Yatırım Holding 2,52 -1,18 -11,27 Europap Tezol Kağıt 15,25 Fade Gıda 8,28 -0,24 59,18 Fenerbahçe Futbol 33,32 0,06 12,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 0,00 -13,16 F-M İzmit Piston 111,90 -0,80 -8,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,81 3,98 -1,69 Ford Otosan 168,10 -0,41 37,63 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 18,10 1,00 -13,73 Galata Wind Enerji 3,66 -0,81 Galatasaray Sportif 3,64 1,68 -10,12 Garanti Bankası 9,57 0,10 -5,72 Garanti Faktoring 8,66 -0,57 -22,19 Garanti Yat. Ort. 2,20 0,46 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,25 0,00 22,34 Gediz Ambalaj 17,70 0,57 32,09 Gen İlaç 14,52 -0,34 Gentaş 3,15 0,96 -30,21 Gersan Elektrik 5,75 -1,54 -6,35 Girişim Elektrik Sanayi 24,00 0,67 Global Men. Değ. 6,03 -0,99 0,33 Global Yat. Holding 2,23 0,00 -36,53 Good-Year 7,62 -0,26 -4,37 Göltaş Çimento 39,18 0,41 -4,54 Gözde Girişim 5,89 0,34 -26,19 GSD Denizcilik 3,15 -0,94 29,35 GSD Holding 2,31 -1,28 -7,97 Gübre Fabrik. 50,05 -0,99 -41,84 Güler Yat. Holding 2,46 2,50 -28,96 Halk GMYO 2,42 0,83 -20,60 Hatay Tekstil 16,98 0,41 24,53 Hedef Girişim 2,80 -0,71 10,90 Hektaş 8,44 -0,94 57,98 HUB Girişim 10,81 1,50 -40,60 Hürriyet Gzt. 2,23 0,45 6,19 ICBC Turkey Bank 5,72 3,25 -12,00 İdealist Danışmanlık 49,42 0,86 267,16 İdealist GMYO 2,66 -0,75 12,09 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,22 -3,94 -50,48 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,81 1,25 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,24 -0,16 34,31 Info Yatırım 3,94 -1,50 -15,64 İntema 36,10 -0,82 -9,52 Inveo Yatırım Holding 100,40 0,30 127,05 İpek Doğal Enerji 12,37 -0,24 -5,43 İskenderun Demir Çelik 12,32 -0,81 36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak

Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı

BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar

iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor