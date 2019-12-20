Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|131.774,60
|187,09
|İş Bankası (B)
|22.485,00
|2,15
|634,76
|İş Bankası (C)
|6,15
|0,33
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|155.010,00
|218,94
|İş Fin.Kir.
|3,31
|-0,30
|-28,51
|İş Girişim
|3,81
|4,38
|86,76
|İş GMYO
|1,30
|0,00
|20,37
|İş Y. Men. Değ.
|4,31
|0,94
|133,37
|İş Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|119,48
|İşbir Holding
|455,00
|5,81
|231,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|-3,39
|-32,14
|İttifak Holding
|4,15
|6,14
|100,81
|İz Hayvancılık Tarım
|4,51
|0,00
|-31,56
|İzmir Demir Çelik
|6,12
|6,43
|268,67
|İzmir Fırça
|1,77
|0,00
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|56,00
|0,18
|116,96
|Kafein Yazılım
|11,18
|-0,62
|62,31
|Kapital Yat. Holding
|2,17
|-1,36
|-24,39
|Kaplamin
|5,49
|0,55
|52,50
|Kardemir (A)
|2,56
|0,00
|58,02
|Kardemir (B)
|2,55
|-0,39
|56,57
|Kardemir (D)
|2,57
|0,39
|32,07
|Karel Elektronik
|14,38
|0,70
|244,84
|Karsan Otomotiv
|1,57
|3,29
|32,01
|Karsu Tekstil
|3,04
|6,67
|143,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,98
|6,02
|142,70
|Kartonsan
|375,00
|-1,32
|17,56
|Katmerciler Ekipman
|3,86
|0,00
|28,30
|Kent Gıda
|138,00
|1,69
|15,97
|Kerevitaş Gıda
|3,20
|1,27
|77,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|-5,66
|42,86
|Kiler GMYO
|3,61
|-1,10
|106,29
|Klimasan Klima
|16,47
|-1,14
|324,49
|Koç Holding
|19,84
|0,35
|43,26
|Konfrut Gıda
|7,44
|1,36
|55,78
|Konya Çimento
|262,10
|0,08
|47,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|0,00
|31,49
|Koza Altın
|76,10
|1,87
|48,34
|Koza Madencilik
|9,75
|3,28
|35,04
|Körfez GMYO
|2,02
|0,50
|65,57
|Kristal Kola
|1,74
|-0,57
|65,71
|Kron Telekomünikasyon
|12,13
|0,83
|39,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,96
|-1,73
|82,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,64
|1,23
|45,13
|Kütahya Porselen
|6,43
|1,26
|41,32
|Lider Faktoring
|3,50
|2,34
|55,56
|Link Bilgisayar
|18,00
|0,45
|116,35
|Logo Yazılım
|53,65
|1,13
|97,68
|Lokman Hekim Sağlık
|5,55
|1,28
|24,69
|Lüks Kadife
|8,62
|-0,23
|77,73
|Makina Takım
|1,96
|-0,51
|27,27
|Mardin Çimento
|5,36
|0,00
|93,01
|Marka Yatırım Holding
|1,24
|7,83
|100,00
|Marmaris Altınyunus
|56,20
|-2,26
|220,05
|Marshall
|47,12
|-1,75
|86,84
|Martı GMYO
|0,91
|-1,09
|40,00
|Martı Otel
|0,87
|-1,14
|50,00
|Mavi Giyim
|54,25
|4,23
|68,37
|Mazhar Zorlu Holding
|8,05
|1,13
|111,29
|Mega Polietilen
|1,90
|3,26
|-6,86
|Menderes Tekstil
|1,24
|7,83
|72,22
|Mensa
|0,29
|3,57
|107,14
|Merit Turizm
|18,20
|-1,57
|203,84
|Merko Gıda
|1,02
|0,99
|0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,78
|1,14
|69,52
|Metro Holding
|1,34
|0,00
|76,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,91
|1,06
|73,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,04
|-0,98
|411,86
|Migros Ticaret
|24,08
|0,33
|61,61
|Milpa
|2,20
|0,92
|53,92
|Mistral GMYO
|1,89
|1,61
|23,53
|MLP Sağlık
|15,98
|0,06
|49,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|2,20
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|3,54
|-0,56
|90,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,99
|0,59
|Net Holding
|2,33
|2,64
|18,88
|Netaş Telekom.
|13,14
|0,38
|103,41
|Niğbaş Niğde Beton
|5,96
|2,76
|49,00
|Nuh Çimento
|12,09
|2,03
|74,46
|Nurol GMYO
|3,58
|1,42
|70,48
|Odaş Elektrik
|2,20
|0,92
|56,24
|Olmuksan-IP
|6,61
|6,27
|96,14
|Orge Enerji Elektrik
|5,16
|-0,96
|65,38
|Orma Orman Mahsulleri
|2,83
|-0,70
|135,83
|Osmanlı Menkul
|3,62
|0,56
|110,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|1,16
|62,04
|Otokar
|153,80
|3,15
|79,07
|Oyak Yat. Ort.
|2,35
|1,73
|48,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,39
|1,89
|428,43
|Özak GMYO
|2,42
|5,22
|66,99
|Özbal Çelik Boru
|1,64
|-6,29
|18,84
|Özderici GMYO
|1,49
|0,68
|-36,60
|Özerden Plastik
|2,15
|1,42
|7,07
|Panora GMYO
|5,75
|0,88
|56,38
|Papilon Savunma
|7,70
|-0,77
|Park Elek.Madencilik
|2,93
|0,34
|21,58
|Parsan
|15,65
|0,71
|78,65
|Pegasus
|82,70
|-0,12
|260,82
|Peker GMYO
|3,03
|1,00
|-63,16
|Penguen Gıda
|1,98
|1,54
|83,33
|Pera GMYO
|0,94
|1,08
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|8,31
|-0,72
|36,06
|Petkim
|3,62
|0,56
|-8,06
|Petrokent Turizm
|130,50
|0,46
|89,96
|Pınar Et ve Un
|8,57
|-0,35
|93,16
|Pınar Su
|2,37
|3,04
|89,60
|Pınar Süt
|12,85
|0,55
|106,69
|Plastikkart
|9,84
|0,82
|264,44
|Polisan Holding
|3,07
|1,66
|1,83
|Politeknik Metal
|74,00
|0,00
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|0,26
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.105,20
|0,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,10
|-1,66
|901,47
|QNB Finansbank
|25,86
|-2,05
|187,01
|Ral Yatırım Holding
|6,85
|-3,52
|272,28
|Ray Sigorta
|3,33
|-2,35
|139,57
|Reysaş GMYO
|4,06
|0,25
|488,41
|Reysaş Lojistik
|3,27
|-0,91
|341,89
|Rhea Girişim
|1,18
|0,85
|78,79
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,00
|-4,74
|Royal Halı
|1,19
|0,85
|20,20
|RTA Laboratuvarları
|2,24
|0,45
|37,98
|Sabancı Holding
|9,33
|-0,11
|29,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|1,42
|38,05
|Salix Yatırım Holding
|6,41
|0,16
|66,49
|Sanel Mühendislik
|4,15
|-1,19
|90,37
|Sanifoam Sünger
|4,30
|-4,44
|244,00
|Sanko Pazarlama
|7,56
|-0,13
|281,04
|Saray Matbaacılık
|1,53
|2,68
|53,00
|Sarkuysan
|4,79
|4,13
|52,41
|Sasa Polyester
|7,63
|1,33
|32,79
|Say Reklamcılık
|2,06
|0,98
|119,15
|Sekuro Plastik
|4,50
|2,27
|52,03
|Selçuk Ecza Deposu
|6,04
|1,34
|122,18
|Selçuk Gıda
|2,07
|-0,96
|55,64
|Senkron Güvenlik
|2,76
|0,73
|176,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,54
|-1,91
|-21,03
|Servet GMYO
|6,45
|-0,62
|38,28
|Seyitler Kimya
|6,47
|1,09
|68,05
|Silverline Endüstri
|2,06
|0,49
|53,73
|Sinpaş GMYO
|0,83
|2,47
|124,32
|Smartiks Yazılım
|8,05
|2,16
|Soda Sanayii
|6,06
|0,66
|-10,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,21
|-1,39
|65,99
|Söktaş
|2,28
|1,33
|79,53
|Sönmez Filament
|4,78
|0,42
|53,21
|Sönmez Pamuklu
|4,81
|-0,82
|54,17
|Sumaş Suni Tahta
|10,12
|1,20
|51,14
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|0,00
|59,57
|Şekerbank
|1,20
|0,84
|9,09
|Şişe Cam
|5,24
|1,35
|-4,42
|Şok Marketler
|10,42
|0,68
|-3,07
|T. Halk Bankası
|5,70
|0,35
|-18,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,48
|9,62
|173,42
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|35,80
|T.Tuborg
|11,30
|2,91
|42,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,35
|2,13
|-33,79
|Tat Gıda
|6,09
|0,66
|59,42
|TAV Havalimanları
|28,88
|1,12
|31,33
|Taze Kuru Gıda
|7,15
|-0,56
|5,15
|Tek-Art Turizm
|1,19
|4,39
|40,00
|Tekfen Holding
|18,34
|0,88
|-6,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,90
|1,30
|31,31
|Temapol Polimer Plastik
|4,97
|0,81
|62,42
|TGS Dış Ticaret
|4,61
|-1,28
|102,48
|Tofaş Oto. Fab.
|26,42
|-0,83
|70,33
|Torunlar GMYO
|2,57
|0,39
|70,20
|Trabzon Liman
|10,44
|0,58
|51,77
|Trabzonspor Sportif
|2,66
|1,14
|93,30
|Trakya Cam
|3,43
|1,78
|18,73
|Trend GMYO
|2,24
|1,82
|76,38
|TSKB GMYO
|1,36
|0,74
|65,85
|Tuğçelik
|3,94
|1,29
|84,98
|Tukaş
|10,96
|1,58
|560,24
|Turcas Petrol
|2,52
|0,00
|78,72
|Turkcell
|13,83
|-0,29
|17,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,23
|1,80
|38,44
|Tüpraş
|124,90
|1,79
|19,71
|Türk Hava Yolları
|13,78
|0,15
|-14,46
|Türk Prysmian Kablo
|2,46
|0,00
|80,87
|Türk Telekom
|7,17
|0,14
|83,85
|Türk Traktör
|51,00
|0,69
|46,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,30
|0,82
|22,28
|Ufuk Yatırım
|2,57
|-0,39
|125,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,12
|-0,93
|85,96
|Ulusoy Elektrik
|25,00
|0,00
|56,64
|Ulusoy Un Sanayi
|3,71
|1,09
|78,37
|Umpaş Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,68
|0,00
|51,35
|Utopya Turizm
|4,75
|-0,84
|15,85
|Uzertaş Boya
|3,20
|-4,48
|433,33
|Ülker Bisküvi
|21,92
|1,67
|49,42
|Ünye Çimento
|5,05
|-1,75
|50,94
|Vakıf Fin. Kir.
|2,45
|0,82
|72,05
|Vakıf GMYO
|2,40
|-0,41
|23,28
|Vakıf Yat. Ort.
|2,44
|-0,41
|60,53
|Vakıflar Bankası
|5,10
|0,20
|30,77
|Vakko Tekstil
|4,57
|0,44
|75,21
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|10,77
|Verusa Holding
|17,11
|0,12
|3,29
|Verusaturk Girisim
|4,64
|0,65
|50,52
|Vestel
|13,35
|0,00
|140,54
|Vestel Beyaz Eşya
|20,58
|-0,58
|110,70
|Viking Kağıt
|1,88
|1,62
|70,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,44
|0,41
|41,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,84
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,79
|1,58
|107,53
|Yataş
|6,69
|1,83
|49,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,59
|3,25
|69,15
|Yeni Gimat GMYO
|13,56
|-0,07
|88,85
|Yeşil GMYO
|0,54
|0,00
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,55
|0,00
|111,54
|Yeşil Yatırım Holding
|11,12
|-0,80
|15,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.880,00
|0,00
|30,97
|Yonga Mobilya
|7,40
|1,93
|14,01
|Yükselen Çelik
|6,11
|-0,16
|Yünsa
|10,09
|1,20
|141,68
|Zorlu Enerji
|1,64
|1,23
|33,33
(Son)