Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|210.000,00
|2,39
|26,64
|İş Bankası (B)
|49.000,10
|9,87
|62,36
|İş Bankası (C)
|6,80
|-1,31
|6,08
|İş Bankası (Kur.)
|243.500,10
|15,95
|İş Fin.Kir.
|3,96
|-0,50
|4,21
|İş Girişim
|3,83
|0,00
|0,79
|İş GMYO
|1,78
|-1,66
|1,14
|İş Y. Men. Değ.
|4,78
|1,49
|6,22
|İş Yat. Ort.
|1,98
|1,02
|7,61
|İşbir Holding
|447,00
|1,57
|3,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|11,29
|İttifak Holding
|3,29
|-1,20
|-11,56
|İz Hayvancılık Tarım
|4,08
|-0,49
|-3,77
|İzmir Demir Çelik
|9,22
|1,54
|12,58
|İzmir Fırça
|1,78
|-0,56
|-1,11
|Jantsa Jant Sanayi
|63,05
|1,12
|8,15
|Kafein Yazılım
|11,88
|-0,08
|6,64
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|2,08
|1,24
|Kaplamin
|5,34
|0,19
|-3,78
|Kardemir (A)
|3,04
|-0,98
|14,72
|Kardemir (B)
|3,04
|-0,98
|15,15
|Kardemir (D)
|3,07
|-1,29
|15,41
|Karel Elektronik
|17,65
|3,76
|21,47
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-1,30
|-3,80
|Karsu Tekstil
|3,26
|-0,31
|0,62
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,01
|0,11
|-4,05
|Kartonsan
|421,90
|0,45
|8,21
|Katmerciler Ekipman
|3,88
|-1,02
|1,04
|Kent Gıda
|196,50
|-2,67
|11,77
|Kerevitaş Gıda
|3,30
|1,85
|1,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|-1,92
|-7,27
|Kiler GMYO
|3,70
|-1,33
|-2,37
|Klimasan Klima
|18,23
|0,94
|-17,44
|Koç Holding
|20,72
|-1,05
|1,97
|Konfrut Gıda
|8,03
|-1,47
|2,69
|Konya Çimento
|278,20
|-1,49
|2,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,20
|0,00
|8,56
|Koza Altın
|77,80
|1,37
|5,06
|Koza Madencilik
|10,59
|-0,09
|5,58
|Körfez GMYO
|2,37
|0,00
|-0,84
|Kristal Kola
|1,64
|0,61
|8,61
|Kron Telekomünikasyon
|14,45
|7,43
|13,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,14
|-3,58
|-2,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|-3,03
|Kütahya Porselen
|8,05
|0,37
|21,60
|Lider Faktoring
|3,87
|-2,27
|5,45
|Link Bilgisayar
|17,34
|-0,34
|-4,46
|Logo Yazılım
|57,20
|0,26
|-5,92
|Lokman Hekim Sağlık
|5,79
|-0,34
|0,17
|Lüks Kadife
|8,67
|-0,91
|0,35
|Makina Takım
|1,95
|2,63
|3,72
|Mardin Çimento
|5,62
|-0,71
|-5,07
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,00
|1,69
|Marmaris Altınyunus
|85,00
|-3,08
|19,72
|Marshall
|49,64
|1,22
|4,42
|Martı GMYO
|1,36
|9,68
|34,65
|Martı Otel
|1,12
|10,89
|23,08
|Mavi Giyim
|59,50
|0,68
|2,76
|Mazhar Zorlu Holding
|17,55
|-10,00
|45,16
|Mega Polietilen
|2,26
|1,80
|2,73
|Menderes Tekstil
|1,41
|2,17
|7,63
|Mensa
|0,35
|0,00
|9,37
|Merit Turizm
|22,98
|-4,09
|18,21
|Merko Gıda
|1,07
|0,00
|1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|2,15
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,80
|1,69
|1,12
|Metro Holding
|1,43
|5,15
|3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|0,89
|15,31
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,48
|-7,12
|-32,51
|Migros Ticaret
|26,24
|-0,08
|8,34
|Milpa
|2,19
|0,46
|0,00
|Mistral GMYO
|1,85
|0,54
|-2,12
|MLP Sağlık
|16,00
|1,27
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-0,94
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,50
|-4,27
|57,00
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,35
|8,91
|36,40
|Net Holding
|2,52
|-1,18
|-3,08
|Netaş Telekom.
|14,45
|5,32
|10,64
|Niğbaş Niğde Beton
|4,05
|-10,00
|-34,68
|Nuh Çimento
|11,72
|0,43
|-1,35
|Nurol GMYO
|3,90
|-1,27
|9,24
|Odaş Elektrik
|2,53
|-1,94
|20,48
|Olmuksan-IP
|6,45
|-0,31
|2,71
|Orge Enerji Elektrik
|5,28
|3,53
|6,45
|Orma Orman Mahsulleri
|3,31
|9,97
|19,93
|Osmanlı Menkul
|4,40
|-0,45
|4,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|-1,70
|2,98
|Otokar
|166,90
|-2,00
|4,97
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|-0,86
|-0,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,34
|3,89
|4,91
|Özak GMYO
|2,72
|0,00
|5,84
|Özbal Çelik Boru
|1,82
|-1,09
|8,98
|Özderici GMYO
|1,63
|-1,81
|3,82
|Özerden Plastik
|2,63
|-3,31
|15,35
|Panora GMYO
|6,00
|0,00
|-3,23
|Papilon Savunma
|8,19
|0,24
|5,68
|Park Elek.Madencilik
|3,22
|-1,53
|5,57
|Parsan
|17,18
|-1,32
|1,42
|Pegasus
|82,50
|-0,84
|-4,51
|Peker GMYO
|3,21
|-0,62
|2,56
|Penguen Gıda
|2,28
|0,88
|10,14
|Pera GMYO
|0,95
|-2,06
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,23
|-0,48
|2,62
|Petkim
|4,07
|-1,45
|6,82
|Petrokent Turizm
|129,50
|-0,99
|1,09
|Pınar Et ve Un
|9,53
|-0,52
|3,93
|Pınar Su
|2,41
|-2,82
|3,88
|Pınar Süt
|14,05
|1,89
|10,89
|Plastikkart
|9,45
|-0,94
|1,94
|Polisan Holding
|3,12
|-0,64
|2,97
|Politeknik Metal
|73,00
|0,00
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,80
|-2,04
|11,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.142,70
|-1,75
|3,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|170,00
|-1,45
|31,68
|QNB Finansbank
|48,78
|9,62
|30,08
|Ral Yatırım Holding
|6,69
|-0,89
|-1,62
|Ray Sigorta
|3,47
|-0,86
|1,46
|Reysaş GMYO
|6,13
|-4,22
|33,55
|Reysaş Lojistik
|6,83
|-2,29
|55,94
|Rhea Girişim
|1,18
|0,00
|-0,84
|Rodrigo Tekstil
|1,78
|-0,56
|-1,66
|Royal Halı
|1,63
|2,52
|18,98
|RTA Laboratuvarları
|2,30
|-1,29
|-0,86
|Sabancı Holding
|10,51
|1,45
|10,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|0,95
|-2,29
|Salix Yatırım Holding
|8,00
|-7,51
|10,96
|Sanel Mühendislik
|4,30
|6,17
|6,17
|Sanifoam Sünger
|5,82
|2,11
|16,40
|Sanko Pazarlama
|7,48
|0,27
|-3,36
|Saray Matbaacılık
|1,65
|-0,60
|-7,82
|Sarkuysan
|4,93
|1,02
|2,07
|Sasa Polyester
|8,15
|-0,73
|5,43
|Say Reklamcılık
|2,20
|0,00
|-1,79
|Sekuro Plastik
|5,67
|-0,35
|5,78
|Selçuk Ecza Deposu
|6,13
|-0,16
|0,49
|Selçuk Gıda
|1,92
|-3,52
|11,63
|Senkron Güvenlik
|2,82
|-1,74
|3,30
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|-1,96
|-5,66
|Servet GMYO
|13,62
|2,79
|60,24
|Seyitler Kimya
|6,98
|0,58
|2,80
|Silverline Endüstri
|2,26
|0,00
|4,63
|Sinpaş GMYO
|1,25
|-15,54
|7,76
|Smartiks Yazılım
|10,10
|-0,88
|2,96
|Soda Sanayii
|6,45
|-0,15
|4,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,70
|0,10
|-0,72
|Söktaş
|3,41
|3,33
|28,68
|Sönmez Filament
|5,26
|0,57
|7,79
|Sönmez Pamuklu
|5,71
|0,18
|16,06
|Sumaş Suni Tahta
|9,54
|0,42
|-3,64
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|-0,59
|5,86
|Şekerbank
|1,42
|-0,70
|8,40
|Şişe Cam
|5,42
|0,18
|2,85
|Şok Marketler
|10,98
|0,18
|2,04
|T. Halk Bankası
|6,78
|0,59
|14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,84
|-0,09
|0,55
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|2,48
|T.Tuborg
|14,26
|0,07
|19,83
|Taç Tarım Ürünleri
|3,08
|-0,96
|-1,28
|Tat Gıda
|7,00
|-2,23
|11,29
|TAV Havalimanları
|29,38
|0,62
|0,69
|Taze Kuru Gıda
|7,25
|-0,41
|0,14
|Tek-Art Turizm
|1,44
|3,60
|14,29
|Tekfen Holding
|20,28
|-0,98
|4,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,28
|-2,03
|49,52
|Temapol Polimer Plastik
|5,73
|5,72
|9,77
|TGS Dış Ticaret
|5,02
|1,83
|7,49
|Tofaş Oto. Fab.
|27,06
|-0,37
|0,74
|Torunlar GMYO
|2,84
|-1,05
|3,27
|Trabzon Liman
|11,89
|-2,54
|11,54
|Trabzonspor Sportif
|2,60
|1,56
|20,93
|Trakya Cam
|3,52
|-0,85
|0,57
|Trend GMYO
|2,74
|7,87
|24,55
|TSKB GMYO
|1,41
|5,22
|5,22
|Tuğçelik
|3,89
|0,00
|-1,52
|Tukaş
|12,19
|0,25
|-1,30
|Turcas Petrol
|3,26
|6,19
|22,10
|Turkcell
|14,48
|-1,56
|4,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,85
|-1,30
|6,86
|Tüpraş
|123,80
|0,00
|-2,37
|Türk Hava Yolları
|14,70
|-0,68
|1,66
|Türk Prysmian Kablo
|2,91
|0,00
|11,92
|Türk Telekom
|8,13
|-1,22
|10,31
|Türk Traktör
|59,80
|-0,08
|7,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,72
|-1,26
|-3,05
|Ufuk Yatırım
|2,71
|0,00
|5,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,37
|0,42
|11,79
|Ulusoy Elektrik
|26,10
|0,00
|-1,88
|Ulusoy Un Sanayi
|3,99
|-2,68
|4,45
|Umpaş Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Uşak Seramik
|1,77
|0,00
|4,73
|Utopya Turizm
|4,96
|-0,40
|0,81
|Uzertaş Boya
|2,15
|4,88
|-3,15
|Ülker Bisküvi
|24,90
|-0,08
|11,36
|Ünye Çimento
|5,31
|-0,93
|-1,30
|Vakıf Fin. Kir.
|2,28
|0,44
|-5,79
|Vakıf GMYO
|2,48
|-0,80
|0,40
|Vakıf Yat. Ort.
|2,30
|-0,86
|-1,29
|Vakıflar Bankası
|6,30
|-1,41
|14,34
|Vakko Tekstil
|5,33
|2,50
|17,40
|Vanet Gıda
|1,41
|0,00
|-1,40
|Verusa Holding
|19,72
|0,77
|6,25
|Verusaturk Girisim
|5,85
|1,04
|8,53
|Vestel
|14,84
|-0,20
|17,59
|Vestel Beyaz Eşya
|25,56
|-0,54
|18,33
|Viking Kağıt
|2,85
|-4,36
|52,41
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,56
|1,19
|5,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|-0,72
|10,48
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,95
|-0,62
|26,79
|Yataş
|8,30
|-1,43
|13,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,62
|-1,82
|0,62
|Yeni Gimat GMYO
|13,41
|1,21
|3,07
|Yeşil GMYO
|0,66
|-1,49
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,70
|-1,41
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,67
|-2,47
|-4,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.428,00
|-0,64
|16,40
|Yonga Mobilya
|8,59
|-0,23
|-7,03
|Yükselen Çelik
|6,36
|-1,09
|3,75
|Yünsa
|13,25
|-2,43
|31,32
|Zorlu Enerji
|1,65
|-1,20
|1,23
(Son)