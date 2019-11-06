Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.979,80
|487,54
|İş Bankası (C)
|5,98
|0,17
|32,01
|İş Bankası (Kur.)
|169.000,00
|247,72
|İş Fin.Kir.
|2,59
|-1,15
|-44,06
|İş Girişim
|2,57
|-0,39
|25,98
|İş GMYO
|0,96
|-1,03
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,81
|0,53
|106,30
|İş Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|95,09
|İşbir Holding
|350,50
|0,00
|155,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|-4,26
|-46,43
|İttifak Holding
|3,78
|3,00
|82,90
|İz Hayvancılık Tarım
|5,37
|-0,74
|-18,51
|İzmir Demir Çelik
|3,40
|6,25
|104,82
|İzmir Fırça
|1,64
|-0,61
|-20,77
|Jantsa Jant Sanayi
|47,16
|-1,75
|82,71
|Kafein Yazılım
|7,29
|1,39
|5,84
|Kapital Yat. Holding
|2,78
|-0,36
|-3,14
|Kaplamin
|4,52
|0,44
|25,56
|Kardemir (A)
|2,25
|2,27
|31,45
|Kardemir (B)
|2,25
|2,27
|30,73
|Kardemir (D)
|2,28
|1,33
|10,90
|Karel Elektronik
|11,52
|-2,37
|176,26
|Karsan Otomotiv
|1,21
|0,83
|-5,47
|Karsu Tekstil
|1,84
|1,10
|47,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,07
|1,00
|91,08
|Kartonsan
|321,00
|0,25
|0,63
|Katmerciler Ekipman
|2,98
|0,68
|-0,95
|Kent Gıda
|116,90
|0,17
|-1,76
|Kerevitaş Gıda
|2,79
|0,36
|55,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|2,00
|2,04
|14,29
|Klimasan Klima
|17,97
|2,69
|363,15
|Koç Holding
|19,12
|-0,36
|38,06
|Konfrut Gıda
|7,30
|-0,82
|52,85
|Konya Çimento
|205,30
|0,39
|15,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,61
|0,35
|22,71
|Koza Altın
|69,35
|0,51
|35,19
|Koza Madencilik
|8,55
|0,94
|18,42
|Körfez GMYO
|1,55
|4,03
|27,05
|Kristal Kola
|1,22
|-0,81
|16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,73
|-0,34
|0,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,90
|-10,00
|37,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|12,39
|Kütahya Porselen
|5,41
|0,37
|18,90
|Lider Faktoring
|2,72
|0,37
|20,89
|Link Bilgisayar
|10,54
|0,29
|26,68
|Logo Yazılım
|40,02
|0,81
|47,46
|Lokman Hekim Sağlık
|3,81
|0,79
|-15,33
|Lüks Kadife
|7,39
|0,27
|52,37
|Makina Takım
|1,45
|2,11
|-5,84
|Mardin Çimento
|5,70
|-0,35
|105,26
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|22,82
|0,44
|29,95
|Marshall
|29,60
|-0,34
|17,37
|Martı GMYO
|0,74
|1,37
|13,85
|Martı Otel
|0,74
|1,37
|27,59
|Mavi Giyim
|45,20
|0,31
|40,29
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|0,00
|46,98
|Mega Polietilen
|1,70
|0,00
|-16,67
|Menderes Tekstil
|0,92
|0,00
|27,78
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|13,60
|4,21
|127,05
|Merko Gıda
|0,85
|0,00
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|0,00
|43,81
|Metro Holding
|2,41
|3,88
|217,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,80
|1,12
|63,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|1,54
|11,86
|Migros Ticaret
|21,40
|-1,11
|43,62
|Milpa
|1,88
|-0,53
|31,53
|Mistral GMYO
|1,48
|2,78
|-3,27
|MLP Sağlık
|15,23
|0,20
|42,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,67
|1,83
|-10,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|9,07
|6,96
|Net Holding
|1,76
|2,92
|-10,20
|Netaş Telekom.
|9,80
|1,45
|51,70
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|3,70
|75,00
|Nuh Çimento
|12,39
|15,58
|78,78
|Nurol GMYO
|2,81
|-0,35
|33,81
|Odaş Elektrik
|1,75
|0,00
|24,28
|Olmuksan-IP
|4,30
|0,94
|27,60
|Orge Enerji Elektrik
|3,71
|2,49
|18,91
|Orma Orman Mahsulleri
|2,84
|-0,70
|136,67
|Osmanlı Menkul
|1,65
|-2,94
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-0,87
|5,56
|Otokar
|142,10
|-0,56
|65,45
|Oyak Yat. Ort.
|1,95
|-0,51
|23,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,83
|0,35
|177,45
|Özak GMYO
|1,85
|-0,54
|27,66
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|-0,77
|-6,52
|Özderici GMYO
|1,07
|0,94
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,10
|2,44
|4,58
|Panora GMYO
|4,92
|-0,40
|33,81
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|0,00
|8,30
|Parsan
|12,86
|-0,08
|46,80
|Pegasus
|62,20
|1,97
|171,38
|Peker GMYO
|2,99
|0,67
|-63,64
|Penguen Gıda
|1,59
|0,63
|47,22
|Pera GMYO
|0,76
|-1,30
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,22
|0,65
|1,84
|Petkim
|3,51
|0,00
|-10,86
|Petrokent Turizm
|110,00
|-1,52
|60,12
|Pınar Et ve Un
|7,86
|1,95
|77,15
|Pınar Su
|1,63
|0,00
|30,40
|Pınar Süt
|8,96
|0,34
|44,12
|Plastikkart
|5,26
|0,96
|94,81
|Polisan Holding
|2,73
|1,11
|-9,45
|Politeknik Metal
|73,00
|2,82
|108,17
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|3,27
|164,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,00
|0,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|37,00
|2,38
|444,12
|QNB Finansbank
|17,62
|-1,73
|95,56
|Ral Yatırım Holding
|7,30
|0,69
|296,74
|Ray Sigorta
|2,41
|0,42
|73,38
|Reysaş GMYO
|1,71
|-0,58
|147,83
|Reysaş Lojistik
|1,36
|-0,73
|83,78
|Rhea Girişim
|0,79
|2,60
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|1,93
|2,66
|1,58
|Royal Halı
|1,07
|0,00
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,52
|0,66
|-6,37
|Sabancı Holding
|8,39
|0,12
|16,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,57
|-1,26
|1,28
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|3,70
|45,45
|Sanel Mühendislik
|3,70
|3,64
|69,72
|Sanifoam Sünger
|2,07
|-0,48
|65,60
|Sanko Pazarlama
|4,46
|0,68
|124,79
|Saray Matbaacılık
|1,12
|1,82
|12,00
|Sarkuysan
|3,70
|-0,54
|17,73
|Sasa Polyester
|6,13
|-0,16
|6,68
|Say Reklamcılık
|1,19
|-3,25
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,65
|1,39
|23,31
|Selçuk Ecza Deposu
|5,67
|0,18
|108,57
|Selçuk Gıda
|1,71
|-5,00
|28,57
|Senkron Güvenlik
|2,73
|-1,09
|173,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|-0,57
|-10,26
|Servet GMYO
|5,49
|0,00
|16,81
|Seyitler Kimya
|4,59
|0,00
|19,22
|Silverline Endüstri
|1,57
|4,67
|17,16
|Sinpaş GMYO
|0,84
|5,00
|127,03
|Smartiks Yazılım
|2,55
|0,00
|Soda Sanayii
|5,59
|1,08
|-17,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,00
|0,00
|44,18
|Söktaş
|1,62
|0,00
|27,56
|Sönmez Filament
|3,91
|-0,26
|25,32
|Sönmez Pamuklu
|3,96
|-1,00
|26,92
|Sumaş Suni Tahta
|8,04
|-0,50
|20,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,16
|-0,95
|47,52
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-8,18
|Şişe Cam
|4,50
|1,12
|-17,92
|Şok Marketler
|9,44
|0,64
|-12,19
|T. Halk Bankası
|5,38
|-1,10
|-23,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,75
|1,39
|222,07
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|13,58
|T.Tuborg
|8,77
|2,33
|10,54
|Taç Tarım Ürünleri
|3,60
|-1,37
|-28,85
|Tat Gıda
|4,78
|0,21
|25,13
|TAV Havalimanları
|27,46
|2,69
|24,87
|Taze Kuru Gıda
|9,07
|-8,11
|33,38
|Tek-Art Turizm
|0,79
|1,28
|-7,06
|Tekfen Holding
|17,26
|-1,37
|-12,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,75
|0,00
|-7,41
|Temapol Polimer Plastik
|4,21
|14,40
|37,58
|TGS Dış Ticaret
|3,17
|0,32
|39,23
|Tofaş Oto. Fab.
|23,86
|-0,42
|53,82
|Torunlar GMYO
|1,78
|1,14
|17,88
|Trabzon Liman
|8,03
|1,77
|16,74
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|0,71
|2,47
|Trakya Cam
|2,96
|-0,34
|2,46
|Trend GMYO
|1,53
|0,00
|20,47
|TSKB GMYO
|0,89
|0,00
|8,54
|Tuğçelik
|2,82
|0,36
|32,39
|Tukaş
|5,91
|-0,51
|256,02
|Turcas Petrol
|2,08
|2,97
|47,52
|Turkcell
|12,80
|0,31
|9,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,96
|3,33
|10,22
|Tüpraş
|125,10
|-0,95
|19,90
|Türk Hava Yolları
|11,97
|0,93
|-25,70
|Türk Prysmian Kablo
|2,10
|1,45
|21,76
|Türk Telekom
|6,41
|2,56
|64,36
|Türk Traktör
|43,44
|0,09
|24,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,80
|-0,34
|8,28
|Ufuk Yatırım
|1,73
|-3,35
|51,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,56
|-0,64
|36,84
|Ulusoy Elektrik
|25,74
|-0,16
|61,28
|Ulusoy Un Sanayi
|3,15
|0,64
|51,44
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,50
|0,00
|35,14
|Utopya Turizm
|3,64
|-1,09
|-11,22
|Uzertaş Boya
|1,15
|2,68
|91,67
|Ülker Bisküvi
|19,83
|3,77
|35,17
|Ünye Çimento
|3,13
|0,64
|-6,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|2,17
|-0,98
|Vakıf GMYO
|1,84
|1,10
|-5,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,99
|4,19
|30,92
|Vakıflar Bankası
|4,47
|0,00
|14,62
|Vakko Tekstil
|4,18
|2,20
|60,25
|Vanet Gıda
|1,50
|0,00
|15,38
|Verusa Holding
|17,65
|0,28
|6,55
|Verusaturk Girisim
|3,27
|0,00
|6,08
|Vestel
|10,46
|0,19
|88,47
|Vestel Beyaz Eşya
|15,80
|0,83
|61,76
|Viking Kağıt
|1,24
|1,64
|12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,91
|0,00
|11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|0,00
|48,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,22
|-1,40
|51,25
|Yataş
|6,25
|-0,79
|39,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|0,00
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,25
|-0,44
|56,68
|Yeşil GMYO
|0,46
|-4,17
|70,37
|Yeşil Yapı
|0,44
|0,00
|69,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,45
|0,29
|8,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.474,70
|-0,17
|12,54
|Yonga Mobilya
|6,65
|0,00
|2,46
|Yünsa
|4,98
|-2,35
|19,29
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,64
|0,81
(Son)