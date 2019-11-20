Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|23.397,90
|-4,84
|664,59
|İş Bankası (C)
|6,40
|-0,16
|41,28
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,72
|0,74
|-41,25
|İş Girişim
|2,84
|1,07
|39,22
|İş GMYO
|1,07
|-0,93
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|4,29
|1,18
|132,29
|İş Yat. Ort.
|1,42
|-0,70
|92,38
|İşbir Holding
|385,00
|4,05
|180,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,82
|0,53
|84,84
|İz Hayvancılık Tarım
|5,25
|-0,76
|-20,33
|İzmir Demir Çelik
|3,89
|-0,26
|134,34
|İzmir Fırça
|1,71
|0,00
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|49,90
|0,00
|93,32
|Kafein Yazılım
|9,27
|1,31
|34,58
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|0,81
|-12,89
|Kaplamin
|4,61
|-0,86
|28,06
|Kardemir (A)
|2,34
|0,00
|36,71
|Kardemir (B)
|2,35
|0,43
|36,54
|Kardemir (D)
|2,36
|-0,84
|14,80
|Karel Elektronik
|14,34
|-1,51
|243,88
|Karsan Otomotiv
|1,43
|3,62
|20,24
|Karsu Tekstil
|1,98
|0,51
|58,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,65
|-2,21
|79,73
|Kartonsan
|327,30
|0,34
|2,61
|Katmerciler Ekipman
|3,13
|0,64
|4,03
|Kent Gıda
|123,10
|-0,32
|3,45
|Kerevitaş Gıda
|2,86
|1,06
|58,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|2,78
|5,71
|Kiler GMYO
|2,92
|1,04
|66,86
|Klimasan Klima
|17,76
|-3,22
|357,74
|Koç Holding
|20,60
|-1,15
|48,75
|Konfrut Gıda
|7,22
|-0,14
|51,17
|Konya Çimento
|236,50
|2,20
|32,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,76
|0,51
|24,30
|Koza Altın
|77,00
|1,25
|50,10
|Koza Madencilik
|9,83
|2,82
|36,15
|Körfez GMYO
|1,63
|1,87
|33,61
|Kristal Kola
|1,37
|1,48
|30,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,96
|5,17
|14,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,98
|0,00
|45,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,43
|2,88
|26,55
|Kütahya Porselen
|5,61
|1,45
|23,30
|Lider Faktoring
|2,98
|2,05
|32,44
|Link Bilgisayar
|11,45
|0,79
|37,62
|Logo Yazılım
|47,36
|1,41
|74,50
|Lokman Hekim Sağlık
|4,34
|0,93
|-3,56
|Lüks Kadife
|7,35
|0,55
|51,55
|Makina Takım
|1,64
|4,46
|6,49
|Mardin Çimento
|5,49
|0,37
|97,69
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|14,13
|69,35
|Marmaris Altınyunus
|24,30
|-1,06
|38,38
|Marshall
|32,94
|1,04
|30,61
|Martı GMYO
|0,90
|-1,10
|38,46
|Martı Otel
|0,84
|1,20
|44,83
|Mavi Giyim
|44,18
|-0,27
|37,12
|Mazhar Zorlu Holding
|5,71
|0,18
|49,87
|Mega Polietilen
|1,76
|-0,56
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,95
|4,40
|31,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|15,15
|-0,26
|152,92
|Merko Gıda
|0,93
|-2,11
|-7,92
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-2,30
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|1,32
|46,67
|Metro Holding
|1,40
|-4,11
|84,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,82
|2,25
|65,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|14,36
|75,42
|Migros Ticaret
|24,76
|0,24
|66,17
|Milpa
|2,14
|0,94
|49,72
|Mistral GMYO
|1,59
|0,63
|3,92
|MLP Sağlık
|14,95
|1,01
|39,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|2,25
|4,17
|20,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,29
|2,23
|Net Holding
|2,02
|1,00
|3,06
|Netaş Telekom.
|10,52
|0,19
|62,85
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|-0,87
|70,00
|Nuh Çimento
|11,38
|0,80
|64,21
|Nurol GMYO
|3,21
|1,58
|52,86
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,31
|10,08
|Olmuksan-IP
|5,75
|13,86
|70,62
|Orge Enerji Elektrik
|3,96
|0,51
|26,92
|Orma Orman Mahsulleri
|2,92
|-0,68
|143,33
|Osmanlı Menkul
|2,27
|0,00
|31,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,26
|4,13
|16,67
|Otokar
|150,50
|-2,34
|75,23
|Oyak Yat. Ort.
|2,27
|14,65
|43,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,55
|9,64
|346,08
|Özak GMYO
|2,12
|0,47
|46,29
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|2,11
|5,07
|Özderici GMYO
|1,36
|4,62
|-42,13
|Özerden Plastik
|2,10
|0,48
|4,58
|Panora GMYO
|5,21
|1,17
|41,70
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|-0,67
|22,41
|Parsan
|14,25
|2,30
|62,67
|Pegasus
|77,80
|2,44
|239,44
|Peker GMYO
|3,39
|3,35
|-58,78
|Penguen Gıda
|1,73
|1,17
|60,19
|Pera GMYO
|0,91
|8,33
|18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|6,61
|0,15
|8,23
|Petkim
|3,78
|1,07
|-4,00
|Petrokent Turizm
|121,00
|-5,32
|76,13
|Pınar Et ve Un
|8,03
|0,75
|80,98
|Pınar Su
|2,39
|-12,77
|91,20
|Pınar Süt
|9,49
|1,93
|52,65
|Plastikkart
|5,61
|0,36
|107,78
|Polisan Holding
|2,82
|1,44
|-6,46
|Politeknik Metal
|77,00
|0,06
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-2,26
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,70
|-0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|39,60
|13,14
|482,35
|QNB Finansbank
|18,39
|7,48
|104,11
|Ral Yatırım Holding
|7,30
|-2,01
|296,74
|Ray Sigorta
|2,72
|-0,73
|95,68
|Reysaş GMYO
|2,69
|4,67
|289,86
|Reysaş Lojistik
|1,64
|4,46
|121,62
|Rhea Girişim
|0,90
|-2,17
|36,36
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|0,00
|2,63
|Royal Halı
|1,06
|0,00
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|2,16
|1,41
|33,06
|Sabancı Holding
|9,29
|0,98
|28,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|1,82
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|3,05
|49,35
|Sanel Mühendislik
|3,69
|-0,27
|69,27
|Sanifoam Sünger
|2,21
|0,45
|76,80
|Sanko Pazarlama
|5,04
|-0,40
|154,02
|Saray Matbaacılık
|1,23
|1,65
|23,00
|Sarkuysan
|3,90
|3,45
|24,09
|Sasa Polyester
|6,46
|-0,15
|12,43
|Say Reklamcılık
|1,64
|-2,96
|74,47
|Sekuro Plastik
|4,10
|0,74
|38,51
|Selçuk Ecza Deposu
|5,44
|0,74
|100,11
|Selçuk Gıda
|1,84
|-0,54
|38,35
|Senkron Güvenlik
|2,76
|0,00
|176,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|6,91
|-1,00
|47,02
|Seyitler Kimya
|5,41
|0,19
|40,52
|Silverline Endüstri
|1,72
|0,00
|28,36
|Sinpaş GMYO
|0,85
|2,41
|129,73
|Smartiks Yazılım
|3,78
|5,00
|Soda Sanayii
|5,82
|0,17
|-13,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,50
|-0,12
|53,19
|Söktaş
|1,83
|5,17
|44,09
|Sönmez Filament
|4,37
|0,00
|40,06
|Sönmez Pamuklu
|4,25
|0,24
|36,22
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|1,12
|21,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,23
|-0,24
|50,00
|Şekerbank
|1,09
|1,87
|-0,91
|Şişe Cam
|4,76
|0,42
|-13,17
|Şok Marketler
|9,88
|0,71
|-8,09
|T. Halk Bankası
|5,89
|0,51
|-16,10
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,96
|-2,74
|158,60
|T.S.K.B.
|1,03
|1,98
|27,16
|T.Tuborg
|10,65
|-0,37
|34,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,59
|-1,37
|-29,05
|Tat Gıda
|5,07
|1,40
|32,72
|TAV Havalimanları
|28,22
|-0,91
|28,32
|Taze Kuru Gıda
|7,66
|-1,92
|12,65
|Tek-Art Turizm
|0,94
|2,17
|10,59
|Tekfen Holding
|19,12
|0,31
|-2,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,86
|1,78
|-3,70
|Temapol Polimer Plastik
|4,62
|0,65
|50,98
|TGS Dış Ticaret
|3,93
|2,34
|72,61
|Tofaş Oto. Fab.
|24,38
|-1,06
|57,17
|Torunlar GMYO
|2,38
|0,85
|57,62
|Trabzon Liman
|9,18
|3,73
|33,46
|Trabzonspor Sportif
|1,56
|0,65
|13,37
|Trakya Cam
|3,15
|-0,63
|9,04
|Trend GMYO
|1,92
|3,78
|51,18
|TSKB GMYO
|1,04
|2,97
|26,83
|Tuğçelik
|3,17
|-0,94
|48,83
|Tukaş
|7,40
|1,51
|345,78
|Turcas Petrol
|2,30
|0,88
|63,12
|Turkcell
|13,48
|0,15
|14,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|1,11
|21,11
|Tüpraş
|127,60
|0,08
|22,30
|Türk Hava Yolları
|14,25
|0,92
|-11,55
|Türk Prysmian Kablo
|2,33
|-0,85
|35,10
|Türk Telekom
|7,12
|0,00
|82,56
|Türk Traktör
|47,72
|1,19
|36,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,00
|0,43
|15,12
|Ufuk Yatırım
|1,77
|1,72
|55,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,84
|-1,60
|61,40
|Ulusoy Elektrik
|25,28
|1,53
|58,40
|Ulusoy Un Sanayi
|3,16
|1,61
|51,92
|Umpaş Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,72
|-1,15
|54,95
|Utopya Turizm
|4,08
|2,77
|-0,49
|Uzertaş Boya
|1,57
|9,79
|161,67
|Ülker Bisküvi
|22,10
|5,04
|50,65
|Ünye Çimento
|3,40
|0,00
|1,63
|Vakıf Fin. Kir.
|1,79
|4,07
|25,70
|Vakıf GMYO
|2,16
|1,89
|10,95
|Vakıf Yat. Ort.
|2,19
|4,78
|44,08
|Vakıflar Bankası
|5,08
|2,21
|30,26
|Vakko Tekstil
|4,18
|-0,24
|60,25
|Vanet Gıda
|1,44
|-1,37
|10,77
|Verusa Holding
|16,30
|0,49
|-1,60
|Verusaturk Girisim
|3,87
|1,57
|25,55
|Vestel
|11,12
|1,09
|100,36
|Vestel Beyaz Eşya
|17,08
|-0,35
|74,87
|Viking Kağıt
|1,35
|-0,74
|22,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,21
|0,91
|28,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,52
|0,40
|57,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,40
|-3,74
|93,55
|Yataş
|6,01
|0,84
|34,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,23
|5,13
|30,85
|Yeni Gimat GMYO
|11,54
|-0,69
|60,71
|Yeşil GMYO
|0,53
|10,42
|96,30
|Yeşil Yapı
|0,49
|8,89
|88,46
|Yeşil Yatırım Holding
|12,85
|10,30
|33,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.577,90
|1,09
|17,23
|Yonga Mobilya
|6,82
|0,00
|5,07
|Yükselen Çelik
|5,46
|0,18
|Yünsa
|7,29
|-0,27
|74,62
|Zorlu Enerji
|1,36
|2,26
|10,57
(Son)