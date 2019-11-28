Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|22.000,20
|0,00
|618,91
|İş Bankası (C)
|6,18
|0,82
|36,42
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,64
|1,93
|-42,98
|İş Girişim
|3,07
|2,33
|50,49
|İş GMYO
|1,14
|1,79
|5,56
|İş Y. Men. Değ.
|4,20
|1,45
|127,42
|İş Yat. Ort.
|1,62
|3,85
|119,48
|İşbir Holding
|409,80
|-2,57
|198,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|-52,38
|İttifak Holding
|3,74
|0,54
|80,97
|İz Hayvancılık Tarım
|4,75
|-0,63
|-27,92
|İzmir Demir Çelik
|3,98
|1,02
|139,76
|İzmir Fırça
|1,71
|0,59
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|49,56
|1,14
|92,01
|Kafein Yazılım
|10,51
|12,53
|52,59
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|2,08
|-14,63
|Kaplamin
|4,68
|0,86
|30,00
|Kardemir (A)
|2,32
|-0,85
|43,20
|Kardemir (B)
|2,32
|-0,43
|42,45
|Kardemir (D)
|2,33
|0,00
|19,74
|Karel Elektronik
|15,51
|5,51
|271,94
|Karsan Otomotiv
|1,41
|0,71
|18,56
|Karsu Tekstil
|2,04
|-0,49
|63,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,30
|1,53
|97,30
|Kartonsan
|333,60
|0,79
|4,58
|Katmerciler Ekipman
|3,31
|0,30
|10,02
|Kent Gıda
|125,50
|-0,24
|5,46
|Kerevitaş Gıda
|2,84
|0,71
|57,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|2,95
|1,03
|68,57
|Klimasan Klima
|17,13
|5,74
|341,50
|Koç Holding
|20,08
|0,90
|45,00
|Konfrut Gıda
|7,50
|-0,40
|57,04
|Konya Çimento
|233,50
|0,82
|31,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,63
|1,75
|22,93
|Koza Altın
|73,90
|1,03
|44,05
|Koza Madencilik
|9,24
|0,43
|27,98
|Körfez GMYO
|1,73
|0,58
|41,80
|Kristal Kola
|1,41
|0,00
|34,29
|Kron Telekomünikasyon
|11,97
|11,35
|37,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|0,00
|38,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,41
|0,00
|24,78
|Kütahya Porselen
|6,13
|-0,49
|34,73
|Lider Faktoring
|3,26
|0,00
|44,89
|Link Bilgisayar
|15,72
|1,48
|88,94
|Logo Yazılım
|50,75
|0,10
|86,99
|Lokman Hekim Sağlık
|4,79
|0,84
|7,62
|Lüks Kadife
|7,30
|1,39
|50,52
|Makina Takım
|1,74
|1,16
|12,99
|Mardin Çimento
|5,17
|0,58
|86,17
|Marka Yatırım Holding
|1,02
|0,00
|64,52
|Marmaris Altınyunus
|28,02
|2,04
|59,57
|Marshall
|41,80
|0,19
|65,74
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|41,54
|Martı Otel
|0,84
|0,00
|44,83
|Mavi Giyim
|46,10
|1,63
|43,08
|Mazhar Zorlu Holding
|5,55
|-2,63
|45,67
|Mega Polietilen
|1,82
|1,11
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,93
|1,09
|29,17
|Mensa
|0,22
|10,00
|57,14
|Merit Turizm
|16,99
|0,53
|183,64
|Merko Gıda
|1,00
|1,01
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-3,19
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,60
|0,00
|52,38
|Metro Holding
|1,39
|1,46
|82,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,92
|6,67
|74,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,61
|0,00
|121,19
|Migros Ticaret
|22,02
|0,55
|47,79
|Milpa
|2,03
|0,50
|42,03
|Mistral GMYO
|1,65
|1,85
|7,84
|MLP Sağlık
|15,19
|-1,81
|41,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|0,00
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,14
|1,90
|15,05
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|14,05
|6,93
|Net Holding
|2,10
|2,44
|7,14
|Netaş Telekom.
|12,53
|3,38
|93,96
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|0,00
|62,50
|Nuh Çimento
|11,73
|-0,59
|69,26
|Nurol GMYO
|3,44
|5,20
|63,81
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,95
|11,50
|Olmuksan-IP
|7,10
|-7,67
|110,68
|Orge Enerji Elektrik
|4,33
|5,61
|38,78
|Orma Orman Mahsulleri
|2,64
|-3,65
|120,00
|Osmanlı Menkul
|2,49
|0,00
|44,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,27
|0,00
|17,59
|Otokar
|144,80
|3,50
|68,59
|Oyak Yat. Ort.
|2,19
|0,46
|38,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,59
|2,00
|350,00
|Özak GMYO
|2,16
|1,41
|49,05
|Özbal Çelik Boru
|1,75
|-0,57
|26,81
|Özderici GMYO
|1,37
|0,00
|-41,70
|Özerden Plastik
|2,08
|0,00
|3,58
|Panora GMYO
|5,62
|0,72
|52,85
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|-0,34
|22,82
|Parsan
|14,32
|0,70
|63,47
|Pegasus
|74,10
|-0,34
|223,30
|Peker GMYO
|3,27
|0,93
|-60,24
|Penguen Gıda
|1,83
|2,23
|69,44
|Pera GMYO
|0,88
|0,00
|14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|7,10
|1,87
|16,25
|Petkim
|3,62
|0,56
|-8,06
|Petrokent Turizm
|132,40
|1,85
|92,72
|Pınar Et ve Un
|8,75
|2,22
|97,21
|Pınar Su
|2,13
|1,43
|70,40
|Pınar Süt
|11,41
|3,82
|83,53
|Plastikkart
|6,34
|0,63
|134,81
|Polisan Holding
|2,68
|0,37
|-11,11
|Politeknik Metal
|75,00
|-0,07
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|-1,28
|148,39
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.094,70
|0,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|55,50
|14,95
|716,18
|QNB Finansbank
|27,64
|13,09
|206,77
|Ral Yatırım Holding
|6,87
|1,78
|273,37
|Ray Sigorta
|2,87
|2,50
|106,47
|Reysaş GMYO
|2,29
|0,88
|231,88
|Reysaş Lojistik
|1,83
|3,98
|147,30
|Rhea Girişim
|0,96
|1,05
|45,45
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|2,62
|3,16
|Royal Halı
|1,14
|-1,72
|15,15
|RTA Laboratuvarları
|2,71
|6,69
|66,93
|Sabancı Holding
|9,13
|0,55
|26,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,61
|-0,62
|3,86
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|1,75
|50,65
|Sanel Mühendislik
|3,61
|0,28
|65,60
|Sanifoam Sünger
|2,92
|6,57
|133,60
|Sanko Pazarlama
|6,39
|1,11
|222,07
|Saray Matbaacılık
|1,32
|2,33
|32,00
|Sarkuysan
|3,85
|0,52
|22,50
|Sasa Polyester
|6,34
|1,44
|10,34
|Say Reklamcılık
|1,72
|-1,15
|82,98
|Sekuro Plastik
|4,35
|6,62
|46,96
|Selçuk Ecza Deposu
|5,52
|1,85
|103,06
|Selçuk Gıda
|1,82
|0,55
|36,84
|Senkron Güvenlik
|2,82
|1,08
|182,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,51
|-9,58
|-22,56
|Servet GMYO
|6,81
|0,15
|46,00
|Seyitler Kimya
|5,40
|1,89
|40,26
|Silverline Endüstri
|1,98
|2,59
|47,76
|Sinpaş GMYO
|0,88
|2,33
|137,84
|Smartiks Yazılım
|5,54
|17,87
|Soda Sanayii
|5,77
|1,41
|-14,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,49
|-1,16
|53,01
|Söktaş
|2,05
|2,50
|61,42
|Sönmez Filament
|4,60
|1,10
|47,44
|Sönmez Pamuklu
|4,49
|1,13
|43,91
|Sumaş Suni Tahta
|8,30
|1,22
|23,96
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|0,70
|52,48
|Şekerbank
|1,16
|1,75
|5,45
|Şişe Cam
|4,90
|0,62
|-10,62
|Şok Marketler
|9,95
|0,71
|-7,44
|T. Halk Bankası
|5,75
|0,17
|-18,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,14
|-0,13
|177,30
|T.S.K.B.
|1,03
|1,98
|27,16
|T.Tuborg
|10,34
|1,08
|30,32
|Taç Tarım Ürünleri
|3,40
|0,00
|-32,81
|Tat Gıda
|5,74
|2,50
|50,26
|TAV Havalimanları
|27,02
|-1,10
|22,87
|Taze Kuru Gıda
|8,00
|2,56
|17,65
|Tek-Art Turizm
|0,95
|2,15
|11,76
|Tekfen Holding
|19,03
|0,85
|-3,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,98
|3,83
|0,34
|Temapol Polimer Plastik
|5,14
|4,26
|67,97
|TGS Dış Ticaret
|3,91
|-0,76
|71,73
|Tofaş Oto. Fab.
|24,34
|1,59
|56,92
|Torunlar GMYO
|2,39
|0,84
|58,28
|Trabzon Liman
|9,19
|2,00
|33,60
|Trabzonspor Sportif
|1,93
|2,66
|40,25
|Trakya Cam
|3,25
|2,52
|12,50
|Trend GMYO
|2,00
|0,00
|57,48
|TSKB GMYO
|1,10
|1,85
|34,15
|Tuğçelik
|3,30
|0,30
|54,93
|Tukaş
|8,57
|4,51
|416,27
|Turcas Petrol
|2,23
|0,90
|58,16
|Turkcell
|13,51
|1,20
|15,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,44
|1,30
|20,89
|Tüpraş
|123,50
|0,49
|18,37
|Türk Hava Yolları
|13,68
|0,81
|-15,08
|Türk Prysmian Kablo
|2,49
|1,22
|44,38
|Türk Telekom
|6,81
|-0,29
|74,62
|Türk Traktör
|46,00
|0,44
|31,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,36
|2,70
|25,58
|Ufuk Yatırım
|2,10
|-0,47
|84,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,93
|-0,52
|69,30
|Ulusoy Elektrik
|25,60
|-0,31
|60,40
|Ulusoy Un Sanayi
|3,46
|0,87
|66,35
|Umpaş Holding
|0,47
|-4,08
|-14,55
|Uşak Seramik
|1,84
|-0,54
|65,77
|Utopya Turizm
|4,70
|14,91
|14,63
|Uzertaş Boya
|1,60
|-0,62
|166,67
|Ülker Bisküvi
|21,78
|1,30
|48,47
|Ünye Çimento
|3,63
|-1,63
|8,50
|Vakıf Fin. Kir.
|2,55
|0,39
|79,07
|Vakıf GMYO
|2,22
|3,26
|14,04
|Vakıf Yat. Ort.
|2,30
|-1,29
|51,32
|Vakıflar Bankası
|5,12
|0,99
|31,28
|Vakko Tekstil
|4,26
|2,40
|63,32
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|10,77
|Verusa Holding
|17,15
|0,76
|3,53
|Verusaturk Girisim
|3,82
|3,80
|23,92
|Vestel
|10,99
|1,01
|98,02
|Vestel Beyaz Eşya
|17,30
|0,58
|77,12
|Viking Kağıt
|1,46
|2,10
|32,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,21
|0,00
|28,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|0,00
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,50
|2,04
|97,13
|Yataş
|5,90
|0,17
|31,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|2,80
|56,38
|Yeni Gimat GMYO
|12,50
|0,48
|74,08
|Yeşil GMYO
|0,53
|1,92
|96,30
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,75
|-0,51
|22,01
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.525,50
|14,85
|Yonga Mobilya
|6,76
|-0,29
|4,15
|Yükselen Çelik
|5,30
|-0,93
|Yünsa
|7,94
|7,88
|90,19
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,50
|9,76
(Son)