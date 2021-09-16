Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,22
|0,38
|-32,56
|Acıpayam Selüloz
|16,13
|-0,12
|-5,27
|Adel Kalemcilik
|28,28
|6,32
|-17,39
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|-0,80
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,56
|0,85
|-30,33
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,73
|0,34
|0,83
|Ak Enerji
|1,76
|-1,12
|-20,36
|Akbank
|5,59
|0,54
|-17,28
|Akçansa
|14,31
|0,77
|-11,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,45
|8,89
|1,95
|Akfen GMYO
|4,11
|1,48
|57,42
|Akın Tekstil
|33,46
|0,06
|5,35
|Akiş GMYO
|1,80
|0,56
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|39,00
|0,78
|-36,92
|Aksa
|19,87
|-2,60
|43,83
|Aksa Enerji
|14,70
|-1,34
|97,58
|Aksigorta
|6,99
|0,29
|-15,88
|Aksu Enerji
|10,59
|-1,40
|40,32
|Alarko Carrıer
|327,80
|1,49
|-9,82
|Alarko GMYO
|21,50
|0,94
|-15,12
|Alarko Holding
|9,41
|1,07
|10,43
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,96
|-0,16
|-15,85
|Alkim Kağıt
|14,50
|-0,34
|12,02
|Alkim Kimya
|15,06
|-0,66
|6,91
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,95
|0,52
|-10,96
|Altınyunus Çeşme
|53,60
|1,04
|7,29
|Anadolu Efes
|21,72
|-0,09
|1,68
|Anadolu Grubu Holding
|23,06
|0,70
|-11,73
|Anadolu Hayat Emek.
|9,45
|1,07
|17,60
|Anadolu Isuzu
|15,90
|0,00
|-11,67
|Anadolu Sigorta
|6,20
|0,16
|-14,13
|Anel Elektrik
|2,68
|-0,74
|-15,46
|Arçelik
|31,72
|-0,31
|11,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,80
|-0,38
|7,74
|Arena Bilgisayar
|10,53
|-0,28
|-3,41
|Armada Bilgisayar
|53,80
|-1,19
|9,62
|Arsan Tekstil
|4,54
|0,22
|13,90
|Arzum Ev Aletleri
|20,78
|-1,52
|-14,01
|Aselsan
|14,81
|0,34
|-18,85
|Ata GMYO
|4,17
|1,46
|-24,32
|Atakule GMYO
|3,36
|4,35
|43,52
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|0,00
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,00
|-16,57
|ATP Bilgisayar
|37,52
|7,20
|Avrasya GMYO
|3,15
|0,32
|20,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|0,35
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,04
|-0,49
|0,67
|Aydem Enerji
|6,86
|-0,44
|Ayen Enerji
|5,07
|-0,20
|-6,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,98
|0,00
|77,13
|Aygaz
|15,45
|0,46
|8,91
|Bagfaş
|18,70
|-0,37
|-6,50
|Bak Ambalaj
|20,80
|0,97
|5,18
|Balatacılar Balatacılık
|9,20
|0,00
|11,65
|Bantaş Ambalaj
|3,68
|-0,81
|17,70
|Banvit
|66,10
|-1,05
|27,12
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,04
|0,17
|Baştaş Başkent Çimento
|10,50
|9,95
|-39,55
|Batı Çimento
|12,20
|-0,16
|159,02
|Batısöke Çimento
|2,97
|0,00
|21,72
|Bayrak Taban Sanayi
|8,64
|-0,46
|-18,57
|Bera Holding
|10,01
|-0,79
|-50,64
|Berkosan Yalıtım
|9,19
|-0,54
|3,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,33
|-0,78
|56,68
|Beyaz Filo
|8,84
|0,45
|-12,30
|Bilici Yatırım
|18,51
|1,98
|234,52
|Bim Mağazalar
|68,15
|0,66
|-4,41
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,88
|2,28
|Birko Mensucat
|1,17
|1,74
|5,41
|Birleşim Mühendislik
|10,33
|0,68
|Birlik Mensucat
|2,38
|4,39
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|12,98
|5,02
|-15,49
|BMS Çelik Hasır
|9,03
|0,33
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,73
|0,64
|Borusan Mannesmann
|24,30
|1,33
|-12,59
|Borusan Yat. Paz.
|442,70
|5,35
|-2,55
|Bosch Fren Sistemleri
|854,40
|1,23
|-30,52
|Bossa
|28,90
|0,14
|61,90
|Brisa
|22,28
|0,91
|15,06
|Burçelik
|22,68
|2,07
|7,90
|Burçelik Vana
|22,98
|1,68
|-53,73
|Bursa Çimento
|3,44
|0,29
|-30,89
|Carrefoursa
|46,54
|-1,48
|-35,18
|Casa Emtia Petrol
|136,90
|0,74
|29,15
|Ceo Event Medya
|8,19
|-0,24
|27,37
|Coca Cola İçecek
|87,70
|0,46
|38,09
|Cosmos Yat. Holding
|10,76
|-1,19
|33,50
|Credıtwest Faktorıng
|4,34
|0,00
|-26,06
|Çan2 Termik
|12,59
|-0,87
|Çelebi
|155,80
|-0,19
|-14,64
|Çelik Halat
|6,34
|0,32
|-30,31
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,84
|-29,52
|Çemtaş
|13,20
|0,08
|-15,98
|Çimbeton
|215,60
|0,51
|-27,28
|Çimentaş
|27,00
|0,15
|-25,33
|Çimsa
|26,80
|0,22
|50,56
|Çuhadaroğlu Metal
|8,01
|-0,74
|5,29
|Dagi Giyim
|3,50
|-0,85
|2,75
|Dagi Yatırım Holding
|12,77
|1,27
|-1,01
|Dardanel
|2,87
|-0,69
|-46,10
|Datagate Bilgisayar
|13,19
|-0,15
|-18,13
|Demısaş Döküm
|6,92
|0,44
|6,86
|Denge Holding
|1,65
|-1,20
|-45,68
|Deniz GMYO
|2,14
|0,00
|16,17
|Derimod
|9,83
|0,00
|0,92
|Derlüks Yatırım Holding
|4,74
|-2,07
|-46,26
|Desa Deri
|9,18
|-1,18
|-5,75
|Despec Bilgisayar
|12,77
|2,49
|-2,22
|Deva Holding
|23,44
|-0,42
|-2,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,96
|-0,08
|11,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,31
|-9,23
|42,36
|Ditaş Doğan
|17,87
|-1,54
|37,40
|DO-CO
|654,30
|-0,23
|3,86
|Doğan Burda
|22,98
|-0,26
|2,41
|Doğan Holding
|2,57
|0,00
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|1,38
|-5,54
|Doğusan
|5,25
|-4,72
|19,86
|Doğuş GMYO
|9,20
|0,99
|12,61
|Doğuş Otomotiv
|35,42
|1,90
|36,63
|Döktaş Dökümcülük
|31,32
|1,69
|2,29
|Duran Doğan Basım
|15,21
|0,40
|45,00
|Dyo Boya
|10,58
|0,09
|-5,93
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|0,66
|-15,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,94
|0,99
|52,09
|E-Data Teknoloji
|11,98
|-0,33
|Edip Gayrimenkul
|3,51
|-0,28
|5,72
|Ege Endüstri
|1.198,60
|-0,21
|-28,01
|Ege Gübre
|161,10
|0,00
|12,30
|Ege Profil
|28,50
|-0,56
|-25,47
|Ege Seramik
|13,30
|-0,15
|37,65
|Egeplast
|25,30
|3,69
|-24,02
|Ekiz Kimya
|6,39
|-0,31
|-10,38
|Emek Elektrik
|2,57
|0,00
|-9,99
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|0,00
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,00
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,92
|-0,09
|-5,29
|Enka İnşaat
|10,48
|-0,19
|48,83
|Erbosan
|122,20
|-0,97
|201,32
|Ereğli Demir Çelik
|17,37
|-0,06
|32,23
|Ersu Gıda
|3,58
|0,28
|-27,53
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,30
|-0,98
|Escort Teknoloji
|5,69
|-0,18
|-13,39
|Esenboğa Elektrik
|35,52
|7,96
|86,69
|Etiler Gıda
|5,48
|0,00
|37,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,61
|-1,34
|73,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|0,29
|-3,63
|Euro Yat. Ort.
|3,37
|0,60
|-24,12
|Euro Yatırım Holding
|2,39
|-3,24
|-15,85
|Europap Tezol Kağıt
|16,77
|9,97
|Fade Gıda
|8,20
|-0,49
|57,64
|Fenerbahçe Futbol
|32,80
|0,24
|10,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|-0,40
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|110,50
|0,55
|-9,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,55
|0,32
|-3,68
|Ford Otosan
|167,40
|0,60
|37,06
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,79
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|19,16
|6,09
|-8,67
|Galata Wind Enerji
|3,63
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,61
|-0,28
|-10,86
|Garanti Bankası
|9,59
|1,70
|-5,53
|Garanti Faktoring
|9,35
|10,00
|-15,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|1,38
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,22
|0,28
|21,83
|Gediz Ambalaj
|17,32
|0,23
|29,25
|Gen İlaç
|14,32
|0,07
|Gentaş
|3,13
|0,64
|-30,65
|Gersan Elektrik
|5,82
|0,52
|-5,21
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,20
|-1,87
|Global Men. Değ.
|6,17
|-0,48
|2,66
|Global Yat. Holding
|2,18
|0,00
|-37,95
|Good-Year
|7,73
|1,58
|-2,99
|Göltaş Çimento
|39,20
|-1,16
|-4,49
|Gözde Girişim
|5,74
|-0,52
|-28,07
|GSD Denizcilik
|3,08
|0,00
|26,48
|GSD Holding
|2,31
|0,87
|-7,97
|Gübre Fabrik.
|49,18
|-0,28
|-42,85
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-1,21
|-29,53
|Halk GMYO
|2,54
|3,67
|-16,67
|Hatay Tekstil
|16,71
|-0,48
|22,55
|Hedef Girişim
|2,84
|1,07
|12,48
|Hektaş
|8,37
|-0,48
|56,67
|HUB Girişim
|10,68
|0,38
|-41,32
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|0,90
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|5,77
|2,30
|-11,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|50,15
|0,00
|272,59
|İdealist GMYO
|2,61
|-1,14
|9,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|0,00
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|1,09
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|-8,59
|-52,51
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|3,85
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,23
|0,81
|34,09
|Info Yatırım
|3,90
|0,00
|-16,50
|İntema
|36,06
|0,17
|-9,62
|Inveo Yatırım Holding
|100,20
|0,10
|126,59
|İpek Doğal Enerji
|11,94
|-1,40
|-8,72
|İskenderun Demir Çelik
|12,18
|0,25
|34,79
(Sürecek)
Kaynak: AA
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