Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|25.000,00
|4,17
|716,94
|İş Bankası (C)
|6,33
|0,96
|39,74
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,77
|0,73
|-40,17
|İş Girişim
|2,81
|1,44
|37,75
|İş GMYO
|1,04
|2,97
|-3,70
|İş Y. Men. Değ.
|4,18
|0,00
|126,33
|İş Yat. Ort.
|1,42
|0,71
|92,38
|İşbir Holding
|375,00
|-2,19
|172,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|2,44
|-50,00
|İttifak Holding
|3,87
|0,26
|87,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,48
|5,38
|-16,84
|İzmir Demir Çelik
|3,92
|3,16
|136,14
|İzmir Fırça
|1,74
|-0,57
|-15,94
|Jantsa Jant Sanayi
|48,04
|0,71
|86,12
|Kafein Yazılım
|8,76
|3,06
|27,18
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|0,00
|-11,15
|Kaplamin
|4,56
|0,44
|26,67
|Kardemir (A)
|2,35
|1,73
|37,30
|Kardemir (B)
|2,35
|1,73
|36,54
|Kardemir (D)
|2,37
|1,28
|15,28
|Karel Elektronik
|13,90
|4,20
|233,33
|Karsan Otomotiv
|1,32
|0,00
|10,99
|Karsu Tekstil
|1,89
|0,53
|51,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,80
|-2,72
|83,78
|Kartonsan
|325,80
|1,69
|2,14
|Katmerciler Ekipman
|3,02
|1,68
|0,38
|Kent Gıda
|119,70
|0,84
|0,59
|Kerevitaş Gıda
|2,74
|1,86
|52,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|5,71
|Kiler GMYO
|2,93
|-8,72
|67,43
|Klimasan Klima
|16,17
|0,12
|316,76
|Koç Holding
|20,86
|1,56
|50,63
|Konfrut Gıda
|7,28
|0,55
|52,43
|Konya Çimento
|228,00
|8,42
|28,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,57
|0,87
|22,29
|Koza Altın
|77,70
|0,32
|51,46
|Koza Madencilik
|9,77
|1,77
|35,32
|Körfez GMYO
|1,60
|1,91
|31,15
|Kristal Kola
|1,31
|2,34
|24,76
|Kron Telekomünikasyon
|9,55
|0,32
|9,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,37
|4,58
|21,24
|Kütahya Porselen
|5,46
|1,11
|20,00
|Lider Faktoring
|2,92
|1,04
|29,78
|Link Bilgisayar
|11,32
|1,62
|36,06
|Logo Yazılım
|46,26
|3,12
|70,45
|Lokman Hekim Sağlık
|4,15
|1,97
|-7,78
|Lüks Kadife
|7,19
|0,56
|48,25
|Makina Takım
|1,57
|1,29
|1,95
|Mardin Çimento
|5,67
|0,71
|104,18
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-1,23
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|24,52
|5,33
|39,64
|Marshall
|32,52
|1,12
|28,95
|Martı GMYO
|0,88
|3,53
|35,38
|Martı Otel
|0,81
|3,85
|39,66
|Mavi Giyim
|44,66
|1,50
|38,61
|Mazhar Zorlu Holding
|5,66
|-2,41
|48,56
|Mega Polietilen
|1,77
|-0,56
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,90
|2,27
|25,00
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|14,96
|0,00
|149,75
|Merko Gıda
|0,87
|1,16
|-13,86
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|0,65
|46,67
|Metro Holding
|1,79
|-3,24
|135,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|1,14
|61,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|2,17
|19,49
|Migros Ticaret
|24,32
|3,84
|63,22
|Milpa
|2,20
|12,24
|53,92
|Mistral GMYO
|1,54
|0,65
|0,65
|MLP Sağlık
|14,77
|0,00
|38,04
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|2,17
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,30
|10,05
|23,66
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,13
|7,06
|Net Holding
|1,98
|2,06
|1,02
|Netaş Telekom.
|10,15
|2,63
|57,12
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|0,00
|75,00
|Nuh Çimento
|11,48
|2,04
|65,65
|Nurol GMYO
|3,12
|0,00
|48,57
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,32
|9,37
|Olmuksan-IP
|5,03
|5,45
|49,26
|Orge Enerji Elektrik
|3,79
|1,34
|21,47
|Orma Orman Mahsulleri
|2,95
|6,88
|145,83
|Osmanlı Menkul
|2,21
|4,25
|28,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,22
|4,27
|12,96
|Otokar
|154,10
|2,46
|79,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|1,02
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,52
|10,00
|245,10
|Özak GMYO
|2,12
|2,42
|46,29
|Özbal Çelik Boru
|1,43
|2,14
|3,62
|Özderici GMYO
|1,28
|0,79
|-45,53
|Özerden Plastik
|2,13
|0,47
|6,07
|Panora GMYO
|4,95
|0,20
|34,63
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|1,02
|23,24
|Parsan
|13,67
|1,48
|56,05
|Pegasus
|75,80
|1,13
|230,72
|Peker GMYO
|3,19
|1,59
|-61,21
|Penguen Gıda
|1,67
|2,45
|54,63
|Pera GMYO
|0,84
|7,69
|9,09
|Pergamon Dış Ticaret
|6,61
|1,07
|8,23
|Petkim
|3,71
|1,64
|-5,78
|Petrokent Turizm
|141,00
|9,73
|105,24
|Pınar Et ve Un
|7,95
|0,51
|79,18
|Pınar Su
|2,60
|5,26
|108,00
|Pınar Süt
|9,18
|1,10
|47,66
|Plastikkart
|5,47
|0,18
|102,59
|Polisan Holding
|2,72
|0,00
|-9,78
|Politeknik Metal
|75,00
|-2,60
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|8,31
|143,87
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,30
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|34,60
|-1,14
|408,82
|QNB Finansbank
|17,16
|-0,46
|90,46
|Ral Yatırım Holding
|7,50
|-0,92
|307,61
|Ray Sigorta
|2,64
|3,94
|89,93
|Reysaş GMYO
|2,46
|4,68
|256,52
|Reysaş Lojistik
|1,54
|2,67
|108,11
|Rhea Girişim
|0,82
|1,23
|24,24
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|2,05
|4,74
|Royal Halı
|1,06
|0,00
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,93
|0,52
|18,89
|Sabancı Holding
|9,15
|0,88
|26,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,60
|0,63
|3,21
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|0,87
|50,65
|Sanel Mühendislik
|3,73
|-1,32
|71,10
|Sanifoam Sünger
|2,21
|3,76
|76,80
|Sanko Pazarlama
|5,07
|0,40
|155,54
|Saray Matbaacılık
|1,22
|1,67
|22,00
|Sarkuysan
|3,75
|0,27
|19,32
|Sasa Polyester
|6,49
|0,78
|12,95
|Say Reklamcılık
|1,56
|0,00
|65,96
|Sekuro Plastik
|3,89
|1,04
|31,42
|Selçuk Ecza Deposu
|5,45
|3,02
|100,48
|Selçuk Gıda
|1,85
|1,09
|39,10
|Senkron Güvenlik
|2,79
|1,45
|179,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|7,07
|2,76
|50,43
|Seyitler Kimya
|5,30
|0,00
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,64
|2,50
|22,39
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-1,22
|118,92
|Smartiks Yazılım
|3,39
|1,50
|Soda Sanayii
|5,84
|1,92
|-13,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,80
|0,00
|58,60
|Söktaş
|1,75
|1,74
|37,80
|Sönmez Filament
|4,32
|3,60
|38,46
|Sönmez Pamuklu
|4,23
|0,24
|35,58
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|-0,37
|21,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|0,48
|49,29
|Şekerbank
|1,05
|1,94
|-4,55
|Şişe Cam
|4,57
|2,47
|-16,64
|Şok Marketler
|9,82
|0,51
|-8,65
|T. Halk Bankası
|5,80
|1,22
|-17,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,10
|10,74
|188,83
|T.S.K.B.
|0,97
|4,30
|19,75
|T.Tuborg
|10,77
|2,18
|35,74
|Taç Tarım Ürünleri
|3,79
|5,57
|-25,10
|Tat Gıda
|4,82
|2,34
|26,18
|TAV Havalimanları
|27,64
|0,51
|25,69
|Taze Kuru Gıda
|8,10
|-0,12
|19,12
|Tek-Art Turizm
|0,89
|5,95
|4,71
|Tekfen Holding
|18,53
|1,42
|-5,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,75
|2,23
|-7,41
|Temapol Polimer Plastik
|4,65
|4,49
|51,96
|TGS Dış Ticaret
|3,83
|2,13
|68,22
|Tofaş Oto. Fab.
|24,62
|0,98
|58,72
|Torunlar GMYO
|2,26
|3,20
|49,67
|Trabzon Liman
|8,68
|1,76
|26,19
|Trabzonspor Sportif
|1,51
|3,42
|9,73
|Trakya Cam
|3,13
|1,95
|8,35
|Trend GMYO
|1,87
|7,47
|47,24
|TSKB GMYO
|1,02
|3,03
|24,39
|Tuğçelik
|3,12
|2,30
|46,48
|Tukaş
|6,73
|6,32
|305,42
|Turcas Petrol
|2,16
|-0,46
|53,19
|Turkcell
|13,33
|1,29
|13,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|-0,37
|21,11
|Tüpraş
|122,20
|-0,89
|17,12
|Türk Hava Yolları
|14,05
|2,63
|-12,79
|Türk Prysmian Kablo
|2,28
|2,24
|32,20
|Türk Telekom
|7,06
|1,73
|81,03
|Türk Traktör
|47,20
|0,90
|35,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,18
|0,70
|15,68
|Ufuk Yatırım
|1,71
|0,00
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,78
|0,00
|56,14
|Ulusoy Elektrik
|24,50
|-1,21
|53,51
|Ulusoy Un Sanayi
|3,14
|0,00
|50,96
|Umpaş Holding
|0,52
|-5,45
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,77
|0,00
|59,46
|Utopya Turizm
|3,99
|1,53
|-2,68
|Uzertaş Boya
|1,20
|0,84
|100,00
|Ülker Bisküvi
|21,14
|0,76
|44,10
|Ünye Çimento
|3,33
|1,52
|-0,47
|Vakıf Fin. Kir.
|1,55
|5,44
|8,85
|Vakıf GMYO
|2,11
|3,43
|8,39
|Vakıf Yat. Ort.
|2,05
|4,06
|34,87
|Vakıflar Bankası
|4,81
|1,69
|23,33
|Vakko Tekstil
|4,10
|0,74
|57,19
|Vanet Gıda
|1,47
|-0,68
|13,08
|Verusa Holding
|16,06
|2,03
|-3,05
|Verusaturk Girisim
|3,89
|2,91
|26,19
|Vestel
|11,04
|1,38
|98,92
|Vestel Beyaz Eşya
|16,75
|2,01
|71,49
|Viking Kağıt
|1,35
|1,50
|22,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,16
|0,00
|25,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,52
|0,80
|57,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,43
|-3,38
|94,62
|Yataş
|6,01
|1,86
|34,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,14
|1,79
|21,28
|Yeni Gimat GMYO
|11,35
|0,89
|58,07
|Yeşil GMYO
|0,49
|2,08
|81,48
|Yeşil Yapı
|0,45
|0,00
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,65
|0,26
|20,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.468,00
|0,53
|12,23
|Yonga Mobilya
|6,75
|-1,46
|4,00
|Yükselen Çelik
|5,46
|-0,36
|Yünsa
|6,92
|17,69
|65,75
|Zorlu Enerji
|1,31
|1,55
|6,50
(Son)