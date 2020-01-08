Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 200.200,90 20,73
İş Bankası (B) 33.351,00 15,00 10,51
İş Bankası (C) 6,21 0,65 -3,12
İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19
İş Fin.Kir. 3,78 -2,33 -0,53
İş Girişim 3,50 -3,05 -7,89
İş GMYO 1,77 0,00 0,57
İş Y. Men. Değ. 4,38 -1,35 -2,67
İş Yat. Ort. 1,78 -0,56 -3,26
İşbir Holding 416,00 -3,01 -3,26
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,00 1,61
İttifak Holding 3,61 -0,55 -2,96
İz Hayvancılık Tarım 3,91 -2,25 -7,78
İzmir Demir Çelik 8,14 -0,73 -0,61
İzmir Fırça 1,68 -2,33 -6,67
Jantsa Jant Sanayi 55,65 -1,50 -4,55
Kafein Yazılım 10,76 -1,19 -3,41
Kapital Yat. Holding 2,25 -3,85 -7,02
Kaplamin 5,23 0,00 -5,77
Kardemir (A) 2,61 0,00 -1,51
Kardemir (B) 2,59 -0,38 -1,89
Kardemir (D) 2,62 0,00 -1,50
Karel Elektronik 14,39 1,70 -0,96
Karsan Otomotiv 1,43 -1,38 -9,49
Karsu Tekstil 2,91 -1,69 -10,19
Karsusan Su Ürünleri San. 8,21 -7,86 -12,57
Kartonsan 375,30 -1,50 -3,74
Katmerciler Ekipman 3,43 -1,72 -10,68
Kent Gıda 198,50 -0,85 12,91
Kerevitaş Gıda 2,92 -2,99 -10,43
Kervansaray Yat. Holding 0,54 -1,82 -1,82
Kiler GMYO 3,30 -3,23 -12,93
Klimasan Klima 17,78 -2,84 -19,47
Koç Holding 19,79 -0,70 -2,61
Konfrut Gıda 7,34 -0,68 -6,14
Konya Çimento 248,50 -1,58 -8,40
Kordsa Teknik Tekstil 12,37 -0,16 -5,43
Koza Altın 80,00 -0,06 8,04
Koza Madencilik 10,69 0,28 6,58
Körfez GMYO 2,03 -3,33 -15,06
Kristal Kola 1,47 -2,00 -2,65
Kron Telekomünikasyon 11,82 -1,75 -7,08
Kuştur Kuşadası Turizm 22,70 -0,26 -4,22
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,42 -3,40 -13,94
Kütahya Porselen 6,92 -1,84 4,53
Lider Faktoring 3,39 -1,74 -7,63
Link Bilgisayar 16,00 -2,08 -11,85
Logo Yazılım 55,85 -0,62 -8,14
Lokman Hekim Sağlık 5,40 -0,74 -6,57
Lüks Kadife 8,71 4,44 0,81
Makina Takım 1,76 -1,68 -6,38
Mardin Çimento 5,33 -0,19 -9,97
Marka Yatırım Holding 1,10 -1,79 -6,78
Marmaris Altınyunus 77,85 -1,83 9,65
Marshall 46,28 -1,24 -2,65
Martı GMYO 1,12 0,90 10,89
Martı Otel 0,91 -1,09 0,00
Mavi Giyim 53,75 -0,74 -7,17
Mazhar Zorlu Holding 13,84 9,49 14,47
Mega Polietilen 2,06 -3,29 -6,36
Menderes Tekstil 1,26 1,61 -3,82
Mensa 0,32 -5,88 0,00
Merit Turizm 21,50 4,37 10,60
Merko Gıda 0,95 -3,06 -9,52
Metal Gayrimenkul 0,85 -2,30 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,61 -3,01 -9,55
Metro Holding 1,27 -2,31 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 2,13 -3,62 8,67
Metro Yatırım Ortaklığı 5,80 -2,52 -28,57
Migros Ticaret 23,52 0,09 -2,89
Milpa 1,97 -2,96 -10,05
Mistral GMYO 1,70 -2,86 -10,05
MLP Sağlık 15,38 -0,52 -3,87
MMC San. ve Tic. Yat. 1,06 -1,85 -7,02
Mondi Tire Kutsan 5,65 12,33 36,47
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,86 0,42 -6,76
Net Holding 2,34 -0,85 -10,00
Netaş Telekom. 12,31 -0,49 -5,74
Niğbaş Niğde Beton 5,50 3,77 -11,29
Nuh Çimento 10,78 -2,88 -9,26
Nurol GMYO 3,40 -0,87 -4,76
Odaş Elektrik 2,03 -1,46 -3,33
Olmuksan-IP 6,11 -0,49 -2,71
Orge Enerji Elektrik 4,80 0,00 -3,23
Orma Orman Mahsulleri 2,67 0,00 -3,26
Osmanlı Menkul 4,14 -0,24 -1,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -3,18 -9,52
Otokar 161,90 -0,25 1,82
Oyak Yat. Ort. 2,19 -1,35 -6,01
Oylum Sınai Yatırımlar 4,76 -2,26 -6,48
Özak GMYO 2,56 -1,92 -0,39
Özbal Çelik Boru 1,56 -1,89 -6,59
Özderici GMYO 1,40 -2,78 -10,83
Özerden Plastik 2,48 -0,80 8,77
Panora GMYO 6,32 -12,59 1,94
Papilon Savunma 7,66 -0,65 -1,16
Park Elek.Madencilik 2,89 -1,70 -5,25
Parsan 16,70 -0,83 -1,42
Pegasus 79,55 0,19 -7,93
Peker GMYO 2,95 -1,99 -5,75
Penguen Gıda 1,90 -1,04 -8,21
Pera GMYO 0,87 -3,33 -7,45
Pergamon Dış Ticaret 7,72 -0,26 -3,74
Petkim 3,69 -0,27 -3,15
Petrokent Turizm 120,00 -3,77 -6,32
Pınar Et ve Un 9,31 3,56 1,53
Pınar Su 2,11 -1,86 -9,05
Pınar Süt 11,90 -1,16 -6,08
Plastikkart 8,97 -1,43 -3,24
Polisan Holding 2,89 -2,03 -4,62
Politeknik Metal 73,00 0,00 -5,19
Prizma Press Matbaacılık 4,65 1,31 8,14
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,01 5,12
QNB Finans Fin. Kir. 138,50 1,09 7,28
QNB Finansbank 38,80 0,26 3,47
Ral Yatırım Holding 6,30 -1,56 -7,35
Ray Sigorta 3,16 -3,36 -7,60
Reysaş GMYO 4,09 -3,31 -10,89
Reysaş Lojistik 4,33 -2,26 -1,14
Rhea Girişim 1,07 -2,73 -10,08
Rodrigo Tekstil 1,74 -1,69 -3,87
Royal Halı 1,26 -3,08 -8,03
RTA Laboratuvarları 2,11 -2,76 -9,05
Sabancı Holding 9,56 0,95 0,21
Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 -2,42 -7,34
Salix Yatırım Holding 7,50 -6,25 4,02
Sanel Mühendislik 3,90 -3,47 -3,70
Sanifoam Sünger 6,13 5,69 22,60
Sanko Pazarlama 6,96 -1,69 -10,08
Saray Matbaacılık 1,52 -2,56 -15,08
Sarkuysan 4,68 -0,43 -3,11
Sasa Polyester 7,61 -1,17 -1,55
Say Reklamcılık 2,03 -0,98 -9,38
Sekuro Plastik 4,85 -2,61 -9,51
Selçuk Ecza Deposu 5,78 -0,86 -5,25
Selçuk Gıda 1,57 -1,88 -8,72
Senkron Güvenlik 2,59 -3,00 -5,13
Serve Film Prodüksiyon 1,50 -1,96 -5,66
Servet GMYO 9,72 2,42 14,35
Seyitler Kimya 6,78 -0,73 -0,15
Silverline Endüstri 1,97 -2,48 -8,80
Sinpaş GMYO 1,19 0,00 2,59
Smartiks Yazılım 9,78 4,82 -0,31
Soda Sanayii 6,10 -0,49 -1,29
Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 0,85 -2,76
Söktaş 2,61 -1,51 -1,51
Sönmez Filament 4,96 1,02 1,64
Sönmez Pamuklu 5,51 2,99 11,99
Sumaş Suni Tahta 8,92 -0,45 -9,90
Şeker Fin. Kir. 4,45 -3,89 -6,90
Şekerbank 1,23 -1,60 -6,11
Şişe Cam 5,10 -0,20 -3,23
Şok Marketler 10,12 -0,20 -5,95
T. Halk Bankası 6,11 1,16 3,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,16 3,56 8,17
T.S.K.B. 1,13 -0,88 -6,61
T.Tuborg 12,35 -0,80 3,78
Taç Tarım Ürünleri 2,97 -0,67 -4,81
Tat Gıda 6,71 -0,30 6,68
TAV Havalimanları 28,68 -1,24 -1,71
Taze Kuru Gıda 6,37 -2,00 -12,02
Tek-Art Turizm 1,16 -0,85 -7,94
Tekfen Holding 18,56 -0,27 -3,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,84 -0,62 15,24
Temapol Polimer Plastik 4,86 -1,42 -6,90
TGS Dış Ticaret 4,62 2,21 -1,07
Tofaş Oto. Fab. 26,66 0,30 -0,74
Torunlar GMYO 2,55 -0,78 -7,27
Trabzon Liman 9,99 -0,89 -6,29
Trabzonspor Sportif 2,13 -2,29 -0,93
Trakya Cam 3,32 -1,19 -5,14
Trend GMYO 2,23 0,00 1,36
TSKB GMYO 1,26 -1,56 -5,97
Tuğçelik 3,72 -1,33 -5,82
Tukaş 11,33 -2,24 -8,26
Turcas Petrol 2,73 -1,44 2,25
Turkcell 13,83 -0,79 0,22
Tümosan Motor ve Traktör 6,62 -0,45 3,28
Tüpraş 120,90 -1,55 -4,65
Türk Hava Yolları 13,46 -0,66 -6,92
Türk Prysmian Kablo 2,42 -1,63 -6,92
Türk Telekom 7,15 0,28 -2,99
Türk Traktör 54,20 1,21 -2,17
Türker Proje Gayrimenkul 39,02 -1,41 -7,10
Ufuk Yatırım 2,44 -3,94 -5,43
Ulaşlar Turizm Yat. 1,92 -2,54 -9,43
Ulusoy Elektrik 25,08 -0,79 -5,71
Ulusoy Un Sanayi 3,67 -1,08 -3,93
Umpaş Holding 0,70 4,48 12,90
Uşak Seramik 1,58 -1,86 -6,51
Utopya Turizm 4,57 -1,30 -7,11
Uzertaş Boya 2,28 9,62 2,70
Ülker Bisküvi 23,32 2,28 4,29
Ünye Çimento 5,18 -0,96 -3,72
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81
Vakıf GMYO 2,18 -1,36 -11,74
Vakıf Yat. Ort. 2,14 -2,28 -8,15
Vakıflar Bankası 5,33 1,72 -3,27
Vakko Tekstil 4,32 -0,69 -4,85
Vanet Gıda 1,33 -2,21 -6,99
Verusa Holding 19,04 0,21 2,59
Verusaturk Girisim 5,45 0,37 1,11
Vestel 13,66 -0,73 8,24
Vestel Beyaz Eşya 24,08 -0,50 11,48
Viking Kağıt 2,79 7,72 49,20
Yapı Kredi Koray GMYO 2,24 -1,32 -7,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,42 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,89 -0,51 -6,06
Yataş 7,55 2,17 2,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -2,72 -11,18
Yeni Gimat GMYO 13,49 -0,37 3,69
Yeşil GMYO 0,62 0,00 -3,13
Yeşil Yapı 0,62 -1,59 -6,06
Yeşil Yatırım Holding 10,35 -2,45 -7,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.209,90 -0,79 8,99
Yonga Mobilya 7,80 -3,23 -15,58
Yükselen Çelik 6,05 -0,82 -1,31
Yünsa 9,84 -1,11 -2,48
Zorlu Enerji 1,54 -1,28 -5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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