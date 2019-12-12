Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|142.800,00
|211,11
|İş Bankası (B)
|22.300,00
|2,53
|628,71
|İş Bankası (C)
|6,14
|1,49
|35,54
|İş Bankası (Kur.)
|169.999,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|3,15
|-0,32
|-31,97
|İş Girişim
|3,65
|2,53
|78,92
|İş GMYO
|1,38
|0,00
|27,78
|İş Y. Men. Değ.
|4,38
|0,46
|137,16
|İş Yat. Ort.
|1,60
|1,27
|116,77
|İşbir Holding
|460,00
|0,07
|234,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|2,22
|-45,24
|İttifak Holding
|3,91
|0,26
|89,19
|İz Hayvancılık Tarım
|4,39
|-0,23
|-33,38
|İzmir Demir Çelik
|4,31
|-0,69
|159,64
|İzmir Fırça
|1,95
|4,28
|-5,80
|Jantsa Jant Sanayi
|57,05
|1,15
|121,02
|Kafein Yazılım
|10,84
|-0,28
|57,38
|Kapital Yat. Holding
|2,37
|-4,82
|-17,42
|Kaplamin
|5,49
|1,67
|52,50
|Kardemir (A)
|2,40
|1,69
|48,14
|Kardemir (B)
|2,38
|1,28
|46,14
|Kardemir (D)
|2,40
|1,69
|23,34
|Karel Elektronik
|15,05
|1,01
|260,91
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-1,30
|27,81
|Karsu Tekstil
|2,55
|-0,39
|104,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,16
|-1,45
|120,54
|Kartonsan
|361,00
|0,59
|13,17
|Katmerciler Ekipman
|3,62
|2,26
|20,32
|Kent Gıda
|131,40
|1,00
|10,42
|Kerevitaş Gıda
|3,12
|0,65
|73,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|4,84
|85,71
|Kiler GMYO
|3,11
|0,00
|77,71
|Klimasan Klima
|17,18
|0,29
|342,79
|Koç Holding
|19,94
|0,45
|43,98
|Konfrut Gıda
|7,79
|0,00
|63,11
|Konya Çimento
|262,10
|2,70
|47,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,74
|1,43
|34,66
|Koza Altın
|75,85
|-0,20
|47,86
|Koza Madencilik
|9,71
|1,15
|34,49
|Körfez GMYO
|2,02
|2,54
|65,57
|Kristal Kola
|1,53
|1,32
|45,71
|Kron Telekomünikasyon
|12,89
|2,96
|48,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,98
|4,17
|60,32
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|2,48
|46,02
|Kütahya Porselen
|6,63
|0,45
|45,71
|Lider Faktoring
|3,50
|0,00
|55,56
|Link Bilgisayar
|18,65
|-0,80
|124,16
|Logo Yazılım
|52,30
|-1,04
|92,70
|Lokman Hekim Sağlık
|5,09
|2,21
|14,36
|Lüks Kadife
|9,02
|-1,74
|85,98
|Makina Takım
|1,89
|1,07
|22,73
|Mardin Çimento
|5,47
|0,92
|96,97
|Marka Yatırım Holding
|1,21
|3,42
|95,16
|Marmaris Altınyunus
|54,10
|-10,80
|208,09
|Marshall
|47,20
|3,06
|87,15
|Martı GMYO
|1,06
|0,95
|63,08
|Martı Otel
|0,99
|0,00
|70,69
|Mavi Giyim
|49,24
|-1,12
|52,82
|Mazhar Zorlu Holding
|8,17
|8,93
|114,44
|Mega Polietilen
|1,93
|-0,52
|-5,39
|Menderes Tekstil
|1,03
|1,98
|43,06
|Mensa
|0,26
|8,33
|85,71
|Merit Turizm
|18,50
|2,78
|208,85
|Merko Gıda
|0,99
|0,00
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,75
|5,42
|66,67
|Metro Holding
|1,33
|0,00
|75,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,94
|-0,51
|76,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,22
|0,63
|172,88
|Migros Ticaret
|22,98
|0,70
|54,23
|Milpa
|2,25
|0,90
|57,42
|Mistral GMYO
|1,86
|1,64
|21,57
|MLP Sağlık
|14,24
|-0,28
|33,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,83
|14,57
|52,15
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,94
|0,54
|Net Holding
|2,30
|0,88
|17,35
|Netaş Telekom.
|13,33
|6,22
|106,35
|Niğbaş Niğde Beton
|6,00
|4,35
|50,00
|Nuh Çimento
|12,25
|1,74
|76,76
|Nurol GMYO
|3,53
|1,44
|68,10
|Odaş Elektrik
|2,09
|-1,88
|48,43
|Olmuksan-IP
|7,09
|-10,48
|110,39
|Orge Enerji Elektrik
|4,95
|-1,00
|58,65
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|2,14
|138,33
|Osmanlı Menkul
|3,75
|7,14
|118,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-0,56
|62,96
|Otokar
|145,40
|-0,48
|69,29
|Oyak Yat. Ort.
|2,28
|0,00
|44,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,20
|0,39
|409,80
|Özak GMYO
|2,49
|2,05
|71,82
|Özbal Çelik Boru
|1,72
|1,18
|24,64
|Özderici GMYO
|1,51
|4,14
|-35,74
|Özerden Plastik
|2,10
|0,48
|4,58
|Panora GMYO
|5,89
|1,20
|60,19
|Papilon Savunma
|7,73
|-4,21
|Park Elek.Madencilik
|3,08
|0,65
|27,80
|Parsan
|15,17
|0,73
|73,17
|Pegasus
|82,05
|0,43
|257,98
|Peker GMYO
|3,69
|1,93
|-55,13
|Penguen Gıda
|1,94
|2,11
|79,63
|Pera GMYO
|0,96
|3,23
|24,68
|Pergamon Dış Ticaret
|8,01
|-3,73
|31,15
|Petkim
|3,64
|1,39
|-7,56
|Petrokent Turizm
|131,00
|-1,50
|90,68
|Pınar Et ve Un
|9,08
|1,57
|104,65
|Pınar Su
|2,23
|-2,62
|78,40
|Pınar Süt
|13,85
|2,06
|122,78
|Plastikkart
|8,97
|5,28
|232,22
|Polisan Holding
|2,85
|4,78
|-5,47
|Politeknik Metal
|74,00
|0,07
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|4,01
|150,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.099,10
|0,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|55,85
|0,72
|721,32
|QNB Finansbank
|24,92
|-0,80
|176,58
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|0,00
|280,43
|Ray Sigorta
|3,29
|2,17
|136,69
|Reysaş GMYO
|4,26
|-5,33
|517,39
|Reysaş Lojistik
|3,41
|-4,21
|360,81
|Rhea Girişim
|1,13
|1,80
|71,21
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|1,06
|0,00
|Royal Halı
|1,22
|3,39
|23,23
|RTA Laboratuvarları
|2,30
|-2,95
|41,68
|Sabancı Holding
|9,41
|1,18
|30,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,95
|6,56
|25,79
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|-2,52
|50,65
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-0,99
|83,49
|Sanifoam Sünger
|3,79
|1,88
|203,20
|Sanko Pazarlama
|8,05
|0,12
|305,73
|Saray Matbaacılık
|1,51
|1,34
|51,00
|Sarkuysan
|4,66
|1,75
|48,28
|Sasa Polyester
|7,51
|2,04
|30,70
|Say Reklamcılık
|2,11
|0,00
|124,47
|Sekuro Plastik
|4,61
|1,32
|55,74
|Selçuk Ecza Deposu
|6,04
|1,00
|122,18
|Selçuk Gıda
|2,07
|1,97
|55,64
|Senkron Güvenlik
|3,07
|-0,32
|207,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,68
|3,07
|-13,85
|Servet GMYO
|6,74
|-0,30
|44,50
|Seyitler Kimya
|6,00
|0,67
|55,84
|Silverline Endüstri
|2,06
|0,49
|53,73
|Sinpaş GMYO
|0,80
|-1,23
|116,22
|Smartiks Yazılım
|6,41
|-8,30
|Soda Sanayii
|5,88
|1,03
|-13,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,29
|0,65
|67,43
|Söktaş
|2,20
|1,38
|73,23
|Sönmez Filament
|4,77
|1,06
|52,88
|Sönmez Pamuklu
|4,77
|0,00
|52,88
|Sumaş Suni Tahta
|10,40
|-3,70
|55,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|-0,89
|58,16
|Şekerbank
|1,20
|1,69
|9,09
|Şişe Cam
|5,13
|2,60
|-6,43
|Şok Marketler
|9,61
|3,89
|-10,60
|T. Halk Bankası
|5,75
|1,05
|-18,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,36
|-1,31
|184,48
|T.S.K.B.
|1,15
|0,88
|41,98
|T.Tuborg
|10,61
|0,09
|33,73
|Taç Tarım Ürünleri
|3,15
|-3,37
|-37,75
|Tat Gıda
|6,23
|1,30
|63,09
|TAV Havalimanları
|27,34
|0,37
|24,32
|Taze Kuru Gıda
|7,17
|-1,24
|5,44
|Tek-Art Turizm
|1,13
|1,80
|32,94
|Tekfen Holding
|18,18
|1,45
|-7,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,28
|0,61
|10,44
|Temapol Polimer Plastik
|5,30
|-2,03
|73,20
|TGS Dış Ticaret
|4,85
|1,68
|113,02
|Tofaş Oto. Fab.
|25,12
|1,62
|61,95
|Torunlar GMYO
|2,65
|1,53
|75,50
|Trabzon Liman
|10,54
|0,48
|53,23
|Trabzonspor Sportif
|2,40
|4,35
|74,41
|Trakya Cam
|3,39
|1,19
|17,35
|Trend GMYO
|2,22
|6,22
|74,80
|TSKB GMYO
|1,31
|2,34
|59,76
|Tuğçelik
|3,82
|2,14
|79,34
|Tukaş
|10,19
|0,49
|513,86
|Turcas Petrol
|2,60
|0,78
|84,40
|Turkcell
|13,52
|0,30
|15,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,85
|0,69
|30,00
|Tüpraş
|121,20
|0,41
|16,16
|Türk Hava Yolları
|13,83
|1,77
|-14,15
|Türk Prysmian Kablo
|2,67
|-1,48
|96,31
|Türk Telekom
|7,14
|1,71
|83,08
|Türk Traktör
|51,70
|0,58
|48,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,04
|0,35
|24,58
|Ufuk Yatırım
|2,80
|-0,71
|145,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|3,88
|87,72
|Ulusoy Elektrik
|25,34
|-0,16
|58,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,74
|0,81
|79,81
|Umpaş Holding
|0,49
|0,00
|-10,91
|Uşak Seramik
|1,94
|1,57
|74,77
|Utopya Turizm
|4,67
|1,97
|13,90
|Uzertaş Boya
|2,92
|9,77
|386,67
|Ülker Bisküvi
|21,26
|0,28
|44,92
|Ünye Çimento
|4,09
|2,00
|22,25
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|0,48
|48,17
|Vakıf GMYO
|2,51
|5,02
|28,93
|Vakıf Yat. Ort.
|2,21
|3,27
|45,39
|Vakıflar Bankası
|5,12
|1,59
|31,28
|Vakko Tekstil
|4,61
|1,10
|76,74
|Vanet Gıda
|1,46
|-0,68
|12,31
|Verusa Holding
|16,77
|-8,86
|1,23
|Verusaturk Girisim
|4,51
|-1,96
|46,31
|Vestel
|12,79
|-1,31
|130,45
|Vestel Beyaz Eşya
|19,86
|-0,65
|103,33
|Viking Kağıt
|1,66
|-0,60
|50,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,59
|1,17
|50,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|1,25
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,56
|-1,77
|99,28
|Yataş
|6,31
|1,28
|41,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,67
|1,83
|77,66
|Yeni Gimat GMYO
|13,30
|-0,37
|85,22
|Yeşil GMYO
|0,58
|7,41
|114,81
|Yeşil Yapı
|0,56
|5,66
|115,38
|Yeşil Yatırım Holding
|11,75
|0,34
|22,01
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.851,10
|1,82
|29,65
|Yonga Mobilya
|7,01
|0,29
|8,00
|Yükselen Çelik
|6,27
|0,00
|Yünsa
|11,42
|5,74
|173,54
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,27
|29,27
(Son)