Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|47.075,10
|11,88
|55,98
|İş Bankası (C)
|7,05
|-0,14
|9,98
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-0,51
|3,42
|İş Girişim
|3,84
|0,26
|1,05
|İş GMYO
|1,85
|3,93
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|4,61
|-0,43
|2,44
|İş Yat. Ort.
|1,95
|0,52
|5,98
|İşbir Holding
|466,00
|2,42
|8,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,68
|0,00
|9,68
|İttifak Holding
|3,28
|0,00
|-11,83
|İz Hayvancılık Tarım
|4,13
|1,72
|-2,59
|İzmir Demir Çelik
|9,25
|-0,54
|12,94
|İzmir Fırça
|1,75
|-1,69
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|60,90
|-2,56
|4,46
|Kafein Yazılım
|11,46
|-2,13
|2,87
|Kapital Yat. Holding
|2,66
|-0,37
|9,92
|Kaplamin
|5,40
|1,69
|-2,70
|Kardemir (A)
|2,96
|-1,33
|11,70
|Kardemir (B)
|2,95
|-1,67
|11,74
|Kardemir (D)
|2,98
|-1,00
|12,03
|Karel Elektronik
|16,83
|-0,53
|15,83
|Karsan Otomotiv
|1,54
|-1,28
|-2,53
|Karsu Tekstil
|3,07
|-0,65
|-5,25
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|418,20
|-0,67
|7,26
|Katmerciler Ekipman
|4,03
|-0,98
|4,95
|Kent Gıda
|212,00
|-1,58
|20,59
|Kerevitaş Gıda
|3,29
|-0,60
|0,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-3,70
|-5,45
|Kiler GMYO
|3,81
|-1,04
|0,53
|Klimasan Klima
|19,10
|-1,29
|-13,50
|Koç Holding
|20,80
|1,07
|2,36
|Konfrut Gıda
|7,98
|-0,25
|2,05
|Konya Çimento
|279,00
|-0,53
|2,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,65
|-0,44
|4,36
|Koza Altın
|75,65
|-0,33
|2,16
|Koza Madencilik
|10,22
|-1,16
|1,89
|Körfez GMYO
|2,39
|1,70
|0,00
|Kristal Kola
|1,58
|-0,63
|4,64
|Kron Telekomünikasyon
|16,35
|0,74
|28,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,40
|-1,76
|-1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|0,60
|1,21
|Kütahya Porselen
|7,79
|-1,64
|17,67
|Lider Faktoring
|4,41
|8,09
|20,16
|Link Bilgisayar
|17,19
|-0,35
|-5,29
|Logo Yazılım
|57,75
|-0,09
|-5,02
|Lokman Hekim Sağlık
|6,23
|5,77
|7,79
|Lüks Kadife
|8,67
|-0,80
|0,35
|Makina Takım
|1,93
|0,00
|2,66
|Mardin Çimento
|5,47
|-0,73
|-7,60
|Marka Yatırım Holding
|1,27
|4,10
|7,63
|Marmaris Altınyunus
|78,95
|-6,35
|11,20
|Marshall
|49,10
|-1,05
|3,28
|Martı GMYO
|1,29
|0,78
|27,72
|Martı Otel
|1,12
|0,90
|23,08
|Mavi Giyim
|58,60
|-1,92
|1,21
|Mazhar Zorlu Holding
|14,22
|-10,00
|17,62
|Mega Polietilen
|2,27
|-1,30
|3,18
|Menderes Tekstil
|1,39
|0,00
|6,11
|Mensa
|0,40
|2,56
|25,00
|Merit Turizm
|23,00
|-4,09
|18,31
|Merko Gıda
|1,11
|0,00
|5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|3,30
|3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,79
|-1,10
|0,56
|Metro Holding
|1,42
|-0,70
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,25
|0,45
|14,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,49
|0,00
|-32,39
|Migros Ticaret
|26,44
|-0,08
|9,17
|Milpa
|2,22
|1,37
|1,37
|Mistral GMYO
|1,99
|5,29
|5,29
|MLP Sağlık
|16,76
|1,02
|4,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-2,78
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,24
|-2,04
|50,72
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,18
|-1,70
|27,20
|Net Holding
|2,57
|0,00
|-1,15
|Netaş Telekom.
|14,10
|0,00
|7,96
|Niğbaş Niğde Beton
|4,80
|-1,44
|-22,58
|Nuh Çimento
|11,67
|0,00
|-1,77
|Nurol GMYO
|3,90
|-0,51
|9,24
|Odaş Elektrik
|2,53
|0,40
|20,48
|Olmuksan-IP
|7,00
|7,36
|11,46
|Orge Enerji Elektrik
|5,37
|2,29
|8,27
|Orma Orman Mahsulleri
|4,00
|9,89
|44,93
|Osmanlı Menkul
|4,59
|1,55
|9,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|0,00
|1,79
|Otokar
|164,60
|-1,91
|3,52
|Oyak Yat. Ort.
|2,36
|-0,42
|1,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,12
|-1,92
|0,59
|Özak GMYO
|2,86
|5,93
|11,28
|Özbal Çelik Boru
|1,84
|-1,08
|10,18
|Özderici GMYO
|1,61
|0,00
|2,55
|Özerden Plastik
|2,66
|-0,37
|16,67
|Panora GMYO
|5,95
|0,17
|-4,03
|Papilon Savunma
|9,17
|1,55
|18,32
|Park Elek.Madencilik
|3,23
|-0,62
|5,90
|Parsan
|16,81
|-0,53
|-0,77
|Pegasus
|72,70
|-3,84
|-15,86
|Peker GMYO
|3,19
|-0,93
|1,92
|Penguen Gıda
|2,24
|-0,88
|8,21
|Pera GMYO
|0,95
|0,00
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,27
|0,00
|3,12
|Petkim
|4,02
|0,25
|5,51
|Petrokent Turizm
|130,00
|-0,61
|1,48
|Pınar Et ve Un
|9,68
|-2,32
|5,56
|Pınar Su
|2,44
|0,83
|5,17
|Pınar Süt
|13,23
|-1,64
|4,42
|Plastikkart
|9,52
|-1,45
|2,70
|Polisan Holding
|3,16
|0,96
|4,29
|Politeknik Metal
|72,00
|-0,96
|-6,49
|Prizma Press Matbaacılık
|5,01
|0,20
|16,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,00
|0,05
|3,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|210,00
|7,14
|62,66
|QNB Finansbank
|66,95
|13,86
|78,53
|Ral Yatırım Holding
|6,37
|-0,47
|-6,32
|Ray Sigorta
|3,65
|0,83
|6,73
|Reysaş GMYO
|5,87
|-2,17
|27,89
|Reysaş Lojistik
|6,85
|0,00
|56,39
|Rhea Girişim
|1,22
|0,83
|2,52
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,56
|0,00
|Royal Halı
|1,65
|1,85
|20,44
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|-1,24
|3,02
|Sabancı Holding
|10,52
|0,00
|10,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|1,32
|5,96
|Salix Yatırım Holding
|8,60
|2,63
|19,28
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-1,23
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,87
|-0,84
|17,40
|Sanko Pazarlama
|7,38
|-0,54
|-4,65
|Saray Matbaacılık
|1,68
|-1,18
|-6,15
|Sarkuysan
|5,29
|-1,31
|9,52
|Sasa Polyester
|7,92
|-1,00
|2,46
|Say Reklamcılık
|2,20
|0,00
|-1,79
|Sekuro Plastik
|5,55
|-0,18
|3,54
|Selçuk Ecza Deposu
|6,49
|2,53
|6,39
|Selçuk Gıda
|1,86
|-0,53
|8,14
|Senkron Güvenlik
|2,80
|-1,06
|2,56
|Serve Film Prodüksiyon
|1,48
|0,00
|-6,92
|Servet GMYO
|12,80
|1,83
|50,59
|Seyitler Kimya
|7,19
|-0,14
|5,89
|Silverline Endüstri
|2,27
|-0,44
|5,09
|Sinpaş GMYO
|1,25
|-1,57
|7,76
|Smartiks Yazılım
|9,82
|-1,31
|0,10
|Soda Sanayii
|6,29
|-0,79
|1,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,00
|0,10
|2,35
|Söktaş
|3,18
|-4,22
|20,00
|Sönmez Filament
|5,58
|-1,93
|14,34
|Sönmez Pamuklu
|5,81
|-1,86
|18,09
|Sumaş Suni Tahta
|9,50
|-1,14
|-4,04
|Şeker Fin. Kir.
|5,00
|-1,19
|4,60
|Şekerbank
|1,41
|0,00
|7,63
|Şişe Cam
|5,42
|0,18
|2,85
|Şok Marketler
|11,00
|-0,90
|2,23
|T. Halk Bankası
|6,80
|0,00
|15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,12
|-1,61
|1,19
|T.S.K.B.
|1,25
|0,81
|3,31
|T.Tuborg
|14,40
|-1,03
|21,01
|Taç Tarım Ürünleri
|3,07
|-0,32
|-1,60
|Tat Gıda
|7,41
|4,22
|17,81
|TAV Havalimanları
|29,16
|0,97
|-0,07
|Taze Kuru Gıda
|6,99
|-0,43
|-3,45
|Tek-Art Turizm
|1,42
|2,16
|12,70
|Tekfen Holding
|20,02
|-0,69
|3,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,55
|0,61
|55,95
|Temapol Polimer Plastik
|5,99
|2,74
|14,75
|TGS Dış Ticaret
|5,39
|2,08
|15,42
|Tofaş Oto. Fab.
|28,40
|3,12
|5,73
|Torunlar GMYO
|2,86
|-1,04
|4,00
|Trabzon Liman
|11,62
|-0,85
|9,01
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|0,39
|20,00
|Trakya Cam
|3,57
|0,56
|2,00
|Trend GMYO
|2,46
|-3,15
|11,82
|TSKB GMYO
|1,42
|-1,39
|5,97
|Tuğçelik
|3,93
|-0,51
|-0,51
|Tukaş
|12,33
|-0,16
|-0,16
|Turcas Petrol
|3,15
|-1,25
|17,98
|Turkcell
|14,34
|-0,90
|3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,79
|-0,29
|5,93
|Tüpraş
|121,80
|-0,49
|-3,94
|Türk Hava Yolları
|14,99
|-0,40
|3,67
|Türk Prysmian Kablo
|3,20
|0,00
|23,08
|Türk Telekom
|7,99
|0,50
|8,41
|Türk Traktör
|58,40
|0,26
|5,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,80
|-1,44
|-5,24
|Ufuk Yatırım
|3,26
|9,76
|26,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,36
|0,00
|11,32
|Ulusoy Elektrik
|25,86
|-0,15
|-2,78
|Ulusoy Un Sanayi
|3,97
|1,28
|3,93
|Umpaş Holding
|0,63
|-1,56
|1,61
|Uşak Seramik
|1,79
|-0,56
|5,92
|Utopya Turizm
|4,85
|-0,61
|-1,42
|Uzertaş Boya
|2,10
|-1,41
|-5,41
|Ülker Bisküvi
|25,00
|0,00
|11,81
|Ünye Çimento
|5,20
|-0,57
|-3,35
|Vakıf Fin. Kir.
|2,35
|0,00
|-2,89
|Vakıf GMYO
|2,55
|0,79
|3,24
|Vakıf Yat. Ort.
|2,46
|-0,40
|5,58
|Vakıflar Bankası
|6,42
|0,31
|16,52
|Vakko Tekstil
|5,34
|1,71
|17,62
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|0,00
|Verusa Holding
|20,00
|0,50
|7,76
|Verusaturk Girisim
|5,95
|0,68
|10,39
|Vestel
|14,30
|0,85
|13,31
|Vestel Beyaz Eşya
|25,16
|-0,08
|16,48
|Viking Kağıt
|3,32
|-1,48
|77,54
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,63
|0,38
|8,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|2,47
|16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,28
|-0,82
|16,11
|Yataş
|8,47
|0,12
|15,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,66
|-1,19
|3,11
|Yeni Gimat GMYO
|13,09
|-0,08
|0,61
|Yeşil GMYO
|0,66
|0,00
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,69
|-1,43
|4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,46
|-1,04
|-6,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.400,00
|15,45
|Yonga Mobilya
|8,25
|-1,90
|-10,71
|Yükselen Çelik
|6,34
|0,32
|3,43
|Yünsa
|13,35
|-2,63
|32,31
|Zorlu Enerji
|1,66
|0,61
|1,84
(Son)