Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
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Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 200.250,00 20,76
İş Bankası (B) 34.401,50 1,24 13,99
İş Bankası (C) 6,78 1,65 5,77
İş Bankası (Kur.) 228.228,00 8,68
İş Fin.Kir. 4,04 0,25 6,32
İş Girişim 3,73 0,27 -1,84
İş GMYO 1,84 -1,60 4,55
İş Y. Men. Değ. 4,61 -0,65 2,44
İş Yat. Ort. 1,83 -0,54 -0,54
İşbir Holding 445,00 1,14 3,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84
İttifak Holding 3,62 -2,16 -2,69
İz Hayvancılık Tarım 4,14 0,98 -2,36
İzmir Demir Çelik 9,40 1,29 14,77
İzmir Fırça 1,75 1,16 -2,78
Jantsa Jant Sanayi 59,85 0,25 2,66
Kafein Yazılım 11,21 1,17 0,63
Kapital Yat. Holding 2,30 -2,54 -4,96
Kaplamin 5,32 -1,12 -4,14
Kardemir (A) 2,78 2,21 4,91
Kardemir (B) 2,78 2,21 5,30
Kardemir (D) 2,82 2,17 6,02
Karel Elektronik 15,10 1,34 3,92
Karsan Otomotiv 1,52 0,00 -3,80
Karsu Tekstil 3,01 -0,99 -7,10
Karsusan Su Ürünleri San. 8,95 0,67 -4,69
Kartonsan 428,90 -1,58 10,00
Katmerciler Ekipman 3,77 3,86 -1,82
Kent Gıda 210,60 0,24 19,80
Kerevitaş Gıda 3,17 1,60 -2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,54 0,00 -1,82
Kiler GMYO 3,68 3,37 -2,90
Klimasan Klima 18,42 0,82 -16,58
Koç Holding 20,58 0,78 1,28
Konfrut Gıda 7,74 0,39 -1,02
Konya Çimento 271,50 -1,27 0,07
Kordsa Teknik Tekstil 12,94 0,23 -1,07
Koza Altın 79,20 -0,06 6,95
Koza Madencilik 10,55 -0,85 5,18
Körfez GMYO 2,15 0,00 -10,04
Kristal Kola 1,57 3,29 3,97
Kron Telekomünikasyon 12,94 -0,08 1,73
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 3,45 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 0,65 -6,67
Kütahya Porselen 7,48 -1,32 12,99
Lider Faktoring 3,59 1,13 -2,18
Link Bilgisayar 17,39 3,20 -4,19
Logo Yazılım 57,85 -0,26 -4,85
Lokman Hekim Sağlık 5,71 1,24 -1,21
Lüks Kadife 8,59 -0,58 -0,58
Makina Takım 1,86 1,09 -1,06
Mardin Çimento 5,46 0,18 -7,77
Marka Yatırım Holding 1,17 2,63 -0,85
Marmaris Altınyunus 83,25 1,90 17,25
Marshall 48,80 1,88 2,65
Martı GMYO 1,27 11,40 25,74
Martı Otel 1,00 6,38 9,89
Mavi Giyim 54,90 0,64 -5,18
Mazhar Zorlu Holding 15,20 1,67 25,72
Mega Polietilen 2,18 -0,46 -0,91
Menderes Tekstil 1,31 1,55 0,00
Mensa 0,35 2,94 9,37
Merit Turizm 23,82 -2,78 22,53
Merko Gıda 1,02 0,00 -2,86
Metal Gayrimenkul 0,88 1,15 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,74 1,16 -2,25
Metro Holding 1,34 -0,74 -2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 0,45 13,78
Metro Yatırım Ortaklığı 5,45 -4,39 -32,88
Migros Ticaret 24,60 -0,16 1,57
Milpa 2,11 1,44 -3,65
Mistral GMYO 1,84 3,37 -2,65
MLP Sağlık 15,95 0,76 -0,31
MMC San. ve Tic. Yat. 1,09 7,92 -4,39
Mondi Tire Kutsan 5,71 0,53 37,92
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,61 3,11 -0,86
Net Holding 2,54 1,60 -2,31
Netaş Telekom. 13,29 1,14 1,76
Niğbaş Niğde Beton 5,27 -0,57 -15,00
Nuh Çimento 11,74 -1,59 -1,18
Nurol GMYO 3,59 1,41 0,56
Odaş Elektrik 2,87 11,24 36,67
Olmuksan-IP 6,40 0,79 1,91
Orge Enerji Elektrik 5,02 0,20 1,21
Orma Orman Mahsulleri 2,71 0,37 -1,81
Osmanlı Menkul 4,27 -0,93 1,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,69 3,68 0,60
Otokar 160,60 -0,56 1,01
Oyak Yat. Ort. 2,28 0,00 -2,15
Oylum Sınai Yatırımlar 4,88 -0,41 -4,13
Özak GMYO 2,75 1,48 7,00
Özbal Çelik Boru 1,67 0,60 0,00
Özderici GMYO 1,50 1,35 -4,46
Özerden Plastik 2,73 0,00 19,74
Panora GMYO 6,12 -0,33 -1,29
Papilon Savunma 8,11 1,76 4,65
Park Elek.Madencilik 3,02 0,67 -0,98
Parsan 17,68 1,61 4,37
Pegasus 79,10 0,00 -8,45
Peker GMYO 3,16 2,60 0,96
Penguen Gıda 2,03 0,50 -1,93
Pera GMYO 0,94 1,08 0,00
Pergamon Dış Ticaret 8,09 0,50 0,87
Petkim 3,94 0,77 3,41
Petrokent Turizm 126,00 0,16 -1,64
Pınar Et ve Un 9,30 0,87 1,42
Pınar Su 2,28 -0,87 -1,72
Pınar Süt 12,51 0,24 -1,26
Plastikkart 9,46 0,64 2,05
Polisan Holding 3,05 0,66 0,66
Politeknik Metal 72,00 -1,37 -6,49
Prizma Press Matbaacılık 4,96 0,61 15,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 -0,16 4,96
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 1,45 8,44
QNB Finansbank 42,50 3,31 13,33
Ral Yatırım Holding 7,03 1,44 3,38
Ray Sigorta 3,29 -0,60 -3,80
Reysaş GMYO 5,42 11,07 18,08
Reysaş Lojistik 5,80 13,28 32,42
Rhea Girişim 1,18 2,61 -0,84
Rodrigo Tekstil 1,78 0,00 -1,66
Royal Halı 1,37 2,24 0,00
RTA Laboratuvarları 2,27 -0,44 -2,16
Sabancı Holding 10,25 1,18 7,44
Safkar Ege Soğutmacılık 2,09 -0,95 -4,13
Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 9,57
Sanel Mühendislik 3,94 -0,25 -2,72
Sanifoam Sünger 5,93 -1,50 18,60
Sanko Pazarlama 7,55 0,94 -2,45
Saray Matbaacılık 1,68 5,66 -6,15
Sarkuysan 4,75 -0,42 -1,66
Sasa Polyester 7,80 -0,26 0,91
Say Reklamcılık 2,22 4,72 -0,89
Sekuro Plastik 5,26 4,57 -1,87
Selçuk Ecza Deposu 6,12 1,32 0,33
Selçuk Gıda 1,69 3,05 -1,74
Senkron Güvenlik 2,66 -0,37 -2,56
Serve Film Prodüksiyon 1,53 0,00 -3,77
Servet GMYO 12,46 9,68 46,59
Seyitler Kimya 6,86 0,29 1,03
Silverline Endüstri 2,22 0,00 2,78
Sinpaş GMYO 1,35 10,66 16,38
Smartiks Yazılım 9,68 -0,82 -1,33
Soda Sanayii 6,37 1,27 3,07
Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 0,00 -2,76
Söktaş 2,83 3,66 6,79
Sönmez Filament 5,22 -0,76 6,97
Sönmez Pamuklu 5,65 0,00 14,84
Sumaş Suni Tahta 9,00 0,11 -9,09
Şeker Fin. Kir. 4,91 7,21 2,72
Şekerbank 1,35 0,75 3,05
Şişe Cam 5,33 1,14 1,14
Şok Marketler 10,61 1,24 -1,39
T. Halk Bankası 6,36 1,11 7,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,90 -1,32 2,98
T.S.K.B. 1,21 0,00 0,00
T.Tuborg 13,50 1,89 13,45
Taç Tarım Ürünleri 3,12 2,97 0,00
Tat Gıda 6,90 0,15 9,70
TAV Havalimanları 29,30 0,21 0,41
Taze Kuru Gıda 6,76 2,27 -6,63
Tek-Art Turizm 1,36 7,94 7,94
Tekfen Holding 19,41 -0,10 0,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,12 2,81 21,90
Temapol Polimer Plastik 5,18 1,97 -0,77
TGS Dış Ticaret 4,90 -0,81 4,93
Tofaş Oto. Fab. 27,20 -1,38 1,27
Torunlar GMYO 2,71 1,50 -1,45
Trabzon Liman 10,52 0,57 -1,31
Trabzonspor Sportif 2,35 4,44 9,30
Trakya Cam 3,49 0,58 -0,29
Trend GMYO 2,36 0,85 7,27
TSKB GMYO 1,34 2,29 0,00
Tuğçelik 3,85 0,26 -2,53
Tukaş 12,03 0,67 -2,59
Turcas Petrol 2,82 0,00 5,62
Turkcell 14,45 -1,70 4,71
Tümosan Motor ve Traktör 6,90 -0,14 7,64
Tüpraş 124,70 -0,32 -1,66
Türk Hava Yolları 14,25 0,00 -1,45
Türk Prysmian Kablo 2,54 0,00 -2,31
Türk Telekom 7,71 0,39 4,61
Türk Traktör 57,80 3,49 4,33
Türker Proje Gayrimenkul 39,60 0,20 -5,71
Ufuk Yatırım 2,53 0,00 -1,94
Ulaşlar Turizm Yat. 2,13 -0,47 0,47
Ulusoy Elektrik 25,64 0,16 -3,61
Ulusoy Un Sanayi 3,82 -1,04 0,00
Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06
Uşak Seramik 1,67 0,00 -1,18
Utopya Turizm 4,88 1,46 -0,81
Uzertaş Boya 2,24 1,82 0,90
Ülker Bisküvi 24,44 0,99 9,30
Ünye Çimento 5,21 -0,57 -3,16
Vakıf Fin. Kir. 2,23 1,36 -7,85
Vakıf GMYO 2,35 2,17 -4,86
Vakıf Yat. Ort. 2,27 0,44 -2,58
Vakıflar Bankası 5,82 2,28 5,63
Vakko Tekstil 4,61 1,10 1,54
Vanet Gıda 1,40 0,72 -2,10
Verusa Holding 19,25 0,42 3,72
Verusaturk Girisim 5,57 0,72 3,34
Vestel 14,19 -1,53 12,44
Vestel Beyaz Eşya 25,54 1,83 18,24
Viking Kağıt 3,33 3,42 78,07
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 -2,41 0,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,64 4,35 6,45
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,65 5,22 6,06
Yataş 8,09 0,12 10,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,54 1,32 -4,35
Yeni Gimat GMYO 13,46 0,37 3,46
Yeşil GMYO 0,65 1,56 1,56
Yeşil Yapı 0,66 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,87 0,37 -3,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.300,00 -4,49 12,05
Yonga Mobilya 8,38 2,07 -9,31
Yükselen Çelik 6,27 0,80 2,28
Yünsa 10,37 1,57 2,78
Zorlu Enerji 1,64 0,61 0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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