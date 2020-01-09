Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.200,90
|20,73
|İş Bankası (B)
|34.000,00
|1,95
|12,66
|İş Bankası (C)
|6,63
|6,94
|3,43
|İş Bankası (Kur.)
|222.990,00
|6,19
|İş Fin.Kir.
|3,94
|4,51
|3,68
|İş Girişim
|3,69
|4,83
|-2,89
|İş GMYO
|1,86
|6,29
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|4,62
|5,72
|2,67
|İş Yat. Ort.
|1,81
|3,43
|-1,63
|İşbir Holding
|440,60
|5,38
|2,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|4,84
|4,84
|İttifak Holding
|3,73
|3,61
|0,27
|İz Hayvancılık Tarım
|4,01
|1,52
|-5,42
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|1,12
|9,89
|İzmir Fırça
|1,73
|2,98
|-3,89
|Jantsa Jant Sanayi
|58,60
|6,64
|0,51
|Kafein Yazılım
|11,07
|4,93
|-0,63
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|2,56
|-0,83
|Kaplamin
|5,30
|0,38
|-4,50
|Kardemir (A)
|2,70
|4,25
|1,89
|Kardemir (B)
|2,70
|3,85
|2,27
|Kardemir (D)
|2,73
|4,20
|2,63
|Karel Elektronik
|14,78
|3,43
|1,72
|Karsan Otomotiv
|1,49
|5,67
|-5,70
|Karsu Tekstil
|2,97
|2,41
|-8,33
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,98
|4,42
|-4,37
|Kartonsan
|393,90
|5,74
|1,03
|Katmerciler Ekipman
|3,56
|5,01
|-7,29
|Kent Gıda
|200,00
|1,01
|13,77
|Kerevitaş Gıda
|3,08
|5,48
|-5,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|0,00
|-3,64
|Kiler GMYO
|3,53
|5,37
|-6,86
|Klimasan Klima
|18,23
|3,82
|-17,44
|Koç Holding
|20,28
|1,71
|-0,20
|Konfrut Gıda
|7,62
|3,53
|-2,56
|Konya Çimento
|260,00
|5,26
|-4,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,89
|3,62
|-1,45
|Koza Altın
|80,25
|1,13
|8,37
|Koza Madencilik
|10,78
|2,96
|7,48
|Körfez GMYO
|2,15
|5,39
|-10,04
|Kristal Kola
|1,54
|6,21
|1,99
|Kron Telekomünikasyon
|12,75
|6,87
|0,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,00
|1,77
|-2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|6,99
|-7,27
|Kütahya Porselen
|7,05
|2,77
|6,50
|Lider Faktoring
|3,52
|4,76
|-4,09
|Link Bilgisayar
|16,61
|5,19
|-8,48
|Logo Yazılım
|57,20
|3,06
|-5,92
|Lokman Hekim Sağlık
|5,57
|3,15
|-3,63
|Lüks Kadife
|8,58
|4,25
|-0,69
|Makina Takım
|1,83
|4,57
|-2,66
|Mardin Çimento
|5,41
|2,08
|-8,61
|Marka Yatırım Holding
|1,15
|4,55
|-2,54
|Marmaris Altınyunus
|78,75
|2,27
|10,92
|Marshall
|47,20
|1,94
|-0,72
|Martı GMYO
|1,13
|5,61
|11,88
|Martı Otel
|0,95
|5,56
|4,40
|Mavi Giyim
|54,05
|1,98
|-6,65
|Mazhar Zorlu Holding
|14,99
|7,84
|23,99
|Mega Polietilen
|2,21
|6,25
|0,45
|Menderes Tekstil
|1,30
|5,69
|-0,76
|Mensa
|0,34
|6,25
|6,25
|Merit Turizm
|24,90
|9,89
|28,09
|Merko Gıda
|1,01
|6,32
|-3,81
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|2,35
|-4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|3,03
|-4,49
|Metro Holding
|1,33
|3,91
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,23
|3,72
|13,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,70
|-5,00
|-29,80
|Migros Ticaret
|24,66
|3,09
|1,82
|Milpa
|2,06
|5,10
|-5,94
|Mistral GMYO
|1,76
|3,53
|-6,88
|MLP Sağlık
|15,84
|3,46
|-1,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,96
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|5,73
|3,80
|38,41
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,20
|6,09
|-4,09
|Net Holding
|2,43
|4,29
|-6,54
|Netaş Telekom.
|12,93
|6,42
|-1,00
|Niğbaş Niğde Beton
|5,30
|-2,75
|-14,52
|Nuh Çimento
|11,15
|4,99
|-6,14
|Nurol GMYO
|3,51
|3,54
|-1,68
|Odaş Elektrik
|2,30
|6,98
|9,52
|Olmuksan-IP
|6,30
|3,28
|0,32
|Orge Enerji Elektrik
|4,98
|5,29
|0,40
|Orma Orman Mahsulleri
|2,70
|1,12
|-2,17
|Osmanlı Menkul
|4,15
|0,73
|-1,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,61
|5,23
|-4,17
|Otokar
|160,90
|0,12
|1,19
|Oyak Yat. Ort.
|2,27
|4,13
|-2,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,91
|4,03
|-3,54
|Özak GMYO
|2,65
|3,92
|3,11
|Özbal Çelik Boru
|1,61
|3,21
|-3,59
|Özderici GMYO
|1,45
|5,07
|-7,64
|Özerden Plastik
|2,53
|1,61
|10,96
|Panora GMYO
|6,17
|2,49
|-0,48
|Papilon Savunma
|7,89
|3,00
|1,81
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|2,77
|-2,62
|Parsan
|17,16
|2,57
|1,30
|Pegasus
|79,05
|3,20
|-8,51
|Peker GMYO
|3,07
|4,42
|-1,92
|Penguen Gıda
|2,00
|4,71
|-3,38
|Pera GMYO
|0,92
|6,98
|-2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,02
|3,22
|0,00
|Petkim
|3,82
|3,24
|0,26
|Petrokent Turizm
|124,50
|3,32
|-2,81
|Pınar Et ve Un
|9,20
|2,91
|0,33
|Pınar Su
|2,29
|9,05
|-1,29
|Pınar Süt
|12,21
|3,91
|-3,63
|Plastikkart
|9,36
|6,61
|0,97
|Polisan Holding
|3,00
|4,17
|-0,99
|Politeknik Metal
|74,90
|4,03
|-2,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,65
|1,09
|8,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,70
|0,02
|5,14
|QNB Finans Fin. Kir.
|136,90
|2,93
|6,04
|QNB Finansbank
|40,10
|3,40
|6,93
|Ral Yatırım Holding
|7,10
|9,57
|4,41
|Ray Sigorta
|3,32
|5,06
|-2,92
|Reysaş GMYO
|4,51
|10,81
|-1,74
|Reysaş Lojistik
|4,83
|13,11
|10,27
|Rhea Girişim
|1,14
|7,55
|-4,20
|Rodrigo Tekstil
|1,75
|1,16
|-3,31
|Royal Halı
|1,30
|2,36
|-5,11
|RTA Laboratuvarları
|2,27
|4,61
|-2,16
|Sabancı Holding
|10,05
|4,80
|5,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,09
|3,98
|-4,13
|Salix Yatırım Holding
|7,90
|2,33
|9,57
|Sanel Mühendislik
|3,85
|-1,03
|-4,94
|Sanifoam Sünger
|6,20
|0,00
|24,00
|Sanko Pazarlama
|7,28
|5,97
|-5,94
|Saray Matbaacılık
|1,59
|6,00
|-11,17
|Sarkuysan
|4,76
|2,59
|-1,45
|Sasa Polyester
|7,79
|2,91
|0,78
|Say Reklamcılık
|2,09
|5,03
|-6,70
|Sekuro Plastik
|5,03
|5,23
|-6,16
|Selçuk Ecza Deposu
|5,96
|2,94
|-2,30
|Selçuk Gıda
|1,63
|3,16
|-5,23
|Senkron Güvenlik
|2,66
|3,50
|-2,56
|Serve Film Prodüksiyon
|1,54
|2,67
|-3,14
|Servet GMYO
|11,01
|11,44
|29,53
|Seyitler Kimya
|6,78
|-0,15
|-0,15
|Silverline Endüstri
|2,07
|5,08
|-4,17
|Sinpaş GMYO
|1,22
|2,52
|5,17
|Smartiks Yazılım
|9,81
|6,05
|0,00
|Soda Sanayii
|6,20
|2,31
|0,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,55
|0,53
|-2,25
|Söktaş
|2,66
|1,92
|0,38
|Sönmez Filament
|5,09
|3,04
|4,30
|Sönmez Pamuklu
|5,56
|3,15
|13,01
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|1,24
|-9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,57
|2,47
|-4,39
|Şekerbank
|1,32
|6,45
|0,76
|Şişe Cam
|5,24
|2,95
|-0,57
|Şok Marketler
|10,47
|2,75
|-2,70
|T. Halk Bankası
|6,30
|3,45
|6,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,82
|3,24
|5,09
|T.S.K.B.
|1,19
|4,39
|-1,65
|T.Tuborg
|13,50
|3,85
|13,45
|Taç Tarım Ürünleri
|3,00
|2,04
|-3,85
|Tat Gıda
|6,90
|3,14
|9,70
|TAV Havalimanları
|29,38
|2,80
|0,69
|Taze Kuru Gıda
|6,56
|2,98
|-9,39
|Tek-Art Turizm
|1,22
|6,09
|-3,17
|Tekfen Holding
|19,22
|3,11
|-0,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,88
|3,17
|16,19
|Temapol Polimer Plastik
|5,07
|5,19
|-2,87
|TGS Dış Ticaret
|4,84
|1,04
|3,64
|Tofaş Oto. Fab.
|27,36
|2,09
|1,86
|Torunlar GMYO
|2,63
|4,37
|-4,36
|Trabzon Liman
|10,39
|4,42
|-2,53
|Trabzonspor Sportif
|2,25
|6,64
|4,65
|Trakya Cam
|3,42
|3,01
|-2,29
|Trend GMYO
|2,26
|2,26
|2,73
|TSKB GMYO
|1,32
|3,94
|-1,49
|Tuğçelik
|3,84
|3,78
|-2,78
|Tukaş
|12,03
|2,38
|-2,59
|Turcas Petrol
|2,80
|4,09
|4,87
|Turkcell
|14,45
|3,96
|4,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,96
|2,96
|8,58
|Tüpraş
|123,40
|2,66
|-2,68
|Türk Hava Yolları
|14,13
|4,67
|-2,28
|Türk Prysmian Kablo
|2,51
|4,58
|-3,46
|Türk Telekom
|7,47
|3,89
|1,36
|Türk Traktör
|55,50
|2,49
|0,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,50
|2,17
|-5,95
|Ufuk Yatırım
|2,52
|3,28
|-2,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,13
|6,50
|0,47
|Ulusoy Elektrik
|25,60
|1,35
|-3,76
|Ulusoy Un Sanayi
|3,80
|3,83
|-0,52
|Umpaş Holding
|0,69
|0,00
|11,29
|Uşak Seramik
|1,65
|4,43
|-2,37
|Utopya Turizm
|4,81
|3,89
|-2,24
|Uzertaş Boya
|2,25
|-1,32
|1,35
|Ülker Bisküvi
|24,26
|4,12
|8,50
|Ünye Çimento
|5,22
|3,16
|-2,97
|Vakıf Fin. Kir.
|2,22
|5,21
|-8,26
|Vakıf GMYO
|2,28
|5,07
|-7,69
|Vakıf Yat. Ort.
|2,25
|5,63
|-3,43
|Vakıflar Bankası
|5,63
|5,04
|2,18
|Vakko Tekstil
|4,54
|4,85
|0,00
|Vanet Gıda
|1,36
|1,49
|-4,90
|Verusa Holding
|19,16
|0,74
|3,23
|Verusaturk Girisim
|5,53
|1,10
|2,60
|Vestel
|14,35
|5,44
|13,71
|Vestel Beyaz Eşya
|25,06
|3,90
|16,02
|Viking Kağıt
|3,02
|5,23
|61,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,32
|4,50
|-4,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|3,72
|1,21
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,29
|6,79
|0,32
|Yataş
|7,96
|6,70
|8,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,51
|5,59
|-6,21
|Yeni Gimat GMYO
|13,46
|1,58
|3,46
|Yeşil GMYO
|0,64
|4,92
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,65
|8,33
|-1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|10,75
|4,37
|-4,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.440,00
|7,17
|16,81
|Yonga Mobilya
|8,20
|4,46
|-11,26
|Yükselen Çelik
|6,20
|2,65
|1,14
|Yünsa
|10,20
|5,15
|1,09
|Zorlu Enerji
|1,60
|3,90
|-1,84
(Son)