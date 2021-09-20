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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

20.09.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,20-0,95-32,82
Acıpayam Selüloz15,79-1,00-7,27
Adel Kalemcilik28,160,43-17,74
Adese Gayrimenkul1,22-1,61-56,43
Afyon Çimento3,44-1,43-32,68
AGESA Hayat Emeklilik17,67-0,620,49
Ak Enerji1,781,71-19,46
Akbank5,45-1,80-19,35
Akçansa13,82-1,99-14,17
Akdeniz Yatırım Hold.2,907,0120,67
Akfen GMYO3,83-0,7846,70
Akın Tekstil32,44-2,112,14
Akiş GMYO1,75-1,13-37,33
Akmerkez GMYO38,10-0,31-38,37
Aksa21,040,5752,30
Aksa Enerji14,49-1,7094,76
Aksigorta6,87-1,72-17,32
Aksu Enerji11,091,6546,94
Alarko Carrıer307,40-4,30-15,44
Alarko GMYO21,18-1,03-16,39
Alarko Holding9,00-1,755,62
Albaraka Türk1,48-2,63-23,71
Alcatel Lucent Teletaş24,800,40-16,39
Alkim Kağıt14,20-1,399,71
Alkim Kimya14,90-1,005,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,85-1,60-15,53
Altınyunus Çeşme53,30-2,836,69
Anadolu Efes20,48-1,92-4,13
Anadolu Grubu Holding22,16-2,29-15,18
Anadolu Hayat Emek.9,35-1,4816,36
Anadolu Isuzu15,41-1,72-14,39
Anadolu Sigorta5,97-2,45-17,32
Anel Elektrik2,57-1,91-18,93
Arçelik31,62-0,8811,11
ARD Bilişim Teknolojileri48,92-2,941,75
Arena Bilgisayar9,78-2,30-10,29
Armada Bilgisayar52,50-0,476,97
Arsan Tekstil4,35-2,479,13
Arzum Ev Aletleri19,78-1,88-18,14
Aselsan14,66-1,35-19,67
Ata GMYO4,12-2,37-25,23
Atakule GMYO3,480,8748,65
Atlantis Yatırım Holding4,450,00-19,96
Atlas Yat. Ort.1,45-1,36-17,14
ATP Bilgisayar36,12-3,58

Avrasya GMYO3,060,6616,82
Avrasya Petrol ve Tur.2,74-1,79-14,38
Avrupa Yatırım Holding5,66-1,57-5,67
Aydem Enerji6,61-2,65

Ayen Enerji4,80-1,44-11,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,000,0068,44
Aygaz15,05-1,896,09
Bagfaş19,000,00-5,00
Bak Ambalaj19,60-2,49-0,89
Balatacılar Balatacılık9,459,8814,68
Bantaş Ambalaj3,56-1,1113,86
Banvit66,10-0,6027,12
Başkent Doğalgaz GMYO25,02-1,88

Baştaş Başkent Çimento9,30-4,32-46,46
Batı Çimento11,88-0,92152,23
Batısöke Çimento3,010,0023,36
Bayrak Taban Sanayi8,09-2,29-23,75
Bera Holding9,76-1,71-51,87
Berkosan Yalıtım8,39-4,11-5,94
Beşiktaş Futbol Yat.6,656,4064,60
Beyaz Filo8,63-0,80-14,38
Bilici Yatırım17,98-1,86224,94
Bim Mağazalar67,85-2,58-4,83
Biotrend Çevre ve Enerji35,34-1,56

Birko Mensucat1,10-2,65-0,90
Birleşim Mühendislik9,68-3,01

Birlik Mensucat2,10-4,55-39,31
Bizim Mağazaları12,45-0,95-18,95
BMS Çelik Hasır8,83-5,76

Boğaziçi Beton Sanayi4,69-0,42

Borusan Mannesmann22,82-2,73-17,91
Borusan Yat. Paz.384,70-6,10-15,32
Bosch Fren Sistemleri839,10-1,87-31,76
Bossa28,00-1,4156,86
Brisa21,66-1,5511,86
Burçelik21,34-1,661,52
Burçelik Vana22,60-1,65-54,49
Bursa Çimento3,34-0,60-32,90
Carrefoursa42,54-3,67-40,75
Casa Emtia Petrol130,00-0,3822,64
Ceo Event Medya8,14-0,7326,59
Coca Cola İçecek83,95-2,5032,19
Cosmos Yat. Holding10,26-2,9327,30
Credıtwest Faktorıng4,25-0,47-27,60
Çan2 Termik12,821,26

Çelebi157,40-1,62-13,77
Çelik Halat6,05-2,26-33,50
Çemaş Döküm1,17-1,68-31,28
Çemtaş12,92-1,90-17,77
Çimbeton209,30-1,46-29,41
Çimentaş26,12-2,90-27,77
Çimsa26,24-2,7447,42
Çuhadaroğlu Metal7,78-2,872,27
Dagi Giyim3,667,967,45
Dagi Yatırım Holding12,801,67-0,78
Dardanel2,77-2,12-47,98
Datagate Bilgisayar13,09-3,75-18,75
Demısaş Döküm6,67-1,913,00
Denge Holding1,55-0,64-48,97
Deniz GMYO2,04-2,8610,75
Derimod9,87-1,101,33
Derlüks Yatırım Holding4,57-1,08-48,19
Desa Deri8,83-2,54-9,34
Despec Bilgisayar12,372,06-5,28
Deva Holding22,68-2,24-5,73
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,47-2,476,45
Diriteks Diriliş Tekstil5,21-6,9639,68
Ditaş Doğan17,01-0,9330,79
DO-CO696,600,1110,57
Doğan Burda23,00-0,352,50
Doğan Holding2,51-0,40-16,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,35-0,420,90
Doğusan5,19-0,7618,49
Doğuş GMYO9,00-0,6610,16
Doğuş Otomotiv33,78-3,7630,31
Döktaş Dökümcülük30,36-1,75-0,85
Duran Doğan Basım14,290,0736,22
Dyo Boya10,09-1,75-10,29
Eczacıbaşı İlaç5,93-1,82-17,66
Eczacıbaşı Yatırım38,96-1,8644,73
E-Data Teknoloji10,82-4,16

Edip Gayrimenkul3,769,9413,25
Ege Endüstri1.157,80-2,03-30,46
Ege Gübre154,30-1,157,56
Ege Profil27,08-2,17-29,18
Ege Seramik12,60-2,1730,40
Egeplast26,361,00-20,84
Ekiz Kimya6,32-0,16-11,36
Emek Elektrik2,49-2,73-12,79
Eminiş Ambalaj19,23-2,78-47,80
Emlak Konut GMYO1,78-2,20-15,82
Enerjisa Enerji10,580,19-8,24
Enka İnşaat10,250,6945,56
Erbosan109,60-2,58170,25
Ereğli Demir Çelik16,69-2,0527,05
Ersu Gıda3,591,70-27,33
Escar Turizm Taşımacılık19,15-2,45

Escort Teknoloji5,60-1,75-14,76
Esenboğa Elektrik32,40-4,1470,29
Etiler Gıda5,30-0,9333,17
Euro Kapital Yat. Ort.6,55-1,9571,49
Euro Trend Yat. Ort.3,42-0,87-3,34
Euro Yat. Ort.3,19-3,33-28,18
Euro Yatırım Holding2,330,43-17,96
Europap Tezol Kağıt19,324,77

Fade Gıda8,21-1,3257,83
Fenerbahçe Futbol31,28-3,525,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,43-2,02-17,57
F-M İzmit Piston104,70-2,88-14,60
Fonet Bilgi Teknolojileri12,08-1,79-7,29
Ford Otosan164,80-0,7834,93
Formet Metal ve Cam1,21-1,63-50,68
Frigo Pak Gıda18,46-2,69-12,01
Galata Wind Enerji3,56-1,93

Galatasaray Sportif3,54-1,94-12,59
Garanti Bankası9,26-1,38-8,78
Garanti Faktoring11,309,921,53
Garanti Yat. Ort.2,27-1,30-29,41
Gedik Y. Men. Değ.6,89-1,8516,27
Gediz Ambalaj17,193,1228,28
Gen İlaç13,36-3,82

Gentaş3,03-1,30-32,87
Gersan Elektrik5,40-2,00-12,05
Girişim Elektrik Sanayi22,82-2,81

Global Men. Değ.6,13-0,332,00
Global Yat. Holding2,04-1,92-41,93
Good-Year7,56-1,56-5,12
Göltaş Çimento37,18-2,26-9,41
Gözde Girişim5,58-1,76-30,08
GSD Denizcilik3,054,4525,25
GSD Holding2,340,86-6,77
Gübre Fabrik.47,94-1,28-44,29
Güler Yat. Holding2,54-3,05-26,65
Halk GMYO2,470,41-18,96
Hatay Tekstil16,33-1,5119,76
Hedef Girişim2,72-1,817,73
Hektaş8,120,3751,99
HUB Girişim10,580,19-41,87
Hürriyet Gzt.2,290,009,05
ICBC Turkey Bank5,52-3,16-15,08
İdeal Finansal Teknolojiler49,880,77270,58
İdealist GMYO2,43-1,222,40
İhlas Ev Aletleri0,97-1,02-47,94
İhlas Gayrimenkul0,89-1,11-28,80
İhlas Gazetecilik1,03-1,90-58,19
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,75-2,60-34,21
İndeks Bilgisayar6,09-1,3031,08
Info Yatırım3,75-2,60-19,71
İntema34,34-2,33-13,93
Inveo Yatırım Holding96,55-1,93118,34
İpek Doğal Enerji11,58-1,11-11,47
İskenderun Demir Çelik11,43-2,1426,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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