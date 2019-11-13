Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|167.999,90
|0,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|25.648,90
|-0,03
|738,14
|İş Bankası (C)
|6,25
|0,16
|37,97
|İş Bankası (Kur.)
|175.000,00
|0,00
|260,07
|İş Fin.Kir.
|2,68
|1,52
|-42,12
|İş Girişim
|2,78
|2,96
|36,27
|İş GMYO
|0,99
|0,00
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|3,93
|0,77
|112,80
|İş Yat. Ort.
|1,39
|-0,71
|88,32
|İşbir Holding
|375,00
|0,00
|172,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|-52,38
|İttifak Holding
|3,91
|0,26
|89,19
|İz Hayvancılık Tarım
|5,27
|-0,75
|-20,03
|İzmir Demir Çelik
|3,95
|0,25
|137,95
|İzmir Fırça
|1,73
|0,00
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|47,28
|-1,83
|83,17
|Kafein Yazılım
|8,49
|-0,35
|23,26
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|2,80
|-10,45
|Kaplamin
|4,52
|-1,74
|25,56
|Kardemir (A)
|2,32
|2,20
|35,54
|Kardemir (B)
|2,32
|2,20
|34,80
|Kardemir (D)
|2,34
|2,18
|13,82
|Karel Elektronik
|12,62
|1,69
|202,64
|Karsan Otomotiv
|1,28
|0,00
|0,00
|Karsu Tekstil
|1,90
|3,26
|52,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,19
|-0,14
|94,32
|Kartonsan
|320,90
|-0,65
|0,60
|Katmerciler Ekipman
|2,92
|0,34
|-2,95
|Kent Gıda
|117,70
|0,43
|-1,09
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|0,00
|51,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,24
|2,28
|28,00
|Klimasan Klima
|16,28
|0,74
|319,60
|Koç Holding
|20,08
|0,90
|45,00
|Konfrut Gıda
|7,12
|1,57
|49,08
|Konya Çimento
|209,60
|0,14
|17,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,60
|-1,44
|22,61
|Koza Altın
|74,55
|2,47
|45,32
|Koza Madencilik
|9,17
|2,34
|27,01
|Körfez GMYO
|1,52
|-0,65
|24,59
|Kristal Kola
|1,27
|-0,78
|20,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,27
|0,32
|6,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,99
|5,50
|38,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,25
|1,63
|10,62
|Kütahya Porselen
|5,38
|0,56
|18,24
|Lider Faktoring
|2,76
|0,00
|22,67
|Link Bilgisayar
|11,00
|-1,26
|32,21
|Logo Yazılım
|43,86
|0,83
|61,61
|Lokman Hekim Sağlık
|3,89
|-0,77
|-13,56
|Lüks Kadife
|7,26
|-2,16
|49,69
|Makina Takım
|1,50
|2,04
|-2,60
|Mardin Çimento
|5,72
|-1,38
|105,98
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-1,32
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,08
|-0,52
|31,44
|Marshall
|31,42
|-0,32
|24,58
|Martı GMYO
|0,83
|-2,35
|27,69
|Martı Otel
|0,77
|-1,28
|32,76
|Mavi Giyim
|45,28
|0,67
|40,53
|Mazhar Zorlu Holding
|5,55
|0,00
|45,67
|Mega Polietilen
|1,75
|0,57
|-14,22
|Menderes Tekstil
|0,84
|-3,45
|16,67
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|15,99
|1,91
|166,94
|Merko Gıda
|0,85
|0,00
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|9,68
|17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|-0,65
|45,71
|Metro Holding
|2,61
|8,75
|243,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|1,73
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,37
|0,00
|16,10
|Migros Ticaret
|22,46
|3,89
|50,74
|Milpa
|1,91
|1,06
|33,63
|Mistral GMYO
|1,48
|0,00
|-3,27
|MLP Sağlık
|14,89
|2,62
|39,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|1,06
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,85
|2,78
|-0,54
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,30
|1,71
|Net Holding
|1,81
|1,12
|-7,65
|Netaş Telekom.
|9,94
|-0,10
|53,87
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|0,00
|75,00
|Nuh Çimento
|11,57
|-0,60
|66,95
|Nurol GMYO
|2,88
|1,05
|37,14
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,37
|5,11
|Olmuksan-IP
|4,56
|-2,15
|35,31
|Orge Enerji Elektrik
|3,74
|0,54
|19,87
|Orma Orman Mahsulleri
|2,67
|0,00
|122,50
|Osmanlı Menkul
|1,98
|-1,00
|15,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,88
|6,48
|Otokar
|144,40
|-0,35
|68,13
|Oyak Yat. Ort.
|1,99
|0,51
|25,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|2,68
|200,98
|Özak GMYO
|1,98
|2,59
|36,63
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|5,97
|2,90
|Özderici GMYO
|1,34
|-3,60
|-42,98
|Özerden Plastik
|2,10
|0,00
|4,58
|Panora GMYO
|4,90
|-2,78
|33,27
|Park Elek.Madencilik
|2,72
|2,26
|12,86
|Parsan
|13,30
|-0,08
|51,83
|Pegasus
|74,80
|5,20
|226,35
|Peker GMYO
|3,09
|0,32
|-62,43
|Penguen Gıda
|1,63
|-0,61
|50,93
|Pera GMYO
|0,75
|-1,32
|-2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,43
|0,47
|5,28
|Petkim
|3,69
|-0,27
|-6,29
|Petrokent Turizm
|102,00
|-1,07
|48,47
|Pınar Et ve Un
|7,83
|-1,51
|76,48
|Pınar Su
|1,85
|1,65
|48,00
|Pınar Süt
|9,02
|0,11
|45,09
|Plastikkart
|5,39
|-0,19
|99,63
|Polisan Holding
|2,67
|0,00
|-11,44
|Politeknik Metal
|76,00
|0,00
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|-1,98
|156,13
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,50
|0,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,00
|-0,28
|414,71
|QNB Finansbank
|17,20
|-1,15
|90,90
|Ral Yatırım Holding
|7,28
|0,41
|295,65
|Ray Sigorta
|2,48
|0,00
|78,42
|Reysaş GMYO
|2,01
|0,00
|191,30
|Reysaş Lojistik
|1,45
|0,00
|95,95
|Rhea Girişim
|0,80
|0,00
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|2,00
|0,00
|5,26
|Royal Halı
|1,07
|-0,93
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,90
|7,34
|17,04
|Sabancı Holding
|8,87
|-0,11
|22,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,58
|0,00
|1,92
|Salix Yatırım Holding
|5,65
|-0,53
|46,75
|Sanel Mühendislik
|3,71
|0,27
|70,18
|Sanifoam Sünger
|2,13
|-0,47
|70,40
|Sanko Pazarlama
|4,99
|2,67
|151,50
|Saray Matbaacılık
|1,19
|2,59
|19,00
|Sarkuysan
|3,71
|0,27
|18,05
|Sasa Polyester
|6,30
|0,16
|9,64
|Say Reklamcılık
|1,38
|-0,72
|46,81
|Sekuro Plastik
|4,06
|4,37
|37,16
|Selçuk Ecza Deposu
|5,45
|-2,50
|100,48
|Selçuk Gıda
|1,84
|3,37
|38,35
|Senkron Güvenlik
|2,78
|0,36
|178,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-0,57
|-11,28
|Servet GMYO
|6,52
|-0,91
|38,72
|Seyitler Kimya
|5,31
|6,20
|37,92
|Silverline Endüstri
|1,54
|0,65
|14,93
|Sinpaş GMYO
|0,84
|-1,18
|127,03
|Smartiks Yazılım
|3,48
|-3,60
|Soda Sanayii
|5,69
|0,18
|-15,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,20
|0,37
|47,79
|Söktaş
|1,62
|-1,22
|27,56
|Sönmez Filament
|4,04
|1,25
|29,49
|Sönmez Pamuklu
|4,08
|0,49
|30,77
|Sumaş Suni Tahta
|7,94
|0,51
|18,58
|Şeker Fin. Kir.
|4,10
|-0,73
|45,39
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-5,45
|Şişe Cam
|4,47
|0,90
|-18,46
|Şok Marketler
|9,85
|1,76
|-8,37
|T. Halk Bankası
|5,92
|0,34
|-15,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,54
|-14,96
|97,30
|T.S.K.B.
|0,94
|0,00
|16,05
|T.Tuborg
|10,23
|3,44
|28,94
|Taç Tarım Ürünleri
|3,56
|-1,39
|-29,64
|Tat Gıda
|4,72
|-0,21
|23,56
|TAV Havalimanları
|27,60
|0,15
|25,51
|Taze Kuru Gıda
|8,55
|-0,58
|25,74
|Tek-Art Turizm
|0,84
|5,00
|-1,18
|Tekfen Holding
|18,53
|0,87
|-5,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,74
|-1,08
|-7,74
|Temapol Polimer Plastik
|4,18
|0,72
|36,60
|TGS Dış Ticaret
|3,47
|0,00
|52,41
|Tofaş Oto. Fab.
|24,10
|1,43
|55,37
|Torunlar GMYO
|2,12
|6,53
|40,40
|Trabzon Liman
|8,37
|0,60
|21,68
|Trabzonspor Sportif
|1,43
|0,70
|3,92
|Trakya Cam
|3,10
|0,32
|7,31
|Trend GMYO
|1,65
|-1,79
|29,92
|TSKB GMYO
|0,91
|1,11
|10,98
|Tuğçelik
|2,92
|0,34
|37,09
|Tukaş
|6,40
|-1,54
|285,54
|Turcas Petrol
|2,11
|0,00
|49,65
|Turkcell
|13,19
|-1,20
|12,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,11
|1,59
|13,56
|Tüpraş
|126,70
|0,24
|21,43
|Türk Hava Yolları
|13,30
|-0,30
|-17,44
|Türk Prysmian Kablo
|2,20
|1,38
|27,56
|Türk Telekom
|6,94
|-0,72
|77,95
|Türk Traktör
|45,46
|0,22
|30,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,00
|0,71
|15,12
|Ufuk Yatırım
|1,74
|-1,14
|52,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|0,60
|46,49
|Ulusoy Elektrik
|24,90
|-1,50
|56,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,18
|1,60
|52,88
|Umpaş Holding
|0,51
|-1,92
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,66
|1,22
|49,55
|Utopya Turizm
|3,76
|2,45
|-8,29
|Uzertaş Boya
|1,19
|0,85
|98,33
|Ülker Bisküvi
|20,58
|2,18
|40,29
|Ünye Çimento
|3,33
|1,83
|-0,47
|Vakıf Fin. Kir.
|1,44
|0,70
|1,12
|Vakıf GMYO
|1,95
|1,04
|0,17
|Vakıf Yat. Ort.
|1,95
|-0,51
|28,29
|Vakıflar Bankası
|4,81
|0,21
|23,33
|Vakko Tekstil
|4,07
|0,99
|56,04
|Vanet Gıda
|1,47
|-3,29
|13,08
|Verusa Holding
|15,43
|-0,32
|-6,86
|Verusaturk Girisim
|3,60
|3,15
|16,79
|Vestel
|11,11
|0,54
|100,18
|Vestel Beyaz Eşya
|16,55
|1,29
|69,44
|Viking Kağıt
|1,34
|2,29
|21,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,09
|3,47
|21,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,80
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,52
|0,00
|62,01
|Yataş
|5,84
|-1,85
|30,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|-2,73
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,19
|0,00
|55,84
|Yeşil GMYO
|0,47
|-2,08
|74,07
|Yeşil Yapı
|0,45
|0,00
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|12,04
|-1,55
|25,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.415,00
|-2,27
|9,82
|Yonga Mobilya
|6,77
|0,00
|4,30
|Yünsa
|5,79
|3,39
|38,69
|Zorlu Enerji
|1,25
|-0,79
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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