Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.872,90
|-0,42
|484,04
|İş Bankası (C)
|5,78
|-0,34
|27,59
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,44
|-3,56
|-47,30
|İş Girişim
|2,53
|-0,78
|24,02
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,79
|0,53
|105,22
|İş Yat. Ort.
|1,37
|0,74
|85,61
|İşbir Holding
|349,00
|-0,54
|154,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,00
|-44,05
|İttifak Holding
|3,79
|-4,05
|83,39
|İz Hayvancılık Tarım
|5,92
|7,05
|-10,17
|İzmir Demir Çelik
|2,91
|-0,34
|75,30
|İzmir Fırça
|1,75
|-1,69
|-15,46
|Jantsa Jant Sanayi
|47,20
|-2,32
|82,86
|Kafein Yazılım
|7,02
|-0,43
|1,92
|Kapital Yat. Holding
|2,56
|-8,57
|-10,80
|Kaplamin
|4,53
|0,67
|25,83
|Kardemir (A)
|2,11
|-1,40
|23,27
|Kardemir (B)
|2,11
|-2,31
|22,60
|Kardemir (D)
|2,12
|-1,85
|3,12
|Karel Elektronik
|11,53
|-1,54
|176,50
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,00
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,84
|-3,66
|47,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,80
|5,26
|83,78
|Kartonsan
|315,10
|-0,76
|-1,22
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|1,69
|-0,29
|Kent Gıda
|116,50
|-0,26
|-2,10
|Kerevitaş Gıda
|2,72
|-1,09
|51,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|1,91
|-1,04
|9,14
|Klimasan Klima
|14,80
|12,80
|281,45
|Koç Holding
|18,45
|-1,49
|33,23
|Konfrut Gıda
|7,06
|-5,99
|47,82
|Konya Çimento
|204,80
|-0,34
|15,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|-0,85
|22,82
|Koza Altın
|69,80
|-0,71
|36,06
|Koza Madencilik
|8,59
|-1,72
|18,98
|Körfez GMYO
|1,51
|3,42
|23,77
|Kristal Kola
|1,17
|0,86
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|8,49
|-0,82
|-2,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,50
|0,00
|49,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|0,83
|7,96
|Kütahya Porselen
|5,32
|0,57
|16,92
|Lider Faktoring
|2,72
|-1,81
|20,89
|Link Bilgisayar
|10,39
|-0,38
|24,88
|Logo Yazılım
|38,90
|0,05
|43,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|-1,06
|-17,33
|Lüks Kadife
|7,52
|2,87
|55,05
|Makina Takım
|1,40
|-0,71
|-9,09
|Mardin Çimento
|5,71
|-0,35
|105,62
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|22,80
|0,18
|29,84
|Marshall
|29,92
|0,07
|18,64
|Martı GMYO
|0,73
|0,00
|12,31
|Martı Otel
|0,74
|0,00
|27,59
|Mavi Giyim
|45,40
|-1,65
|40,91
|Mazhar Zorlu Holding
|5,40
|0,00
|41,73
|Mega Polietilen
|1,75
|-1,13
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,88
|0,00
|22,22
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,25
|1,41
|104,51
|Merko Gıda
|0,84
|5,00
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|-1,33
|40,95
|Metro Holding
|2,32
|-20,00
|205,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,84
|0,55
|67,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|-3,05
|7,63
|Migros Ticaret
|20,80
|1,36
|39,60
|Milpa
|1,93
|-2,53
|35,03
|Mistral GMYO
|1,55
|5,44
|1,31
|MLP Sağlık
|14,40
|-0,89
|34,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,60
|-1,23
|-13,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.071,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,43
|-0,59
|Net Holding
|1,68
|-0,59
|-14,29
|Netaş Telekom.
|9,20
|-0,43
|42,41
|Niğbaş Niğde Beton
|6,77
|1,80
|69,25
|Nuh Çimento
|9,58
|-1,34
|38,24
|Nurol GMYO
|2,98
|0,34
|41,90
|Odaş Elektrik
|1,67
|-1,76
|18,60
|Olmuksan-IP
|4,11
|-1,44
|21,96
|Orge Enerji Elektrik
|3,46
|-1,14
|10,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,00
|-5,36
|150,00
|Osmanlı Menkul
|1,77
|-1,12
|2,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|-3,48
|2,78
|Otokar
|139,40
|-0,78
|62,30
|Oyak Yat. Ort.
|1,94
|-0,51
|22,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,83
|-1,74
|177,45
|Özak GMYO
|1,89
|-0,53
|30,42
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|0,00
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,05
|0,00
|-55,32
|Özerden Plastik
|2,22
|0,91
|10,55
|Panora GMYO
|5,04
|7,23
|37,07
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|-0,38
|8,71
|Parsan
|12,84
|-0,39
|46,58
|Pegasus
|63,95
|-3,18
|179,01
|Peker GMYO
|2,95
|-1,01
|-64,13
|Penguen Gıda
|1,55
|0,65
|43,52
|Pera GMYO
|0,70
|-2,78
|-9,09
|Pergamon Dış Ticaret
|6,10
|0,00
|-0,12
|Petkim
|3,43
|-0,29
|-12,89
|Petrokent Turizm
|125,00
|0,00
|81,95
|Pınar Et ve Un
|7,31
|0,69
|64,76
|Pınar Su
|1,57
|-1,26
|25,60
|Pınar Süt
|8,75
|-2,13
|40,74
|Plastikkart
|5,11
|2,61
|89,26
|Polisan Holding
|2,57
|0,78
|-14,75
|Politeknik Metal
|68,50
|0,37
|95,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,18
|0,72
|169,68
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,20
|-0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|28,96
|-12,77
|325,88
|QNB Finansbank
|17,44
|-4,23
|93,56
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|-4,24
|280,43
|Ray Sigorta
|2,36
|-2,48
|69,78
|Reysaş GMYO
|1,61
|-2,42
|133,33
|Reysaş Lojistik
|1,31
|-0,76
|77,03
|Rhea Girişim
|0,77
|-2,53
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,11
|-1,40
|11,05
|Royal Halı
|1,06
|-0,93
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,50
|-3,23
|-7,60
|Sabancı Holding
|8,23
|-0,48
|13,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,67
|-1,76
|7,73
|Salix Yatırım Holding
|5,20
|-3,70
|35,06
|Sanel Mühendislik
|3,39
|1,80
|55,50
|Sanifoam Sünger
|2,08
|0,00
|66,40
|Sanko Pazarlama
|3,97
|-1,49
|100,09
|Saray Matbaacılık
|1,10
|0,00
|10,00
|Sarkuysan
|3,66
|-0,81
|16,46
|Sasa Polyester
|6,87
|-1,29
|19,56
|Say Reklamcılık
|1,15
|0,00
|22,34
|Sekuro Plastik
|3,61
|0,56
|21,96
|Selçuk Ecza Deposu
|5,72
|-1,89
|110,41
|Selçuk Gıda
|1,89
|0,53
|42,11
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-1,08
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,76
|0,57
|-9,74
|Servet GMYO
|5,09
|-0,78
|8,30
|Seyitler Kimya
|4,84
|0,00
|25,71
|Silverline Endüstri
|1,53
|0,00
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,74
|-3,90
|100,00
|Smartiks Yazılım
|2,56
|-0,39
|Soda Sanayii
|5,47
|-0,18
|-19,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,65
|0,53
|37,87
|Söktaş
|1,61
|0,63
|26,77
|Sönmez Filament
|3,91
|-1,76
|25,32
|Sönmez Pamuklu
|3,87
|-0,77
|24,04
|Sumaş Suni Tahta
|7,98
|-0,50
|19,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|-3,05
|46,45
|Şekerbank
|1,00
|-0,99
|-9,09
|Şişe Cam
|4,33
|-0,46
|-21,02
|Şok Marketler
|9,23
|3,82
|-14,14
|T. Halk Bankası
|5,16
|-1,53
|-26,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|52,85
|4,24
|210,89
|T.S.K.B.
|0,90
|0,00
|11,11
|T.Tuborg
|8,43
|0,00
|6,25
|Taç Tarım Ürünleri
|3,90
|7,73
|-22,92
|Tat Gıda
|4,67
|-0,43
|22,25
|TAV Havalimanları
|25,62
|-1,76
|16,50
|Taze Kuru Gıda
|10,64
|-1,48
|56,47
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-1,27
|-8,24
|Tekfen Holding
|16,66
|-1,71
|-15,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,67
|1,52
|-10,10
|Temapol Polimer Plastik
|3,73
|-0,80
|21,90
|TGS Dış Ticaret
|3,11
|0,32
|36,60
|Tofaş Oto. Fab.
|21,58
|-3,57
|39,12
|Torunlar GMYO
|1,71
|-1,16
|13,25
|Trabzon Liman
|7,57
|0,13
|10,05
|Trabzonspor Sportif
|1,39
|1,46
|1,01
|Trakya Cam
|2,86
|-2,72
|-1,00
|Trend GMYO
|1,54
|-0,65
|21,26
|TSKB GMYO
|0,89
|-1,11
|8,54
|Tuğçelik
|2,78
|-0,36
|30,52
|Tukaş
|5,88
|-0,34
|254,22
|Turcas Petrol
|1,92
|0,00
|36,17
|Turkcell
|12,34
|-1,83
|5,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|1,52
|4,22
|Tüpraş
|125,00
|0,40
|19,80
|Türk Hava Yolları
|11,55
|-0,77
|-28,31
|Türk Prysmian Kablo
|2,06
|-0,48
|19,44
|Türk Telekom
|5,87
|1,03
|50,51
|Türk Traktör
|42,74
|-2,78
|22,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,32
|-1,12
|9,89
|Ufuk Yatırım
|1,77
|0,00
|55,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|-1,25
|38,60
|Ulusoy Elektrik
|26,00
|0,31
|62,91
|Ulusoy Un Sanayi
|3,12
|0,00
|50,00
|Umpaş Holding
|0,40
|-4,76
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,41
|-1,40
|27,03
|Utopya Turizm
|3,56
|-1,66
|-13,17
|Uzertaş Boya
|1,23
|-1,60
|105,00
|Ülker Bisküvi
|18,41
|0,11
|25,49
|Ünye Çimento
|3,09
|-0,64
|-7,64
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|0,63
|12,36
|Vakıf GMYO
|1,79
|-1,10
|-8,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|0,00
|25,66
|Vakıflar Bankası
|4,28
|-1,38
|9,74
|Vakko Tekstil
|3,89
|0,26
|49,14
|Vanet Gıda
|1,59
|-3,05
|22,31
|Verusa Holding
|17,33
|0,52
|4,61
|Verusaturk Girisim
|3,22
|-0,92
|4,46
|Vestel
|10,09
|-0,98
|81,80
|Vestel Beyaz Eşya
|14,90
|-0,13
|52,55
|Viking Kağıt
|1,26
|-0,79
|14,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|-1,56
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|0,44
|43,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,35
|0,23
|55,91
|Yataş
|6,16
|0,16
|37,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,09
|2,83
|15,96
|Yeni Gimat GMYO
|11,20
|0,90
|55,98
|Yeşil GMYO
|0,46
|-4,17
|70,37
|Yeşil Yapı
|0,43
|-2,27
|65,38
|Yeşil Yatırım Holding
|10,31
|0,00
|7,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.501,00
|-3,25
|13,73
|Yonga Mobilya
|6,60
|-4,62
|1,68
|Yünsa
|4,89
|-2,78
|17,13
|Zorlu Enerji
|1,18
|-0,84
|-4,07
(Son)