Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,19 1,17 -32,95 Acıpayam Selüloz 15,89 -0,19 -6,68 Adel Kalemcilik 28,04 0,21 -18,09 Adese Gayrimenkul 1,24 0,00 -55,71 Afyon Çimento 3,52 -0,28 -31,12 AGESA Hayat Emeklilik 17,85 0,51 1,51 Ak Enerji 1,76 0,57 -20,36 Akbank 5,53 -0,18 -18,17 Akçansa 14,11 0,07 -12,37 Akdeniz Yatırım Hold. 2,62 6,07 9,02 Akfen GMYO 3,90 -2,50 49,38 Akın Tekstil 32,92 -0,18 3,65 Akiş GMYO 1,78 0,00 -36,25 Akmerkez GMYO 38,60 -0,21 -37,56 Aksa 21,08 4,05 52,59 Aksa Enerji 14,57 -0,68 95,83 Aksigorta 6,95 -0,57 -16,36 Aksu Enerji 10,94 3,31 44,95 Alarko Carrıer 317,30 -2,10 -12,71 Alarko GMYO 21,16 1,24 -16,46 Alarko Holding 9,13 -0,87 7,14 Albaraka Türk 1,53 0,00 -21,13 Alcatel Lucent Teletaş 24,78 0,49 -16,45 Alkim Kağıt 14,32 -0,56 10,63 Alkim Kimya 14,75 0,41 4,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,92 0,00 -12,33 Altınyunus Çeşme 54,50 3,61 9,09 Anadolu Efes 21,60 0,00 1,12 Anadolu Grubu Holding 22,78 -0,09 -12,80 Anadolu Hayat Emek. 9,47 0,64 17,85 Anadolu Isuzu 15,66 0,00 -13,00 Anadolu Sigorta 6,17 -0,32 -14,55 Anel Elektrik 2,64 0,00 -16,72 Arçelik 31,96 0,19 12,30 ARD Bilişim Teknolojileri 50,70 0,10 5,45 Arena Bilgisayar 10,09 -1,37 -7,45 Armada Bilgisayar 53,10 0,66 8,19 Arsan Tekstil 4,42 0,91 10,89 Arzum Ev Aletleri 19,74 -1,40 -18,31 Aselsan 14,73 0,14 -19,29 Ata GMYO 4,18 1,46 -24,14 Atakule GMYO 3,35 0,00 43,09 Atlantis Yatırım Holding 4,39 -0,23 -21,04 Atlas Yat. Ort. 1,48 2,07 -15,43 ATP Bilgisayar 36,98 -0,91 Avrasya GMYO 3,09 -0,32 17,97 Avrasya Petrol ve Tur. 2,79 -1,41 -12,81 Avrupa Yatırım Holding 5,88 -0,17 -2,00 Aydem Enerji 6,71 -1,32 Ayen Enerji 4,88 -0,61 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,95 4,67 76,87 Aygaz 15,51 1,57 9,33 Bagfaş 19,00 1,88 -5,00 Bak Ambalaj 20,38 0,20 3,05 Balatacılar Balatacılık 8,50 -3,41 3,16 Bantaş Ambalaj 3,58 -0,83 14,50 Banvit 66,25 -0,38 27,40 Başkent Doğalgaz GMYO 25,10 3,38 Baştaş Başkent Çimento 9,72 -7,43 -44,04 Batı Çimento 12,11 -0,25 157,11 Batısöke Çimento 2,99 -0,66 22,54 Bayrak Taban Sanayi 8,33 -1,77 -21,49 Bera Holding 9,92 0,20 -51,08 Berkosan Yalıtım 8,76 -2,88 -1,79 Beşiktaş Futbol Yat. 6,11 -2,08 51,24 Beyaz Filo 8,69 0,12 -13,78 Bilici Yatırım 18,39 0,22 232,35 Bim Mağazalar 68,80 0,81 -3,50 Biotrend Çevre ve Enerji 36,00 2,10 Birko Mensucat 1,13 -0,88 1,80 Birleşim Mühendislik 10,05 -0,50 Birlik Mensucat 2,29 -0,43 -33,82 Bizim Mağazaları 12,66 -0,63 -17,58 BMS Çelik Hasır 9,36 -0,21 Boğaziçi Beton Sanayi 4,69 -0,42 Borusan Mannesmann 23,54 -0,68 -15,32 Borusan Yat. Paz. 426,00 -1,87 -6,22 Bosch Fren Sistemleri 846,00 -0,17 -31,20 Bossa 28,84 0,14 61,57 Brisa 21,62 -1,91 11,65 Burçelik 21,94 -1,17 4,38 Burçelik Vana 22,72 -0,35 -54,25 Bursa Çimento 3,38 -1,17 -32,10 Carrefoursa 44,62 -0,62 -37,86 Casa Emtia Petrol 129,00 0,78 21,70 Ceo Event Medya 8,31 0,61 29,24 Coca Cola İçecek 88,20 0,46 38,88 Cosmos Yat. Holding 10,24 -3,49 27,05 Credıtwest Faktorıng 4,27 -1,16 -27,26 Çan2 Termik 12,90 0,78 Çelebi 158,20 2,86 -13,33 Çelik Halat 6,22 -0,64 -31,63 Çemaş Döküm 1,20 0,84 -29,52 Çemtaş 13,12 -0,15 -16,49 Çimbeton 212,50 -0,65 -28,33 Çimentaş 26,94 0,15 -25,50 Çimsa 26,14 0,23 46,85 Çuhadaroğlu Metal 8,06 0,75 5,95 Dagi Giyim 3,38 -1,46 -0,77 Dagi Yatırım Holding 12,54 0,16 -2,79 Dardanel 2,83 0,00 -46,85 Datagate Bilgisayar 13,45 -1,61 -16,51 Demısaş Döküm 6,93 0,58 7,02 Denge Holding 1,53 -4,38 -49,63 Deniz GMYO 2,12 -0,93 15,09 Derimod 9,89 0,30 1,54 Derlüks Yatırım Holding 4,58 -0,43 -48,07 Desa Deri 9,13 0,44 -6,26 Despec Bilgisayar 12,35 -0,48 -5,44 Deva Holding 23,28 -0,09 -3,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,83 -0,50 9,79 Diriteks Diriliş Tekstil 5,00 -5,12 34,05 Ditaş Doğan 17,49 -2,02 34,48 DO-CO 685,70 4,56 8,84 Doğan Burda 23,36 2,46 4,10 Doğan Holding 2,53 -0,39 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,33 2,64 0,05 Doğusan 5,27 -2,77 20,32 Doğuş GMYO 9,04 -1,09 10,65 Doğuş Otomotiv 34,84 -0,17 34,39 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,00 1,24 Duran Doğan Basım 14,60 -1,62 39,18 Dyo Boya 10,32 -0,67 -8,24 Eczacıbaşı İlaç 6,03 0,17 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 39,94 -0,15 48,37 E-Data Teknoloji 11,37 -2,24 Edip Gayrimenkul 3,42 -1,16 3,01 Ege Endüstri 1.181,20 -0,40 -29,05 Ege Gübre 159,00 -0,19 10,84 Ege Profil 27,82 -1,35 -27,25 Ege Seramik 12,80 -1,77 32,47 Egeplast 24,88 -0,48 -25,29 Ekiz Kimya 6,35 2,58 -10,94 Emek Elektrik 2,53 0,00 -11,39 Eminiş Ambalaj 19,37 -2,07 -47,42 Emlak Konut GMYO 1,81 -1,09 -14,41 Enerjisa Enerji 10,70 -0,83 -7,20 Enka İnşaat 10,58 0,57 50,25 Erbosan 115,30 -3,68 184,31 Ereğli Demir Çelik 17,01 -0,58 29,49 Ersu Gıda 3,49 -0,85 -29,35 Escar Turizm Taşımacılık 20,40 1,09 Escort Teknoloji 5,68 0,00 -13,55 Esenboğa Elektrik 34,50 0,06 81,33 Etiler Gıda 5,36 -1,29 34,67 Euro Kapital Yat. Ort. 6,82 1,79 78,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,52 3,83 -0,52 Euro Yat. Ort. 3,33 0,60 -25,02 Euro Yatırım Holding 2,32 -0,43 -18,31 Europap Tezol Kağıt 18,44 9,96 Fade Gıda 8,27 -1,66 58,99 Fenerbahçe Futbol 32,48 -0,37 9,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 0,00 -16,21 F-M İzmit Piston 107,70 -1,01 -12,15 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,26 -0,24 -5,91 Ford Otosan 166,10 -0,72 35,99 Formet Metal ve Cam 1,23 -0,81 -49,86 Frigo Pak Gıda 19,69 -0,86 -6,15 Galata Wind Enerji 3,63 -0,27 Galatasaray Sportif 3,63 1,11 -10,37 Garanti Bankası 9,46 -0,42 -6,81 Garanti Faktoring 10,28 9,95 -7,64 Garanti Yat. Ort. 2,21 0,45 -31,28 Gedik Y. Men. Değ. 7,03 -1,54 18,63 Gediz Ambalaj 16,74 -1,47 24,93 Gen İlaç 13,97 0,50 Gentaş 3,06 -0,33 -32,20 Gersan Elektrik 5,53 -0,18 -9,93 Girişim Elektrik Sanayi 24,00 -0,17 Global Men. Değ. 6,13 -0,16 2,00 Global Yat. Holding 2,11 0,00 -39,94 Good-Year 7,67 -1,79 -3,74 Göltaş Çimento 38,24 -1,09 -6,83 Gözde Girişim 5,68 0,18 -28,82 GSD Denizcilik 2,99 -0,99 22,78 GSD Holding 2,29 0,44 -8,76 Gübre Fabrik. 48,58 -1,06 -43,54 Güler Yat. Holding 2,48 2,90 -28,38 Halk GMYO 2,48 -1,59 -18,63 Hatay Tekstil 16,58 0,18 21,59 Hedef Girişim 2,78 -0,36 10,11 Hektaş 8,13 -0,85 52,18 HUB Girişim 10,46 0,58 -42,53 Hürriyet Gzt. 2,33 4,48 10,95 ICBC Turkey Bank 5,70 -1,55 -12,31 İdeal Finansal Teknolojiler 49,56 -1,57 268,20 İdealist GMYO 2,51 -2,33 5,77 İhlas Ev Aletleri 0,98 -1,01 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,91 1,11 -27,20 İhlas Gazetecilik 1,08 -6,90 -56,16 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,79 0,00 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,09 -0,16 31,08 Info Yatırım 3,84 -0,78 -17,78 İntema 35,10 -1,07 -12,03 Inveo Yatırım Holding 98,35 -0,10 122,41 İpek Doğal Enerji 11,72 -0,42 -10,40 İskenderun Demir Çelik 11,88 -0,42 31,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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