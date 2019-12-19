Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|178,87
|İş Bankası (B)
|21.999,90
|-0,51
|618,90
|İş Bankası (C)
|6,15
|-0,32
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|155.010,00
|-3,72
|218,94
|İş Fin.Kir.
|3,35
|0,60
|-27,65
|İş Girişim
|3,66
|0,27
|79,41
|İş GMYO
|1,31
|2,34
|21,30
|İş Y. Men. Değ.
|4,26
|-0,47
|130,66
|İş Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|119,48
|İşbir Holding
|426,70
|1,60
|210,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|-3,23
|-28,57
|İttifak Holding
|3,90
|1,30
|88,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,50
|-0,66
|-31,71
|İzmir Demir Çelik
|5,85
|1,56
|252,41
|İzmir Fırça
|1,79
|0,00
|-13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|55,60
|-0,63
|115,41
|Kafein Yazılım
|11,15
|2,11
|61,88
|Kapital Yat. Holding
|2,23
|-0,45
|-22,30
|Kaplamin
|5,30
|0,00
|47,22
|Kardemir (A)
|2,54
|2,01
|56,78
|Kardemir (B)
|2,54
|1,60
|55,96
|Kardemir (D)
|2,53
|1,61
|30,02
|Karel Elektronik
|14,13
|-0,35
|238,85
|Karsan Otomotiv
|1,53
|0,66
|28,65
|Karsu Tekstil
|2,81
|-1,40
|124,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,47
|2,05
|128,92
|Kartonsan
|375,00
|-1,32
|17,56
|Katmerciler Ekipman
|3,88
|3,74
|28,96
|Kent Gıda
|136,00
|0,22
|14,29
|Kerevitaş Gıda
|3,18
|1,60
|76,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-8,62
|51,43
|Kiler GMYO
|3,70
|1,93
|111,43
|Klimasan Klima
|16,81
|1,08
|333,26
|Koç Holding
|19,73
|-1,15
|42,47
|Konfrut Gıda
|7,37
|-0,41
|54,31
|Konya Çimento
|263,00
|-0,75
|47,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,48
|0,97
|31,91
|Koza Altın
|73,50
|-0,27
|43,27
|Koza Madencilik
|9,23
|-0,43
|27,84
|Körfez GMYO
|1,99
|1,02
|63,11
|Kristal Kola
|1,65
|6,45
|57,14
|Kron Telekomünikasyon
|12,00
|-0,74
|37,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|-5,56
|86,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|3,16
|44,25
|Kütahya Porselen
|6,40
|0,16
|40,66
|Lider Faktoring
|3,41
|1,19
|51,56
|Link Bilgisayar
|17,67
|-0,67
|112,38
|Logo Yazılım
|52,60
|0,67
|93,81
|Lokman Hekim Sağlık
|5,34
|-1,84
|19,97
|Lüks Kadife
|8,80
|-1,90
|81,44
|Makina Takım
|2,02
|-2,42
|31,17
|Mardin Çimento
|5,38
|0,19
|93,73
|Marka Yatırım Holding
|1,16
|1,75
|87,10
|Marmaris Altınyunus
|57,05
|-4,92
|224,89
|Marshall
|48,14
|0,04
|90,88
|Martı GMYO
|0,94
|0,00
|44,62
|Martı Otel
|0,89
|1,14
|53,45
|Mavi Giyim
|51,10
|2,49
|58,60
|Mazhar Zorlu Holding
|7,96
|-0,50
|108,92
|Mega Polietilen
|1,86
|0,54
|-8,82
|Menderes Tekstil
|1,18
|1,72
|63,89
|Mensa
|0,28
|3,70
|100,00
|Merit Turizm
|17,96
|-0,22
|199,83
|Merko Gıda
|1,01
|1,00
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|2,20
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|2,38
|63,81
|Metro Holding
|1,32
|0,76
|73,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,93
|0,00
|75,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,20
|2,65
|425,42
|Migros Ticaret
|24,22
|0,67
|62,55
|Milpa
|2,16
|1,89
|51,12
|Mistral GMYO
|1,86
|0,54
|21,57
|MLP Sağlık
|15,99
|-0,06
|49,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|3,50
|2,64
|88,17
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,08
|-0,98
|Net Holding
|2,28
|1,79
|16,33
|Netaş Telekom.
|13,20
|0,38
|104,33
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|3,83
|42,50
|Nuh Çimento
|11,96
|0,34
|72,58
|Nurol GMYO
|3,56
|2,01
|69,52
|Odaş Elektrik
|2,27
|0,44
|61,22
|Olmuksan-IP
|6,32
|-1,56
|87,54
|Orge Enerji Elektrik
|5,19
|4,22
|66,35
|Orma Orman Mahsulleri
|2,88
|0,70
|140,00
|Osmanlı Menkul
|3,58
|-2,72
|108,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|0,58
|61,11
|Otokar
|145,10
|0,00
|68,94
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|1,32
|45,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,70
|2,17
|360,78
|Özak GMYO
|2,34
|0,86
|61,47
|Özbal Çelik Boru
|1,79
|3,47
|29,71
|Özderici GMYO
|1,49
|0,68
|-36,60
|Özerden Plastik
|2,10
|0,00
|4,58
|Panora GMYO
|5,71
|1,42
|55,30
|Papilon Savunma
|7,80
|4,56
|Park Elek.Madencilik
|2,93
|-1,01
|21,58
|Parsan
|15,56
|0,52
|77,63
|Pegasus
|82,55
|0,92
|260,17
|Peker GMYO
|3,01
|1,69
|-63,40
|Penguen Gıda
|1,92
|1,05
|77,78
|Pera GMYO
|0,95
|3,26
|23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,63
|6,94
|41,30
|Petkim
|3,61
|0,28
|-8,32
|Petrokent Turizm
|130,50
|-0,84
|89,96
|Pınar Et ve Un
|8,72
|0,35
|96,54
|Pınar Su
|2,28
|4,11
|82,40
|Pınar Süt
|12,90
|-0,54
|107,50
|Plastikkart
|9,56
|0,63
|254,07
|Polisan Holding
|3,05
|0,99
|1,17
|Politeknik Metal
|72,10
|-2,57
|105,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|-0,26
|150,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.104,00
|0,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,00
|1,23
|929,41
|QNB Finansbank
|26,44
|-2,07
|193,45
|Ral Yatırım Holding
|7,31
|0,00
|297,28
|Ray Sigorta
|3,43
|0,29
|146,76
|Reysaş GMYO
|4,07
|1,24
|489,86
|Reysaş Lojistik
|3,25
|-2,11
|339,19
|Rhea Girişim
|1,16
|3,57
|75,76
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|0,00
|-5,26
|Royal Halı
|1,18
|0,00
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,26
|1,35
|39,21
|Sabancı Holding
|9,41
|-1,16
|30,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,10
|2,44
|35,47
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|4,07
|66,23
|Sanel Mühendislik
|4,20
|0,00
|92,66
|Sanifoam Sünger
|4,70
|1,51
|276,00
|Sanko Pazarlama
|7,59
|1,20
|282,55
|Saray Matbaacılık
|1,51
|0,67
|51,00
|Sarkuysan
|4,62
|-0,22
|47,00
|Sasa Polyester
|7,56
|-0,26
|31,57
|Say Reklamcılık
|2,07
|-0,96
|120,21
|Sekuro Plastik
|4,39
|-0,23
|48,31
|Selçuk Ecza Deposu
|5,94
|0,68
|118,51
|Selçuk Gıda
|2,09
|-4,13
|57,14
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-0,36
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,57
|-1,26
|-19,49
|Servet GMYO
|6,37
|-1,70
|36,56
|Seyitler Kimya
|6,36
|0,16
|65,19
|Silverline Endüstri
|2,05
|0,99
|52,99
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|7,90
|6,90
|Soda Sanayii
|5,98
|0,50
|-11,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,20
|-1,60
|65,81
|Söktaş
|2,24
|1,36
|76,38
|Sönmez Filament
|4,79
|2,35
|53,53
|Sönmez Pamuklu
|4,91
|2,94
|57,37
|Sumaş Suni Tahta
|10,00
|-0,30
|49,35
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|0,00
|59,57
|Şekerbank
|1,20
|0,00
|9,09
|Şişe Cam
|5,18
|1,37
|-5,51
|Şok Marketler
|10,22
|1,89
|-4,93
|T. Halk Bankası
|5,69
|0,00
|-18,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,28
|-1,45
|148,71
|T.S.K.B.
|1,09
|-0,91
|34,57
|T.Tuborg
|10,87
|0,93
|37,00
|Taç Tarım Ürünleri
|3,30
|2,17
|-34,78
|Tat Gıda
|6,08
|1,00
|59,16
|TAV Havalimanları
|28,80
|0,21
|30,96
|Taze Kuru Gıda
|7,26
|-1,22
|6,76
|Tek-Art Turizm
|1,12
|2,75
|31,76
|Tekfen Holding
|18,19
|0,11
|-7,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,98
|5,57
|34,01
|Temapol Polimer Plastik
|4,94
|0,20
|61,44
|TGS Dış Ticaret
|4,51
|0,22
|98,09
|Tofaş Oto. Fab.
|26,50
|-0,23
|70,84
|Torunlar GMYO
|2,57
|0,78
|70,20
|Trabzon Liman
|10,43
|0,10
|51,63
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|3,29
|82,40
|Trakya Cam
|3,37
|0,30
|16,65
|Trend GMYO
|2,15
|2,87
|69,29
|TSKB GMYO
|1,36
|0,00
|65,85
|Tuğçelik
|3,94
|0,51
|84,98
|Tukaş
|10,84
|0,46
|553,01
|Turcas Petrol
|2,47
|0,41
|75,18
|Turkcell
|13,72
|0,07
|16,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,88
|1,91
|30,67
|Tüpraş
|123,00
|0,16
|17,89
|Türk Hava Yolları
|13,79
|0,36
|-14,40
|Türk Prysmian Kablo
|2,49
|2,05
|83,08
|Türk Telekom
|7,13
|-0,14
|82,82
|Türk Traktör
|50,50
|0,80
|44,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|-0,96
|21,34
|Ufuk Yatırım
|2,57
|-1,15
|125,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,16
|-0,92
|89,47
|Ulusoy Elektrik
|25,08
|-0,24
|57,14
|Ulusoy Un Sanayi
|3,62
|0,56
|74,04
|Umpaş Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,66
|-2,35
|49,55
|Utopya Turizm
|4,62
|0,87
|12,68
|Uzertaş Boya
|3,40
|2,10
|466,67
|Ülker Bisküvi
|21,82
|0,83
|48,74
|Ünye Çimento
|5,18
|0,00
|54,83
|Vakıf Fin. Kir.
|2,43
|1,67
|70,65
|Vakıf GMYO
|2,42
|0,83
|24,31
|Vakıf Yat. Ort.
|2,45
|0,00
|61,18
|Vakıflar Bankası
|5,10
|0,20
|30,77
|Vakko Tekstil
|4,51
|1,35
|72,90
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|10,00
|Verusa Holding
|17,07
|0,35
|3,04
|Verusaturk Girisim
|4,52
|-1,95
|46,63
|Vestel
|13,47
|4,10
|142,70
|Vestel Beyaz Eşya
|21,04
|3,65
|115,41
|Viking Kağıt
|1,81
|1,12
|64,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,47
|1,65
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,00
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,69
|1,61
|103,94
|Yataş
|6,60
|1,85
|47,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,56
|0,65
|65,96
|Yeni Gimat GMYO
|13,57
|-0,73
|88,99
|Yeşil GMYO
|0,54
|0,00
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,22
|-0,27
|16,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.881,00
|0,02
|31,01
|Yonga Mobilya
|7,25
|1,40
|11,70
|Yükselen Çelik
|6,15
|1,65
|Yünsa
|10,11
|-0,10
|142,16
|Zorlu Enerji
|1,57
|0,00
|27,64
(Son)