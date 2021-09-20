Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,20
|-0,95
|-32,82
|Acıpayam Selüloz
|15,79
|-1,00
|-7,27
|Adel Kalemcilik
|28,16
|0,43
|-17,74
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-1,61
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,44
|-1,43
|-32,68
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,67
|-0,62
|0,49
|Ak Enerji
|1,78
|1,71
|-19,46
|Akbank
|5,45
|-1,80
|-19,35
|Akçansa
|13,82
|-1,99
|-14,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,90
|7,01
|20,67
|Akfen GMYO
|3,83
|-0,78
|46,70
|Akın Tekstil
|32,44
|-2,11
|2,14
|Akiş GMYO
|1,75
|-1,13
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|38,10
|-0,31
|-38,37
|Aksa
|21,04
|0,57
|52,30
|Aksa Enerji
|14,49
|-1,70
|94,76
|Aksigorta
|6,87
|-1,72
|-17,32
|Aksu Enerji
|11,09
|1,65
|46,94
|Alarko Carrıer
|307,40
|-4,30
|-15,44
|Alarko GMYO
|21,18
|-1,03
|-16,39
|Alarko Holding
|9,00
|-1,75
|5,62
|Albaraka Türk
|1,48
|-2,63
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,80
|0,40
|-16,39
|Alkim Kağıt
|14,20
|-1,39
|9,71
|Alkim Kimya
|14,90
|-1,00
|5,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,85
|-1,60
|-15,53
|Altınyunus Çeşme
|53,30
|-2,83
|6,69
|Anadolu Efes
|20,48
|-1,92
|-4,13
|Anadolu Grubu Holding
|22,16
|-2,29
|-15,18
|Anadolu Hayat Emek.
|9,35
|-1,48
|16,36
|Anadolu Isuzu
|15,41
|-1,72
|-14,39
|Anadolu Sigorta
|5,97
|-2,45
|-17,32
|Anel Elektrik
|2,57
|-1,91
|-18,93
|Arçelik
|31,62
|-0,88
|11,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,92
|-2,94
|1,75
|Arena Bilgisayar
|9,78
|-2,30
|-10,29
|Armada Bilgisayar
|52,50
|-0,47
|6,97
|Arsan Tekstil
|4,35
|-2,47
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|19,78
|-1,88
|-18,14
|Aselsan
|14,66
|-1,35
|-19,67
|Ata GMYO
|4,12
|-2,37
|-25,23
|Atakule GMYO
|3,48
|0,87
|48,65
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|0,00
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-1,36
|-17,14
|ATP Bilgisayar
|36,12
|-3,58
|Avrasya GMYO
|3,06
|0,66
|16,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,74
|-1,79
|-14,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,66
|-1,57
|-5,67
|Aydem Enerji
|6,61
|-2,65
|Ayen Enerji
|4,80
|-1,44
|-11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|0,00
|68,44
|Aygaz
|15,05
|-1,89
|6,09
|Bagfaş
|19,00
|0,00
|-5,00
|Bak Ambalaj
|19,60
|-2,49
|-0,89
|Balatacılar Balatacılık
|9,45
|9,88
|14,68
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|-1,11
|13,86
|Banvit
|66,10
|-0,60
|27,12
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,02
|-1,88
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|-4,32
|-46,46
|Batı Çimento
|11,88
|-0,92
|152,23
|Batısöke Çimento
|3,01
|0,00
|23,36
|Bayrak Taban Sanayi
|8,09
|-2,29
|-23,75
|Bera Holding
|9,76
|-1,71
|-51,87
|Berkosan Yalıtım
|8,39
|-4,11
|-5,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,65
|6,40
|64,60
|Beyaz Filo
|8,63
|-0,80
|-14,38
|Bilici Yatırım
|17,98
|-1,86
|224,94
|Bim Mağazalar
|67,85
|-2,58
|-4,83
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,34
|-1,56
|Birko Mensucat
|1,10
|-2,65
|-0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,68
|-3,01
|Birlik Mensucat
|2,10
|-4,55
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|12,45
|-0,95
|-18,95
|BMS Çelik Hasır
|8,83
|-5,76
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,69
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|22,82
|-2,73
|-17,91
|Borusan Yat. Paz.
|384,70
|-6,10
|-15,32
|Bosch Fren Sistemleri
|839,10
|-1,87
|-31,76
|Bossa
|28,00
|-1,41
|56,86
|Brisa
|21,66
|-1,55
|11,86
|Burçelik
|21,34
|-1,66
|1,52
|Burçelik Vana
|22,60
|-1,65
|-54,49
|Bursa Çimento
|3,34
|-0,60
|-32,90
|Carrefoursa
|42,54
|-3,67
|-40,75
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|-0,38
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,14
|-0,73
|26,59
|Coca Cola İçecek
|83,95
|-2,50
|32,19
|Cosmos Yat. Holding
|10,26
|-2,93
|27,30
|Credıtwest Faktorıng
|4,25
|-0,47
|-27,60
|Çan2 Termik
|12,82
|1,26
|Çelebi
|157,40
|-1,62
|-13,77
|Çelik Halat
|6,05
|-2,26
|-33,50
|Çemaş Döküm
|1,17
|-1,68
|-31,28
|Çemtaş
|12,92
|-1,90
|-17,77
|Çimbeton
|209,30
|-1,46
|-29,41
|Çimentaş
|26,12
|-2,90
|-27,77
|Çimsa
|26,24
|-2,74
|47,42
|Çuhadaroğlu Metal
|7,78
|-2,87
|2,27
|Dagi Giyim
|3,66
|7,96
|7,45
|Dagi Yatırım Holding
|12,80
|1,67
|-0,78
|Dardanel
|2,77
|-2,12
|-47,98
|Datagate Bilgisayar
|13,09
|-3,75
|-18,75
|Demısaş Döküm
|6,67
|-1,91
|3,00
|Denge Holding
|1,55
|-0,64
|-48,97
|Deniz GMYO
|2,04
|-2,86
|10,75
|Derimod
|9,87
|-1,10
|1,33
|Derlüks Yatırım Holding
|4,57
|-1,08
|-48,19
|Desa Deri
|8,83
|-2,54
|-9,34
|Despec Bilgisayar
|12,37
|2,06
|-5,28
|Deva Holding
|22,68
|-2,24
|-5,73
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,47
|-2,47
|6,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,21
|-6,96
|39,68
|Ditaş Doğan
|17,01
|-0,93
|30,79
|DO-CO
|696,60
|0,11
|10,57
|Doğan Burda
|23,00
|-0,35
|2,50
|Doğan Holding
|2,51
|-0,40
|-16,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|-0,42
|0,90
|Doğusan
|5,19
|-0,76
|18,49
|Doğuş GMYO
|9,00
|-0,66
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|33,78
|-3,76
|30,31
|Döktaş Dökümcülük
|30,36
|-1,75
|-0,85
|Duran Doğan Basım
|14,29
|0,07
|36,22
|Dyo Boya
|10,09
|-1,75
|-10,29
|Eczacıbaşı İlaç
|5,93
|-1,82
|-17,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,96
|-1,86
|44,73
|E-Data Teknoloji
|10,82
|-4,16
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|9,94
|13,25
|Ege Endüstri
|1.157,80
|-2,03
|-30,46
|Ege Gübre
|154,30
|-1,15
|7,56
|Ege Profil
|27,08
|-2,17
|-29,18
|Ege Seramik
|12,60
|-2,17
|30,40
|Egeplast
|26,36
|1,00
|-20,84
|Ekiz Kimya
|6,32
|-0,16
|-11,36
|Emek Elektrik
|2,49
|-2,73
|-12,79
|Eminiş Ambalaj
|19,23
|-2,78
|-47,80
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-2,20
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,58
|0,19
|-8,24
|Enka İnşaat
|10,25
|0,69
|45,56
|Erbosan
|109,60
|-2,58
|170,25
|Ereğli Demir Çelik
|16,69
|-2,05
|27,05
|Ersu Gıda
|3,59
|1,70
|-27,33
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,15
|-2,45
|Escort Teknoloji
|5,60
|-1,75
|-14,76
|Esenboğa Elektrik
|32,40
|-4,14
|70,29
|Etiler Gıda
|5,30
|-0,93
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,55
|-1,95
|71,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|-0,87
|-3,34
|Euro Yat. Ort.
|3,19
|-3,33
|-28,18
|Euro Yatırım Holding
|2,33
|0,43
|-17,96
|Europap Tezol Kağıt
|19,32
|4,77
|Fade Gıda
|8,21
|-1,32
|57,83
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|-3,52
|5,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|-2,02
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|104,70
|-2,88
|-14,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,08
|-1,79
|-7,29
|Ford Otosan
|164,80
|-0,78
|34,93
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-1,63
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,46
|-2,69
|-12,01
|Galata Wind Enerji
|3,56
|-1,93
|Galatasaray Sportif
|3,54
|-1,94
|-12,59
|Garanti Bankası
|9,26
|-1,38
|-8,78
|Garanti Faktoring
|11,30
|9,92
|1,53
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|-1,30
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,89
|-1,85
|16,27
|Gediz Ambalaj
|17,19
|3,12
|28,28
|Gen İlaç
|13,36
|-3,82
|Gentaş
|3,03
|-1,30
|-32,87
|Gersan Elektrik
|5,40
|-2,00
|-12,05
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,82
|-2,81
|Global Men. Değ.
|6,13
|-0,33
|2,00
|Global Yat. Holding
|2,04
|-1,92
|-41,93
|Good-Year
|7,56
|-1,56
|-5,12
|Göltaş Çimento
|37,18
|-2,26
|-9,41
|Gözde Girişim
|5,58
|-1,76
|-30,08
|GSD Denizcilik
|3,05
|4,45
|25,25
|GSD Holding
|2,34
|0,86
|-6,77
|Gübre Fabrik.
|47,94
|-1,28
|-44,29
|Güler Yat. Holding
|2,54
|-3,05
|-26,65
|Halk GMYO
|2,47
|0,41
|-18,96
|Hatay Tekstil
|16,33
|-1,51
|19,76
|Hedef Girişim
|2,72
|-1,81
|7,73
|Hektaş
|8,12
|0,37
|51,99
|HUB Girişim
|10,58
|0,19
|-41,87
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|0,00
|9,05
|ICBC Turkey Bank
|5,52
|-3,16
|-15,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,88
|0,77
|270,58
|İdealist GMYO
|2,43
|-1,22
|2,40
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|-1,02
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-28,80
|İhlas Gazetecilik
|1,03
|-1,90
|-58,19
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-2,60
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|-1,30
|31,08
|Info Yatırım
|3,75
|-2,60
|-19,71
|İntema
|34,34
|-2,33
|-13,93
|Inveo Yatırım Holding
|96,55
|-1,93
|118,34
|İpek Doğal Enerji
|11,58
|-1,11
|-11,47
|İskenderun Demir Çelik
|11,43
|-2,14
|26,49
(Sürecek)
Kaynak: AA
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