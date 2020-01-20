Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|45.499,90
|-3,35
|50,76
|İş Bankası (C)
|7,21
|1,55
|12,48
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|4,24
|7,89
|11,58
|İş Girişim
|4,87
|19,95
|28,16
|İş GMYO
|1,90
|2,15
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|4,82
|2,55
|7,11
|İş Yat. Ort.
|2,00
|2,56
|8,70
|İşbir Holding
|470,80
|1,05
|9,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|4,35
|16,13
|İttifak Holding
|3,37
|2,43
|-9,41
|İz Hayvancılık Tarım
|4,07
|-7,08
|-4,01
|İzmir Demir Çelik
|9,15
|-1,93
|11,72
|İzmir Fırça
|1,80
|0,00
|0,00
|Jantsa Jant Sanayi
|62,35
|2,21
|6,95
|Kafein Yazılım
|11,68
|2,28
|4,85
|Kapital Yat. Holding
|2,95
|9,67
|21,90
|Kaplamin
|5,32
|0,38
|-4,14
|Kardemir (A)
|3,02
|2,03
|13,96
|Kardemir (B)
|3,01
|1,69
|14,02
|Kardemir (D)
|3,05
|2,01
|14,66
|Karel Elektronik
|17,14
|0,35
|17,96
|Karsan Otomotiv
|1,66
|4,40
|5,06
|Karsu Tekstil
|3,03
|1,00
|-6,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|426,10
|1,45
|9,28
|Katmerciler Ekipman
|4,06
|1,50
|5,73
|Kent Gıda
|213,00
|0,33
|21,16
|Kerevitaş Gıda
|3,33
|2,46
|2,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|0,00
|-3,64
|Kiler GMYO
|3,81
|0,79
|0,53
|Klimasan Klima
|18,35
|-2,08
|-16,89
|Koç Holding
|21,54
|1,89
|6,00
|Konfrut Gıda
|8,02
|0,88
|2,56
|Konya Çimento
|282,50
|0,53
|4,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,12
|1,51
|7,95
|Koza Altın
|78,05
|2,23
|5,40
|Koza Madencilik
|10,64
|2,01
|6,08
|Körfez GMYO
|2,38
|0,85
|-0,42
|Kristal Kola
|1,61
|1,90
|6,62
|Kron Telekomünikasyon
|16,11
|-0,68
|26,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,70
|0,77
|0,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,75
|5,42
|6,06
|Kütahya Porselen
|7,92
|0,76
|19,64
|Lider Faktoring
|4,92
|5,81
|34,06
|Link Bilgisayar
|17,53
|2,51
|-3,42
|Logo Yazılım
|61,95
|6,17
|1,89
|Lokman Hekim Sağlık
|6,14
|0,66
|6,23
|Lüks Kadife
|8,70
|0,58
|0,69
|Makina Takım
|2,00
|3,63
|6,38
|Mardin Çimento
|5,53
|1,28
|-6,59
|Marka Yatırım Holding
|1,30
|4,00
|10,17
|Marmaris Altınyunus
|79,80
|-0,06
|12,39
|Marshall
|49,24
|0,82
|3,58
|Martı GMYO
|1,28
|0,00
|26,73
|Martı Otel
|1,10
|0,92
|20,88
|Mavi Giyim
|59,85
|-1,80
|3,37
|Mazhar Zorlu Holding
|15,64
|9,99
|29,36
|Mega Polietilen
|2,33
|1,30
|5,91
|Menderes Tekstil
|1,49
|0,00
|13,74
|Mensa
|0,42
|5,00
|31,25
|Merit Turizm
|24,80
|2,90
|27,57
|Merko Gıda
|1,18
|5,36
|12,38
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,85
|1,65
|3,93
|Metro Holding
|1,45
|2,11
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,34
|2,63
|19,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,90
|7,27
|-27,34
|Migros Ticaret
|26,70
|0,23
|10,24
|Milpa
|2,33
|6,39
|6,39
|Mistral GMYO
|2,00
|5,26
|5,82
|MLP Sağlık
|16,68
|0,24
|4,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,44
|5,06
|55,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,00
|6,45
|33,65
|Net Holding
|2,65
|1,92
|1,92
|Netaş Telekom.
|14,65
|4,05
|12,17
|Niğbaş Niğde Beton
|4,90
|0,00
|-20,97
|Nuh Çimento
|11,70
|-0,43
|-1,52
|Nurol GMYO
|3,97
|2,06
|11,20
|Odaş Elektrik
|2,60
|-0,76
|23,81
|Olmuksan-IP
|7,17
|3,46
|14,17
|Orge Enerji Elektrik
|5,84
|3,18
|17,74
|Orma Orman Mahsulleri
|4,40
|10,00
|59,42
|Osmanlı Menkul
|4,88
|3,83
|16,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|1,75
|3,57
|Otokar
|165,70
|-0,18
|4,21
|Oyak Yat. Ort.
|2,40
|1,69
|3,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,11
|-0,20
|0,39
|Özak GMYO
|2,93
|2,81
|14,01
|Özbal Çelik Boru
|1,85
|0,54
|10,78
|Özderici GMYO
|1,64
|2,50
|4,46
|Özerden Plastik
|2,65
|0,38
|16,23
|Panora GMYO
|5,97
|0,51
|-3,71
|Papilon Savunma
|9,24
|-0,32
|19,23
|Park Elek.Madencilik
|3,24
|0,62
|6,23
|Parsan
|17,33
|2,36
|2,30
|Pegasus
|75,05
|1,69
|-13,14
|Peker GMYO
|3,23
|0,94
|3,19
|Penguen Gıda
|2,32
|2,65
|12,08
|Pera GMYO
|1,03
|8,42
|9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,65
|4,98
|7,86
|Petkim
|4,07
|1,75
|6,82
|Petrokent Turizm
|133,80
|1,67
|4,45
|Pınar Et ve Un
|9,96
|0,91
|8,62
|Pınar Su
|2,43
|0,83
|4,74
|Pınar Süt
|13,40
|1,36
|5,76
|Plastikkart
|9,56
|0,31
|3,13
|Polisan Holding
|3,21
|1,90
|5,94
|Politeknik Metal
|73,00
|1,39
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,98
|-0,60
|15,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,70
|0,06
|3,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|230,00
|4,78
|78,16
|QNB Finansbank
|77,70
|14,94
|107,20
|Ral Yatırım Holding
|6,35
|0,00
|-6,62
|Ray Sigorta
|3,71
|1,92
|8,48
|Reysaş GMYO
|7,29
|15,53
|58,82
|Reysaş Lojistik
|8,64
|17,07
|97,26
|Rhea Girişim
|1,35
|1,50
|13,45
|Rodrigo Tekstil
|1,84
|1,66
|1,66
|Royal Halı
|1,69
|0,60
|23,36
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|1,70
|3,02
|Sabancı Holding
|10,42
|-1,14
|9,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,30
|-0,43
|5,50
|Salix Yatırım Holding
|8,80
|2,33
|22,05
|Sanel Mühendislik
|3,99
|0,50
|-1,48
|Sanifoam Sünger
|5,89
|0,17
|17,80
|Sanko Pazarlama
|7,28
|0,41
|-5,94
|Saray Matbaacılık
|1,81
|7,10
|1,12
|Sarkuysan
|5,35
|0,56
|10,77
|Sasa Polyester
|8,04
|1,26
|4,01
|Say Reklamcılık
|2,20
|0,92
|-1,79
|Sekuro Plastik
|5,50
|0,18
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|6,47
|-0,15
|6,07
|Selçuk Gıda
|1,82
|-1,62
|5,81
|Senkron Güvenlik
|2,87
|2,14
|5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|1,44
|-0,69
|-9,43
|Servet GMYO
|12,92
|2,30
|52,00
|Seyitler Kimya
|7,05
|-1,12
|3,83
|Silverline Endüstri
|2,30
|1,32
|6,48
|Sinpaş GMYO
|1,34
|4,69
|15,52
|Smartiks Yazılım
|10,37
|4,01
|5,71
|Soda Sanayii
|6,37
|0,79
|3,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,45
|4,50
|6,96
|Söktaş
|3,05
|-4,98
|15,09
|Sönmez Filament
|5,95
|4,39
|21,93
|Sönmez Pamuklu
|5,92
|1,72
|20,33
|Sumaş Suni Tahta
|9,48
|-0,11
|-4,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,00
|-0,20
|4,60
|Şekerbank
|1,43
|2,14
|9,16
|Şişe Cam
|5,43
|0,93
|3,04
|Şok Marketler
|11,02
|-0,09
|2,42
|T. Halk Bankası
|6,85
|0,88
|15,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,14
|0,00
|1,24
|T.S.K.B.
|1,26
|1,61
|4,13
|T.Tuborg
|14,28
|-0,14
|20,00
|Taç Tarım Ürünleri
|3,09
|-0,32
|-0,96
|Tat Gıda
|7,37
|-0,67
|17,17
|TAV Havalimanları
|29,02
|0,48
|-0,55
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|0,00
|-3,31
|Tek-Art Turizm
|1,48
|4,23
|17,46
|Tekfen Holding
|20,16
|1,26
|4,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,49
|1,41
|54,52
|Temapol Polimer Plastik
|5,98
|1,18
|14,56
|TGS Dış Ticaret
|5,73
|1,24
|22,70
|Tofaş Oto. Fab.
|29,18
|2,31
|8,64
|Torunlar GMYO
|2,88
|1,05
|4,73
|Trabzon Liman
|11,95
|2,31
|12,10
|Trabzonspor Sportif
|2,67
|2,30
|24,19
|Trakya Cam
|3,58
|0,56
|2,29
|Trend GMYO
|2,50
|-1,57
|13,64
|TSKB GMYO
|1,47
|3,52
|9,70
|Tuğçelik
|3,97
|1,79
|0,51
|Tukaş
|13,23
|3,04
|7,13
|Turcas Petrol
|3,23
|2,22
|20,97
|Turkcell
|14,49
|0,91
|5,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,92
|1,62
|7,96
|Tüpraş
|121,90
|0,74
|-3,86
|Türk Hava Yolları
|15,17
|0,93
|4,91
|Türk Prysmian Kablo
|3,27
|1,87
|25,77
|Türk Telekom
|7,99
|-0,12
|8,41
|Türk Traktör
|59,50
|0,59
|7,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,70
|0,51
|-5,48
|Ufuk Yatırım
|3,58
|9,82
|38,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|1,69
|13,21
|Ulusoy Elektrik
|25,90
|0,08
|-2,63
|Ulusoy Un Sanayi
|4,01
|1,78
|4,97
|Umpaş Holding
|0,62
|0,00
|0,00
|Uşak Seramik
|1,81
|1,12
|7,10
|Utopya Turizm
|4,88
|0,83
|-0,81
|Uzertaş Boya
|2,19
|4,78
|-1,35
|Ülker Bisküvi
|25,22
|2,11
|12,79
|Ünye Çimento
|5,34
|3,29
|-0,74
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|2,12
|-0,41
|Vakıf GMYO
|2,55
|1,59
|3,24
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|-0,82
|4,29
|Vakıflar Bankası
|6,68
|2,77
|21,23
|Vakko Tekstil
|5,32
|1,53
|17,18
|Vanet Gıda
|1,42
|-0,70
|-0,70
|Verusa Holding
|20,14
|0,50
|8,51
|Verusaturk Girisim
|6,03
|1,01
|11,87
|Vestel
|14,45
|0,63
|14,50
|Vestel Beyaz Eşya
|25,14
|-0,32
|16,39
|Viking Kağıt
|3,45
|4,23
|84,49
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,64
|1,54
|9,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|2,03
|21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,16
|-1,65
|14,19
|Yataş
|8,81
|0,11
|20,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,72
|2,99
|6,83
|Yeni Gimat GMYO
|13,05
|-0,31
|0,31
|Yeşil GMYO
|0,67
|1,52
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,71
|1,43
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,49
|0,10
|-6,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.403,10
|0,09
|15,56
|Yonga Mobilya
|8,45
|1,81
|-8,55
|Yükselen Çelik
|6,68
|1,83
|8,97
|Yünsa
|13,33
|0,53
|32,11
|Zorlu Enerji
|1,67
|1,83
|2,45
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)