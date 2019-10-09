Son Dakika Haberleri: Borsada günün ilk yarısı (2)
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

1 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.700,00 1,21 478,39
İş Bankası (C) 5,87 -1,68 29,58
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,25 6,64 -51,40
İş Girişim 2,54 2,42 24,51
İş GMYO 0,94 0,00 -12,96
İş Y. Men. Değ. 3,82 -2,05 106,84
İş Yat. Ort. 1,28 0,00 73,42
İşbir Holding 360,00 -1,37 162,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 -47,62
İttifak Holding 4,25 2,16 105,65
İz Hayvancılık Tarım 5,59 -3,12 -15,17
İzmir Demir Çelik 2,40 5,26 44,58
İzmir Fırça 1,84 -1,08 -11,11
Jantsa Jant Sanayi 48,40 5,22 87,51
Kafein Yazılım 6,40 0,31 -7,08
Kapital Yat. Holding 2,86 14,40 -0,35
Kaplamin 4,15 -1,89 15,28
Kardemir (A) 2,08 -0,48 21,52
Kardemir (B) 2,08 -0,48 20,86
Kardemir (D) 2,11 -0,47 2,64
Karel Elektronik 9,97 -0,70 139,09
Karsan Otomotiv 1,15 0,00 -10,16
Karsu Tekstil 1,87 -1,06 49,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 0,00 41,89
Kartonsan 320,90 -1,56 0,60
Katmerciler Ekipman 2,93 -0,68 -2,61
Kent Gıda 115,70 -0,26 -2,77
Kerevitaş Gıda 2,37 -1,66 31,67
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00
Kiler GMYO 1,96 3,70 12,00
Klimasan Klima 10,68 0,95 175,26
Koç Holding 18,77 -2,39 35,54
Konfrut Gıda 40,04 0,05 67,67
Konya Çimento 210,20 -1,04 18,09
Kordsa Teknik Tekstil 12,14 -0,41 28,32
Koza Altın 69,30 1,17 35,09
Koza Madencilik 9,54 -0,31 32,13
Körfez GMYO 1,41 -0,70 15,57
Kristal Kola 1,17 0,86 11,43
Kron Telekomünikasyon 9,37 -0,11 7,70
Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 0,00 53,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -1,64 6,19
Kütahya Porselen 4,99 -1,19 9,67
Lider Faktoring 2,89 5,86 28,44
Link Bilgisayar 10,45 -0,85 25,60
Logo Yazılım 38,28 -0,05 41,05
Lokman Hekim Sağlık 3,71 -0,54 -17,56
Lüks Kadife 6,10 -0,65 25,77
Makina Takım 1,42 0,71 -7,79
Mardin Çimento 5,20 -1,70 87,25
Marka Yatırım Holding 0,79 0,00 27,42
Marmaris Altınyunus 23,42 4,27 33,37
Marshall 30,00 -1,57 18,95
Martı GMYO 0,75 1,35 15,38
Martı Otel 0,78 -1,27 34,48
Mavi Giyim 45,06 0,13 39,85
Mazhar Zorlu Holding 5,85 0,34 53,54
Mega Polietilen 1,95 -1,52 -4,41
Menderes Tekstil 0,78 0,00 8,33
Mensa 0,18 5,88 28,57
Merit Turizm 11,96 -0,08 99,67
Merko Gıda 0,77 0,00 -23,76
Metal Gayrimenkul 0,74 0,00 -14,94
Metemtur Otelcilik 1,56 0,00 48,57
Metro Holding 1,96 0,00 157,89
Metro Petrol ve Tesisleri 1,36 0,74 23,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 6,14 2,54
Migros Ticaret 20,48 0,29 37,45
Milpa 1,95 -2,01 36,43
Mistral GMYO 1,37 -0,72 -10,46
MLP Sağlık 14,80 -0,47 38,32
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 4,30 -11,82
Mondi Tire Kutsan 1,60 -0,62 -13,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.066,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,71 -0,30
Net Holding 1,75 -0,57 -10,71
Netaş Telekom. 9,06 -2,05 40,25
Niğbaş Niğde Beton 7,70 1,32 92,50
Nuh Çimento 8,22 -0,48 18,61
Nurol GMYO 2,58 0,00 22,86
Odaş Elektrik 1,65 -1,20 17,18
Olmuksan-IP 3,90 -0,76 15,73
Orge Enerji Elektrik 3,49 -0,85 11,86
Orma Orman Mahsulleri 3,65 -2,93 204,17
Osmanlı Menkul 1,54 -1,28 -10,47
Ostim Endüstriyel Yat 1,13 1,80 4,63
Otokar 134,40 -2,33 56,48
Oyak Yat. Ort. 1,74 -0,57 9,90
Oylum Sınai Yatırımlar 2,58 5,31 152,94
Özak GMYO 1,62 -0,61 11,79
Özbal Çelik Boru 1,27 0,79 -7,97
Özderici GMYO 1,04 -0,95 -55,74
Özerden Plastik 2,17 0,00 8,06
Panora GMYO 4,51 0,22 22,66
Park Elek.Madencilik 3,37 -3,71 39,83
Parsan 12,51 0,16 42,81
Pegasus 60,55 1,68 164,18
Peker GMYO 2,98 0,34 -63,77
Penguen Gıda 1,54 -1,28 42,59
Pera GMYO 0,69 -2,82 -10,39
Pergamon Dış Ticaret 6,25 0,81 2,33
Petkim 3,43 -0,58 -12,89
Petrokent Turizm 105,00 6,28 52,84
Pınar Et ve Un 6,58 0,77 48,30
Pınar Su 1,53 0,00 22,40
Pınar Süt 8,91 -1,33 43,32
Plastikkart 4,35 1,64 61,11
Polisan Holding 2,83 0,00 -6,13
Politeknik Metal 76,70 -2,85 118,72
Prizma Press Matbaacılık 4,85 0,62 212,90
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.108,70 0,30
QNB Finans Fin. Kir. 24,82 12,10 265,00
QNB Finansbank 15,51 2,38 72,14
Ral Yatırım Holding 7,00 -5,41 280,43
Ray Sigorta 2,33 0,43 67,63
Reysaş GMYO 1,38 2,22 100,00
Reysaş Lojistik 1,03 -0,96 39,19
Rhea Girişim 0,77 1,32 16,67
Rodrigo Tekstil 2,59 -6,16 36,32
Royal Halı 1,02 0,99 3,03
RTA Laboratuvarları 1,35 0,00 -16,84
Sabancı Holding 9,13 -1,30 26,23
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -1,70 11,60
Salix Yatırım Holding 5,42 7,11 40,78
Sanel Mühendislik 6,45 1,57 195,87
Sanifoam Sünger 2,06 -0,96 64,80
Sanko Pazarlama 3,05 -1,29 53,72
Saray Matbaacılık 1,07 0,94 7,00
Sarkuysan 3,51 -1,40 11,69
Sasa Polyester 6,10 0,00 6,16
Say Reklamcılık 1,16 2,65 23,40
Sekuro Plastik 3,01 -0,33 1,69
Selçuk Ecza Deposu 5,22 1,75 92,02
Selçuk Gıda 1,60 0,00 20,30
Senkron Güvenlik 3,00 -1,64 200,00
Serve Film Prodüksiyon 1,80 0,00 -7,69
Servet GMYO 5,37 0,19 14,26
Seyitler Kimya 4,90 -3,92 27,27
Silverline Endüstri 1,38 2,99 2,99
Sinpaş GMYO 0,91 1,11 145,95
Smartiks Yazılım 2,53 -0,78
Soda Sanayii 5,73 -0,35 -15,30
Sodaş Sodyum Sanayii 7,39 -1,73 33,19
Söktaş 1,55 -1,90 22,05
Sönmez Filament 3,97 -1,73 27,24
Sönmez Pamuklu 3,56 -1,66 14,10
Sumaş Suni Tahta 7,40 0,00 10,52
Şeker Fin. Kir. 3,87 -0,26 37,23
Şekerbank 0,99 -1,00 -10,00
Şişe Cam 4,30 -0,23 -21,57
Şok Marketler 10,64 -0,75 -1,02
T. Halk Bankası 5,89 -2,00 -16,10
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,66 -1,25 39,18
T.S.K.B. 0,89 0,00 9,88
T.Tuborg 8,34 -0,36 5,12
Taç Tarım Ürünleri 3,75 -0,53 -25,89
Tat Gıda 4,83 -1,02 26,44
TAV Havalimanları 24,00 0,50 9,14
Taze Kuru Gıda 7,53 0,40 10,74
Tek-Art Turizm 0,74 -1,33 -12,94
Tekfen Holding 18,12 1,68 -7,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,58 -1,53 -13,13
Temapol Polimer Plastik 3,80 -1,55 24,18
TGS Dış Ticaret 3,25 -0,91 38,30
Tofaş Oto. Fab. 22,20 -0,45 43,12
Torunlar GMYO 1,69 -1,17 11,92
Trabzon Liman 8,00 -0,25 16,30
Trabzonspor Sportif 1,26 -0,79 -8,44
Trakya Cam 2,93 0,34 1,42
Trend GMYO 1,51 -1,31 18,90
TSKB GMYO 0,86 0,00 4,88
Tuğçelik 3,08 1,32 44,60
Tukaş 6,38 0,16 284,34
Turcas Petrol 1,81 -1,09 28,37
Turkcell 13,07 -0,08 7,40
Tümosan Motor ve Traktör 4,62 -1,49 2,67
Tüpraş 135,10 -2,24 29,49
Türk Hava Yolları 11,74 -1,10 -27,13
Türk Prysmian Kablo 2,01 -0,50 16,54
Türk Telekom 5,46 -0,55 40,00
Türk Traktör 42,60 0,42 22,06
Türker Proje Gayrimenkul 26,30 1,15 -18,17
Ufuk Yatırım 1,80 -2,70 57,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 -2,44 40,35
Ulusoy Elektrik 25,00 -1,50 56,64
Ulusoy Un Sanayi 2,90 -1,36 39,42
Umpaş Holding 0,48 -4,00 -12,73
Uşak Seramik 1,28 -1,54 15,32
Utopya Turizm 3,39 -0,59 -17,32
Uzertaş Boya 1,11 -2,63 85,00
Ülker Bisküvi 18,78 -5,01 28,02
Ünye Çimento 3,03 -2,26 -9,43
Vakıf Fin. Kir. 1,32 0,00 -7,30
Vakıf GMYO 1,80 -1,10 -7,54
Vakıf Yat. Ort. 1,89 -1,56 24,34
Vakıflar Bankası 4,51 -1,74 15,64
Vakko Tekstil 3,88 0,00 48,75
Vanet Gıda 1,52 -1,94 16,92
Verusa Holding 15,51 -3,06 -6,37
Verusaturk Girisim 3,25 -0,31 5,43
Vestel 9,97 2,78 79,64
Vestel Beyaz Eşya 14,63 1,25 49,78
Viking Kağıt 1,17 1,74 6,36
Yapı Kredi Koray GMYO 1,97 -0,51 14,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 -1,30 42,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,25 -2,75 52,33
Yataş 6,33 -1,25 41,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -1,11 -5,32
Yeni Gimat GMYO 10,12 -0,30 40,94
Yeşil GMYO 0,53 10,42 96,30
Yeşil Yapı 0,46 2,22 76,92
Yeşil Yatırım Holding 11,01 -3,42 14,33
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.651,10 -3,60 20,56
Yonga Mobilya 6,90 2,99 6,31
Yünsa 4,81 -0,62 15,21
Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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