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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.09.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,220,38-32,56
Acıpayam Selüloz16,13-0,12-5,27
Adel Kalemcilik28,286,32-17,39
Adese Gayrimenkul1,24-0,80-55,71
Afyon Çimento3,560,85-30,33
AGESA Hayat Emeklilik17,730,340,83
Ak Enerji1,76-1,12-20,36
Akbank5,590,54-17,28
Akçansa14,310,77-11,13
Akdeniz Yatırım Hold.2,458,891,95
Akfen GMYO4,111,4857,42
Akın Tekstil33,460,065,35
Akiş GMYO1,800,56-35,54
Akmerkez GMYO39,000,78-36,92
Aksa19,87-2,6043,83
Aksa Enerji14,70-1,3497,58
Aksigorta6,990,29-15,88
Aksu Enerji10,59-1,4040,32
Alarko Carrıer327,801,49-9,82
Alarko GMYO21,500,94-15,12
Alarko Holding9,411,0710,43
Albaraka Türk1,520,66-21,65
Alcatel Lucent Teletaş24,96-0,16-15,85
Alkim Kağıt14,50-0,3412,02
Alkim Kimya15,06-0,666,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,950,52-10,96
Altınyunus Çeşme53,601,047,29
Anadolu Efes21,72-0,091,68
Anadolu Grubu Holding23,060,70-11,73
Anadolu Hayat Emek.9,451,0717,60
Anadolu Isuzu15,900,00-11,67
Anadolu Sigorta6,200,16-14,13
Anel Elektrik2,68-0,74-15,46
Arçelik31,72-0,3111,46
ARD Bilişim Teknolojileri51,80-0,387,74
Arena Bilgisayar10,53-0,28-3,41
Armada Bilgisayar53,80-1,199,62
Arsan Tekstil4,540,2213,90
Arzum Ev Aletleri20,78-1,52-14,01
Aselsan14,810,34-18,85
Ata GMYO4,171,46-24,32
Atakule GMYO3,364,3543,52
Atlantis Yatırım Holding4,450,00-19,96
Atlas Yat. Ort.1,460,00-16,57
ATP Bilgisayar37,527,20

Avrasya GMYO3,150,3220,26
Avrasya Petrol ve Tur.2,850,35-10,94
Avrupa Yatırım Holding6,04-0,490,67
Aydem Enerji6,86-0,44

Ayen Enerji5,07-0,20-6,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,980,0077,13
Aygaz15,450,468,91
Bagfaş18,70-0,37-6,50
Bak Ambalaj20,800,975,18
Balatacılar Balatacılık9,200,0011,65
Bantaş Ambalaj3,68-0,8117,70
Banvit66,10-1,0527,12
Başkent Doğalgaz GMYO24,040,17

Baştaş Başkent Çimento10,509,95-39,55
Batı Çimento12,20-0,16159,02
Batısöke Çimento2,970,0021,72
Bayrak Taban Sanayi8,64-0,46-18,57
Bera Holding10,01-0,79-50,64
Berkosan Yalıtım9,19-0,543,03
Beşiktaş Futbol Yat.6,33-0,7856,68
Beyaz Filo8,840,45-12,30
Bilici Yatırım18,511,98234,52
Bim Mağazalar68,150,66-4,41
Biotrend Çevre ve Enerji35,882,28

Birko Mensucat1,171,745,41
Birleşim Mühendislik10,330,68

Birlik Mensucat2,384,39-31,21
Bizim Mağazaları12,985,02-15,49
BMS Çelik Hasır9,030,33

Boğaziçi Beton Sanayi4,730,64

Borusan Mannesmann24,301,33-12,59
Borusan Yat. Paz.442,705,35-2,55
Bosch Fren Sistemleri854,401,23-30,52
Bossa28,900,1461,90
Brisa22,280,9115,06
Burçelik22,682,077,90
Burçelik Vana22,981,68-53,73
Bursa Çimento3,440,29-30,89
Carrefoursa46,54-1,48-35,18
Casa Emtia Petrol136,900,7429,15
Ceo Event Medya8,19-0,2427,37
Coca Cola İçecek87,700,4638,09
Cosmos Yat. Holding10,76-1,1933,50
Credıtwest Faktorıng4,340,00-26,06
Çan2 Termik12,59-0,87

Çelebi155,80-0,19-14,64
Çelik Halat6,340,32-30,31
Çemaş Döküm1,200,84-29,52
Çemtaş13,200,08-15,98
Çimbeton215,600,51-27,28
Çimentaş27,000,15-25,33
Çimsa26,800,2250,56
Çuhadaroğlu Metal8,01-0,745,29
Dagi Giyim3,50-0,852,75
Dagi Yatırım Holding12,771,27-1,01
Dardanel2,87-0,69-46,10
Datagate Bilgisayar13,19-0,15-18,13
Demısaş Döküm6,920,446,86
Denge Holding1,65-1,20-45,68
Deniz GMYO2,140,0016,17
Derimod9,830,000,92
Derlüks Yatırım Holding4,74-2,07-46,26
Desa Deri9,18-1,18-5,75
Despec Bilgisayar12,772,49-2,22
Deva Holding23,44-0,42-2,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,96-0,0811,00
Diriteks Diriliş Tekstil5,31-9,2342,36
Ditaş Doğan17,87-1,5437,40
DO-CO654,30-0,233,86
Doğan Burda22,98-0,262,41
Doğan Holding2,570,00-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,201,38-5,54
Doğusan5,25-4,7219,86
Doğuş GMYO9,200,9912,61
Doğuş Otomotiv35,421,9036,63
Döktaş Dökümcülük31,321,692,29
Duran Doğan Basım15,210,4045,00
Dyo Boya10,580,09-5,93
Eczacıbaşı İlaç6,080,66-15,58
Eczacıbaşı Yatırım40,940,9952,09
E-Data Teknoloji11,98-0,33

Edip Gayrimenkul3,51-0,285,72
Ege Endüstri1.198,60-0,21-28,01
Ege Gübre161,100,0012,30
Ege Profil28,50-0,56-25,47
Ege Seramik13,30-0,1537,65
Egeplast25,303,69-24,02
Ekiz Kimya6,39-0,31-10,38
Emek Elektrik2,570,00-9,99
Eminiş Ambalaj20,000,00-45,71
Emlak Konut GMYO1,830,00-13,46
Enerjisa Enerji10,92-0,09-5,29
Enka İnşaat10,48-0,1948,83
Erbosan122,20-0,97201,32
Ereğli Demir Çelik17,37-0,0632,23
Ersu Gıda3,580,28-27,53
Escar Turizm Taşımacılık20,30-0,98

Escort Teknoloji5,69-0,18-13,39
Esenboğa Elektrik35,527,9686,69
Etiler Gıda5,480,0037,69
Euro Kapital Yat. Ort.6,61-1,3473,06
Euro Trend Yat. Ort.3,410,29-3,63
Euro Yat. Ort.3,370,60-24,12
Euro Yatırım Holding2,39-3,24-15,85
Europap Tezol Kağıt16,779,97

Fade Gıda8,20-0,4957,64
Fenerbahçe Futbol32,800,2410,96
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,49-0,40-15,53
F-M İzmit Piston110,500,55-9,87
Fonet Bilgi Teknolojileri12,550,32-3,68
Ford Otosan167,400,6037,06
Formet Metal ve Cam1,270,79-48,23
Frigo Pak Gıda19,166,09-8,67
Galata Wind Enerji3,630,00

Galatasaray Sportif3,61-0,28-10,86
Garanti Bankası9,591,70-5,53
Garanti Faktoring9,3510,00-15,99
Garanti Yat. Ort.2,201,38-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,220,2821,83
Gediz Ambalaj17,320,2329,25
Gen İlaç14,320,07

Gentaş3,130,64-30,65
Gersan Elektrik5,820,52-5,21
Girişim Elektrik Sanayi24,20-1,87

Global Men. Değ.6,17-0,482,66
Global Yat. Holding2,180,00-37,95
Good-Year7,731,58-2,99
Göltaş Çimento39,20-1,16-4,49
Gözde Girişim5,74-0,52-28,07
GSD Denizcilik3,080,0026,48
GSD Holding2,310,87-7,97
Gübre Fabrik.49,18-0,28-42,85
Güler Yat. Holding2,44-1,21-29,53
Halk GMYO2,543,67-16,67
Hatay Tekstil16,71-0,4822,55
Hedef Girişim2,841,0712,48
Hektaş8,37-0,4856,67
HUB Girişim10,680,38-41,32
Hürriyet Gzt.2,230,906,19
ICBC Turkey Bank5,772,30-11,23
İdeal Finansal Teknolojiler50,150,00272,59
İdealist GMYO2,61-1,149,99
İhlas Ev Aletleri1,000,00-46,32
İhlas Gayrimenkul0,931,09-25,60
İhlas Gazetecilik1,17-8,59-52,51
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,813,85-28,95
İndeks Bilgisayar6,230,8134,09
Info Yatırım3,900,00-16,50
İntema36,060,17-9,62
Inveo Yatırım Holding100,200,10126,59
İpek Doğal Enerji11,94-1,40-8,72
İskenderun Demir Çelik12,180,2534,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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