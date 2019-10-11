Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.663,40
|2,71
|477,20
|İş Bankası (C)
|5,96
|0,34
|31,57
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,18
|-0,46
|-52,92
|İş Girişim
|2,46
|1,23
|20,59
|İş GMYO
|0,92
|0,00
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|3,81
|-0,52
|106,30
|İş Yat. Ort.
|1,27
|1,60
|72,06
|İşbir Holding
|345,00
|0,00
|151,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|4,88
|-48,81
|İttifak Holding
|4,11
|0,24
|98,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,40
|-1,64
|-18,06
|İzmir Demir Çelik
|2,18
|3,81
|31,33
|İzmir Fırça
|1,77
|0,00
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|47,74
|-0,50
|84,96
|Kafein Yazılım
|6,53
|0,62
|-5,20
|Kapital Yat. Holding
|2,58
|0,00
|-10,10
|Kaplamin
|4,22
|1,44
|17,22
|Kardemir (A)
|2,06
|0,98
|20,35
|Kardemir (B)
|2,07
|0,98
|20,28
|Kardemir (D)
|2,11
|1,44
|2,64
|Karel Elektronik
|10,32
|6,28
|147,48
|Karsan Otomotiv
|1,11
|0,91
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,78
|1,14
|42,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,99
|34,86
|Kartonsan
|314,50
|1,06
|-1,40
|Katmerciler Ekipman
|2,83
|0,00
|-5,94
|Kent Gıda
|113,90
|0,09
|-4,29
|Kerevitaş Gıda
|2,42
|2,11
|34,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|5,88
|2,86
|Kiler GMYO
|1,90
|1,60
|8,57
|Klimasan Klima
|10,49
|-2,15
|170,37
|Koç Holding
|18,24
|0,05
|31,71
|Konfrut Gıda
|40,56
|1,00
|69,85
|Konya Çimento
|205,60
|1,58
|15,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,82
|0,60
|24,93
|Koza Altın
|69,00
|0,80
|34,50
|Koza Madencilik
|9,53
|0,32
|31,99
|Körfez GMYO
|1,40
|1,45
|14,75
|Kristal Kola
|1,12
|1,82
|6,67
|Kron Telekomünikasyon
|8,83
|0,11
|1,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|1,77
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,90
|2,30
|7,69
|Lider Faktoring
|3,12
|3,31
|38,67
|Link Bilgisayar
|9,98
|-0,10
|19,95
|Logo Yazılım
|38,92
|2,15
|43,40
|Lokman Hekim Sağlık
|3,70
|0,27
|-17,78
|Lüks Kadife
|5,86
|-2,33
|20,82
|Makina Takım
|1,35
|1,50
|-12,34
|Mardin Çimento
|5,15
|-3,74
|85,45
|Marka Yatırım Holding
|0,77
|2,67
|24,19
|Marmaris Altınyunus
|23,04
|0,61
|31,21
|Marshall
|28,72
|0,14
|13,88
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|7,69
|Martı Otel
|0,72
|1,41
|24,14
|Mavi Giyim
|42,24
|-2,22
|31,10
|Mazhar Zorlu Holding
|5,50
|-5,17
|44,36
|Mega Polietilen
|1,83
|-1,08
|-10,29
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|11,95
|0,34
|99,50
|Merko Gıda
|0,74
|1,37
|-26,73
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|-1,34
|40,00
|Metro Holding
|1,95
|2,63
|156,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|1,57
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|1,74
|-0,85
|Migros Ticaret
|19,74
|0,61
|32,48
|Milpa
|1,97
|1,55
|37,83
|Mistral GMYO
|1,35
|2,27
|-11,76
|MLP Sağlık
|13,61
|-0,07
|27,20
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|1,01
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|1,97
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,79
|3,19
|Net Holding
|1,69
|-0,59
|-13,78
|Netaş Telekom.
|8,86
|5,48
|37,15
|Niğbaş Niğde Beton
|7,50
|0,00
|87,50
|Nuh Çimento
|8,81
|7,18
|27,13
|Nurol GMYO
|2,50
|2,46
|19,05
|Odaş Elektrik
|1,58
|0,64
|12,21
|Olmuksan-IP
|3,94
|1,55
|16,91
|Orge Enerji Elektrik
|3,46
|1,47
|10,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,04
|-0,65
|153,33
|Osmanlı Menkul
|1,45
|0,00
|-15,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|1,83
|2,78
|Otokar
|128,80
|-0,39
|49,96
|Oyak Yat. Ort.
|1,75
|0,57
|10,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,46
|1,23
|141,18
|Özak GMYO
|1,61
|1,90
|11,10
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,81
|-10,14
|Özderici GMYO
|1,02
|-0,97
|-56,60
|Özerden Plastik
|2,12
|1,44
|5,57
|Panora GMYO
|4,52
|0,22
|22,93
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|-0,97
|27,39
|Parsan
|12,44
|1,14
|42,01
|Pegasus
|61,05
|2,26
|166,36
|Peker GMYO
|3,01
|1,69
|-63,40
|Penguen Gıda
|1,48
|2,07
|37,04
|Pera GMYO
|0,69
|1,47
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|6,24
|1,46
|2,17
|Petkim
|3,42
|0,59
|-13,14
|Petrokent Turizm
|98,00
|-0,46
|42,65
|Pınar Et ve Un
|6,55
|0,00
|47,63
|Pınar Su
|1,51
|1,34
|20,80
|Pınar Süt
|8,59
|0,00
|38,17
|Plastikkart
|4,06
|1,75
|50,37
|Polisan Holding
|2,74
|0,37
|-9,12
|Politeknik Metal
|68,20
|-0,44
|94,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,84
|-0,82
|212,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,10
|-1,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,70
|-0,77
|277,94
|QNB Finansbank
|15,38
|0,79
|70,70
|Ral Yatırım Holding
|7,77
|-2,39
|322,28
|Ray Sigorta
|2,27
|0,89
|63,31
|Reysaş GMYO
|1,42
|-1,39
|105,80
|Reysaş Lojistik
|1,04
|0,97
|40,54
|Rhea Girişim
|0,78
|6,85
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,69
|-1,10
|41,58
|Royal Halı
|1,02
|3,03
|3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,35
|0,00
|-16,84
|Sabancı Holding
|8,96
|1,01
|23,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|0,00
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,25
|-12,35
|36,36
|Sanel Mühendislik
|5,22
|-19,94
|139,45
|Sanifoam Sünger
|2,01
|1,01
|60,80
|Sanko Pazarlama
|3,43
|-0,29
|72,88
|Saray Matbaacılık
|1,04
|0,97
|4,00
|Sarkuysan
|3,51
|1,15
|11,69
|Sasa Polyester
|6,04
|0,83
|5,12
|Say Reklamcılık
|1,16
|2,65
|23,40
|Sekuro Plastik
|2,85
|0,35
|-3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|5,12
|0,99
|88,34
|Selçuk Gıda
|1,62
|0,62
|21,80
|Senkron Güvenlik
|3,01
|1,69
|201,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|0,00
|-8,72
|Servet GMYO
|5,21
|0,58
|10,85
|Seyitler Kimya
|4,97
|-0,60
|29,09
|Silverline Endüstri
|1,36
|2,26
|1,49
|Sinpaş GMYO
|0,77
|-7,23
|108,11
|Smartiks Yazılım
|2,52
|0,40
|Soda Sanayii
|5,85
|1,39
|-13,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,14
|1,85
|28,68
|Söktaş
|1,50
|-0,66
|18,11
|Sönmez Filament
|3,93
|-0,25
|25,96
|Sönmez Pamuklu
|3,46
|0,00
|10,90
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|1,41
|7,53
|Şeker Fin. Kir.
|3,85
|-0,26
|36,52
|Şekerbank
|0,97
|1,04
|-11,82
|Şişe Cam
|4,22
|0,48
|-23,02
|Şok Marketler
|10,14
|0,10
|-5,67
|T. Halk Bankası
|5,71
|0,53
|-18,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,62
|4,88
|38,95
|T.S.K.B.
|0,89
|1,14
|9,88
|T.Tuborg
|8,13
|-2,05
|2,47
|Taç Tarım Ürünleri
|3,64
|-0,55
|-28,06
|Tat Gıda
|4,67
|-0,64
|22,25
|TAV Havalimanları
|24,34
|0,08
|10,68
|Taze Kuru Gıda
|7,16
|0,00
|5,29
|Tek-Art Turizm
|0,72
|1,41
|-15,29
|Tekfen Holding
|18,22
|-0,87
|-7,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,66
|0,76
|-10,44
|Temapol Polimer Plastik
|3,75
|3,02
|22,55
|TGS Dış Ticaret
|3,07
|2,33
|30,64
|Tofaş Oto. Fab.
|21,54
|0,37
|38,87
|Torunlar GMYO
|1,60
|2,56
|5,96
|Trabzon Liman
|7,92
|1,02
|15,14
|Trabzonspor Sportif
|1,24
|1,64
|-9,89
|Trakya Cam
|2,89
|1,40
|0,04
|Trend GMYO
|1,48
|1,37
|16,54
|TSKB GMYO
|0,85
|1,19
|3,66
|Tuğçelik
|2,92
|0,34
|37,09
|Tukaş
|4,45
|-9,92
|168,07
|Turcas Petrol
|1,79
|2,29
|26,95
|Turkcell
|12,48
|0,16
|2,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|3,21
|0,00
|Tüpraş
|127,50
|-0,47
|22,20
|Türk Hava Yolları
|11,83
|2,07
|-26,57
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|2,07
|14,23
|Türk Telekom
|5,41
|1,12
|38,72
|Türk Traktör
|40,56
|0,70
|16,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,46
|1,61
|-17,67
|Ufuk Yatırım
|1,84
|-1,08
|61,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|0,66
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|24,30
|-1,22
|52,26
|Ulusoy Un Sanayi
|2,87
|0,35
|37,98
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,27
|3,25
|14,41
|Utopya Turizm
|3,32
|0,30
|-19,02
|Uzertaş Boya
|1,14
|3,64
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,27
|-0,60
|24,54
|Ünye Çimento
|3,23
|1,57
|-3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,28
|1,59
|-10,11
|Vakıf GMYO
|1,76
|0,57
|-9,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,81
|0,00
|19,08
|Vakıflar Bankası
|4,51
|0,22
|15,64
|Vakko Tekstil
|3,69
|0,00
|41,47
|Vanet Gıda
|1,52
|0,66
|16,92
|Verusa Holding
|14,76
|1,37
|-10,90
|Verusaturk Girisim
|3,21
|0,63
|4,13
|Vestel
|9,88
|0,20
|78,02
|Vestel Beyaz Eşya
|14,59
|0,83
|49,37
|Viking Kağıt
|1,16
|1,75
|5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,93
|3,76
|12,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|0,44
|43,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,00
|2,30
|43,37
|Yataş
|6,21
|0,65
|38,93
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|0,00
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|10,20
|0,69
|42,05
|Yeşil GMYO
|0,49
|-2,00
|81,48
|Yeşil Yapı
|0,42
|0,00
|61,54
|Yeşil Yatırım Holding
|9,96
|-0,40
|3,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.893,00
|2,22
|31,56
|Yonga Mobilya
|6,94
|-6,85
|6,92
|Yünsa
|4,71
|0,21
|12,82
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,84
|-2,44
(Son)