Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|178,87
|İş Bankası (B)
|22.739,80
|-1,13
|643,08
|İş Bankası (C)
|6,17
|0,33
|36,20
|İş Bankası (Kur.)
|160.999,00
|231,26
|İş Fin.Kir.
|3,33
|-1,48
|-28,08
|İş Girişim
|3,64
|-0,27
|78,43
|İş GMYO
|1,28
|-1,54
|18,52
|İş Y. Men. Değ.
|4,40
|0,92
|138,25
|İş Yat. Ort.
|1,61
|0,00
|118,12
|İşbir Holding
|419,00
|-0,24
|204,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|12,73
|-26,19
|İttifak Holding
|3,86
|0,00
|86,77
|İz Hayvancılık Tarım
|4,48
|2,99
|-32,02
|İzmir Demir Çelik
|4,97
|-3,31
|199,40
|İzmir Fırça
|1,79
|-1,10
|-13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|55,85
|-1,33
|116,38
|Kafein Yazılım
|10,88
|-1,54
|57,96
|Kapital Yat. Holding
|2,24
|-0,44
|-21,95
|Kaplamin
|5,25
|-1,87
|45,83
|Kardemir (A)
|2,48
|-0,40
|53,08
|Kardemir (B)
|2,47
|-0,40
|51,66
|Kardemir (D)
|2,47
|-1,20
|26,94
|Karel Elektronik
|14,45
|-1,77
|246,52
|Karsan Otomotiv
|1,53
|0,00
|28,65
|Karsu Tekstil
|2,87
|-0,35
|129,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,09
|-0,12
|118,65
|Kartonsan
|373,00
|-1,32
|16,94
|Katmerciler Ekipman
|3,72
|0,81
|23,64
|Kent Gıda
|132,50
|-0,38
|11,34
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|0,96
|75,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|3,39
|74,29
|Kiler GMYO
|3,59
|4,66
|105,14
|Klimasan Klima
|16,66
|-0,18
|329,39
|Koç Holding
|19,77
|-0,15
|42,76
|Konfrut Gıda
|7,39
|-1,20
|54,73
|Konya Çimento
|262,50
|-0,61
|47,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,51
|-0,95
|32,23
|Koza Altın
|74,10
|-0,74
|44,44
|Koza Madencilik
|9,28
|-1,59
|28,53
|Körfez GMYO
|1,99
|-1,00
|63,11
|Kristal Kola
|1,57
|-1,26
|49,52
|Kron Telekomünikasyon
|12,19
|-3,18
|40,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|-10,00
|96,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|-1,23
|42,48
|Kütahya Porselen
|6,49
|-1,82
|42,64
|Lider Faktoring
|3,41
|-1,45
|51,56
|Link Bilgisayar
|17,59
|-0,11
|111,42
|Logo Yazılım
|53,00
|-2,03
|95,28
|Lokman Hekim Sağlık
|5,14
|0,00
|15,48
|Lüks Kadife
|9,11
|-1,19
|87,84
|Makina Takım
|2,01
|1,52
|30,52
|Mardin Çimento
|5,38
|-2,18
|93,73
|Marka Yatırım Holding
|1,14
|-2,56
|83,87
|Marmaris Altınyunus
|56,60
|6,09
|222,32
|Marshall
|48,96
|0,95
|94,13
|Martı GMYO
|0,94
|-10,48
|44,62
|Martı Otel
|0,89
|-10,10
|53,45
|Mavi Giyim
|49,82
|1,30
|54,62
|Mazhar Zorlu Holding
|7,96
|-0,38
|108,92
|Mega Polietilen
|1,86
|-1,59
|-8,82
|Menderes Tekstil
|1,18
|-0,84
|63,89
|Mensa
|0,26
|4,00
|85,71
|Merit Turizm
|18,29
|-1,14
|205,34
|Merko Gıda
|0,99
|-1,00
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|-0,58
|61,90
|Metro Holding
|1,31
|-0,76
|72,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,93
|1,58
|75,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,93
|12,74
|402,54
|Migros Ticaret
|24,12
|-1,07
|61,88
|Milpa
|2,14
|0,47
|49,72
|Mistral GMYO
|1,82
|-0,55
|18,95
|MLP Sağlık
|15,96
|2,97
|49,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|3,51
|-3,04
|88,71
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,30
|-2,69
|Net Holding
|2,24
|-1,75
|14,29
|Netaş Telekom.
|13,22
|0,15
|104,64
|Niğbaş Niğde Beton
|5,48
|-10,60
|37,00
|Nuh Çimento
|12,04
|-0,58
|73,73
|Nurol GMYO
|3,51
|0,57
|67,14
|Odaş Elektrik
|2,24
|6,16
|59,08
|Olmuksan-IP
|6,45
|-1,07
|91,39
|Orge Enerji Elektrik
|4,89
|0,20
|56,73
|Orma Orman Mahsulleri
|2,89
|0,00
|140,83
|Osmanlı Menkul
|3,68
|0,82
|113,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|-1,14
|61,11
|Otokar
|144,10
|-0,55
|67,78
|Oyak Yat. Ort.
|2,30
|-2,13
|45,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|-2,70
|358,82
|Özak GMYO
|2,34
|0,00
|61,47
|Özbal Çelik Boru
|1,73
|-1,70
|25,36
|Özderici GMYO
|1,46
|-1,35
|-37,87
|Özerden Plastik
|2,11
|0,48
|5,07
|Panora GMYO
|5,71
|-0,52
|55,30
|Papilon Savunma
|7,51
|-1,57
|Park Elek.Madencilik
|2,98
|-1,00
|23,65
|Parsan
|15,57
|-0,89
|77,74
|Pegasus
|82,15
|-0,06
|258,42
|Peker GMYO
|2,97
|-1,00
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,90
|-1,04
|75,93
|Pera GMYO
|0,93
|-2,11
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,03
|0,25
|31,48
|Petkim
|3,62
|-0,28
|-8,06
|Petrokent Turizm
|132,00
|-2,08
|92,14
|Pınar Et ve Un
|8,71
|0,69
|96,31
|Pınar Su
|2,17
|0,00
|73,60
|Pınar Süt
|13,05
|0,23
|109,91
|Plastikkart
|9,21
|0,66
|241,11
|Polisan Holding
|3,03
|0,66
|0,50
|Politeknik Metal
|74,00
|0,00
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|-0,76
|154,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.102,20
|0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|69,15
|14,96
|916,91
|QNB Finansbank
|27,72
|6,53
|207,66
|Ral Yatırım Holding
|7,10
|3,65
|285,87
|Ray Sigorta
|3,40
|-0,29
|144,60
|Reysaş GMYO
|4,11
|0,74
|495,65
|Reysaş Lojistik
|3,40
|-1,73
|359,46
|Rhea Girişim
|1,12
|0,90
|69,70
|Rodrigo Tekstil
|1,82
|-0,55
|-4,21
|Royal Halı
|1,18
|-0,84
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,23
|-3,04
|37,37
|Sabancı Holding
|9,55
|-0,42
|32,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,01
|-0,50
|29,66
|Salix Yatırım Holding
|6,15
|2,16
|59,74
|Sanel Mühendislik
|4,22
|-1,17
|93,58
|Sanifoam Sünger
|4,34
|7,69
|247,20
|Sanko Pazarlama
|7,50
|-3,10
|278,01
|Saray Matbaacılık
|1,52
|-2,56
|52,00
|Sarkuysan
|4,66
|-2,10
|48,28
|Sasa Polyester
|7,48
|0,40
|30,18
|Say Reklamcılık
|2,03
|-0,98
|115,96
|Sekuro Plastik
|4,45
|-1,98
|50,34
|Selçuk Ecza Deposu
|5,94
|-1,66
|118,51
|Selçuk Gıda
|2,19
|-2,67
|64,66
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-3,17
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,61
|0,00
|-17,44
|Servet GMYO
|6,46
|-2,12
|38,49
|Seyitler Kimya
|6,30
|-0,32
|63,64
|Silverline Endüstri
|2,05
|0,00
|52,99
|Sinpaş GMYO
|0,82
|1,23
|121,62
|Smartiks Yazılım
|7,40
|-3,52
|Soda Sanayii
|5,96
|0,00
|-11,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,12
|-4,50
|64,37
|Söktaş
|2,23
|-1,76
|75,59
|Sönmez Filament
|4,70
|-1,47
|50,64
|Sönmez Pamuklu
|4,77
|-1,04
|52,88
|Sumaş Suni Tahta
|10,03
|-3,37
|49,80
|Şeker Fin. Kir.
|4,47
|1,36
|58,51
|Şekerbank
|1,20
|-1,64
|9,09
|Şişe Cam
|5,14
|0,39
|-6,24
|Şok Marketler
|9,92
|-0,40
|-7,72
|T. Halk Bankası
|5,74
|1,06
|-18,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,36
|-2,21
|155,07
|T.S.K.B.
|1,12
|0,00
|38,27
|T.Tuborg
|10,65
|0,95
|34,23
|Taç Tarım Ürünleri
|3,17
|1,60
|-37,35
|Tat Gıda
|6,11
|0,99
|59,95
|TAV Havalimanları
|28,60
|2,80
|30,05
|Taze Kuru Gıda
|7,37
|0,14
|8,38
|Tek-Art Turizm
|1,11
|-0,89
|30,59
|Tekfen Holding
|18,26
|-1,56
|-6,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,75
|3,02
|26,26
|Temapol Polimer Plastik
|4,97
|-0,40
|62,42
|TGS Dış Ticaret
|4,52
|-0,88
|98,53
|Tofaş Oto. Fab.
|26,30
|1,31
|69,55
|Torunlar GMYO
|2,55
|-0,39
|68,87
|Trabzon Liman
|10,37
|-0,19
|50,76
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|0,41
|77,32
|Trakya Cam
|3,40
|-0,58
|17,69
|Trend GMYO
|2,09
|-1,42
|64,57
|TSKB GMYO
|1,38
|0,00
|68,29
|Tuğçelik
|3,96
|1,54
|85,92
|Tukaş
|10,82
|0,28
|551,81
|Turcas Petrol
|2,49
|0,81
|76,60
|Turkcell
|13,80
|0,29
|17,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,74
|-1,54
|27,56
|Tüpraş
|123,00
|-0,97
|17,89
|Türk Hava Yolları
|13,76
|-1,08
|-14,59
|Türk Prysmian Kablo
|2,52
|3,70
|85,28
|Türk Telekom
|7,22
|-0,41
|85,13
|Türk Traktör
|50,45
|-0,79
|44,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,10
|-1,11
|21,66
|Ufuk Yatırım
|2,61
|-2,61
|128,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,12
|-0,93
|85,96
|Ulusoy Elektrik
|25,16
|-0,40
|57,64
|Ulusoy Un Sanayi
|3,63
|-1,36
|74,52
|Umpaş Holding
|0,54
|1,89
|-1,82
|Uşak Seramik
|1,67
|0,60
|50,45
|Utopya Turizm
|4,63
|-1,49
|12,93
|Uzertaş Boya
|3,40
|9,68
|466,67
|Ülker Bisküvi
|21,68
|-0,09
|47,78
|Ünye Çimento
|5,29
|-1,12
|58,12
|Vakıf Fin. Kir.
|2,52
|-1,95
|76,97
|Vakıf GMYO
|2,44
|-0,41
|25,34
|Vakıf Yat. Ort.
|2,48
|-3,50
|63,16
|Vakıflar Bankası
|5,10
|-0,39
|30,77
|Vakko Tekstil
|4,50
|-0,66
|72,52
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|10,00
|Verusa Holding
|16,98
|-0,12
|2,50
|Verusaturk Girisim
|4,67
|-1,68
|51,50
|Vestel
|13,01
|-0,84
|134,41
|Vestel Beyaz Eşya
|20,36
|-0,49
|108,45
|Viking Kağıt
|1,84
|1,10
|67,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,43
|-1,62
|41,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|0,00
|51,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,62
|0,36
|101,43
|Yataş
|6,67
|3,41
|49,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,56
|-2,50
|65,96
|Yeni Gimat GMYO
|13,55
|-0,44
|88,71
|Yeşil GMYO
|0,55
|3,77
|103,70
|Yeşil Yapı
|0,55
|5,77
|111,54
|Yeşil Yatırım Holding
|11,42
|2,88
|18,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.889,00
|0,24
|31,38
|Yonga Mobilya
|7,40
|-1,99
|14,01
|Yükselen Çelik
|6,13
|-0,65
|Yünsa
|10,32
|-0,77
|147,19
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,27
|30,08
(Son)