Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.488,90
|-0,91
|471,50
|İş Bankası (C)
|5,88
|-2,81
|29,80
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,11
|-2,76
|-54,43
|İş Girişim
|2,47
|-3,89
|21,08
|İş GMYO
|0,93
|-3,12
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|3,88
|-1,52
|110,09
|İş Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|73,42
|İşbir Holding
|360,00
|-2,70
|162,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|-4,44
|-48,81
|İttifak Holding
|5,34
|2,69
|158,39
|İz Hayvancılık Tarım
|5,80
|-3,97
|-11,99
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-3,80
|37,35
|İzmir Fırça
|1,85
|-3,14
|-10,63
|Jantsa Jant Sanayi
|42,54
|-1,98
|64,81
|Kafein Yazılım
|6,36
|-4,36
|-7,66
|Kapital Yat. Holding
|2,81
|-4,75
|-2,09
|Kaplamin
|4,15
|-4,16
|15,28
|Kardemir (A)
|2,07
|-2,36
|20,94
|Kardemir (B)
|2,09
|-1,88
|21,44
|Kardemir (D)
|2,11
|-2,31
|2,64
|Karel Elektronik
|9,95
|-2,26
|138,61
|Karsan Otomotiv
|1,14
|-3,39
|-10,94
|Karsu Tekstil
|1,89
|-4,55
|51,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,15
|-1,90
|39,19
|Kartonsan
|323,00
|-3,58
|1,26
|Katmerciler Ekipman
|2,92
|-4,26
|-2,95
|Kent Gıda
|115,70
|-2,12
|-2,77
|Kerevitaş Gıda
|2,42
|-3,59
|34,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|1,86
|-4,12
|6,29
|Klimasan Klima
|10,37
|-4,69
|167,27
|Koç Holding
|19,00
|-0,52
|37,20
|Konfrut Gıda
|39,30
|-3,34
|64,57
|Konya Çimento
|213,40
|-1,66
|19,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,29
|-2,77
|29,90
|Koza Altın
|67,20
|-0,52
|30,99
|Koza Madencilik
|9,44
|0,85
|30,75
|Körfez GMYO
|1,42
|-3,40
|16,39
|Kristal Kola
|1,09
|-4,39
|3,81
|Kron Telekomünikasyon
|9,37
|-2,40
|7,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,20
|1,05
|54,63
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|-4,69
|7,96
|Kütahya Porselen
|5,04
|-2,14
|10,77
|Lider Faktoring
|2,65
|-1,49
|17,78
|Link Bilgisayar
|10,50
|-3,49
|26,20
|Logo Yazılım
|38,12
|-2,80
|40,46
|Lokman Hekim Sağlık
|3,70
|-3,39
|-17,78
|Lüks Kadife
|6,13
|-1,92
|26,39
|Makina Takım
|1,41
|-2,76
|-8,44
|Mardin Çimento
|5,28
|14,78
|90,13
|Marka Yatırım Holding
|0,79
|-4,82
|27,42
|Marmaris Altınyunus
|22,60
|1,99
|28,70
|Marshall
|30,18
|-4,73
|19,67
|Martı GMYO
|0,73
|-5,19
|12,31
|Martı Otel
|0,78
|-6,02
|34,48
|Mavi Giyim
|44,14
|-3,62
|37,00
|Mazhar Zorlu Holding
|5,81
|0,87
|52,49
|Mega Polietilen
|1,96
|-4,39
|-3,92
|Menderes Tekstil
|0,77
|-3,75
|6,94
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|11,70
|-1,76
|95,33
|Merko Gıda
|0,78
|-3,70
|-22,77
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|-1,28
|46,67
|Metro Holding
|1,98
|-1,00
|160,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|-2,19
|21,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,15
|-4,96
|-2,54
|Migros Ticaret
|20,30
|-2,78
|36,24
|Milpa
|1,90
|-2,56
|32,93
|Mistral GMYO
|1,31
|-3,68
|-14,38
|MLP Sağlık
|14,56
|0,00
|36,07
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|-2,45
|-14,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,70
|-0,59
|Net Holding
|1,76
|-1,12
|-10,20
|Netaş Telekom.
|9,23
|-3,85
|42,88
|Niğbaş Niğde Beton
|7,70
|6,94
|92,50
|Nuh Çimento
|7,85
|-1,38
|13,27
|Nurol GMYO
|2,53
|-1,56
|20,48
|Odaş Elektrik
|1,66
|-4,05
|17,89
|Olmuksan-IP
|3,93
|-1,75
|16,62
|Orge Enerji Elektrik
|3,47
|-2,80
|11,22
|Orma Orman Mahsulleri
|3,69
|-1,86
|207,50
|Osmanlı Menkul
|1,63
|-5,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|-4,35
|1,85
|Otokar
|135,20
|-1,89
|57,41
|Oyak Yat. Ort.
|1,75
|-0,57
|10,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,37
|1,72
|132,35
|Özak GMYO
|1,61
|-3,01
|11,10
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|-2,31
|-7,97
|Özderici GMYO
|1,04
|-4,59
|-55,74
|Özerden Plastik
|2,20
|-3,08
|9,56
|Panora GMYO
|4,51
|-0,88
|22,66
|Park Elek.Madencilik
|3,71
|-12,09
|53,94
|Parsan
|12,46
|-3,04
|42,24
|Pegasus
|59,20
|-3,90
|158,29
|Peker GMYO
|2,92
|-3,95
|-64,50
|Penguen Gıda
|1,56
|-3,70
|44,44
|Pera GMYO
|0,71
|-2,74
|-7,79
|Pergamon Dış Ticaret
|6,21
|-2,20
|1,68
|Petkim
|3,44
|-2,27
|-12,63
|Petrokent Turizm
|95,95
|-9,91
|39,67
|Pınar Et ve Un
|6,52
|-1,21
|46,95
|Pınar Su
|1,52
|-3,80
|21,60
|Pınar Süt
|8,96
|-1,86
|44,12
|Plastikkart
|4,33
|6,13
|60,37
|Polisan Holding
|2,77
|-4,48
|-8,12
|Politeknik Metal
|78,30
|-1,63
|123,29
|Prizma Press Matbaacılık
|4,83
|-3,98
|211,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.105,40
|0,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|19,94
|-0,40
|193,24
|QNB Finansbank
|15,19
|-3,98
|68,59
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|323,91
|Ray Sigorta
|2,38
|2,15
|71,22
|Reysaş GMYO
|1,29
|-2,27
|86,96
|Reysaş Lojistik
|1,03
|-0,96
|39,19
|Rhea Girişim
|0,75
|-5,06
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|-0,40
|31,05
|Royal Halı
|1,00
|0,00
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,33
|-2,92
|-18,07
|Sabancı Holding
|9,06
|-1,95
|25,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|-3,35
|11,60
|Salix Yatırım Holding
|5,04
|1,61
|30,91
|Sanel Mühendislik
|6,36
|2,25
|191,74
|Sanifoam Sünger
|2,08
|-2,80
|66,40
|Sanko Pazarlama
|3,05
|0,33
|53,72
|Saray Matbaacılık
|1,05
|-3,67
|5,00
|Sarkuysan
|3,52
|-1,68
|12,00
|Sasa Polyester
|6,06
|-2,42
|5,47
|Say Reklamcılık
|1,14
|-1,72
|21,28
|Sekuro Plastik
|3,01
|-1,63
|1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|4,98
|-0,40
|83,19
|Selçuk Gıda
|1,60
|-1,23
|20,30
|Senkron Güvenlik
|3,05
|-4,39
|205,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|-0,55
|-7,69
|Servet GMYO
|5,34
|-1,84
|13,62
|Seyitler Kimya
|5,00
|-3,85
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,35
|-3,57
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,90
|-2,17
|143,24
|Smartiks Yazılım
|2,55
|-3,41
|Soda Sanayii
|5,74
|-0,69
|-15,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,43
|-0,80
|33,91
|Söktaş
|1,57
|-5,42
|23,62
|Sönmez Filament
|4,07
|-2,86
|30,45
|Sönmez Pamuklu
|3,56
|-3,26
|14,10
|Sumaş Suni Tahta
|7,30
|-3,57
|9,03
|Şeker Fin. Kir.
|3,87
|-2,27
|37,23
|Şekerbank
|1,00
|-2,91
|-9,09
|Şişe Cam
|4,31
|-2,49
|-21,38
|Şok Marketler
|10,69
|-1,29
|-0,56
|T. Halk Bankası
|5,95
|-3,88
|-15,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,00
|-5,88
|41,18
|T.S.K.B.
|0,88
|-3,30
|8,64
|T.Tuborg
|8,16
|-1,92
|2,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,77
|-3,58
|-25,49
|Tat Gıda
|4,79
|-1,24
|25,39
|TAV Havalimanları
|23,84
|0,34
|8,41
|Taze Kuru Gıda
|7,60
|-6,75
|11,76
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-3,90
|-12,94
|Tekfen Holding
|17,82
|-3,83
|-9,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,60
|-4,06
|-12,46
|Temapol Polimer Plastik
|3,84
|-4,00
|25,49
|TGS Dış Ticaret
|3,25
|-4,13
|38,30
|Tofaş Oto. Fab.
|21,80
|-3,28
|40,54
|Torunlar GMYO
|1,74
|-4,40
|15,23
|Trabzon Liman
|7,94
|-4,68
|15,43
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|-3,79
|-7,71
|Trakya Cam
|2,90
|1,40
|0,39
|Trend GMYO
|1,53
|-3,16
|20,47
|TSKB GMYO
|0,86
|-2,27
|4,88
|Tuğçelik
|3,03
|6,69
|42,25
|Tukaş
|6,34
|0,16
|281,93
|Turcas Petrol
|1,84
|-2,65
|30,50
|Turkcell
|13,04
|0,46
|7,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,66
|-5,48
|3,56
|Tüpraş
|139,40
|-1,41
|33,61
|Türk Hava Yolları
|11,62
|-3,01
|-27,87
|Türk Prysmian Kablo
|2,01
|-3,37
|16,54
|Türk Telekom
|5,37
|-1,47
|37,69
|Türk Traktör
|42,08
|-0,99
|20,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,28
|-3,31
|-18,23
|Ufuk Yatırım
|1,85
|-1,60
|62,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|-2,37
|44,74
|Ulusoy Elektrik
|25,04
|-1,42
|56,89
|Ulusoy Un Sanayi
|2,90
|-3,33
|39,42
|Umpaş Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,28
|-2,29
|15,32
|Utopya Turizm
|3,38
|-2,31
|-17,56
|Uzertaş Boya
|1,13
|-2,59
|88,33
|Ülker Bisküvi
|19,45
|-4,28
|32,58
|Ünye Çimento
|3,18
|6,00
|-4,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|-2,96
|-8,01
|Vakıf GMYO
|1,81
|-3,21
|-7,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|-3,09
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-4,00
|16,92
|Vakko Tekstil
|3,86
|-3,02
|47,99
|Vanet Gıda
|1,53
|-3,77
|17,69
|Verusa Holding
|16,08
|-3,60
|-2,93
|Verusaturk Girisim
|3,25
|-2,40
|5,43
|Vestel
|9,69
|-1,42
|74,59
|Vestel Beyaz Eşya
|14,45
|-2,82
|47,94
|Viking Kağıt
|1,14
|-1,72
|3,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,00
|-3,85
|16,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|-2,16
|41,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,90
|-10,14
|39,78
|Yataş
|6,30
|-2,33
|40,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-3,23
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|10,00
|-1,86
|39,27
|Yeşil GMYO
|0,38
|-5,00
|40,74
|Yeşil Yapı
|0,37
|-2,63
|42,31
|Yeşil Yatırım Holding
|9,84
|-4,47
|2,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.619,00
|-10,77
|19,10
|Yonga Mobilya
|7,11
|0,00
|9,54
|Yünsa
|4,79
|-3,23
|14,73
|Zorlu Enerji
|1,23
|-3,15
|0,00
(Son)