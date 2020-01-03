Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
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Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 176.500,10 0,00 6,43
İş Bankası (B) 32.000,00 1,59 6,03
İş Bankası (C) 6,32 -3,07 -1,40
İş Bankası (Kur.) 209.999,00 8,86
İş Fin.Kir. 3,95 -1,99 3,95
İş Girişim 3,61 -5,74 -5,00
İş GMYO 1,76 -2,22 0,00
İş Y. Men. Değ. 4,47 -2,61 -0,67
İş Yat. Ort. 1,73 -4,42 -5,98
İşbir Holding 427,90 -3,78 -0,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -4,48 3,23
İttifak Holding 3,70 -2,63 -0,54
İz Hayvancılık Tarım 4,16 -2,12 -1,89
İzmir Demir Çelik 8,98 4,42 9,65
İzmir Fırça 1,77 -1,67 -1,67
Jantsa Jant Sanayi 59,95 -0,08 2,83
Kafein Yazılım 10,91 -2,68 -2,06
Kapital Yat. Holding 2,58 2,38 6,61
Kaplamin 5,34 -1,66 -3,78
Kardemir (A) 2,62 -4,38 -1,13
Kardemir (B) 2,62 -4,38 -0,76
Kardemir (D) 2,65 -3,28 -0,38
Karel Elektronik 14,18 -3,60 -2,41
Karsan Otomotiv 1,52 -3,80 -3,80
Karsu Tekstil 2,91 -4,90 -10,19
Karsusan Su Ürünleri San. 9,03 -4,95 -3,83
Kartonsan 385,80 -3,07 -1,05
Katmerciler Ekipman 3,77 -4,31 -1,82
Kent Gıda 183,40 2,52 4,32
Kerevitaş Gıda 3,16 -4,82 -3,07
Kervansaray Yat. Holding 0,52 -3,70 -5,45
Kiler GMYO 3,58 0,00 -5,54
Klimasan Klima 20,52 -3,84 -7,07
Koç Holding 20,34 -0,20 0,10
Konfrut Gıda 7,55 -3,58 -3,45
Konya Çimento 257,20 -5,44 -5,20
Kordsa Teknik Tekstil 12,70 -2,46 -2,91
Koza Altın 77,20 0,92 4,25
Koza Madencilik 10,62 -0,93 5,88
Körfez GMYO 2,14 -6,96 -10,46
Kristal Kola 1,53 -2,55 1,32
Kron Telekomünikasyon 12,30 -4,65 -3,30
Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 -3,92 3,38
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 -4,19 -3,03
Kütahya Porselen 6,72 -4,95 1,51
Lider Faktoring 3,58 -4,28 -2,45
Link Bilgisayar 17,28 -4,64 -4,79
Logo Yazılım 57,80 -4,93 -4,93
Lokman Hekim Sağlık 5,63 -4,41 -2,60
Lüks Kadife 8,30 -3,26 -3,94
Makina Takım 1,86 -4,62 -1,06
Mardin Çimento 5,62 -3,77 -5,07
Marka Yatırım Holding 1,15 -4,17 -2,54
Marmaris Altınyunus 70,50 -5,24 -0,70
Marshall 46,28 -2,45 -2,65
Martı GMYO 1,03 -3,74 1,98
Martı Otel 0,89 -7,29 -2,20
Mavi Giyim 54,80 -4,61 -5,35
Mazhar Zorlu Holding 12,20 -0,16 0,91
Mega Polietilen 2,09 -3,69 -5,00
Menderes Tekstil 1,24 -3,88 -5,34
Mensa 0,32 6,67 0,00
Merit Turizm 20,28 0,40 4,32
Merko Gıda 1,03 -3,74 -1,90
Metal Gayrimenkul 0,89 -1,11 -2,20
Metemtur Otelcilik 1,73 -4,42 -2,81
Metro Holding 1,34 -2,90 -2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 9,45 12,24
Metro Yatırım Ortaklığı 6,90 -8,00 -15,02
Migros Ticaret 23,90 -3,16 -1,32
Milpa 2,10 -4,55 -4,11
Mistral GMYO 1,82 -4,21 -3,70
MLP Sağlık 15,65 -2,55 -2,19
MMC San. ve Tic. Yat. 1,25 5,04 9,65
Mondi Tire Kutsan 4,52 8,39 9,18
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,94 -4,71 -6,13
Net Holding 2,42 -6,92 -6,92
Netaş Telekom. 13,16 -4,22 0,77
Niğbaş Niğde Beton 5,50 0,00 -11,29
Nuh Çimento 11,03 -7,08 -7,15
Nurol GMYO 3,49 -3,32 -2,24
Odaş Elektrik 2,10 -3,23 0,00
Olmuksan-IP 6,16 -5,95 -1,91
Orge Enerji Elektrik 4,94 -1,00 -0,40
Orma Orman Mahsulleri 2,55 -8,27 -7,61
Osmanlı Menkul 3,80 -5,24 -9,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,55 -8,82 -7,74
Otokar 158,50 -1,55 -0,31
Oyak Yat. Ort. 2,27 -2,99 -2,58
Oylum Sınai Yatırımlar 4,86 -3,38 -4,52
Özak GMYO 2,54 -3,42 -1,17
Özbal Çelik Boru 1,57 -6,55 -5,99
Özderici GMYO 1,51 -5,63 -3,82
Özerden Plastik 2,26 -0,44 -0,88
Panora GMYO 5,95 -3,57 -4,03
Papilon Savunma 7,65 -3,04 -1,29
Park Elek.Madencilik 2,99 -3,24 -1,97
Parsan 16,77 -3,68 -1,00
Pegasus 82,45 -4,13 -4,57
Peker GMYO 3,03 -3,81 -3,19
Penguen Gıda 1,97 -6,64 -4,83
Pera GMYO 0,93 -2,11 -1,06
Pergamon Dış Ticaret 7,93 -1,61 -1,12
Petkim 3,78 -3,32 -0,79
Petrokent Turizm 126,50 -2,54 -1,25
Pınar Et ve Un 8,97 -3,44 -2,18
Pınar Su 2,25 -5,46 -3,02
Pınar Süt 12,35 -5,44 -2,53
Plastikkart 9,30 -3,33 0,32
Polisan Holding 3,01 -2,59 -0,66
Politeknik Metal 75,95 1,27 -1,36
Prizma Press Matbaacılık 4,63 0,65 7,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,90 0,05 4,97
QNB Finans Fin. Kir. 119,00 -8,46 -7,82
QNB Finansbank 32,80 -10,14 -12,53
Ral Yatırım Holding 6,60 0,00 -2,94
Ray Sigorta 3,22 -5,57 -5,85
Reysaş GMYO 4,32 -6,70 -5,88
Reysaş Lojistik 4,33 -5,66 -1,14
Rhea Girişim 1,14 -5,00 -4,20
Rodrigo Tekstil 1,82 0,55 0,55
Royal Halı 1,29 -4,44 -5,84
RTA Laboratuvarları 2,14 -7,76 -7,76
Sabancı Holding 9,75 -1,52 2,20
Safkar Ege Soğutmacılık 2,09 -4,57 -4,13
Salix Yatırım Holding 8,05 3,74 11,65
Sanel Mühendislik 3,94 -1,50 -2,72
Sanifoam Sünger 5,43 -3,89 8,60
Sanko Pazarlama 7,13 -7,64 -7,88
Saray Matbaacılık 1,58 -8,14 -11,73
Sarkuysan 4,65 -3,53 -3,73
Sasa Polyester 7,66 -3,04 -0,91
Say Reklamcılık 2,09 -6,70 -6,70
Sekuro Plastik 5,01 -6,18 -6,53
Selçuk Ecza Deposu 5,84 -3,95 -4,26
Selçuk Gıda 1,75 1,16 1,74
Senkron Güvenlik 2,68 -2,19 -1,83
Serve Film Prodüksiyon 1,54 -3,14 -3,14
Servet GMYO 9,20 2,91 8,24
Seyitler Kimya 6,81 -0,29 0,29
Silverline Endüstri 1,97 -9,63 -8,80
Sinpaş GMYO 1,11 -1,77 -4,31
Smartiks Yazılım 8,97 -7,43 -8,56
Soda Sanayii 6,15 -1,76 -0,49
Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 -2,56 -2,76
Söktaş 2,61 -2,25 -1,51
Sönmez Filament 4,91 -1,60 0,61
Sönmez Pamuklu 5,06 1,61 2,85
Sumaş Suni Tahta 9,01 -8,15 -8,99
Şeker Fin. Kir. 4,67 -3,51 -2,30
Şekerbank 1,29 -5,15 -1,53
Şişe Cam 5,28 -0,94 0,19
Şok Marketler 10,34 -4,08 -3,90
T. Halk Bankası 6,00 -2,12 1,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,40 -3,72 -2,75
T.S.K.B. 1,16 -4,13 -4,13
T.Tuborg 12,06 0,84 1,34
Taç Tarım Ürünleri 3,05 -2,24 -2,24
Tat Gıda 6,57 -2,67 4,45
TAV Havalimanları 29,10 -0,55 -0,27
Taze Kuru Gıda 6,42 -9,96 -11,33
Tek-Art Turizm 1,23 -4,65 -2,38
Tekfen Holding 18,98 -3,26 -1,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,33 5,75 26,90
Temapol Polimer Plastik 5,02 -4,56 -3,83
TGS Dış Ticaret 4,35 -6,65 -6,85
Tofaş Oto. Fab. 26,66 -0,82 -0,74
Torunlar GMYO 2,65 -4,33 -3,64
Trabzon Liman 10,27 -3,84 -3,66
Trabzonspor Sportif 2,18 -3,54 1,40
Trakya Cam 3,46 -2,26 -1,14
Trend GMYO 2,12 -6,19 -3,64
TSKB GMYO 1,30 -4,41 -2,99
Tuğçelik 3,82 -5,45 -3,29
Tukaş 12,36 0,16 0,08
Turcas Petrol 2,74 -3,86 2,62
Turkcell 13,92 -1,07 0,87
Tümosan Motor ve Traktör 6,53 1,08 1,87
Tüpraş 126,50 -1,17 -0,24
Türk Hava Yolları 14,21 -4,25 -1,73
Türk Prysmian Kablo 2,49 -4,60 -4,23
Türk Telekom 7,29 -1,62 -1,09
Türk Traktör 54,15 -3,30 -2,26
Türker Proje Gayrimenkul 40,20 -3,60 -4,29
Ufuk Yatırım 2,56 -3,03 -0,78
Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 -3,70 -1,89
Ulusoy Elektrik 25,84 -1,75 -2,86
Ulusoy Un Sanayi 3,76 -1,83 -1,57
Umpaş Holding 0,74 8,82 19,35
Uşak Seramik 1,66 -4,05 -1,78
Utopya Turizm 4,76 -6,85 -3,25
Uzertaş Boya 2,14 -6,55 -3,60
Ülker Bisküvi 22,68 -1,90 1,43
Ünye Çimento 5,30 -3,46 -1,49
Vakıf Fin. Kir. 2,32 -3,73 -4,13
Vakıf GMYO 2,35 -5,62 -4,86
Vakıf Yat. Ort. 2,25 -3,85 -3,43
Vakıflar Bankası 5,34 -3,78 -3,09
Vakko Tekstil 4,52 -2,80 -0,44
Vanet Gıda 1,40 -2,10 -2,10
Verusa Holding 18,78 0,21 1,19
Verusaturk Girisim 5,40 -0,55 0,19
Vestel 13,04 0,77 3,33
Vestel Beyaz Eşya 22,72 1,43 5,19
Viking Kağıt 2,34 8,84 25,13
Yapı Kredi Koray GMYO 2,37 -4,44 -2,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,44 -3,17 -1,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,00 -5,21 -4,31
Yataş 7,36 -3,16 0,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,48 -9,20 -8,07
Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,39 -1,46
Yeşil GMYO 0,61 -6,15 -4,69
Yeşil Yapı 0,63 -5,97 -4,55
Yeşil Yatırım Holding 10,98 -3,26 -2,23
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.920,00 -9,86 -0,85
Yonga Mobilya 9,35 -6,50 1,19
Yükselen Çelik 6,19 -2,83 0,98
Yünsa 10,15 -3,88 0,59
Zorlu Enerji 1,58 -4,24 -3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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