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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

17.09.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,191,17-32,95
Acıpayam Selüloz15,89-0,19-6,68
Adel Kalemcilik28,040,21-18,09
Adese Gayrimenkul1,240,00-55,71
Afyon Çimento3,52-0,28-31,12
AGESA Hayat Emeklilik17,850,511,51
Ak Enerji1,760,57-20,36
Akbank5,53-0,18-18,17
Akçansa14,110,07-12,37
Akdeniz Yatırım Hold.2,626,079,02
Akfen GMYO3,90-2,5049,38
Akın Tekstil32,92-0,183,65
Akiş GMYO1,780,00-36,25
Akmerkez GMYO38,60-0,21-37,56
Aksa21,084,0552,59
Aksa Enerji14,57-0,6895,83
Aksigorta6,95-0,57-16,36
Aksu Enerji10,943,3144,95
Alarko Carrıer317,30-2,10-12,71
Alarko GMYO21,161,24-16,46
Alarko Holding9,13-0,877,14
Albaraka Türk1,530,00-21,13
Alcatel Lucent Teletaş24,780,49-16,45
Alkim Kağıt14,32-0,5610,63
Alkim Kimya14,750,414,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,920,00-12,33
Altınyunus Çeşme54,503,619,09
Anadolu Efes21,600,001,12
Anadolu Grubu Holding22,78-0,09-12,80
Anadolu Hayat Emek.9,470,6417,85
Anadolu Isuzu15,660,00-13,00
Anadolu Sigorta6,17-0,32-14,55
Anel Elektrik2,640,00-16,72
Arçelik31,960,1912,30
ARD Bilişim Teknolojileri50,700,105,45
Arena Bilgisayar10,09-1,37-7,45
Armada Bilgisayar53,100,668,19
Arsan Tekstil4,420,9110,89
Arzum Ev Aletleri19,74-1,40-18,31
Aselsan14,730,14-19,29
Ata GMYO4,181,46-24,14
Atakule GMYO3,350,0043,09
Atlantis Yatırım Holding4,39-0,23-21,04
Atlas Yat. Ort.1,482,07-15,43
ATP Bilgisayar36,98-0,91

Avrasya GMYO3,09-0,3217,97
Avrasya Petrol ve Tur.2,79-1,41-12,81
Avrupa Yatırım Holding5,88-0,17-2,00
Aydem Enerji6,71-1,32

Ayen Enerji4,88-0,61-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,954,6776,87
Aygaz15,511,579,33
Bagfaş19,001,88-5,00
Bak Ambalaj20,380,203,05
Balatacılar Balatacılık8,50-3,413,16
Bantaş Ambalaj3,58-0,8314,50
Banvit66,25-0,3827,40
Başkent Doğalgaz GMYO25,103,38

Baştaş Başkent Çimento9,72-7,43-44,04
Batı Çimento12,11-0,25157,11
Batısöke Çimento2,99-0,6622,54
Bayrak Taban Sanayi8,33-1,77-21,49
Bera Holding9,920,20-51,08
Berkosan Yalıtım8,76-2,88-1,79
Beşiktaş Futbol Yat.6,11-2,0851,24
Beyaz Filo8,690,12-13,78
Bilici Yatırım18,390,22232,35
Bim Mağazalar68,800,81-3,50
Biotrend Çevre ve Enerji36,002,10

Birko Mensucat1,13-0,881,80
Birleşim Mühendislik10,05-0,50

Birlik Mensucat2,29-0,43-33,82
Bizim Mağazaları12,66-0,63-17,58
BMS Çelik Hasır9,36-0,21

Boğaziçi Beton Sanayi4,69-0,42

Borusan Mannesmann23,54-0,68-15,32
Borusan Yat. Paz.426,00-1,87-6,22
Bosch Fren Sistemleri846,00-0,17-31,20
Bossa28,840,1461,57
Brisa21,62-1,9111,65
Burçelik21,94-1,174,38
Burçelik Vana22,72-0,35-54,25
Bursa Çimento3,38-1,17-32,10
Carrefoursa44,62-0,62-37,86
Casa Emtia Petrol129,000,7821,70
Ceo Event Medya8,310,6129,24
Coca Cola İçecek88,200,4638,88
Cosmos Yat. Holding10,24-3,4927,05
Credıtwest Faktorıng4,27-1,16-27,26
Çan2 Termik12,900,78

Çelebi158,202,86-13,33
Çelik Halat6,22-0,64-31,63
Çemaş Döküm1,200,84-29,52
Çemtaş13,12-0,15-16,49
Çimbeton212,50-0,65-28,33
Çimentaş26,940,15-25,50
Çimsa26,140,2346,85
Çuhadaroğlu Metal8,060,755,95
Dagi Giyim3,38-1,46-0,77
Dagi Yatırım Holding12,540,16-2,79
Dardanel2,830,00-46,85
Datagate Bilgisayar13,45-1,61-16,51
Demısaş Döküm6,930,587,02
Denge Holding1,53-4,38-49,63
Deniz GMYO2,12-0,9315,09
Derimod9,890,301,54
Derlüks Yatırım Holding4,58-0,43-48,07
Desa Deri9,130,44-6,26
Despec Bilgisayar12,35-0,48-5,44
Deva Holding23,28-0,09-3,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,83-0,509,79
Diriteks Diriliş Tekstil5,00-5,1234,05
Ditaş Doğan17,49-2,0234,48
DO-CO685,704,568,84
Doğan Burda23,362,464,10
Doğan Holding2,53-0,39-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,332,640,05
Doğusan5,27-2,7720,32
Doğuş GMYO9,04-1,0910,65
Doğuş Otomotiv34,84-0,1734,39
Döktaş Dökümcülük31,000,001,24
Duran Doğan Basım14,60-1,6239,18
Dyo Boya10,32-0,67-8,24
Eczacıbaşı İlaç6,030,17-16,27
Eczacıbaşı Yatırım39,94-0,1548,37
E-Data Teknoloji11,37-2,24

Edip Gayrimenkul3,42-1,163,01
Ege Endüstri1.181,20-0,40-29,05
Ege Gübre159,00-0,1910,84
Ege Profil27,82-1,35-27,25
Ege Seramik12,80-1,7732,47
Egeplast24,88-0,48-25,29
Ekiz Kimya6,352,58-10,94
Emek Elektrik2,530,00-11,39
Eminiş Ambalaj19,37-2,07-47,42
Emlak Konut GMYO1,81-1,09-14,41
Enerjisa Enerji10,70-0,83-7,20
Enka İnşaat10,580,5750,25
Erbosan115,30-3,68184,31
Ereğli Demir Çelik17,01-0,5829,49
Ersu Gıda3,49-0,85-29,35
Escar Turizm Taşımacılık20,401,09

Escort Teknoloji5,680,00-13,55
Esenboğa Elektrik34,500,0681,33
Etiler Gıda5,36-1,2934,67
Euro Kapital Yat. Ort.6,821,7978,56
Euro Trend Yat. Ort.3,523,83-0,52
Euro Yat. Ort.3,330,60-25,02
Euro Yatırım Holding2,32-0,43-18,31
Europap Tezol Kağıt18,449,96

Fade Gıda8,27-1,6658,99
Fenerbahçe Futbol32,48-0,379,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,470,00-16,21
F-M İzmit Piston107,70-1,01-12,15
Fonet Bilgi Teknolojileri12,26-0,24-5,91
Ford Otosan166,10-0,7235,99
Formet Metal ve Cam1,23-0,81-49,86
Frigo Pak Gıda19,69-0,86-6,15
Galata Wind Enerji3,63-0,27

Galatasaray Sportif3,631,11-10,37
Garanti Bankası9,46-0,42-6,81
Garanti Faktoring10,289,95-7,64
Garanti Yat. Ort.2,210,45-31,28
Gedik Y. Men. Değ.7,03-1,5418,63
Gediz Ambalaj16,74-1,4724,93
Gen İlaç13,970,50

Gentaş3,06-0,33-32,20
Gersan Elektrik5,53-0,18-9,93
Girişim Elektrik Sanayi24,00-0,17

Global Men. Değ.6,13-0,162,00
Global Yat. Holding2,110,00-39,94
Good-Year7,67-1,79-3,74
Göltaş Çimento38,24-1,09-6,83
Gözde Girişim5,680,18-28,82
GSD Denizcilik2,99-0,9922,78
GSD Holding2,290,44-8,76
Gübre Fabrik.48,58-1,06-43,54
Güler Yat. Holding2,482,90-28,38
Halk GMYO2,48-1,59-18,63
Hatay Tekstil16,580,1821,59
Hedef Girişim2,78-0,3610,11
Hektaş8,13-0,8552,18
HUB Girişim10,460,58-42,53
Hürriyet Gzt.2,334,4810,95
ICBC Turkey Bank5,70-1,55-12,31
İdeal Finansal Teknolojiler49,56-1,57268,20
İdealist GMYO2,51-2,335,77
İhlas Ev Aletleri0,98-1,01-47,40
İhlas Gayrimenkul0,911,11-27,20
İhlas Gazetecilik1,08-6,90-56,16
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,790,00-30,70
İndeks Bilgisayar6,09-0,1631,08
Info Yatırım3,84-0,78-17,78
İntema35,10-1,07-12,03
Inveo Yatırım Holding98,35-0,10122,41
İpek Doğal Enerji11,72-0,42-10,40
İskenderun Demir Çelik11,88-0,4231,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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