Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.500,10
|0,00
|6,43
|İş Bankası (B)
|32.000,00
|1,59
|6,03
|İş Bankası (C)
|6,32
|-3,07
|-1,40
|İş Bankası (Kur.)
|209.999,00
|8,86
|İş Fin.Kir.
|3,95
|-1,99
|3,95
|İş Girişim
|3,61
|-5,74
|-5,00
|İş GMYO
|1,76
|-2,22
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,47
|-2,61
|-0,67
|İş Yat. Ort.
|1,73
|-4,42
|-5,98
|İşbir Holding
|427,90
|-3,78
|-0,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|-4,48
|3,23
|İttifak Holding
|3,70
|-2,63
|-0,54
|İz Hayvancılık Tarım
|4,16
|-2,12
|-1,89
|İzmir Demir Çelik
|8,98
|4,42
|9,65
|İzmir Fırça
|1,77
|-1,67
|-1,67
|Jantsa Jant Sanayi
|59,95
|-0,08
|2,83
|Kafein Yazılım
|10,91
|-2,68
|-2,06
|Kapital Yat. Holding
|2,58
|2,38
|6,61
|Kaplamin
|5,34
|-1,66
|-3,78
|Kardemir (A)
|2,62
|-4,38
|-1,13
|Kardemir (B)
|2,62
|-4,38
|-0,76
|Kardemir (D)
|2,65
|-3,28
|-0,38
|Karel Elektronik
|14,18
|-3,60
|-2,41
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-3,80
|-3,80
|Karsu Tekstil
|2,91
|-4,90
|-10,19
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,03
|-4,95
|-3,83
|Kartonsan
|385,80
|-3,07
|-1,05
|Katmerciler Ekipman
|3,77
|-4,31
|-1,82
|Kent Gıda
|183,40
|2,52
|4,32
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|-4,82
|-3,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-3,70
|-5,45
|Kiler GMYO
|3,58
|0,00
|-5,54
|Klimasan Klima
|20,52
|-3,84
|-7,07
|Koç Holding
|20,34
|-0,20
|0,10
|Konfrut Gıda
|7,55
|-3,58
|-3,45
|Konya Çimento
|257,20
|-5,44
|-5,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,70
|-2,46
|-2,91
|Koza Altın
|77,20
|0,92
|4,25
|Koza Madencilik
|10,62
|-0,93
|5,88
|Körfez GMYO
|2,14
|-6,96
|-10,46
|Kristal Kola
|1,53
|-2,55
|1,32
|Kron Telekomünikasyon
|12,30
|-4,65
|-3,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|-3,92
|3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|-4,19
|-3,03
|Kütahya Porselen
|6,72
|-4,95
|1,51
|Lider Faktoring
|3,58
|-4,28
|-2,45
|Link Bilgisayar
|17,28
|-4,64
|-4,79
|Logo Yazılım
|57,80
|-4,93
|-4,93
|Lokman Hekim Sağlık
|5,63
|-4,41
|-2,60
|Lüks Kadife
|8,30
|-3,26
|-3,94
|Makina Takım
|1,86
|-4,62
|-1,06
|Mardin Çimento
|5,62
|-3,77
|-5,07
|Marka Yatırım Holding
|1,15
|-4,17
|-2,54
|Marmaris Altınyunus
|70,50
|-5,24
|-0,70
|Marshall
|46,28
|-2,45
|-2,65
|Martı GMYO
|1,03
|-3,74
|1,98
|Martı Otel
|0,89
|-7,29
|-2,20
|Mavi Giyim
|54,80
|-4,61
|-5,35
|Mazhar Zorlu Holding
|12,20
|-0,16
|0,91
|Mega Polietilen
|2,09
|-3,69
|-5,00
|Menderes Tekstil
|1,24
|-3,88
|-5,34
|Mensa
|0,32
|6,67
|0,00
|Merit Turizm
|20,28
|0,40
|4,32
|Merko Gıda
|1,03
|-3,74
|-1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|-4,42
|-2,81
|Metro Holding
|1,34
|-2,90
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,20
|9,45
|12,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,90
|-8,00
|-15,02
|Migros Ticaret
|23,90
|-3,16
|-1,32
|Milpa
|2,10
|-4,55
|-4,11
|Mistral GMYO
|1,82
|-4,21
|-3,70
|MLP Sağlık
|15,65
|-2,55
|-2,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,25
|5,04
|9,65
|Mondi Tire Kutsan
|4,52
|8,39
|9,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,94
|-4,71
|-6,13
|Net Holding
|2,42
|-6,92
|-6,92
|Netaş Telekom.
|13,16
|-4,22
|0,77
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|0,00
|-11,29
|Nuh Çimento
|11,03
|-7,08
|-7,15
|Nurol GMYO
|3,49
|-3,32
|-2,24
|Odaş Elektrik
|2,10
|-3,23
|0,00
|Olmuksan-IP
|6,16
|-5,95
|-1,91
|Orge Enerji Elektrik
|4,94
|-1,00
|-0,40
|Orma Orman Mahsulleri
|2,55
|-8,27
|-7,61
|Osmanlı Menkul
|3,80
|-5,24
|-9,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,55
|-8,82
|-7,74
|Otokar
|158,50
|-1,55
|-0,31
|Oyak Yat. Ort.
|2,27
|-2,99
|-2,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,86
|-3,38
|-4,52
|Özak GMYO
|2,54
|-3,42
|-1,17
|Özbal Çelik Boru
|1,57
|-6,55
|-5,99
|Özderici GMYO
|1,51
|-5,63
|-3,82
|Özerden Plastik
|2,26
|-0,44
|-0,88
|Panora GMYO
|5,95
|-3,57
|-4,03
|Papilon Savunma
|7,65
|-3,04
|-1,29
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|-3,24
|-1,97
|Parsan
|16,77
|-3,68
|-1,00
|Pegasus
|82,45
|-4,13
|-4,57
|Peker GMYO
|3,03
|-3,81
|-3,19
|Penguen Gıda
|1,97
|-6,64
|-4,83
|Pera GMYO
|0,93
|-2,11
|-1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|7,93
|-1,61
|-1,12
|Petkim
|3,78
|-3,32
|-0,79
|Petrokent Turizm
|126,50
|-2,54
|-1,25
|Pınar Et ve Un
|8,97
|-3,44
|-2,18
|Pınar Su
|2,25
|-5,46
|-3,02
|Pınar Süt
|12,35
|-5,44
|-2,53
|Plastikkart
|9,30
|-3,33
|0,32
|Polisan Holding
|3,01
|-2,59
|-0,66
|Politeknik Metal
|75,95
|1,27
|-1,36
|Prizma Press Matbaacılık
|4,63
|0,65
|7,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,90
|0,05
|4,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,00
|-8,46
|-7,82
|QNB Finansbank
|32,80
|-10,14
|-12,53
|Ral Yatırım Holding
|6,60
|0,00
|-2,94
|Ray Sigorta
|3,22
|-5,57
|-5,85
|Reysaş GMYO
|4,32
|-6,70
|-5,88
|Reysaş Lojistik
|4,33
|-5,66
|-1,14
|Rhea Girişim
|1,14
|-5,00
|-4,20
|Rodrigo Tekstil
|1,82
|0,55
|0,55
|Royal Halı
|1,29
|-4,44
|-5,84
|RTA Laboratuvarları
|2,14
|-7,76
|-7,76
|Sabancı Holding
|9,75
|-1,52
|2,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,09
|-4,57
|-4,13
|Salix Yatırım Holding
|8,05
|3,74
|11,65
|Sanel Mühendislik
|3,94
|-1,50
|-2,72
|Sanifoam Sünger
|5,43
|-3,89
|8,60
|Sanko Pazarlama
|7,13
|-7,64
|-7,88
|Saray Matbaacılık
|1,58
|-8,14
|-11,73
|Sarkuysan
|4,65
|-3,53
|-3,73
|Sasa Polyester
|7,66
|-3,04
|-0,91
|Say Reklamcılık
|2,09
|-6,70
|-6,70
|Sekuro Plastik
|5,01
|-6,18
|-6,53
|Selçuk Ecza Deposu
|5,84
|-3,95
|-4,26
|Selçuk Gıda
|1,75
|1,16
|1,74
|Senkron Güvenlik
|2,68
|-2,19
|-1,83
|Serve Film Prodüksiyon
|1,54
|-3,14
|-3,14
|Servet GMYO
|9,20
|2,91
|8,24
|Seyitler Kimya
|6,81
|-0,29
|0,29
|Silverline Endüstri
|1,97
|-9,63
|-8,80
|Sinpaş GMYO
|1,11
|-1,77
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|8,97
|-7,43
|-8,56
|Soda Sanayii
|6,15
|-1,76
|-0,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,50
|-2,56
|-2,76
|Söktaş
|2,61
|-2,25
|-1,51
|Sönmez Filament
|4,91
|-1,60
|0,61
|Sönmez Pamuklu
|5,06
|1,61
|2,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,01
|-8,15
|-8,99
|Şeker Fin. Kir.
|4,67
|-3,51
|-2,30
|Şekerbank
|1,29
|-5,15
|-1,53
|Şişe Cam
|5,28
|-0,94
|0,19
|Şok Marketler
|10,34
|-4,08
|-3,90
|T. Halk Bankası
|6,00
|-2,12
|1,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,40
|-3,72
|-2,75
|T.S.K.B.
|1,16
|-4,13
|-4,13
|T.Tuborg
|12,06
|0,84
|1,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,05
|-2,24
|-2,24
|Tat Gıda
|6,57
|-2,67
|4,45
|TAV Havalimanları
|29,10
|-0,55
|-0,27
|Taze Kuru Gıda
|6,42
|-9,96
|-11,33
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-4,65
|-2,38
|Tekfen Holding
|18,98
|-3,26
|-1,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,33
|5,75
|26,90
|Temapol Polimer Plastik
|5,02
|-4,56
|-3,83
|TGS Dış Ticaret
|4,35
|-6,65
|-6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|26,66
|-0,82
|-0,74
|Torunlar GMYO
|2,65
|-4,33
|-3,64
|Trabzon Liman
|10,27
|-3,84
|-3,66
|Trabzonspor Sportif
|2,18
|-3,54
|1,40
|Trakya Cam
|3,46
|-2,26
|-1,14
|Trend GMYO
|2,12
|-6,19
|-3,64
|TSKB GMYO
|1,30
|-4,41
|-2,99
|Tuğçelik
|3,82
|-5,45
|-3,29
|Tukaş
|12,36
|0,16
|0,08
|Turcas Petrol
|2,74
|-3,86
|2,62
|Turkcell
|13,92
|-1,07
|0,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,53
|1,08
|1,87
|Tüpraş
|126,50
|-1,17
|-0,24
|Türk Hava Yolları
|14,21
|-4,25
|-1,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,49
|-4,60
|-4,23
|Türk Telekom
|7,29
|-1,62
|-1,09
|Türk Traktör
|54,15
|-3,30
|-2,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,20
|-3,60
|-4,29
|Ufuk Yatırım
|2,56
|-3,03
|-0,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,08
|-3,70
|-1,89
|Ulusoy Elektrik
|25,84
|-1,75
|-2,86
|Ulusoy Un Sanayi
|3,76
|-1,83
|-1,57
|Umpaş Holding
|0,74
|8,82
|19,35
|Uşak Seramik
|1,66
|-4,05
|-1,78
|Utopya Turizm
|4,76
|-6,85
|-3,25
|Uzertaş Boya
|2,14
|-6,55
|-3,60
|Ülker Bisküvi
|22,68
|-1,90
|1,43
|Ünye Çimento
|5,30
|-3,46
|-1,49
|Vakıf Fin. Kir.
|2,32
|-3,73
|-4,13
|Vakıf GMYO
|2,35
|-5,62
|-4,86
|Vakıf Yat. Ort.
|2,25
|-3,85
|-3,43
|Vakıflar Bankası
|5,34
|-3,78
|-3,09
|Vakko Tekstil
|4,52
|-2,80
|-0,44
|Vanet Gıda
|1,40
|-2,10
|-2,10
|Verusa Holding
|18,78
|0,21
|1,19
|Verusaturk Girisim
|5,40
|-0,55
|0,19
|Vestel
|13,04
|0,77
|3,33
|Vestel Beyaz Eşya
|22,72
|1,43
|5,19
|Viking Kağıt
|2,34
|8,84
|25,13
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,37
|-4,44
|-2,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-3,17
|-1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,00
|-5,21
|-4,31
|Yataş
|7,36
|-3,16
|0,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,48
|-9,20
|-8,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,82
|-0,39
|-1,46
|Yeşil GMYO
|0,61
|-6,15
|-4,69
|Yeşil Yapı
|0,63
|-5,97
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,98
|-3,26
|-2,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.920,00
|-9,86
|-0,85
|Yonga Mobilya
|9,35
|-6,50
|1,19
|Yükselen Çelik
|6,19
|-2,83
|0,98
|Yünsa
|10,15
|-3,88
|0,59
|Zorlu Enerji
|1,58
|-4,24
|-3,07
(Son)