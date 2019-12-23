Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|131.774,60
|187,09
|İş Bankası (B)
|22.389,90
|-0,42
|631,65
|İş Bankası (C)
|6,16
|0,00
|35,98
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|3,22
|229,20
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-0,61
|-29,59
|İş Girişim
|3,68
|-3,92
|80,39
|İş GMYO
|1,35
|0,75
|25,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,31
|0,94
|133,37
|İş Yat. Ort.
|1,69
|3,05
|128,96
|İşbir Holding
|448,00
|-1,43
|226,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|1,75
|-30,95
|İttifak Holding
|4,58
|8,79
|121,61
|İz Hayvancılık Tarım
|4,43
|-1,99
|-32,78
|İzmir Demir Çelik
|6,81
|8,79
|310,24
|İzmir Fırça
|1,75
|-1,13
|-15,46
|Jantsa Jant Sanayi
|56,95
|0,44
|120,64
|Kafein Yazılım
|11,07
|-0,27
|60,72
|Kapital Yat. Holding
|2,24
|3,70
|-21,95
|Kaplamin
|5,33
|-0,37
|48,06
|Kardemir (A)
|2,54
|2,42
|56,78
|Kardemir (B)
|2,54
|0,40
|55,96
|Kardemir (D)
|2,55
|0,00
|31,05
|Karel Elektronik
|14,13
|-0,84
|238,85
|Karsan Otomotiv
|1,64
|2,50
|37,90
|Karsu Tekstil
|3,03
|-0,66
|142,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,53
|5,89
|157,57
|Kartonsan
|375,00
|0,03
|17,56
|Katmerciler Ekipman
|3,72
|-0,53
|23,64
|Kent Gıda
|137,60
|0,36
|15,63
|Kerevitaş Gıda
|3,17
|-0,63
|76,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|6,25
|45,71
|Kiler GMYO
|3,57
|0,85
|104,00
|Klimasan Klima
|17,20
|4,24
|343,31
|Koç Holding
|19,76
|0,30
|42,68
|Konfrut Gıda
|7,56
|1,07
|58,29
|Konya Çimento
|262,30
|1,08
|47,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,42
|0,24
|31,28
|Koza Altın
|77,35
|2,31
|50,78
|Koza Madencilik
|10,76
|6,22
|49,03
|Körfez GMYO
|2,02
|0,50
|65,57
|Kristal Kola
|1,66
|-1,19
|58,10
|Kron Telekomünikasyon
|12,11
|-0,08
|39,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|1,83
|78,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|0,62
|43,36
|Kütahya Porselen
|6,39
|0,47
|40,44
|Lider Faktoring
|3,52
|0,57
|56,44
|Link Bilgisayar
|17,73
|-0,51
|113,10
|Logo Yazılım
|52,75
|1,83
|94,36
|Lokman Hekim Sağlık
|5,61
|1,26
|26,04
|Lüks Kadife
|8,85
|1,14
|82,47
|Makina Takım
|1,89
|-0,53
|22,73
|Mardin Çimento
|5,30
|1,15
|90,85
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|0,00
|90,32
|Marmaris Altınyunus
|57,70
|-0,69
|228,59
|Marshall
|47,32
|0,68
|87,63
|Martı GMYO
|1,01
|-0,98
|55,38
|Martı Otel
|0,90
|0,00
|55,17
|Mavi Giyim
|54,45
|1,11
|68,99
|Mazhar Zorlu Holding
|9,24
|5,60
|142,52
|Mega Polietilen
|1,87
|-1,58
|-8,33
|Menderes Tekstil
|1,25
|3,31
|73,61
|Mensa
|0,31
|6,90
|121,43
|Merit Turizm
|18,39
|1,60
|207,01
|Merko Gıda
|1,01
|1,00
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|-2,11
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|-0,57
|64,76
|Metro Holding
|1,34
|0,75
|76,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,89
|0,53
|71,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,30
|-10,13
|433,90
|Migros Ticaret
|23,96
|1,01
|60,81
|Milpa
|2,21
|1,84
|54,62
|Mistral GMYO
|1,85
|-0,54
|20,92
|MLP Sağlık
|16,05
|0,82
|50,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|1,08
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|3,33
|-4,31
|79,03
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,73
|-1,92
|Net Holding
|2,31
|0,87
|17,86
|Netaş Telekom.
|13,43
|4,03
|107,89
|Niğbaş Niğde Beton
|5,60
|-2,61
|40,00
|Nuh Çimento
|12,19
|1,92
|75,90
|Nurol GMYO
|3,54
|-0,28
|68,57
|Odaş Elektrik
|2,12
|0,47
|50,56
|Olmuksan-IP
|6,17
|-0,64
|83,09
|Orge Enerji Elektrik
|5,13
|0,59
|64,42
|Orma Orman Mahsulleri
|2,85
|0,71
|137,50
|Osmanlı Menkul
|3,67
|1,10
|113,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|1,73
|62,96
|Otokar
|154,20
|0,39
|79,54
|Oyak Yat. Ort.
|2,34
|-0,85
|47,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|-4,70
|377,45
|Özak GMYO
|2,42
|0,41
|66,99
|Özbal Çelik Boru
|1,60
|-3,03
|15,94
|Özderici GMYO
|1,49
|1,36
|-36,60
|Özerden Plastik
|2,13
|-0,47
|6,07
|Panora GMYO
|5,73
|0,53
|55,84
|Papilon Savunma
|7,56
|-0,53
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|0,00
|22,82
|Parsan
|15,47
|-0,45
|76,60
|Pegasus
|84,90
|2,17
|270,42
|Peker GMYO
|3,06
|1,32
|-62,79
|Penguen Gıda
|1,95
|1,04
|80,56
|Pera GMYO
|0,93
|-1,06
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,09
|-0,37
|32,46
|Petkim
|3,63
|0,28
|-7,81
|Petrokent Turizm
|129,00
|-1,90
|87,77
|Pınar Et ve Un
|8,48
|-0,12
|91,13
|Pınar Su
|2,32
|1,75
|85,60
|Pınar Süt
|12,56
|-1,02
|102,03
|Plastikkart
|9,54
|0,42
|253,33
|Polisan Holding
|3,11
|2,98
|3,16
|Politeknik Metal
|73,30
|-0,95
|109,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|1,28
|154,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.105,00
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,50
|6,95
|1054,41
|QNB Finansbank
|26,12
|0,46
|189,90
|Ral Yatırım Holding
|7,10
|1,72
|285,87
|Ray Sigorta
|3,28
|-2,67
|135,97
|Reysaş GMYO
|3,88
|-3,24
|462,32
|Reysaş Lojistik
|3,19
|-2,74
|331,08
|Rhea Girişim
|1,14
|-1,72
|72,73
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,00
|-4,74
|Royal Halı
|1,17
|-0,85
|18,18
|RTA Laboratuvarları
|2,17
|-2,25
|33,67
|Sabancı Holding
|9,32
|0,32
|28,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,04
|-2,39
|31,59
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|-0,31
|66,23
|Sanel Mühendislik
|4,06
|-0,98
|86,24
|Sanifoam Sünger
|4,77
|0,42
|281,60
|Sanko Pazarlama
|7,43
|-1,07
|274,48
|Saray Matbaacılık
|1,51
|-0,66
|51,00
|Sarkuysan
|4,76
|1,71
|51,46
|Sasa Polyester
|7,77
|3,32
|35,23
|Say Reklamcılık
|2,04
|-0,49
|117,02
|Sekuro Plastik
|5,08
|7,40
|71,62
|Selçuk Ecza Deposu
|6,01
|0,17
|121,08
|Selçuk Gıda
|2,07
|0,00
|55,64
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,55
|1,31
|-20,51
|Servet GMYO
|6,61
|1,85
|41,71
|Seyitler Kimya
|6,45
|0,16
|67,53
|Silverline Endüstri
|2,09
|1,95
|55,97
|Sinpaş GMYO
|0,84
|2,44
|127,03
|Smartiks Yazılım
|8,59
|2,26
|Soda Sanayii
|6,18
|1,64
|-8,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,34
|1,41
|68,33
|Söktaş
|2,27
|0,00
|78,74
|Sönmez Filament
|4,81
|0,00
|54,17
|Sönmez Pamuklu
|4,81
|0,42
|54,17
|Sumaş Suni Tahta
|10,06
|-0,10
|50,25
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|-1,10
|59,57
|Şekerbank
|1,20
|0,84
|9,09
|Şişe Cam
|5,26
|0,57
|-4,05
|Şok Marketler
|10,21
|-0,20
|-5,02
|T. Halk Bankası
|5,68
|-0,18
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,26
|2,07
|178,01
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|34,57
|T.Tuborg
|12,00
|4,35
|51,25
|Taç Tarım Ürünleri
|3,23
|-1,82
|-36,17
|Tat Gıda
|6,21
|4,55
|62,57
|TAV Havalimanları
|29,28
|0,41
|33,15
|Taze Kuru Gıda
|7,40
|2,49
|8,82
|Tek-Art Turizm
|1,19
|0,85
|40,00
|Tekfen Holding
|18,62
|2,03
|-5,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,86
|0,26
|29,97
|Temapol Polimer Plastik
|4,93
|-1,00
|61,11
|TGS Dış Ticaret
|4,62
|0,65
|102,92
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|-0,52
|71,10
|Torunlar GMYO
|2,63
|2,33
|74,17
|Trabzon Liman
|10,49
|0,96
|52,50
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|-0,78
|86,04
|Trakya Cam
|3,43
|0,00
|18,73
|Trend GMYO
|2,23
|1,83
|75,59
|TSKB GMYO
|1,34
|0,00
|63,41
|Tuğçelik
|4,04
|2,80
|89,67
|Tukaş
|11,07
|1,10
|566,87
|Turcas Petrol
|2,59
|3,60
|83,69
|Turkcell
|13,64
|0,07
|16,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,52
|4,15
|44,89
|Tüpraş
|125,30
|0,72
|20,09
|Türk Hava Yolları
|13,74
|-0,15
|-14,71
|Türk Prysmian Kablo
|2,47
|0,41
|81,61
|Türk Telekom
|7,17
|0,28
|83,85
|Türk Traktör
|52,20
|3,16
|49,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,16
|-0,51
|21,84
|Ufuk Yatırım
|2,60
|-0,76
|128,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,15
|-0,46
|88,60
|Ulusoy Elektrik
|25,10
|-0,32
|57,27
|Ulusoy Un Sanayi
|3,71
|1,37
|78,37
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,67
|0,60
|50,45
|Utopya Turizm
|4,71
|1,07
|14,88
|Uzertaş Boya
|2,72
|-9,93
|353,33
|Ülker Bisküvi
|22,72
|3,74
|54,87
|Ünye Çimento
|4,94
|1,02
|47,66
|Vakıf Fin. Kir.
|2,53
|3,27
|77,67
|Vakıf GMYO
|2,37
|0,42
|21,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,37
|-0,42
|55,92
|Vakıflar Bankası
|5,08
|-0,39
|30,26
|Vakko Tekstil
|4,54
|0,44
|74,06
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|10,00
|Verusa Holding
|17,40
|1,87
|5,04
|Verusaturk Girisim
|4,84
|4,09
|57,01
|Vestel
|14,25
|6,74
|156,76
|Vestel Beyaz Eşya
|21,74
|4,42
|122,57
|Viking Kağıt
|1,76
|-1,68
|60,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,36
|-1,67
|37,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,00
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,68
|-0,70
|103,58
|Yataş
|6,74
|2,12
|50,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,58
|-0,63
|68,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|0,15
|89,40
|Yeşil GMYO
|0,55
|3,77
|103,70
|Yeşil Yapı
|0,55
|1,85
|111,54
|Yeşil Yatırım Holding
|11,08
|0,18
|15,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.869,50
|-0,36
|30,49
|Yonga Mobilya
|7,49
|0,54
|15,40
|Yükselen Çelik
|6,21
|1,80
|Yünsa
|9,95
|-1,39
|138,33
|Zorlu Enerji
|1,70
|4,94
|38,21
(Son)