Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.200,90
|20,73
|İş Bankası (B)
|33.351,00
|15,00
|10,51
|İş Bankası (C)
|6,21
|0,65
|-3,12
|İş Bankası (Kur.)
|222.990,00
|6,19
|İş Fin.Kir.
|3,78
|-2,33
|-0,53
|İş Girişim
|3,50
|-3,05
|-7,89
|İş GMYO
|1,77
|0,00
|0,57
|İş Y. Men. Değ.
|4,38
|-1,35
|-2,67
|İş Yat. Ort.
|1,78
|-0,56
|-3,26
|İşbir Holding
|416,00
|-3,01
|-3,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,00
|1,61
|İttifak Holding
|3,61
|-0,55
|-2,96
|İz Hayvancılık Tarım
|3,91
|-2,25
|-7,78
|İzmir Demir Çelik
|8,14
|-0,73
|-0,61
|İzmir Fırça
|1,68
|-2,33
|-6,67
|Jantsa Jant Sanayi
|55,65
|-1,50
|-4,55
|Kafein Yazılım
|10,76
|-1,19
|-3,41
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|-3,85
|-7,02
|Kaplamin
|5,23
|0,00
|-5,77
|Kardemir (A)
|2,61
|0,00
|-1,51
|Kardemir (B)
|2,59
|-0,38
|-1,89
|Kardemir (D)
|2,62
|0,00
|-1,50
|Karel Elektronik
|14,39
|1,70
|-0,96
|Karsan Otomotiv
|1,43
|-1,38
|-9,49
|Karsu Tekstil
|2,91
|-1,69
|-10,19
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,21
|-7,86
|-12,57
|Kartonsan
|375,30
|-1,50
|-3,74
|Katmerciler Ekipman
|3,43
|-1,72
|-10,68
|Kent Gıda
|198,50
|-0,85
|12,91
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|-2,99
|-10,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|-1,82
|-1,82
|Kiler GMYO
|3,30
|-3,23
|-12,93
|Klimasan Klima
|17,78
|-2,84
|-19,47
|Koç Holding
|19,79
|-0,70
|-2,61
|Konfrut Gıda
|7,34
|-0,68
|-6,14
|Konya Çimento
|248,50
|-1,58
|-8,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,37
|-0,16
|-5,43
|Koza Altın
|80,00
|-0,06
|8,04
|Koza Madencilik
|10,69
|0,28
|6,58
|Körfez GMYO
|2,03
|-3,33
|-15,06
|Kristal Kola
|1,47
|-2,00
|-2,65
|Kron Telekomünikasyon
|11,82
|-1,75
|-7,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,70
|-0,26
|-4,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,42
|-3,40
|-13,94
|Kütahya Porselen
|6,92
|-1,84
|4,53
|Lider Faktoring
|3,39
|-1,74
|-7,63
|Link Bilgisayar
|16,00
|-2,08
|-11,85
|Logo Yazılım
|55,85
|-0,62
|-8,14
|Lokman Hekim Sağlık
|5,40
|-0,74
|-6,57
|Lüks Kadife
|8,71
|4,44
|0,81
|Makina Takım
|1,76
|-1,68
|-6,38
|Mardin Çimento
|5,33
|-0,19
|-9,97
|Marka Yatırım Holding
|1,10
|-1,79
|-6,78
|Marmaris Altınyunus
|77,85
|-1,83
|9,65
|Marshall
|46,28
|-1,24
|-2,65
|Martı GMYO
|1,12
|0,90
|10,89
|Martı Otel
|0,91
|-1,09
|0,00
|Mavi Giyim
|53,75
|-0,74
|-7,17
|Mazhar Zorlu Holding
|13,84
|9,49
|14,47
|Mega Polietilen
|2,06
|-3,29
|-6,36
|Menderes Tekstil
|1,26
|1,61
|-3,82
|Mensa
|0,32
|-5,88
|0,00
|Merit Turizm
|21,50
|4,37
|10,60
|Merko Gıda
|0,95
|-3,06
|-9,52
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-2,30
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|-3,01
|-9,55
|Metro Holding
|1,27
|-2,31
|-7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,13
|-3,62
|8,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,80
|-2,52
|-28,57
|Migros Ticaret
|23,52
|0,09
|-2,89
|Milpa
|1,97
|-2,96
|-10,05
|Mistral GMYO
|1,70
|-2,86
|-10,05
|MLP Sağlık
|15,38
|-0,52
|-3,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,06
|-1,85
|-7,02
|Mondi Tire Kutsan
|5,65
|12,33
|36,47
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,86
|0,42
|-6,76
|Net Holding
|2,34
|-0,85
|-10,00
|Netaş Telekom.
|12,31
|-0,49
|-5,74
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|3,77
|-11,29
|Nuh Çimento
|10,78
|-2,88
|-9,26
|Nurol GMYO
|3,40
|-0,87
|-4,76
|Odaş Elektrik
|2,03
|-1,46
|-3,33
|Olmuksan-IP
|6,11
|-0,49
|-2,71
|Orge Enerji Elektrik
|4,80
|0,00
|-3,23
|Orma Orman Mahsulleri
|2,67
|0,00
|-3,26
|Osmanlı Menkul
|4,14
|-0,24
|-1,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|-3,18
|-9,52
|Otokar
|161,90
|-0,25
|1,82
|Oyak Yat. Ort.
|2,19
|-1,35
|-6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,76
|-2,26
|-6,48
|Özak GMYO
|2,56
|-1,92
|-0,39
|Özbal Çelik Boru
|1,56
|-1,89
|-6,59
|Özderici GMYO
|1,40
|-2,78
|-10,83
|Özerden Plastik
|2,48
|-0,80
|8,77
|Panora GMYO
|6,32
|-12,59
|1,94
|Papilon Savunma
|7,66
|-0,65
|-1,16
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|-1,70
|-5,25
|Parsan
|16,70
|-0,83
|-1,42
|Pegasus
|79,55
|0,19
|-7,93
|Peker GMYO
|2,95
|-1,99
|-5,75
|Penguen Gıda
|1,90
|-1,04
|-8,21
|Pera GMYO
|0,87
|-3,33
|-7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|7,72
|-0,26
|-3,74
|Petkim
|3,69
|-0,27
|-3,15
|Petrokent Turizm
|120,00
|-3,77
|-6,32
|Pınar Et ve Un
|9,31
|3,56
|1,53
|Pınar Su
|2,11
|-1,86
|-9,05
|Pınar Süt
|11,90
|-1,16
|-6,08
|Plastikkart
|8,97
|-1,43
|-3,24
|Polisan Holding
|2,89
|-2,03
|-4,62
|Politeknik Metal
|73,00
|0,00
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,65
|1,31
|8,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,50
|0,01
|5,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,50
|1,09
|7,28
|QNB Finansbank
|38,80
|0,26
|3,47
|Ral Yatırım Holding
|6,30
|-1,56
|-7,35
|Ray Sigorta
|3,16
|-3,36
|-7,60
|Reysaş GMYO
|4,09
|-3,31
|-10,89
|Reysaş Lojistik
|4,33
|-2,26
|-1,14
|Rhea Girişim
|1,07
|-2,73
|-10,08
|Rodrigo Tekstil
|1,74
|-1,69
|-3,87
|Royal Halı
|1,26
|-3,08
|-8,03
|RTA Laboratuvarları
|2,11
|-2,76
|-9,05
|Sabancı Holding
|9,56
|0,95
|0,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,02
|-2,42
|-7,34
|Salix Yatırım Holding
|7,50
|-6,25
|4,02
|Sanel Mühendislik
|3,90
|-3,47
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|6,13
|5,69
|22,60
|Sanko Pazarlama
|6,96
|-1,69
|-10,08
|Saray Matbaacılık
|1,52
|-2,56
|-15,08
|Sarkuysan
|4,68
|-0,43
|-3,11
|Sasa Polyester
|7,61
|-1,17
|-1,55
|Say Reklamcılık
|2,03
|-0,98
|-9,38
|Sekuro Plastik
|4,85
|-2,61
|-9,51
|Selçuk Ecza Deposu
|5,78
|-0,86
|-5,25
|Selçuk Gıda
|1,57
|-1,88
|-8,72
|Senkron Güvenlik
|2,59
|-3,00
|-5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|-1,96
|-5,66
|Servet GMYO
|9,72
|2,42
|14,35
|Seyitler Kimya
|6,78
|-0,73
|-0,15
|Silverline Endüstri
|1,97
|-2,48
|-8,80
|Sinpaş GMYO
|1,19
|0,00
|2,59
|Smartiks Yazılım
|9,78
|4,82
|-0,31
|Soda Sanayii
|6,10
|-0,49
|-1,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,50
|0,85
|-2,76
|Söktaş
|2,61
|-1,51
|-1,51
|Sönmez Filament
|4,96
|1,02
|1,64
|Sönmez Pamuklu
|5,51
|2,99
|11,99
|Sumaş Suni Tahta
|8,92
|-0,45
|-9,90
|Şeker Fin. Kir.
|4,45
|-3,89
|-6,90
|Şekerbank
|1,23
|-1,60
|-6,11
|Şişe Cam
|5,10
|-0,20
|-3,23
|Şok Marketler
|10,12
|-0,20
|-5,95
|T. Halk Bankası
|6,11
|1,16
|3,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,16
|3,56
|8,17
|T.S.K.B.
|1,13
|-0,88
|-6,61
|T.Tuborg
|12,35
|-0,80
|3,78
|Taç Tarım Ürünleri
|2,97
|-0,67
|-4,81
|Tat Gıda
|6,71
|-0,30
|6,68
|TAV Havalimanları
|28,68
|-1,24
|-1,71
|Taze Kuru Gıda
|6,37
|-2,00
|-12,02
|Tek-Art Turizm
|1,16
|-0,85
|-7,94
|Tekfen Holding
|18,56
|-0,27
|-3,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,84
|-0,62
|15,24
|Temapol Polimer Plastik
|4,86
|-1,42
|-6,90
|TGS Dış Ticaret
|4,62
|2,21
|-1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|26,66
|0,30
|-0,74
|Torunlar GMYO
|2,55
|-0,78
|-7,27
|Trabzon Liman
|9,99
|-0,89
|-6,29
|Trabzonspor Sportif
|2,13
|-2,29
|-0,93
|Trakya Cam
|3,32
|-1,19
|-5,14
|Trend GMYO
|2,23
|0,00
|1,36
|TSKB GMYO
|1,26
|-1,56
|-5,97
|Tuğçelik
|3,72
|-1,33
|-5,82
|Tukaş
|11,33
|-2,24
|-8,26
|Turcas Petrol
|2,73
|-1,44
|2,25
|Turkcell
|13,83
|-0,79
|0,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,62
|-0,45
|3,28
|Tüpraş
|120,90
|-1,55
|-4,65
|Türk Hava Yolları
|13,46
|-0,66
|-6,92
|Türk Prysmian Kablo
|2,42
|-1,63
|-6,92
|Türk Telekom
|7,15
|0,28
|-2,99
|Türk Traktör
|54,20
|1,21
|-2,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,02
|-1,41
|-7,10
|Ufuk Yatırım
|2,44
|-3,94
|-5,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,92
|-2,54
|-9,43
|Ulusoy Elektrik
|25,08
|-0,79
|-5,71
|Ulusoy Un Sanayi
|3,67
|-1,08
|-3,93
|Umpaş Holding
|0,70
|4,48
|12,90
|Uşak Seramik
|1,58
|-1,86
|-6,51
|Utopya Turizm
|4,57
|-1,30
|-7,11
|Uzertaş Boya
|2,28
|9,62
|2,70
|Ülker Bisküvi
|23,32
|2,28
|4,29
|Ünye Çimento
|5,18
|-0,96
|-3,72
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-1,40
|-12,81
|Vakıf GMYO
|2,18
|-1,36
|-11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|-2,28
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|5,33
|1,72
|-3,27
|Vakko Tekstil
|4,32
|-0,69
|-4,85
|Vanet Gıda
|1,33
|-2,21
|-6,99
|Verusa Holding
|19,04
|0,21
|2,59
|Verusaturk Girisim
|5,45
|0,37
|1,11
|Vestel
|13,66
|-0,73
|8,24
|Vestel Beyaz Eşya
|24,08
|-0,50
|11,48
|Viking Kağıt
|2,79
|7,72
|49,20
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,24
|-1,32
|-7,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,42
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,89
|-0,51
|-6,06
|Yataş
|7,55
|2,17
|2,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|-2,72
|-11,18
|Yeni Gimat GMYO
|13,49
|-0,37
|3,69
|Yeşil GMYO
|0,62
|0,00
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,62
|-1,59
|-6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,35
|-2,45
|-7,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.209,90
|-0,79
|8,99
|Yonga Mobilya
|7,80
|-3,23
|-15,58
|Yükselen Çelik
|6,05
|-0,82
|-1,31
|Yünsa
|9,84
|-1,11
|-2,48
|Zorlu Enerji
|1,54
|-1,28
|-5,52
(Son)