Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.700,00
|1,21
|478,39
|İş Bankası (C)
|5,87
|-1,68
|29,58
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,25
|6,64
|-51,40
|İş Girişim
|2,54
|2,42
|24,51
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,82
|-2,05
|106,84
|İş Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|73,42
|İşbir Holding
|360,00
|-1,37
|162,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,00
|-47,62
|İttifak Holding
|4,25
|2,16
|105,65
|İz Hayvancılık Tarım
|5,59
|-3,12
|-15,17
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|5,26
|44,58
|İzmir Fırça
|1,84
|-1,08
|-11,11
|Jantsa Jant Sanayi
|48,40
|5,22
|87,51
|Kafein Yazılım
|6,40
|0,31
|-7,08
|Kapital Yat. Holding
|2,86
|14,40
|-0,35
|Kaplamin
|4,15
|-1,89
|15,28
|Kardemir (A)
|2,08
|-0,48
|21,52
|Kardemir (B)
|2,08
|-0,48
|20,86
|Kardemir (D)
|2,11
|-0,47
|2,64
|Karel Elektronik
|9,97
|-0,70
|139,09
|Karsan Otomotiv
|1,15
|0,00
|-10,16
|Karsu Tekstil
|1,87
|-1,06
|49,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|0,00
|41,89
|Kartonsan
|320,90
|-1,56
|0,60
|Katmerciler Ekipman
|2,93
|-0,68
|-2,61
|Kent Gıda
|115,70
|-0,26
|-2,77
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|-1,66
|31,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|1,96
|3,70
|12,00
|Klimasan Klima
|10,68
|0,95
|175,26
|Koç Holding
|18,77
|-2,39
|35,54
|Konfrut Gıda
|40,04
|0,05
|67,67
|Konya Çimento
|210,20
|-1,04
|18,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,14
|-0,41
|28,32
|Koza Altın
|69,30
|1,17
|35,09
|Koza Madencilik
|9,54
|-0,31
|32,13
|Körfez GMYO
|1,41
|-0,70
|15,57
|Kristal Kola
|1,17
|0,86
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|9,37
|-0,11
|7,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|6,19
|Kütahya Porselen
|4,99
|-1,19
|9,67
|Lider Faktoring
|2,89
|5,86
|28,44
|Link Bilgisayar
|10,45
|-0,85
|25,60
|Logo Yazılım
|38,28
|-0,05
|41,05
|Lokman Hekim Sağlık
|3,71
|-0,54
|-17,56
|Lüks Kadife
|6,10
|-0,65
|25,77
|Makina Takım
|1,42
|0,71
|-7,79
|Mardin Çimento
|5,20
|-1,70
|87,25
|Marka Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|27,42
|Marmaris Altınyunus
|23,42
|4,27
|33,37
|Marshall
|30,00
|-1,57
|18,95
|Martı GMYO
|0,75
|1,35
|15,38
|Martı Otel
|0,78
|-1,27
|34,48
|Mavi Giyim
|45,06
|0,13
|39,85
|Mazhar Zorlu Holding
|5,85
|0,34
|53,54
|Mega Polietilen
|1,95
|-1,52
|-4,41
|Menderes Tekstil
|0,78
|0,00
|8,33
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|11,96
|-0,08
|99,67
|Merko Gıda
|0,77
|0,00
|-23,76
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|0,00
|48,57
|Metro Holding
|1,96
|0,00
|157,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,36
|0,74
|23,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|6,14
|2,54
|Migros Ticaret
|20,48
|0,29
|37,45
|Milpa
|1,95
|-2,01
|36,43
|Mistral GMYO
|1,37
|-0,72
|-10,46
|MLP Sağlık
|14,80
|-0,47
|38,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|4,30
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,60
|-0,62
|-13,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,71
|-0,30
|Net Holding
|1,75
|-0,57
|-10,71
|Netaş Telekom.
|9,06
|-2,05
|40,25
|Niğbaş Niğde Beton
|7,70
|1,32
|92,50
|Nuh Çimento
|8,22
|-0,48
|18,61
|Nurol GMYO
|2,58
|0,00
|22,86
|Odaş Elektrik
|1,65
|-1,20
|17,18
|Olmuksan-IP
|3,90
|-0,76
|15,73
|Orge Enerji Elektrik
|3,49
|-0,85
|11,86
|Orma Orman Mahsulleri
|3,65
|-2,93
|204,17
|Osmanlı Menkul
|1,54
|-1,28
|-10,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|1,80
|4,63
|Otokar
|134,40
|-2,33
|56,48
|Oyak Yat. Ort.
|1,74
|-0,57
|9,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,58
|5,31
|152,94
|Özak GMYO
|1,62
|-0,61
|11,79
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|0,79
|-7,97
|Özderici GMYO
|1,04
|-0,95
|-55,74
|Özerden Plastik
|2,17
|0,00
|8,06
|Panora GMYO
|4,51
|0,22
|22,66
|Park Elek.Madencilik
|3,37
|-3,71
|39,83
|Parsan
|12,51
|0,16
|42,81
|Pegasus
|60,55
|1,68
|164,18
|Peker GMYO
|2,98
|0,34
|-63,77
|Penguen Gıda
|1,54
|-1,28
|42,59
|Pera GMYO
|0,69
|-2,82
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|6,25
|0,81
|2,33
|Petkim
|3,43
|-0,58
|-12,89
|Petrokent Turizm
|105,00
|6,28
|52,84
|Pınar Et ve Un
|6,58
|0,77
|48,30
|Pınar Su
|1,53
|0,00
|22,40
|Pınar Süt
|8,91
|-1,33
|43,32
|Plastikkart
|4,35
|1,64
|61,11
|Polisan Holding
|2,83
|0,00
|-6,13
|Politeknik Metal
|76,70
|-2,85
|118,72
|Prizma Press Matbaacılık
|4,85
|0,62
|212,90
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.108,70
|0,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|24,82
|12,10
|265,00
|QNB Finansbank
|15,51
|2,38
|72,14
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|-5,41
|280,43
|Ray Sigorta
|2,33
|0,43
|67,63
|Reysaş GMYO
|1,38
|2,22
|100,00
|Reysaş Lojistik
|1,03
|-0,96
|39,19
|Rhea Girişim
|0,77
|1,32
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-6,16
|36,32
|Royal Halı
|1,02
|0,99
|3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,35
|0,00
|-16,84
|Sabancı Holding
|9,13
|-1,30
|26,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|-1,70
|11,60
|Salix Yatırım Holding
|5,42
|7,11
|40,78
|Sanel Mühendislik
|6,45
|1,57
|195,87
|Sanifoam Sünger
|2,06
|-0,96
|64,80
|Sanko Pazarlama
|3,05
|-1,29
|53,72
|Saray Matbaacılık
|1,07
|0,94
|7,00
|Sarkuysan
|3,51
|-1,40
|11,69
|Sasa Polyester
|6,10
|0,00
|6,16
|Say Reklamcılık
|1,16
|2,65
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,01
|-0,33
|1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|5,22
|1,75
|92,02
|Selçuk Gıda
|1,60
|0,00
|20,30
|Senkron Güvenlik
|3,00
|-1,64
|200,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|0,00
|-7,69
|Servet GMYO
|5,37
|0,19
|14,26
|Seyitler Kimya
|4,90
|-3,92
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,38
|2,99
|2,99
|Sinpaş GMYO
|0,91
|1,11
|145,95
|Smartiks Yazılım
|2,53
|-0,78
|Soda Sanayii
|5,73
|-0,35
|-15,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,39
|-1,73
|33,19
|Söktaş
|1,55
|-1,90
|22,05
|Sönmez Filament
|3,97
|-1,73
|27,24
|Sönmez Pamuklu
|3,56
|-1,66
|14,10
|Sumaş Suni Tahta
|7,40
|0,00
|10,52
|Şeker Fin. Kir.
|3,87
|-0,26
|37,23
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Şişe Cam
|4,30
|-0,23
|-21,57
|Şok Marketler
|10,64
|-0,75
|-1,02
|T. Halk Bankası
|5,89
|-2,00
|-16,10
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,66
|-1,25
|39,18
|T.S.K.B.
|0,89
|0,00
|9,88
|T.Tuborg
|8,34
|-0,36
|5,12
|Taç Tarım Ürünleri
|3,75
|-0,53
|-25,89
|Tat Gıda
|4,83
|-1,02
|26,44
|TAV Havalimanları
|24,00
|0,50
|9,14
|Taze Kuru Gıda
|7,53
|0,40
|10,74
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-1,33
|-12,94
|Tekfen Holding
|18,12
|1,68
|-7,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,58
|-1,53
|-13,13
|Temapol Polimer Plastik
|3,80
|-1,55
|24,18
|TGS Dış Ticaret
|3,25
|-0,91
|38,30
|Tofaş Oto. Fab.
|22,20
|-0,45
|43,12
|Torunlar GMYO
|1,69
|-1,17
|11,92
|Trabzon Liman
|8,00
|-0,25
|16,30
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|-0,79
|-8,44
|Trakya Cam
|2,93
|0,34
|1,42
|Trend GMYO
|1,51
|-1,31
|18,90
|TSKB GMYO
|0,86
|0,00
|4,88
|Tuğçelik
|3,08
|1,32
|44,60
|Tukaş
|6,38
|0,16
|284,34
|Turcas Petrol
|1,81
|-1,09
|28,37
|Turkcell
|13,07
|-0,08
|7,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|-1,49
|2,67
|Tüpraş
|135,10
|-2,24
|29,49
|Türk Hava Yolları
|11,74
|-1,10
|-27,13
|Türk Prysmian Kablo
|2,01
|-0,50
|16,54
|Türk Telekom
|5,46
|-0,55
|40,00
|Türk Traktör
|42,60
|0,42
|22,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,30
|1,15
|-18,17
|Ufuk Yatırım
|1,80
|-2,70
|57,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,60
|-2,44
|40,35
|Ulusoy Elektrik
|25,00
|-1,50
|56,64
|Ulusoy Un Sanayi
|2,90
|-1,36
|39,42
|Umpaş Holding
|0,48
|-4,00
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,28
|-1,54
|15,32
|Utopya Turizm
|3,39
|-0,59
|-17,32
|Uzertaş Boya
|1,11
|-2,63
|85,00
|Ülker Bisküvi
|18,78
|-5,01
|28,02
|Ünye Çimento
|3,03
|-2,26
|-9,43
|Vakıf Fin. Kir.
|1,32
|0,00
|-7,30
|Vakıf GMYO
|1,80
|-1,10
|-7,54
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|-1,56
|24,34
|Vakıflar Bankası
|4,51
|-1,74
|15,64
|Vakko Tekstil
|3,88
|0,00
|48,75
|Vanet Gıda
|1,52
|-1,94
|16,92
|Verusa Holding
|15,51
|-3,06
|-6,37
|Verusaturk Girisim
|3,25
|-0,31
|5,43
|Vestel
|9,97
|2,78
|79,64
|Vestel Beyaz Eşya
|14,63
|1,25
|49,78
|Viking Kağıt
|1,17
|1,74
|6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,97
|-0,51
|14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|-1,30
|42,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,25
|-2,75
|52,33
|Yataş
|6,33
|-1,25
|41,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|10,12
|-0,30
|40,94
|Yeşil GMYO
|0,53
|10,42
|96,30
|Yeşil Yapı
|0,46
|2,22
|76,92
|Yeşil Yatırım Holding
|11,01
|-3,42
|14,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.651,10
|-3,60
|20,56
|Yonga Mobilya
|6,90
|2,99
|6,31
|Yünsa
|4,81
|-0,62
|15,21
|Zorlu Enerji
|1,22
|-0,81
|-0,81
(Son)