Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|21.398,00
|-2,29
|599,24
|İş Bankası (C)
|6,20
|0,65
|36,87
|İş Bankası (Kur.)
|169.669,00
|9,46
|249,10
|İş Fin.Kir.
|2,91
|4,68
|-37,15
|İş Girişim
|3,08
|2,67
|50,98
|İş GMYO
|1,17
|0,86
|8,33
|İş Y. Men. Değ.
|4,36
|1,87
|136,08
|İş Yat. Ort.
|1,57
|-0,63
|112,71
|İşbir Holding
|409,90
|2,47
|198,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|2,44
|-50,00
|İttifak Holding
|3,74
|0,27
|80,97
|İz Hayvancılık Tarım
|4,65
|-1,06
|-29,44
|İzmir Demir Çelik
|4,42
|-1,56
|166,27
|İzmir Fırça
|1,70
|-0,58
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|53,55
|-1,02
|107,47
|Kafein Yazılım
|10,59
|2,92
|53,75
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|0,81
|-12,89
|Kaplamin
|5,03
|0,60
|39,72
|Kardemir (A)
|2,41
|-1,23
|48,76
|Kardemir (B)
|2,40
|-0,83
|47,36
|Kardemir (D)
|2,44
|-0,81
|25,39
|Karel Elektronik
|15,27
|-0,33
|266,19
|Karsan Otomotiv
|1,48
|0,00
|24,44
|Karsu Tekstil
|2,35
|1,73
|88,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,39
|0,00
|99,73
|Kartonsan
|348,00
|1,02
|9,10
|Katmerciler Ekipman
|3,31
|0,61
|10,02
|Kent Gıda
|128,10
|0,87
|7,65
|Kerevitaş Gıda
|3,02
|2,37
|67,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|3,33
|3,10
|90,29
|Klimasan Klima
|17,97
|0,06
|363,15
|Koç Holding
|20,40
|-1,45
|47,31
|Konfrut Gıda
|7,62
|2,28
|59,55
|Konya Çimento
|245,80
|3,80
|38,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,60
|1,29
|33,18
|Koza Altın
|78,00
|2,03
|52,05
|Koza Madencilik
|9,74
|1,04
|34,90
|Körfez GMYO
|1,80
|1,12
|47,54
|Kristal Kola
|1,41
|0,71
|34,29
|Kron Telekomünikasyon
|12,18
|-1,14
|40,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,80
|1,51
|37,13
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,48
|0,68
|30,97
|Kütahya Porselen
|6,29
|0,80
|38,24
|Lider Faktoring
|3,27
|0,62
|45,33
|Link Bilgisayar
|16,22
|0,06
|94,95
|Logo Yazılım
|53,55
|1,42
|97,31
|Lokman Hekim Sağlık
|5,18
|7,02
|16,38
|Lüks Kadife
|7,30
|0,27
|50,52
|Makina Takım
|1,79
|0,56
|16,23
|Mardin Çimento
|5,23
|1,95
|88,33
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|-0,94
|69,35
|Marmaris Altınyunus
|30,82
|8,22
|75,51
|Marshall
|48,38
|11,22
|91,83
|Martı GMYO
|0,96
|2,13
|47,69
|Martı Otel
|0,91
|1,11
|56,90
|Mavi Giyim
|45,42
|-2,03
|40,97
|Mazhar Zorlu Holding
|5,70
|0,00
|49,61
|Mega Polietilen
|1,97
|0,00
|-3,43
|Menderes Tekstil
|0,95
|0,00
|31,94
|Mensa
|0,28
|7,69
|100,00
|Merit Turizm
|17,75
|5,97
|196,33
|Merko Gıda
|1,04
|0,00
|2,97
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|0,00
|5,75
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|0,00
|61,90
|Metro Holding
|1,54
|1,32
|102,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,92
|1,05
|74,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|3,56
|171,19
|Migros Ticaret
|22,66
|1,16
|52,08
|Milpa
|2,21
|0,45
|54,62
|Mistral GMYO
|1,77
|3,51
|15,69
|MLP Sağlık
|15,34
|0,26
|43,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|3,23
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|2,23
|0,45
|19,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,38
|-2,34
|Net Holding
|2,24
|0,90
|14,29
|Netaş Telekom.
|13,30
|2,39
|105,88
|Niğbaş Niğde Beton
|6,44
|1,58
|61,00
|Nuh Çimento
|12,69
|2,84
|83,11
|Nurol GMYO
|3,41
|1,19
|62,38
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,21
|18,60
|Olmuksan-IP
|7,05
|0,00
|109,20
|Orge Enerji Elektrik
|4,54
|1,34
|45,51
|Orma Orman Mahsulleri
|2,97
|4,21
|147,50
|Osmanlı Menkul
|3,37
|9,06
|95,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,38
|2,99
|27,78
|Otokar
|149,90
|-1,06
|74,53
|Oyak Yat. Ort.
|2,20
|0,46
|38,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,53
|-3,00
|344,12
|Özak GMYO
|2,31
|0,87
|59,40
|Özbal Çelik Boru
|1,73
|1,76
|25,36
|Özderici GMYO
|1,40
|0,72
|-40,43
|Özerden Plastik
|2,14
|-0,47
|6,57
|Panora GMYO
|5,89
|-0,84
|60,19
|Park Elek.Madencilik
|3,04
|0,66
|26,14
|Parsan
|15,01
|1,76
|71,35
|Pegasus
|75,15
|1,90
|227,88
|Peker GMYO
|3,54
|2,91
|-56,96
|Penguen Gıda
|1,88
|0,53
|74,07
|Pera GMYO
|0,88
|1,15
|14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|7,09
|1,00
|16,09
|Petkim
|3,59
|-0,55
|-8,83
|Petrokent Turizm
|133,00
|3,10
|93,60
|Pınar Et ve Un
|9,64
|2,77
|117,27
|Pınar Su
|2,22
|4,23
|77,60
|Pınar Süt
|14,23
|12,49
|128,89
|Plastikkart
|6,73
|3,06
|149,26
|Polisan Holding
|2,79
|1,45
|-7,46
|Politeknik Metal
|76,00
|-0,52
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|3,18
|150,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,00
|0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|59,80
|-3,00
|779,41
|QNB Finansbank
|26,74
|-2,98
|196,78
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|-2,26
|323,91
|Ray Sigorta
|3,13
|4,33
|125,18
|Reysaş GMYO
|2,50
|-3,10
|262,32
|Reysaş Lojistik
|2,08
|4,00
|181,08
|Rhea Girişim
|1,04
|-3,70
|57,58
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|0,53
|0,00
|Royal Halı
|1,12
|0,00
|13,13
|RTA Laboratuvarları
|2,75
|0,73
|69,40
|Sabancı Holding
|9,21
|1,10
|27,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|0,57
|12,89
|Salix Yatırım Holding
|5,38
|-4,78
|39,74
|Sanel Mühendislik
|3,92
|-0,76
|79,82
|Sanifoam Sünger
|3,11
|-0,96
|148,80
|Sanko Pazarlama
|7,86
|-5,07
|296,16
|Saray Matbaacılık
|1,40
|-0,71
|40,00
|Sarkuysan
|3,96
|-0,25
|26,00
|Sasa Polyester
|6,53
|-0,61
|13,65
|Say Reklamcılık
|1,74
|-0,57
|85,11
|Sekuro Plastik
|4,53
|5,10
|53,04
|Selçuk Ecza Deposu
|5,71
|0,53
|110,05
|Selçuk Gıda
|1,83
|0,00
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,80
|0,36
|180,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-1,14
|-11,28
|Servet GMYO
|6,86
|0,15
|47,07
|Seyitler Kimya
|5,70
|0,18
|48,05
|Silverline Endüstri
|2,03
|1,00
|51,49
|Sinpaş GMYO
|0,82
|2,50
|121,62
|Smartiks Yazılım
|8,08
|13,80
|Soda Sanayii
|5,92
|1,37
|-12,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,41
|-1,06
|51,57
|Söktaş
|2,08
|1,46
|63,78
|Sönmez Filament
|4,86
|0,21
|55,77
|Sönmez Pamuklu
|4,70
|0,00
|50,64
|Sumaş Suni Tahta
|8,71
|-0,11
|30,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|0,00
|58,87
|Şekerbank
|1,20
|0,84
|9,09
|Şişe Cam
|5,18
|2,37
|-5,51
|Şok Marketler
|10,05
|0,70
|-6,51
|T. Halk Bankası
|5,86
|1,03
|-16,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|57,90
|8,83
|240,60
|T.S.K.B.
|1,07
|2,88
|32,10
|T.Tuborg
|10,29
|1,18
|29,69
|Taç Tarım Ürünleri
|3,36
|-2,61
|-33,60
|Tat Gıda
|5,99
|0,34
|56,81
|TAV Havalimanları
|27,80
|2,58
|26,42
|Taze Kuru Gıda
|7,65
|-1,03
|12,50
|Tek-Art Turizm
|1,04
|0,00
|22,35
|Tekfen Holding
|18,98
|0,53
|-3,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,07
|4,42
|3,37
|Temapol Polimer Plastik
|5,23
|-0,19
|70,92
|TGS Dış Ticaret
|4,35
|0,93
|91,06
|Tofaş Oto. Fab.
|24,68
|1,15
|59,11
|Torunlar GMYO
|2,42
|0,83
|60,26
|Trabzon Liman
|9,60
|1,91
|39,56
|Trabzonspor Sportif
|2,04
|-3,32
|48,25
|Trakya Cam
|3,37
|1,20
|16,65
|Trend GMYO
|2,03
|1,50
|59,84
|TSKB GMYO
|1,13
|1,80
|37,80
|Tuğçelik
|3,70
|12,12
|73,71
|Tukaş
|8,97
|2,51
|440,36
|Turcas Petrol
|2,42
|2,54
|71,63
|Turkcell
|13,48
|0,30
|14,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,66
|1,25
|25,78
|Tüpraş
|122,10
|-0,73
|17,03
|Türk Hava Yolları
|13,89
|0,00
|-13,78
|Türk Prysmian Kablo
|2,09
|0,48
|53,67
|Türk Telekom
|7,03
|1,59
|80,26
|Türk Traktör
|48,92
|0,25
|40,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,72
|2,58
|23,58
|Ufuk Yatırım
|2,10
|0,48
|84,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,09
|1,95
|83,33
|Ulusoy Elektrik
|25,50
|-0,78
|59,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,66
|3,39
|75,96
|Umpaş Holding
|0,48
|2,13
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,90
|1,06
|71,17
|Utopya Turizm
|4,61
|2,90
|12,44
|Uzertaş Boya
|1,85
|9,47
|208,33
|Ülker Bisküvi
|21,66
|0,09
|47,65
|Ünye Çimento
|3,90
|-0,76
|16,57
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|-0,46
|50,98
|Vakıf GMYO
|2,32
|2,20
|19,17
|Vakıf Yat. Ort.
|2,28
|-0,44
|50,00
|Vakıflar Bankası
|5,22
|0,77
|33,85
|Vakko Tekstil
|4,49
|-0,22
|72,14
|Vanet Gıda
|1,45
|0,00
|11,54
|Verusa Holding
|17,59
|0,51
|6,18
|Verusaturk Girisim
|4,03
|0,75
|30,74
|Vestel
|11,70
|3,36
|110,81
|Vestel Beyaz Eşya
|17,56
|0,52
|79,78
|Viking Kağıt
|1,50
|5,63
|36,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,33
|2,19
|35,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,00
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,89
|-2,64
|111,11
|Yataş
|6,57
|1,86
|46,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,58
|0,00
|68,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,82
|1,99
|78,54
|Yeşil GMYO
|0,52
|0,00
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,52
|-1,89
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|11,79
|-0,17
|22,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.537,20
|15,38
|Yonga Mobilya
|6,80
|1,49
|4,77
|Yükselen Çelik
|5,44
|0,74
|Yünsa
|10,10
|16,09
|141,92
|Zorlu Enerji
|1,39
|1,46
|13,01
(Son)