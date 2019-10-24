Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.479,00
|1,33
|471,17
|İş Bankası (C)
|6,14
|1,15
|35,54
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,43
|4,29
|-47,52
|İş Girişim
|2,62
|0,38
|28,43
|İş GMYO
|0,95
|1,06
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,88
|1,84
|110,09
|İş Yat. Ort.
|1,35
|1,50
|82,90
|İşbir Holding
|355,00
|0,28
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,48
|6,67
|-42,86
|İttifak Holding
|4,02
|0,50
|94,52
|İz Hayvancılık Tarım
|5,64
|0,18
|-14,42
|İzmir Demir Çelik
|2,94
|3,16
|77,11
|İzmir Fırça
|1,89
|1,61
|-8,70
|Jantsa Jant Sanayi
|52,20
|3,88
|102,23
|Kafein Yazılım
|6,95
|0,14
|0,90
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|0,39
|-9,41
|Kaplamin
|4,24
|1,44
|17,78
|Kardemir (A)
|2,24
|1,36
|30,87
|Kardemir (B)
|2,22
|0,45
|28,99
|Kardemir (D)
|2,28
|1,33
|10,90
|Karel Elektronik
|10,99
|0,46
|163,55
|Karsan Otomotiv
|1,18
|0,00
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,89
|-0,53
|51,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,61
|1,60
|105,68
|Kartonsan
|321,80
|0,97
|0,88
|Katmerciler Ekipman
|3,08
|-0,32
|2,37
|Kent Gıda
|117,80
|1,29
|-1,01
|Kerevitaş Gıda
|2,79
|1,09
|55,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|2,44
|20,00
|Kiler GMYO
|2,00
|2,04
|14,29
|Klimasan Klima
|10,39
|2,36
|167,79
|Koç Holding
|18,53
|0,11
|33,80
|Konfrut Gıda
|43,50
|4,87
|82,16
|Konya Çimento
|207,70
|0,34
|16,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,96
|2,05
|26,41
|Koza Altın
|67,90
|0,67
|32,36
|Koza Madencilik
|8,69
|0,58
|20,36
|Körfez GMYO
|1,47
|0,68
|20,49
|Kristal Kola
|1,17
|0,86
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|9,24
|1,43
|6,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,65
|-1,75
|43,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|1,68
|7,08
|Kütahya Porselen
|5,42
|0,74
|19,12
|Lider Faktoring
|2,94
|4,26
|30,67
|Link Bilgisayar
|10,69
|0,66
|28,49
|Logo Yazılım
|40,38
|2,54
|48,78
|Lokman Hekim Sağlık
|3,77
|1,34
|-16,22
|Lüks Kadife
|7,12
|3,19
|46,80
|Makina Takım
|1,45
|1,40
|-5,84
|Mardin Çimento
|6,00
|-1,64
|116,06
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|1,33
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|23,96
|2,04
|36,45
|Marshall
|31,08
|1,04
|23,24
|Martı GMYO
|0,75
|2,74
|15,38
|Martı Otel
|0,75
|1,35
|29,31
|Mavi Giyim
|45,08
|2,59
|39,91
|Mazhar Zorlu Holding
|5,69
|3,08
|49,34
|Mega Polietilen
|1,89
|3,85
|-7,35
|Menderes Tekstil
|0,80
|0,00
|11,11
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,49
|4,00
|108,51
|Merko Gıda
|0,81
|2,53
|-19,80
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|0,67
|43,81
|Metro Holding
|2,71
|3,44
|256,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,41
|0,71
|28,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|1,55
|11,02
|Migros Ticaret
|20,56
|1,08
|37,99
|Milpa
|2,09
|0,48
|46,22
|Mistral GMYO
|1,37
|1,48
|-10,46
|MLP Sağlık
|15,20
|2,36
|42,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-4,26
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,65
|1,85
|-11,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|7,29
|5,65
|Net Holding
|1,74
|1,75
|-11,22
|Netaş Telekom.
|9,65
|1,79
|49,38
|Niğbaş Niğde Beton
|6,98
|2,65
|74,50
|Nuh Çimento
|9,83
|9,83
|41,84
|Nurol GMYO
|2,72
|1,87
|29,52
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,83
|18,60
|Olmuksan-IP
|4,13
|-0,24
|22,55
|Orge Enerji Elektrik
|3,59
|0,56
|15,06
|Orma Orman Mahsulleri
|2,99
|-0,33
|149,17
|Osmanlı Menkul
|1,82
|1,11
|5,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,34
|-0,74
|24,07
|Otokar
|137,50
|0,59
|60,09
|Oyak Yat. Ort.
|2,01
|-0,50
|26,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,67
|1,14
|161,76
|Özak GMYO
|1,89
|2,16
|30,42
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|0,00
|-5,07
|Özderici GMYO
|1,12
|4,67
|-52,34
|Özerden Plastik
|2,26
|2,26
|12,54
|Panora GMYO
|4,69
|0,43
|27,55
|Park Elek.Madencilik
|2,67
|-0,74
|10,79
|Parsan
|12,77
|1,11
|45,78
|Pegasus
|68,95
|2,30
|200,83
|Peker GMYO
|3,05
|1,33
|-62,92
|Penguen Gıda
|1,54
|0,65
|42,59
|Pera GMYO
|0,74
|1,37
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,47
|0,78
|5,94
|Petkim
|3,61
|0,56
|-8,32
|Petrokent Turizm
|111,70
|-1,24
|62,59
|Pınar Et ve Un
|6,97
|-0,29
|57,09
|Pınar Su
|1,59
|0,00
|27,20
|Pınar Süt
|8,91
|1,71
|43,32
|Plastikkart
|4,29
|0,94
|58,89
|Polisan Holding
|2,60
|0,39
|-13,76
|Politeknik Metal
|65,25
|0,46
|86,07
|Prizma Press Matbaacılık
|3,98
|1,27
|156,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.089,20
|-0,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|31,00
|9,54
|355,88
|QNB Finansbank
|19,02
|4,51
|111,10
|Ral Yatırım Holding
|6,80
|12,03
|269,57
|Ray Sigorta
|2,34
|0,86
|68,35
|Reysaş GMYO
|1,51
|1,34
|118,84
|Reysaş Lojistik
|1,16
|7,41
|56,76
|Rhea Girişim
|0,80
|0,00
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|2,36
|1,29
|24,21
|Royal Halı
|1,06
|0,00
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,52
|2,70
|-6,37
|Sabancı Holding
|8,80
|1,03
|21,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|1,80
|9,66
|Salix Yatırım Holding
|5,59
|0,72
|45,19
|Sanel Mühendislik
|3,81
|2,97
|74,77
|Sanifoam Sünger
|2,12
|0,00
|69,60
|Sanko Pazarlama
|4,18
|2,70
|110,68
|Saray Matbaacılık
|1,12
|0,00
|12,00
|Sarkuysan
|3,67
|-0,81
|16,78
|Sasa Polyester
|6,49
|0,62
|12,95
|Say Reklamcılık
|1,20
|1,69
|27,66
|Sekuro Plastik
|3,15
|0,96
|6,42
|Selçuk Ecza Deposu
|5,60
|2,38
|106,00
|Selçuk Gıda
|1,70
|2,41
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,89
|0,35
|189,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,87
|1,08
|-4,10
|Servet GMYO
|5,15
|0,39
|9,57
|Seyitler Kimya
|4,80
|-1,03
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,52
|-0,65
|13,43
|Sinpaş GMYO
|0,86
|3,61
|132,43
|Smartiks Yazılım
|2,53
|0,40
|Soda Sanayii
|5,88
|0,17
|-13,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,61
|1,06
|37,15
|Söktaş
|1,59
|1,27
|25,20
|Sönmez Filament
|3,96
|2,06
|26,92
|Sönmez Pamuklu
|3,80
|0,26
|21,79
|Sumaş Suni Tahta
|8,04
|-2,43
|20,08
|Şeker Fin. Kir.
|3,96
|0,00
|40,43
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,51
|0,45
|-17,74
|Şok Marketler
|9,69
|1,89
|-9,86
|T. Halk Bankası
|5,61
|2,37
|-20,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,50
|5,46
|150,01
|T.S.K.B.
|0,91
|1,11
|12,35
|T.Tuborg
|8,30
|0,73
|4,61
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|0,27
|-27,67
|Tat Gıda
|4,82
|0,21
|26,18
|TAV Havalimanları
|24,96
|1,88
|13,50
|Taze Kuru Gıda
|11,74
|-4,63
|72,65
|Tek-Art Turizm
|0,78
|1,30
|-8,24
|Tekfen Holding
|17,87
|1,53
|-8,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,85
|0,71
|-4,04
|Temapol Polimer Plastik
|3,86
|2,12
|26,14
|TGS Dış Ticaret
|3,23
|0,94
|37,45
|Tofaş Oto. Fab.
|21,86
|-0,27
|40,93
|Torunlar GMYO
|1,75
|2,94
|15,89
|Trabzon Liman
|8,42
|1,08
|22,41
|Trabzonspor Sportif
|1,36
|2,26
|-1,17
|Trakya Cam
|3,03
|-1,30
|4,89
|Trend GMYO
|1,56
|1,30
|22,83
|TSKB GMYO
|0,93
|1,09
|13,41
|Tuğçelik
|2,87
|-0,69
|34,74
|Tukaş
|5,84
|-0,17
|251,81
|Turcas Petrol
|1,87
|0,00
|32,62
|Turkcell
|12,94
|1,73
|6,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,90
|-0,41
|8,89
|Tüpraş
|124,90
|0,24
|19,71
|Türk Hava Yolları
|12,03
|1,09
|-25,33
|Türk Prysmian Kablo
|2,10
|1,45
|21,76
|Türk Telekom
|5,85
|1,74
|50,00
|Türk Traktör
|42,60
|1,19
|22,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,76
|3,09
|20,60
|Ufuk Yatırım
|1,82
|-1,62
|59,65
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,66
|1,22
|45,61
|Ulusoy Elektrik
|24,66
|-0,56
|54,51
|Ulusoy Un Sanayi
|3,38
|2,11
|62,50
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,35
|0,00
|21,62
|Utopya Turizm
|3,53
|0,28
|-13,90
|Uzertaş Boya
|1,11
|-4,31
|85,00
|Ülker Bisküvi
|18,90
|0,80
|28,83
|Ünye Çimento
|3,16
|1,61
|-5,55
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|4,93
|4,63
|Vakıf GMYO
|1,88
|2,73
|-3,43
|Vakıf Yat. Ort.
|2,00
|1,01
|31,58
|Vakıflar Bankası
|4,64
|2,20
|18,97
|Vakko Tekstil
|3,96
|-1,25
|51,82
|Vanet Gıda
|1,63
|1,24
|25,38
|Verusa Holding
|16,68
|1,71
|0,69
|Verusaturk Girisim
|3,29
|2,17
|6,73
|Vestel
|10,58
|-0,19
|90,63
|Vestel Beyaz Eşya
|15,00
|0,54
|53,57
|Viking Kağıt
|1,22
|0,83
|10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,03
|4,64
|18,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|0,83
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,98
|1,02
|42,65
|Yataş
|6,38
|3,40
|42,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,97
|-1,02
|3,19
|Yeni Gimat GMYO
|10,24
|0,00
|42,61
|Yeşil GMYO
|0,52
|4,00
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,48
|6,67
|84,62
|Yeşil Yatırım Holding
|10,67
|2,69
|10,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.561,00
|2,28
|16,46
|Yonga Mobilya
|6,85
|0,74
|5,54
|Yünsa
|5,10
|0,39
|22,16
|Zorlu Enerji
|1,22
|2,52
|-0,81
(Son)