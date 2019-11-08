Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İskenderun Demir Çelik
|6,46
|-1,07
|37,78
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|19.000,00
|2,70
|520,87
|İş Bankası (C)
|6,19
|-0,32
|36,64
|İş Bankası (Kur.)
|159.999,90
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,65
|1,15
|-42,76
|İş Girişim
|2,65
|0,38
|29,90
|İş GMYO
|0,98
|0,00
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|3,89
|0,52
|110,63
|İş Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|93,74
|İşbir Holding
|350,00
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|2,17
|-44,05
|İttifak Holding
|3,88
|1,04
|87,74
|İz Hayvancılık Tarım
|5,34
|-1,48
|-18,97
|İzmir Demir Çelik
|4,01
|7,51
|141,57
|İzmir Fırça
|1,76
|-0,56
|-14,98
|Jantsa Jant Sanayi
|48,00
|-0,83
|85,96
|Kafein Yazılım
|7,21
|-2,30
|4,68
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|1,56
|-9,41
|Kaplamin
|4,69
|-0,85
|30,28
|Kardemir (A)
|2,27
|0,00
|32,62
|Kardemir (B)
|2,27
|0,00
|31,90
|Kardemir (D)
|2,31
|-0,86
|12,36
|Karel Elektronik
|12,31
|6,58
|195,20
|Karsan Otomotiv
|1,23
|-3,15
|-3,91
|Karsu Tekstil
|1,85
|0,00
|48,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,32
|3,83
|97,84
|Kartonsan
|335,80
|-0,36
|5,27
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|0,00
|-0,29
|Kent Gıda
|117,20
|-0,51
|-1,51
|Kerevitaş Gıda
|2,75
|0,73
|52,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,07
|1,47
|18,29
|Klimasan Klima
|15,30
|-5,09
|294,34
|Koç Holding
|19,98
|0,65
|44,27
|Konfrut Gıda
|7,15
|-1,38
|49,71
|Konya Çimento
|208,90
|-0,10
|17,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|1,37
|25,36
|Koza Altın
|68,50
|-1,23
|33,53
|Koza Madencilik
|8,54
|-0,81
|18,28
|Körfez GMYO
|1,52
|-0,65
|24,59
|Kristal Kola
|1,22
|-1,61
|16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,99
|2,39
|3,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,18
|-0,78
|39,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|12,39
|Kütahya Porselen
|5,39
|0,37
|18,46
|Lider Faktoring
|2,72
|-0,73
|20,89
|Link Bilgisayar
|10,63
|-0,28
|27,76
|Logo Yazılım
|41,62
|-0,10
|53,35
|Lokman Hekim Sağlık
|3,81
|0,26
|-15,33
|Lüks Kadife
|7,59
|1,20
|56,49
|Makina Takım
|1,46
|-0,68
|-5,19
|Mardin Çimento
|5,75
|-0,69
|107,06
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,36
|0,78
|33,03
|Marshall
|30,34
|0,20
|20,30
|Martı GMYO
|0,87
|8,75
|33,85
|Martı Otel
|0,78
|4,00
|34,48
|Mavi Giyim
|45,36
|0,22
|40,78
|Mazhar Zorlu Holding
|5,43
|0,56
|42,52
|Mega Polietilen
|1,76
|0,00
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,92
|-1,08
|27,78
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|13,80
|-0,72
|130,38
|Merko Gıda
|0,86
|2,38
|-14,85
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|2,82
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|0,00
|45,71
|Metro Holding
|2,31
|0,43
|203,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,85
|5,11
|68,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|-0,72
|16,95
|Migros Ticaret
|21,34
|-1,20
|43,22
|Milpa
|1,87
|0,54
|30,83
|Mistral GMYO
|1,44
|-0,69
|-5,88
|MLP Sağlık
|15,22
|-1,68
|42,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,83
|-6,63
|-1,61
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,27
|5,88
|Net Holding
|1,76
|-1,12
|-10,20
|Netaş Telekom.
|10,18
|1,29
|57,59
|Niğbaş Niğde Beton
|7,10
|0,00
|77,50
|Nuh Çimento
|12,04
|0,00
|73,73
|Nurol GMYO
|2,84
|0,35
|35,24
|Odaş Elektrik
|1,52
|-1,94
|7,95
|Olmuksan-IP
|4,33
|-0,23
|28,49
|Orge Enerji Elektrik
|3,62
|-1,63
|16,03
|Orma Orman Mahsulleri
|2,83
|-5,35
|135,83
|Osmanlı Menkul
|1,69
|0,60
|-1,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-0,87
|5,56
|Otokar
|145,00
|1,40
|68,82
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|-1,01
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,83
|-0,70
|177,45
|Özak GMYO
|1,90
|1,06
|31,11
|Özbal Çelik Boru
|1,41
|6,82
|2,17
|Özderici GMYO
|1,13
|0,89
|-51,91
|Özerden Plastik
|2,06
|-0,96
|2,58
|Panora GMYO
|4,91
|0,20
|33,54
|Park Elek.Madencilik
|2,67
|-1,48
|10,79
|Parsan
|13,12
|0,54
|49,77
|Pegasus
|63,75
|2,16
|178,14
|Peker GMYO
|3,12
|2,30
|-62,06
|Penguen Gıda
|1,62
|0,62
|50,00
|Pera GMYO
|0,76
|0,00
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,43
|0,78
|5,28
|Petkim
|3,65
|-0,54
|-7,30
|Petrokent Turizm
|111,20
|-0,89
|61,86
|Pınar Et ve Un
|8,00
|1,01
|80,31
|Pınar Su
|2,00
|1,01
|60,00
|Pınar Süt
|9,12
|1,79
|46,70
|Plastikkart
|5,39
|2,08
|99,63
|Polisan Holding
|2,72
|-0,73
|-9,78
|Politeknik Metal
|75,20
|0,94
|114,45
|Prizma Press Matbaacılık
|4,09
|-0,73
|163,87
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,50
|-0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,22
|-2,76
|417,94
|QNB Finansbank
|17,82
|-1,16
|97,78
|Ral Yatırım Holding
|7,28
|0,00
|295,65
|Ray Sigorta
|2,53
|-0,39
|82,01
|Reysaş GMYO
|1,83
|2,81
|165,22
|Reysaş Lojistik
|1,38
|0,73
|86,49
|Rhea Girişim
|0,78
|0,00
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,10
|2,44
|10,53
|Royal Halı
|1,08
|0,93
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,62
|-0,61
|-0,21
|Sabancı Holding
|8,63
|0,12
|19,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|-2,45
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|5,74
|1,06
|49,09
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|65,14
|Sanifoam Sünger
|2,16
|2,86
|72,80
|Sanko Pazarlama
|4,36
|-1,13
|119,75
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,00
|11,00
|Sarkuysan
|3,72
|-0,27
|18,37
|Sasa Polyester
|6,19
|0,32
|7,73
|Say Reklamcılık
|1,36
|3,82
|44,68
|Sekuro Plastik
|3,80
|1,33
|28,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,72
|-1,55
|110,41
|Selçuk Gıda
|1,75
|1,74
|31,58
|Senkron Güvenlik
|2,79
|0,72
|179,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|0,57
|-10,26
|Servet GMYO
|5,84
|-0,51
|24,26
|Seyitler Kimya
|4,60
|0,22
|19,48
|Silverline Endüstri
|1,53
|-0,65
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,83
|-1,19
|124,32
|Smartiks Yazılım
|3,18
|11,58
|Soda Sanayii
|5,62
|0,00
|-16,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,18
|0,00
|47,43
|Söktaş
|1,65
|1,23
|29,92
|Sönmez Filament
|3,93
|-0,76
|25,96
|Sönmez Pamuklu
|3,96
|0,00
|26,92
|Sumaş Suni Tahta
|8,02
|19,78
|Şeker Fin. Kir.
|4,11
|0,49
|45,74
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-4,55
|Şişe Cam
|4,50
|-2,17
|-17,92
|Şok Marketler
|9,68
|0,00
|-9,95
|T. Halk Bankası
|5,52
|0,18
|-21,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,55
|-14,96
|220,89
|T.S.K.B.
|0,94
|-1,05
|16,05
|T.Tuborg
|9,06
|0,78
|14,19
|Taç Tarım Ürünleri
|3,60
|0,00
|-28,85
|Tat Gıda
|4,71
|0,00
|23,30
|TAV Havalimanları
|27,52
|-0,15
|25,14
|Taze Kuru Gıda
|9,24
|1,54
|35,88
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|17,96
|0,06
|-8,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,78
|0,72
|-6,40
|Temapol Polimer Plastik
|4,21
|2,18
|37,58
|TGS Dış Ticaret
|3,40
|-0,29
|49,33
|Tofaş Oto. Fab.
|24,44
|0,74
|57,56
|Torunlar GMYO
|1,82
|-1,09
|20,53
|Trabzon Liman
|8,17
|0,00
|18,77
|Trabzonspor Sportif
|1,42
|1,43
|3,19
|Trakya Cam
|3,01
|-0,99
|4,19
|Trend GMYO
|1,56
|0,65
|22,83
|TSKB GMYO
|0,90
|-1,10
|9,76
|Tuğçelik
|2,84
|0,00
|33,33
|Tukaş
|6,20
|2,14
|273,49
|Turcas Petrol
|2,02
|0,50
|43,26
|Turkcell
|13,32
|1,14
|13,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|1,23
|9,56
|Tüpraş
|128,60
|-0,62
|23,26
|Türk Hava Yolları
|12,81
|1,18
|-20,48
|Türk Prysmian Kablo
|2,14
|-0,47
|24,08
|Türk Telekom
|6,64
|0,91
|70,26
|Türk Traktör
|45,58
|1,47
|30,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,24
|-0,68
|9,65
|Ufuk Yatırım
|1,75
|-1,13
|53,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|0,00
|38,60
|Ulusoy Elektrik
|25,78
|-0,54
|61,53
|Ulusoy Un Sanayi
|3,18
|0,00
|52,88
|Umpaş Holding
|0,41
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,61
|-0,62
|45,05
|Utopya Turizm
|3,74
|2,75
|-8,78
|Uzertaş Boya
|1,22
|7,02
|103,33
|Ülker Bisküvi
|20,18
|0,50
|37,56
|Ünye Çimento
|3,21
|-1,23
|-4,05
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|1,43
|-0,28
|Vakıf GMYO
|1,90
|-1,04
|-2,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,95
|0,00
|28,29
|Vakıflar Bankası
|4,64
|0,00
|18,97
|Vakko Tekstil
|4,10
|-1,44
|57,19
|Vanet Gıda
|1,50
|0,67
|15,38
|Verusa Holding
|15,46
|-13,05
|-6,67
|Verusaturk Girisim
|3,27
|0,00
|6,08
|Vestel
|10,93
|0,92
|96,94
|Vestel Beyaz Eşya
|16,30
|0,62
|66,88
|Viking Kağıt
|1,29
|-3,01
|17,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,00
|2,04
|16,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-0,41
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,20
|3,96
|50,54
|Yataş
|6,43
|0,16
|43,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,10
|-0,90
|17,02
|Yeni Gimat GMYO
|11,18
|-0,36
|55,70
|Yeşil GMYO
|0,49
|0,00
|81,48
|Yeşil Yapı
|0,47
|0,00
|80,77
|Yeşil Yatırım Holding
|14,00
|-6,67
|45,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.471,40
|0,06
|12,39
|Yonga Mobilya
|6,86
|5,69
|Yünsa
|5,20
|0,58
|24,56
|Zorlu Enerji
|1,22
|-1,61
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)