Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.250,00
|0,94
|463,69
|İş Bankası (C)
|6,05
|1,00
|33,55
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,32
|2,65
|-49,89
|İş Girişim
|2,53
|0,80
|24,02
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,81
|0,00
|106,30
|İş Yat. Ort.
|1,33
|0,00
|80,19
|İşbir Holding
|347,00
|152,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|2,22
|-45,24
|İttifak Holding
|4,01
|0,25
|94,03
|İz Hayvancılık Tarım
|5,62
|1,08
|-14,72
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|1,53
|60,24
|İzmir Fırça
|1,88
|2,73
|-9,18
|Jantsa Jant Sanayi
|50,20
|0,52
|94,49
|Kafein Yazılım
|6,87
|1,78
|-0,26
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|0,75
|-5,92
|Kaplamin
|4,09
|0,00
|13,61
|Kardemir (A)
|2,18
|2,83
|27,36
|Kardemir (B)
|2,19
|3,30
|27,25
|Kardemir (D)
|2,24
|4,19
|8,96
|Karel Elektronik
|10,52
|5,73
|152,28
|Karsan Otomotiv
|1,15
|1,77
|-10,16
|Karsu Tekstil
|1,90
|1,06
|52,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,30
|3,55
|97,30
|Kartonsan
|316,70
|0,83
|-0,71
|Katmerciler Ekipman
|3,04
|4,47
|1,04
|Kent Gıda
|115,70
|1,05
|-2,77
|Kerevitaş Gıda
|2,80
|1,82
|55,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-2,44
|14,29
|Kiler GMYO
|1,94
|1,57
|10,86
|Klimasan Klima
|10,05
|-0,99
|159,03
|Koç Holding
|18,34
|0,77
|32,43
|Konfrut Gıda
|40,96
|0,74
|71,52
|Konya Çimento
|207,40
|1,87
|16,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|3,82
|23,67
|Koza Altın
|67,80
|1,65
|32,16
|Koza Madencilik
|8,69
|2,72
|20,36
|Körfez GMYO
|1,46
|0,00
|19,67
|Kristal Kola
|1,16
|0,87
|10,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,05
|2,03
|4,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|2,54
|7,08
|Kütahya Porselen
|5,37
|4,27
|18,02
|Lider Faktoring
|2,79
|-0,71
|24,00
|Link Bilgisayar
|10,73
|5,82
|28,97
|Logo Yazılım
|39,40
|2,07
|45,17
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|3,05
|-17,33
|Lüks Kadife
|7,44
|13,76
|53,40
|Makina Takım
|1,43
|0,70
|-7,14
|Mardin Çimento
|6,12
|2,17
|120,38
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|2,78
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|23,90
|3,46
|36,10
|Marshall
|30,58
|1,53
|21,25
|Martı GMYO
|0,74
|4,23
|13,85
|Martı Otel
|0,74
|0,00
|27,59
|Mavi Giyim
|43,92
|3,20
|36,31
|Mazhar Zorlu Holding
|5,54
|0,36
|45,41
|Mega Polietilen
|1,82
|0,00
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,80
|3,90
|11,11
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,01
|0,84
|100,50
|Merko Gıda
|0,80
|2,56
|-20,79
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|1,33
|44,76
|Metro Holding
|2,63
|3,54
|246,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|5,19
|29,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|3,31
|5,93
|Migros Ticaret
|20,24
|2,07
|35,84
|Milpa
|2,08
|-1,89
|45,52
|Mistral GMYO
|1,36
|2,26
|-11,11
|MLP Sağlık
|14,69
|5,38
|37,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|-1,04
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,60
|1,27
|-13,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,91
|2,22
|Net Holding
|1,70
|0,59
|-13,27
|Netaş Telekom.
|9,26
|3,93
|43,34
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|0,00
|70,00
|Nuh Çimento
|8,66
|1,29
|24,96
|Nurol GMYO
|2,66
|1,14
|26,67
|Odaş Elektrik
|1,63
|3,16
|15,76
|Olmuksan-IP
|4,22
|6,30
|25,22
|Orge Enerji Elektrik
|3,58
|1,70
|14,74
|Orma Orman Mahsulleri
|2,67
|-19,09
|122,50
|Osmanlı Menkul
|1,82
|2,25
|5,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,25
|0,00
|15,74
|Otokar
|137,20
|2,69
|59,74
|Oyak Yat. Ort.
|2,02
|-1,46
|27,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,65
|5,16
|159,80
|Özak GMYO
|1,87
|0,00
|29,04
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|1,59
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,06
|1,92
|-54,89
|Özerden Plastik
|2,20
|1,85
|9,56
|Panora GMYO
|4,65
|0,65
|26,47
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|-2,54
|11,62
|Parsan
|12,63
|0,64
|44,18
|Pegasus
|67,85
|0,37
|196,03
|Peker GMYO
|3,00
|1,35
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,53
|1,32
|41,67
|Pera GMYO
|0,73
|1,39
|-5,19
|Pergamon Dış Ticaret
|6,42
|0,31
|5,12
|Petkim
|3,56
|1,14
|-9,59
|Petrokent Turizm
|108,00
|4,45
|57,21
|Pınar Et ve Un
|6,73
|0,60
|51,68
|Pınar Su
|1,57
|-1,26
|25,60
|Pınar Süt
|8,71
|0,81
|40,10
|Plastikkart
|4,16
|0,24
|54,07
|Polisan Holding
|2,62
|0,38
|-13,10
|Politeknik Metal
|64,55
|1,10
|84,08
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|-6,21
|153,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,30
|0,08
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,50
|2,00
|275,00
|QNB Finansbank
|18,14
|0,33
|101,33
|Ral Yatırım Holding
|6,10
|-1,29
|231,52
|Ray Sigorta
|2,30
|0,00
|65,47
|Reysaş GMYO
|1,49
|4,93
|115,94
|Reysaş Lojistik
|1,08
|4,85
|45,95
|Rhea Girişim
|0,80
|3,90
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|2,33
|0,00
|22,63
|Royal Halı
|1,07
|1,90
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,49
|4,93
|-8,22
|Sabancı Holding
|8,69
|1,16
|20,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|3,07
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|5,55
|-0,89
|44,16
|Sanel Mühendislik
|4,03
|-4,50
|84,86
|Sanifoam Sünger
|2,13
|2,40
|70,40
|Sanko Pazarlama
|4,04
|6,32
|103,62
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,91
|11,00
|Sarkuysan
|3,70
|0,82
|17,73
|Sasa Polyester
|6,43
|2,72
|11,90
|Say Reklamcılık
|1,17
|0,00
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,09
|-0,32
|4,39
|Selçuk Ecza Deposu
|5,48
|2,05
|101,58
|Selçuk Gıda
|1,66
|0,00
|24,81
|Senkron Güvenlik
|2,91
|0,69
|191,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-1,14
|-11,28
|Servet GMYO
|5,08
|-2,31
|8,09
|Seyitler Kimya
|4,80
|-2,04
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,53
|1,32
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,53
|1,20
|Soda Sanayii
|5,87
|1,03
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,53
|0,40
|35,71
|Söktaş
|1,54
|-0,65
|21,26
|Sönmez Filament
|3,89
|1,83
|24,68
|Sönmez Pamuklu
|3,80
|2,15
|21,79
|Sumaş Suni Tahta
|8,19
|0,00
|22,32
|Şeker Fin. Kir.
|3,93
|-1,26
|39,36
|Şekerbank
|1,01
|4,12
|-8,18
|Şişe Cam
|4,49
|0,90
|-18,10
|Şok Marketler
|9,48
|0,53
|-11,81
|T. Halk Bankası
|5,44
|0,00
|-22,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,66
|1,60
|109,77
|T.S.K.B.
|0,90
|2,27
|11,11
|T.Tuborg
|8,25
|1,60
|3,98
|Taç Tarım Ürünleri
|3,64
|0,28
|-28,06
|Tat Gıda
|4,78
|1,70
|25,13
|TAV Havalimanları
|24,66
|1,31
|12,14
|Taze Kuru Gıda
|12,20
|4,90
|79,41
|Tek-Art Turizm
|0,76
|2,70
|-10,59
|Tekfen Holding
|17,40
|0,17
|-11,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,82
|1,44
|-5,05
|Temapol Polimer Plastik
|3,76
|0,80
|22,88
|TGS Dış Ticaret
|3,19
|2,24
|35,74
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|1,99
|38,61
|Torunlar GMYO
|1,70
|0,59
|12,58
|Trabzon Liman
|8,28
|0,12
|20,37
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|1,54
|-4,08
|Trakya Cam
|3,06
|1,32
|5,92
|Trend GMYO
|1,54
|0,65
|21,26
|TSKB GMYO
|0,91
|1,11
|10,98
|Tuğçelik
|2,89
|-3,67
|35,68
|Tukaş
|5,79
|3,39
|248,80
|Turcas Petrol
|1,84
|2,22
|30,50
|Turkcell
|12,52
|1,38
|2,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,63
|1,76
|2,89
|Tüpraş
|124,30
|1,97
|19,13
|Türk Hava Yolları
|11,77
|1,73
|-26,94
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|1,50
|17,70
|Türk Telekom
|5,72
|1,78
|46,67
|Türk Traktör
|42,14
|1,30
|20,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,32
|3,91
|22,34
|Ufuk Yatırım
|1,85
|0,54
|62,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,62
|0,00
|42,11
|Ulusoy Elektrik
|24,74
|0,16
|55,01
|Ulusoy Un Sanayi
|3,19
|3,24
|53,37
|Umpaş Holding
|0,42
|2,44
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,35
|0,00
|21,62
|Utopya Turizm
|3,46
|0,29
|-15,61
|Uzertaş Boya
|1,16
|0,87
|93,33
|Ülker Bisküvi
|19,05
|0,95
|29,86
|Ünye Çimento
|3,16
|0,96
|-5,55
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|3,76
|-3,09
|Vakıf GMYO
|1,83
|1,10
|-6,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,94
|1,57
|27,63
|Vakıflar Bankası
|4,52
|0,89
|15,90
|Vakko Tekstil
|3,93
|3,69
|50,67
|Vanet Gıda
|1,60
|1,27
|23,08
|Verusa Holding
|16,30
|2,52
|-1,60
|Verusaturk Girisim
|3,22
|0,63
|4,46
|Vestel
|10,27
|3,84
|85,05
|Vestel Beyaz Eşya
|14,89
|2,06
|52,44
|Viking Kağıt
|1,22
|0,83
|10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,93
|1,58
|12,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,14
|49,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,99
|-2,21
|43,01
|Yataş
|6,13
|2,51
|37,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,98
|1,03
|4,26
|Yeni Gimat GMYO
|10,19
|0,39
|41,91
|Yeşil GMYO
|0,51
|0,00
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,46
|-2,13
|76,92
|Yeşil Yatırım Holding
|10,40
|0,78
|8,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.504,00
|-2,02
|13,87
|Yonga Mobilya
|6,79
|0,30
|4,61
|Yünsa
|5,02
|2,45
|20,24
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,85
|-4,07
(Son)