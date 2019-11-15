Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|23.000,00
|651,58
|İş Bankası (C)
|6,25
|1,30
|37,97
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,76
|1,47
|-40,39
|İş Girişim
|2,77
|1,47
|35,78
|İş GMYO
|1,00
|2,04
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|4,15
|2,22
|124,71
|İş Yat. Ort.
|1,41
|0,71
|91,03
|İşbir Holding
|370,00
|0,54
|169,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-2,44
|-52,38
|İttifak Holding
|3,88
|0,26
|87,74
|İz Hayvancılık Tarım
|5,15
|-0,39
|-21,85
|İzmir Demir Çelik
|3,90
|2,36
|134,94
|İzmir Fırça
|1,74
|0,00
|-15,94
|Jantsa Jant Sanayi
|47,34
|0,94
|83,41
|Kafein Yazılım
|8,46
|3,80
|22,82
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-1,96
|-12,89
|Kaplamin
|4,56
|-0,44
|26,67
|Kardemir (A)
|2,29
|0,88
|33,79
|Kardemir (B)
|2,29
|0,44
|33,06
|Kardemir (D)
|2,32
|0,87
|12,85
|Karel Elektronik
|13,02
|2,68
|212,23
|Karsan Otomotiv
|1,32
|3,94
|10,99
|Karsu Tekstil
|1,89
|1,07
|51,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,99
|-0,14
|88,92
|Kartonsan
|319,50
|0,31
|0,16
|Katmerciler Ekipman
|2,97
|1,71
|-1,28
|Kent Gıda
|119,00
|1,54
|0,00
|Kerevitaş Gıda
|2,72
|0,00
|51,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-2,63
|5,71
|Kiler GMYO
|2,63
|-1,87
|50,29
|Klimasan Klima
|16,14
|0,69
|315,99
|Koç Holding
|20,38
|1,09
|47,16
|Konfrut Gıda
|7,22
|0,56
|51,17
|Konya Çimento
|211,40
|1,73
|18,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,47
|0,79
|21,23
|Koza Altın
|77,35
|4,25
|50,78
|Koza Madencilik
|9,63
|2,34
|33,38
|Körfez GMYO
|1,56
|2,63
|27,87
|Kristal Kola
|1,28
|1,59
|21,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,48
|1,94
|8,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,30
|3,17
|15,04
|Kütahya Porselen
|5,40
|0,93
|18,68
|Lider Faktoring
|2,88
|1,77
|28,00
|Link Bilgisayar
|11,16
|0,27
|34,13
|Logo Yazılım
|45,50
|2,71
|67,65
|Lokman Hekim Sağlık
|4,14
|0,49
|-8,00
|Lüks Kadife
|7,20
|-0,69
|48,45
|Makina Takım
|1,56
|3,31
|1,30
|Mardin Çimento
|5,68
|1,25
|104,54
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|23,34
|-0,34
|32,92
|Marshall
|32,22
|-0,92
|27,76
|Martı GMYO
|0,86
|3,61
|32,31
|Martı Otel
|0,79
|2,60
|36,21
|Mavi Giyim
|43,88
|0,05
|36,19
|Mazhar Zorlu Holding
|5,42
|-3,90
|42,26
|Mega Polietilen
|1,78
|-0,56
|-12,75
|Menderes Tekstil
|0,87
|3,57
|20,83
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|14,97
|-0,33
|149,92
|Merko Gıda
|0,85
|1,19
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|-4,44
|-1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|1,32
|45,71
|Metro Holding
|2,19
|-5,19
|188,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|0,00
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|0,72
|18,64
|Migros Ticaret
|23,14
|3,86
|55,30
|Milpa
|1,90
|0,53
|32,93
|Mistral GMYO
|1,55
|0,00
|1,31
|MLP Sağlık
|14,84
|0,20
|38,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|0,00
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,10
|14,75
|12,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,35
|3,18
|Net Holding
|1,92
|3,78
|-2,04
|Netaş Telekom.
|9,91
|1,02
|53,41
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|-1,27
|75,00
|Nuh Çimento
|11,40
|1,97
|64,50
|Nurol GMYO
|3,02
|1,00
|43,81
|Odaş Elektrik
|1,52
|2,01
|7,95
|Olmuksan-IP
|4,56
|0,44
|35,31
|Orge Enerji Elektrik
|3,75
|1,08
|20,19
|Orma Orman Mahsulleri
|2,75
|0,73
|129,17
|Osmanlı Menkul
|2,10
|2,44
|22,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,00
|6,48
|Otokar
|149,00
|2,55
|73,48
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|1,29
|208,82
|Özak GMYO
|2,05
|0,99
|41,46
|Özbal Çelik Boru
|1,38
|2,22
|0,00
|Özderici GMYO
|1,28
|-3,03
|-45,53
|Özerden Plastik
|2,12
|-0,47
|5,57
|Panora GMYO
|4,91
|0,61
|33,54
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|-2,68
|20,75
|Parsan
|13,50
|0,60
|54,11
|Pegasus
|75,10
|0,54
|227,66
|Peker GMYO
|3,16
|0,96
|-61,58
|Penguen Gıda
|1,63
|1,24
|50,93
|Pera GMYO
|0,79
|5,33
|2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,52
|-0,15
|6,75
|Petkim
|3,66
|0,55
|-7,05
|Petrokent Turizm
|113,00
|1,07
|64,48
|Pınar Et ve Un
|7,89
|-0,75
|77,83
|Pınar Su
|2,41
|6,17
|92,80
|Pınar Süt
|9,20
|1,88
|47,98
|Plastikkart
|5,48
|3,20
|102,96
|Polisan Holding
|2,73
|0,00
|-9,45
|Politeknik Metal
|76,00
|0,00
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|0,25
|154,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,50
|0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,00
|-0,06
|414,71
|QNB Finansbank
|17,29
|0,82
|91,90
|Ral Yatırım Holding
|7,58
|0,93
|311,96
|Ray Sigorta
|2,57
|2,80
|84,89
|Reysaş GMYO
|2,32
|0,43
|236,23
|Reysaş Lojistik
|1,50
|0,67
|102,70
|Rhea Girişim
|0,80
|0,00
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-1,02
|2,63
|Royal Halı
|1,07
|0,00
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,93
|2,12
|18,89
|Sabancı Holding
|8,82
|0,92
|21,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|0,63
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|-0,86
|49,35
|Sanel Mühendislik
|3,78
|0,27
|73,39
|Sanifoam Sünger
|2,14
|0,47
|71,20
|Sanko Pazarlama
|5,05
|0,60
|154,53
|Saray Matbaacılık
|1,19
|2,59
|19,00
|Sarkuysan
|3,73
|-0,53
|18,69
|Sasa Polyester
|6,38
|0,95
|11,03
|Say Reklamcılık
|1,56
|1,96
|65,96
|Sekuro Plastik
|3,89
|-2,02
|31,42
|Selçuk Ecza Deposu
|5,35
|2,10
|96,80
|Selçuk Gıda
|1,80
|0,00
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,75
|0,00
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|6,84
|3,95
|45,53
|Seyitler Kimya
|5,30
|0,00
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,57
|0,64
|17,16
|Sinpaş GMYO
|0,83
|2,47
|124,32
|Smartiks Yazılım
|3,39
|3,04
|Soda Sanayii
|5,73
|0,70
|-15,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,80
|3,65
|58,60
|Söktaş
|1,63
|0,62
|28,35
|Sönmez Filament
|4,10
|2,24
|31,41
|Sönmez Pamuklu
|4,20
|-0,47
|34,62
|Sumaş Suni Tahta
|8,19
|1,11
|22,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,15
|0,48
|47,16
|Şekerbank
|1,03
|1,98
|-6,36
|Şişe Cam
|4,44
|-0,89
|-19,01
|Şok Marketler
|9,79
|1,77
|-8,93
|T. Halk Bankası
|5,76
|1,23
|-17,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,74
|13,43
|157,30
|T.S.K.B.
|0,94
|2,17
|16,05
|T.Tuborg
|10,47
|0,48
|31,96
|Taç Tarım Ürünleri
|3,60
|0,28
|-28,85
|Tat Gıda
|4,70
|1,51
|23,04
|TAV Havalimanları
|27,46
|0,88
|24,87
|Taze Kuru Gıda
|8,22
|-2,14
|20,88
|Tek-Art Turizm
|0,83
|1,22
|-2,35
|Tekfen Holding
|18,29
|1,78
|-6,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,71
|0,74
|-8,75
|Temapol Polimer Plastik
|4,50
|6,89
|47,06
|TGS Dış Ticaret
|3,72
|2,20
|63,39
|Tofaş Oto. Fab.
|24,16
|1,26
|55,76
|Torunlar GMYO
|2,14
|0,94
|41,72
|Trabzon Liman
|8,52
|0,95
|23,86
|Trabzonspor Sportif
|1,46
|1,39
|6,10
|Trakya Cam
|3,05
|-0,65
|5,58
|Trend GMYO
|1,73
|3,59
|36,22
|TSKB GMYO
|0,94
|-1,05
|14,63
|Tuğçelik
|3,06
|2,68
|43,66
|Tukaş
|6,28
|0,48
|278,31
|Turcas Petrol
|2,15
|1,42
|52,48
|Turkcell
|13,16
|0,53
|12,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,39
|3,26
|19,78
|Tüpraş
|124,00
|0,49
|18,85
|Türk Hava Yolları
|13,69
|0,59
|-15,02
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|-1,31
|31,04
|Türk Telekom
|6,94
|-0,14
|77,95
|Türk Traktör
|46,72
|1,13
|33,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,76
|-0,27
|14,37
|Ufuk Yatırım
|1,71
|0,00
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,78
|1,14
|56,14
|Ulusoy Elektrik
|24,70
|-1,12
|54,76
|Ulusoy Un Sanayi
|3,17
|1,60
|52,40
|Umpaş Holding
|0,56
|3,70
|1,82
|Uşak Seramik
|1,69
|1,81
|52,25
|Utopya Turizm
|3,88
|4,02
|-5,37
|Uzertaş Boya
|1,18
|1,72
|96,67
|Ülker Bisküvi
|20,94
|0,48
|42,74
|Ünye Çimento
|3,26
|0,00
|-2,56
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|0,68
|4,63
|Vakıf GMYO
|2,02
|2,54
|3,76
|Vakıf Yat. Ort.
|1,98
|1,02
|30,26
|Vakıflar Bankası
|4,73
|0,85
|21,28
|Vakko Tekstil
|4,06
|2,01
|55,65
|Vanet Gıda
|1,47
|-0,68
|13,08
|Verusa Holding
|15,33
|0,26
|-7,46
|Verusaturk Girisim
|3,74
|1,91
|21,33
|Vestel
|10,99
|1,38
|98,02
|Vestel Beyaz Eşya
|16,38
|1,11
|67,70
|Viking Kağıt
|1,34
|1,52
|21,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,14
|2,39
|24,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|0,00
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,61
|12,42
|101,08
|Yataş
|5,96
|2,58
|33,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|0,00
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,27
|0,63
|56,95
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,46
|2,22
|76,92
|Yeşil Yatırım Holding
|11,58
|-0,17
|20,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.401,00
|9,19
|Yonga Mobilya
|6,85
|1,78
|5,54
|Yükselen Çelik
|5,51
|-1,08
|Yünsa
|5,90
|0,00
|41,32
|Zorlu Enerji
|1,27
|2,42
|3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)