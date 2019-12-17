Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|178,87
|İş Bankası (B)
|23.000,00
|3,60
|651,58
|İş Bankası (C)
|6,24
|0,32
|37,75
|İş Bankası (Kur.)
|160.999,00
|231,26
|İş Fin.Kir.
|3,37
|2,12
|-27,21
|İş Girişim
|3,73
|2,47
|82,84
|İş GMYO
|1,32
|-1,49
|22,22
|İş Y. Men. Değ.
|4,35
|0,69
|135,54
|İş Yat. Ort.
|1,62
|0,00
|119,48
|İşbir Holding
|420,30
|-1,31
|205,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,00
|-45,24
|İttifak Holding
|3,88
|0,26
|87,74
|İz Hayvancılık Tarım
|4,25
|0,71
|-35,51
|İzmir Demir Çelik
|4,16
|-3,03
|150,60
|İzmir Fırça
|1,81
|-0,55
|-12,56
|Jantsa Jant Sanayi
|56,70
|-0,87
|119,67
|Kafein Yazılım
|11,26
|-0,62
|63,48
|Kapital Yat. Holding
|2,30
|2,22
|-19,86
|Kaplamin
|5,37
|0,00
|49,17
|Kardemir (A)
|2,53
|0,40
|56,16
|Kardemir (B)
|2,52
|0,00
|54,73
|Kardemir (D)
|2,54
|0,40
|30,53
|Karel Elektronik
|14,90
|0,20
|257,31
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,32
|29,49
|Karsu Tekstil
|2,83
|0,00
|126,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,09
|-1,34
|118,65
|Kartonsan
|391,90
|0,93
|22,86
|Katmerciler Ekipman
|3,72
|0,81
|23,64
|Kent Gıda
|134,00
|0,22
|12,61
|Kerevitaş Gıda
|3,06
|0,99
|70,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|-7,27
|45,71
|Kiler GMYO
|3,35
|0,90
|91,43
|Klimasan Klima
|17,38
|1,94
|347,95
|Koç Holding
|20,14
|-0,10
|45,43
|Konfrut Gıda
|7,61
|0,66
|59,34
|Konya Çimento
|270,80
|0,11
|52,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,77
|-0,31
|34,98
|Koza Altın
|73,80
|0,14
|43,86
|Koza Madencilik
|9,45
|1,07
|30,89
|Körfez GMYO
|2,03
|-0,49
|66,39
|Kristal Kola
|1,60
|4,58
|52,38
|Kron Telekomünikasyon
|12,78
|-0,23
|46,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,76
|9,62
|124,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|1,85
|46,02
|Kütahya Porselen
|6,73
|2,28
|47,91
|Lider Faktoring
|3,53
|-0,56
|56,89
|Link Bilgisayar
|17,83
|-0,22
|114,30
|Logo Yazılım
|53,95
|-1,01
|98,78
|Lokman Hekim Sağlık
|5,25
|1,94
|17,95
|Lüks Kadife
|9,16
|-0,54
|88,87
|Makina Takım
|2,03
|4,10
|31,82
|Mardin Çimento
|5,83
|0,69
|109,94
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,84
|93,55
|Marmaris Altınyunus
|52,50
|-0,57
|198,97
|Marshall
|48,34
|-1,19
|91,67
|Martı GMYO
|1,07
|0,94
|64,62
|Martı Otel
|1,00
|2,04
|72,41
|Mavi Giyim
|49,70
|0,00
|54,25
|Mazhar Zorlu Holding
|7,95
|-0,38
|108,66
|Mega Polietilen
|1,91
|0,00
|-6,37
|Menderes Tekstil
|1,17
|3,54
|62,50
|Mensa
|0,25
|-3,85
|78,57
|Merit Turizm
|18,50
|1,70
|208,85
|Merko Gıda
|1,00
|1,01
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,71
|1,18
|62,86
|Metro Holding
|1,33
|0,76
|75,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|2,15
|72,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,62
|0,87
|291,53
|Migros Ticaret
|24,22
|0,08
|62,55
|Milpa
|2,15
|0,00
|50,42
|Mistral GMYO
|1,84
|-1,08
|20,26
|MLP Sağlık
|15,99
|6,32
|49,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|0,00
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|3,66
|6,09
|96,77
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,78
|2,16
|Net Holding
|2,30
|1,32
|17,35
|Netaş Telekom.
|13,83
|0,88
|114,09
|Niğbaş Niğde Beton
|6,15
|-9,56
|53,75
|Nuh Çimento
|12,30
|-0,73
|77,49
|Nurol GMYO
|3,50
|1,74
|66,67
|Odaş Elektrik
|2,19
|1,86
|55,53
|Olmuksan-IP
|6,44
|0,78
|91,10
|Orge Enerji Elektrik
|4,88
|1,46
|56,41
|Orma Orman Mahsulleri
|2,90
|2,11
|141,67
|Osmanlı Menkul
|3,65
|0,83
|112,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|0,56
|65,74
|Otokar
|145,50
|0,00
|69,41
|Oyak Yat. Ort.
|2,40
|0,84
|51,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,90
|-1,01
|380,39
|Özak GMYO
|2,43
|-0,41
|67,68
|Özbal Çelik Boru
|1,77
|-0,56
|28,26
|Özderici GMYO
|1,47
|0,68
|-37,45
|Özerden Plastik
|2,09
|0,00
|4,08
|Panora GMYO
|5,72
|0,00
|55,57
|Papilon Savunma
|7,66
|-0,65
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|-0,33
|25,73
|Parsan
|15,74
|2,08
|79,68
|Pegasus
|81,60
|-1,33
|256,02
|Peker GMYO
|3,17
|1,28
|-61,46
|Penguen Gıda
|1,94
|0,52
|79,63
|Pera GMYO
|0,97
|0,00
|25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|7,91
|0,76
|29,51
|Petkim
|3,65
|0,83
|-7,30
|Petrokent Turizm
|138,00
|-0,65
|100,87
|Pınar Et ve Un
|8,74
|-0,46
|96,99
|Pınar Su
|2,20
|0,46
|76,00
|Pınar Süt
|13,34
|0,98
|114,58
|Plastikkart
|9,16
|1,66
|239,26
|Polisan Holding
|3,09
|0,65
|2,49
|Politeknik Metal
|73,50
|-2,00
|109,60
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|-3,76
|147,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.101,20
|0,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|61,25
|0,33
|800,74
|QNB Finansbank
|26,14
|4,73
|190,12
|Ral Yatırım Holding
|6,94
|-1,56
|277,17
|Ray Sigorta
|3,55
|0,28
|155,40
|Reysaş GMYO
|4,20
|-1,41
|508,70
|Reysaş Lojistik
|3,50
|1,16
|372,97
|Rhea Girişim
|1,12
|-0,88
|69,70
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|0,54
|-2,63
|Royal Halı
|1,18
|0,85
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,36
|1,29
|45,37
|Sabancı Holding
|9,69
|-0,21
|33,98
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,08
|5,58
|34,17
|Salix Yatırım Holding
|6,01
|0,17
|56,10
|Sanel Mühendislik
|4,30
|0,70
|97,25
|Sanifoam Sünger
|4,03
|4,68
|222,40
|Sanko Pazarlama
|7,72
|6,04
|289,10
|Saray Matbaacılık
|1,55
|-5,49
|55,00
|Sarkuysan
|4,77
|3,02
|51,78
|Sasa Polyester
|7,57
|0,26
|31,74
|Say Reklamcılık
|2,06
|0,00
|119,15
|Sekuro Plastik
|4,55
|0,22
|53,72
|Selçuk Ecza Deposu
|6,02
|1,18
|121,45
|Selçuk Gıda
|2,28
|0,88
|71,43
|Senkron Güvenlik
|2,87
|-0,69
|187,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,62
|0,00
|-16,92
|Servet GMYO
|6,69
|0,30
|43,42
|Seyitler Kimya
|6,32
|0,32
|64,16
|Silverline Endüstri
|2,09
|1,46
|55,97
|Sinpaş GMYO
|0,79
|0,00
|113,51
|Smartiks Yazılım
|7,87
|1,42
|Soda Sanayii
|6,02
|0,00
|-11,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,11
|-2,98
|64,19
|Söktaş
|2,30
|0,88
|81,10
|Sönmez Filament
|4,87
|-0,20
|56,09
|Sönmez Pamuklu
|4,92
|0,20
|57,69
|Sumaş Suni Tahta
|10,39
|3,90
|55,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,45
|-0,89
|57,80
|Şekerbank
|1,24
|0,00
|12,73
|Şişe Cam
|5,15
|1,18
|-6,06
|Şok Marketler
|9,98
|-0,20
|-7,16
|T. Halk Bankası
|5,75
|0,17
|-18,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,72
|-1,93
|163,07
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|41,98
|T.Tuborg
|10,58
|-0,19
|33,35
|Taç Tarım Ürünleri
|3,10
|-1,59
|-38,74
|Tat Gıda
|6,07
|-1,14
|58,90
|TAV Havalimanları
|27,86
|1,60
|26,69
|Taze Kuru Gıda
|7,45
|0,95
|9,56
|Tek-Art Turizm
|1,12
|1,82
|31,76
|Tekfen Holding
|18,72
|0,16
|-4,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,72
|-2,87
|25,25
|Temapol Polimer Plastik
|5,04
|1,20
|64,71
|TGS Dış Ticaret
|4,67
|-0,21
|105,11
|Tofaş Oto. Fab.
|25,72
|0,86
|65,81
|Torunlar GMYO
|2,63
|0,77
|74,17
|Trabzon Liman
|10,43
|0,19
|51,63
|Trabzonspor Sportif
|2,47
|-10,83
|79,50
|Trakya Cam
|3,45
|1,17
|19,42
|Trend GMYO
|2,13
|0,00
|67,72
|TSKB GMYO
|1,29
|-1,53
|57,32
|Tuğçelik
|3,96
|1,80
|85,92
|Tukaş
|10,83
|0,19
|552,41
|Turcas Petrol
|2,53
|0,00
|79,43
|Turkcell
|13,84
|0,22
|17,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,87
|1,21
|30,44
|Tüpraş
|124,00
|1,97
|18,85
|Türk Hava Yolları
|14,05
|0,29
|-12,79
|Türk Prysmian Kablo
|2,53
|0,00
|86,02
|Türk Telekom
|7,34
|0,41
|88,21
|Türk Traktör
|51,20
|0,69
|46,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,80
|-0,15
|23,83
|Ufuk Yatırım
|2,70
|-0,74
|136,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,16
|0,00
|89,47
|Ulusoy Elektrik
|25,32
|-0,24
|58,65
|Ulusoy Un Sanayi
|3,75
|1,08
|80,29
|Umpaş Holding
|0,53
|8,16
|-3,64
|Uşak Seramik
|1,70
|-0,58
|53,15
|Utopya Turizm
|4,63
|1,31
|12,93
|Uzertaş Boya
|3,10
|8,01
|416,67
|Ülker Bisküvi
|22,06
|-0,72
|50,37
|Ünye Çimento
|5,49
|12,96
|64,10
|Vakıf Fin. Kir.
|2,39
|-0,83
|67,84
|Vakıf GMYO
|2,52
|0,00
|29,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,53
|-1,17
|66,45
|Vakıflar Bankası
|5,17
|0,39
|32,56
|Vakko Tekstil
|4,58
|1,33
|75,59
|Vanet Gıda
|1,45
|0,00
|11,54
|Verusa Holding
|16,97
|0,00
|2,44
|Verusaturk Girisim
|4,85
|2,75
|57,34
|Vestel
|13,14
|0,69
|136,76
|Vestel Beyaz Eşya
|20,28
|0,60
|107,63
|Viking Kağıt
|1,79
|1,13
|62,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,52
|1,20
|46,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|0,00
|53,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,59
|0,90
|100,36
|Yataş
|6,50
|1,88
|45,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,61
|0,00
|71,28
|Yeni Gimat GMYO
|13,55
|0,15
|88,71
|Yeşil GMYO
|0,52
|0,00
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,52
|1,96
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|11,02
|-0,18
|14,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.882,00
|0,07
|31,06
|Yonga Mobilya
|7,68
|-1,54
|18,32
|Yükselen Çelik
|6,30
|4,48
|Yünsa
|10,60
|-1,85
|153,90
|Zorlu Enerji
|1,62
|2,53
|31,71
(Son)