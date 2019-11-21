Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|23.200,00
|5,45
|658,12
|İş Bankası (C)
|6,28
|0,00
|38,63
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,69
|-0,37
|-41,90
|İş Girişim
|2,86
|1,78
|40,20
|İş GMYO
|1,06
|0,00
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|4,24
|0,00
|129,58
|İş Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|93,74
|İşbir Holding
|385,50
|-0,13
|180,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,73
|-1,84
|80,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,38
|2,28
|-18,36
|İzmir Demir Çelik
|3,88
|0,78
|133,73
|İzmir Fırça
|1,71
|0,59
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|48,76
|-0,89
|88,91
|Kafein Yazılım
|9,22
|0,66
|33,86
|Kapital Yat. Holding
|2,54
|-0,39
|-11,50
|Kaplamin
|4,50
|6,64
|25,00
|Kardemir (A)
|2,33
|-0,43
|36,13
|Kardemir (B)
|2,33
|0,43
|35,38
|Kardemir (D)
|2,34
|-0,85
|13,82
|Karel Elektronik
|14,46
|1,12
|246,76
|Karsan Otomotiv
|1,41
|-1,40
|18,56
|Karsu Tekstil
|1,94
|-1,02
|55,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,55
|-0,76
|77,03
|Kartonsan
|324,80
|0,25
|1,82
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|1,31
|3,04
|Kent Gıda
|122,00
|-0,16
|2,52
|Kerevitaş Gıda
|2,77
|-0,36
|53,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,88
|1,77
|64,57
|Klimasan Klima
|17,51
|0,23
|351,30
|Koç Holding
|20,64
|0,19
|49,04
|Konfrut Gıda
|7,10
|-0,70
|48,66
|Konya Çimento
|231,30
|0,09
|29,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,49
|-0,17
|21,45
|Koza Altın
|75,70
|-1,11
|47,56
|Koza Madencilik
|9,79
|-0,41
|35,60
|Körfez GMYO
|1,59
|-0,63
|30,33
|Kristal Kola
|1,37
|1,48
|30,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,95
|2,05
|14,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,15
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,41
|-0,70
|24,78
|Kütahya Porselen
|5,53
|0,55
|21,54
|Lider Faktoring
|2,98
|1,36
|32,44
|Link Bilgisayar
|11,22
|-0,27
|34,86
|Logo Yazılım
|49,06
|3,68
|80,77
|Lokman Hekim Sağlık
|4,23
|-0,47
|-6,00
|Lüks Kadife
|7,23
|-0,14
|49,07
|Makina Takım
|1,70
|4,94
|10,39
|Mardin Çimento
|5,40
|-0,18
|94,45
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|7,62
|82,26
|Marmaris Altınyunus
|26,20
|9,26
|49,20
|Marshall
|32,42
|-0,25
|28,55
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|41,54
|Martı Otel
|0,84
|0,00
|44,83
|Mavi Giyim
|43,90
|0,18
|36,25
|Mazhar Zorlu Holding
|5,65
|-0,53
|48,29
|Mega Polietilen
|1,80
|1,12
|-11,76
|Menderes Tekstil
|0,94
|1,08
|30,56
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|14,00
|-6,04
|133,72
|Merko Gıda
|0,94
|2,17
|-6,93
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|0,65
|46,67
|Metro Holding
|1,42
|9,23
|86,84
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,82
|2,25
|65,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,24
|7,69
|89,83
|Migros Ticaret
|24,58
|1,40
|64,97
|Milpa
|2,07
|0,98
|44,82
|Mistral GMYO
|1,64
|2,50
|7,19
|MLP Sağlık
|15,02
|1,21
|40,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-1,08
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,13
|-1,39
|14,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,04
|-0,99
|Net Holding
|2,02
|1,00
|3,06
|Netaş Telekom.
|10,16
|-0,20
|57,28
|Niğbaş Niğde Beton
|6,90
|3,76
|72,50
|Nuh Çimento
|11,14
|-0,18
|60,75
|Nurol GMYO
|3,17
|1,60
|50,95
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,30
|10,79
|Olmuksan-IP
|5,77
|3,04
|71,22
|Orge Enerji Elektrik
|4,02
|4,15
|28,85
|Orma Orman Mahsulleri
|2,90
|0,00
|141,67
|Osmanlı Menkul
|2,38
|2,15
|38,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,24
|1,64
|14,81
|Otokar
|145,10
|-2,29
|68,94
|Oyak Yat. Ort.
|2,29
|0,88
|44,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,60
|-0,22
|350,98
|Özak GMYO
|2,18
|4,31
|50,43
|Özbal Çelik Boru
|1,46
|0,69
|5,80
|Özderici GMYO
|1,35
|0,00
|-42,55
|Özerden Plastik
|2,13
|0,47
|6,07
|Panora GMYO
|5,65
|10,78
|53,66
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|1,37
|22,82
|Parsan
|14,34
|1,63
|63,70
|Pegasus
|76,65
|0,66
|234,42
|Peker GMYO
|3,27
|-0,30
|-60,24
|Penguen Gıda
|1,74
|0,00
|61,11
|Pera GMYO
|0,96
|1,05
|24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|6,57
|-0,15
|7,57
|Petkim
|3,75
|-0,27
|-4,76
|Petrokent Turizm
|121,40
|-1,30
|76,71
|Pınar Et ve Un
|8,18
|2,51
|84,37
|Pınar Su
|2,17
|-1,36
|73,60
|Pınar Süt
|10,05
|4,69
|61,66
|Plastikkart
|5,73
|2,32
|112,22
|Polisan Holding
|2,75
|-0,36
|-8,78
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|-0,98
|161,94
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,20
|-0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|46,26
|14,96
|580,29
|QNB Finansbank
|22,62
|15,00
|151,05
|Ral Yatırım Holding
|7,09
|-1,53
|285,33
|Ray Sigorta
|2,70
|1,89
|94,24
|Reysaş GMYO
|2,65
|-1,49
|284,06
|Reysaş Lojistik
|1,61
|0,63
|117,57
|Rhea Girişim
|0,90
|1,12
|36,36
|Rodrigo Tekstil
|1,92
|0,00
|1,05
|Royal Halı
|1,05
|0,00
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|2,30
|5,99
|41,68
|Sabancı Holding
|9,19
|0,55
|27,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|-0,59
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|5,45
|50,65
|Sanel Mühendislik
|3,66
|-0,27
|67,89
|Sanifoam Sünger
|2,21
|0,45
|76,80
|Sanko Pazarlama
|4,99
|-0,20
|151,50
|Saray Matbaacılık
|1,26
|3,28
|26,00
|Sarkuysan
|3,94
|0,77
|25,37
|Sasa Polyester
|6,30
|-0,32
|9,64
|Say Reklamcılık
|1,62
|-1,22
|72,34
|Sekuro Plastik
|4,12
|0,24
|39,19
|Selçuk Ecza Deposu
|5,43
|0,56
|99,75
|Selçuk Gıda
|1,84
|0,00
|38,35
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-0,36
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|0,00
|-12,31
|Servet GMYO
|6,94
|-0,81
|48,78
|Seyitler Kimya
|5,46
|0,18
|41,82
|Silverline Endüstri
|1,99
|5,85
|48,51
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|4,01
|4,70
|Soda Sanayii
|5,77
|0,17
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,50
|-0,12
|53,19
|Söktaş
|1,90
|3,26
|49,61
|Sönmez Filament
|4,48
|2,75
|43,59
|Sönmez Pamuklu
|4,25
|0,71
|36,22
|Sumaş Suni Tahta
|8,13
|0,00
|21,42
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|-0,48
|48,58
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-2,73
|Şişe Cam
|4,71
|1,29
|-14,09
|Şok Marketler
|9,76
|-0,20
|-9,21
|T. Halk Bankası
|5,81
|0,52
|-17,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,14
|-11,26
|124,36
|T.S.K.B.
|1,01
|-0,98
|24,69
|T.Tuborg
|10,49
|-0,29
|32,21
|Taç Tarım Ürünleri
|3,64
|1,39
|-28,06
|Tat Gıda
|5,07
|0,20
|32,72
|TAV Havalimanları
|28,20
|0,71
|28,23
|Taze Kuru Gıda
|7,50
|-2,22
|10,29
|Tek-Art Turizm
|0,94
|-1,05
|10,59
|Tekfen Holding
|19,14
|0,37
|-2,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,80
|0,00
|-5,72
|Temapol Polimer Plastik
|4,64
|2,88
|51,63
|TGS Dış Ticaret
|3,93
|1,55
|72,61
|Tofaş Oto. Fab.
|24,36
|0,66
|57,05
|Torunlar GMYO
|2,27
|-2,99
|50,33
|Trabzon Liman
|9,04
|0,44
|31,42
|Trabzonspor Sportif
|1,58
|2,60
|14,82
|Trakya Cam
|3,14
|0,00
|8,69
|Trend GMYO
|1,90
|-1,55
|49,61
|TSKB GMYO
|1,03
|0,00
|25,61
|Tuğçelik
|3,15
|1,61
|47,89
|Tukaş
|7,30
|0,14
|339,76
|Turcas Petrol
|2,22
|-0,89
|57,45
|Turkcell
|13,30
|-0,97
|13,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,25
|-0,38
|16,67
|Tüpraş
|125,50
|-0,40
|20,28
|Türk Hava Yolları
|13,80
|-1,08
|-14,34
|Türk Prysmian Kablo
|2,33
|1,75
|35,10
|Türk Telekom
|7,20
|1,84
|84,62
|Türk Traktör
|47,26
|0,08
|35,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,72
|0,22
|14,25
|Ufuk Yatırım
|1,93
|9,66
|69,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,81
|0,56
|58,77
|Ulusoy Elektrik
|25,34
|0,56
|58,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,54
|10,62
|70,19
|Umpaş Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,70
|0,59
|53,15
|Utopya Turizm
|3,95
|0,25
|-3,66
|Uzertaş Boya
|1,72
|9,55
|186,67
|Ülker Bisküvi
|21,68
|0,74
|47,78
|Ünye Çimento
|3,37
|1,51
|0,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,91
|0,53
|34,13
|Vakıf GMYO
|2,15
|0,47
|10,44
|Vakıf Yat. Ort.
|2,19
|-1,35
|44,08
|Vakıflar Bankası
|5,03
|1,00
|28,97
|Vakko Tekstil
|4,17
|0,72
|59,87
|Vanet Gıda
|1,46
|0,69
|12,31
|Verusa Holding
|16,46
|0,80
|-0,64
|Verusaturk Girisim
|3,84
|0,26
|24,57
|Vestel
|10,95
|0,00
|97,30
|Vestel Beyaz Eşya
|17,03
|1,07
|74,35
|Viking Kağıt
|1,44
|4,35
|30,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,17
|0,93
|26,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,40
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,47
|-1,97
|96,06
|Yataş
|5,98
|0,34
|33,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,31
|-2,24
|39,36
|Yeni Gimat GMYO
|11,90
|3,03
|65,73
|Yeşil GMYO
|0,50
|-1,96
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,48
|0,00
|84,62
|Yeşil Yatırım Holding
|11,79
|-1,50
|22,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.600,00
|0,86
|18,24
|Yonga Mobilya
|6,66
|-2,35
|2,61
|Yükselen Çelik
|5,44
|-0,37
|Yünsa
|7,35
|0,68
|76,05
|Zorlu Enerji
|1,33
|0,76
|8,13
(Son)