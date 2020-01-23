Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|42.050,00
|-3,61
|39,33
|İş Bankası (C)
|7,31
|1,39
|14,04
|İş Bankası (Kur.)
|273.018,10
|30,01
|İş Fin.Kir.
|4,43
|2,78
|16,58
|İş Girişim
|6,03
|-0,66
|58,68
|İş GMYO
|1,84
|0,55
|4,55
|İş Y. Men. Değ.
|4,86
|1,46
|8,00
|İş Yat. Ort.
|1,98
|0,00
|7,61
|İşbir Holding
|482,00
|0,63
|12,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|1,43
|14,52
|İttifak Holding
|3,37
|0,60
|-9,41
|İz Hayvancılık Tarım
|2,81
|-3,44
|7,40
|İzmir Demir Çelik
|9,10
|0,55
|11,11
|İzmir Fırça
|1,77
|0,00
|-1,67
|Jantsa Jant Sanayi
|62,70
|0,40
|7,55
|Kafein Yazılım
|12,39
|2,82
|11,22
|Kapital Yat. Holding
|2,99
|-2,29
|23,55
|Kaplamin
|5,46
|1,87
|-1,62
|Kardemir (A)
|3,02
|-0,33
|13,96
|Kardemir (B)
|3,01
|-0,33
|14,02
|Kardemir (D)
|3,04
|-0,33
|14,29
|Karel Elektronik
|17,48
|0,63
|20,30
|Karsan Otomotiv
|1,66
|2,47
|5,06
|Karsu Tekstil
|3,14
|-0,63
|-3,09
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,97
|-0,33
|-4,47
|Kartonsan
|488,40
|6,06
|25,26
|Katmerciler Ekipman
|4,29
|4,13
|11,72
|Kent Gıda
|212,00
|-4,89
|20,59
|Kerevitaş Gıda
|3,42
|2,40
|4,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,79
|1,61
|0,00
|Klimasan Klima
|18,72
|2,30
|-15,22
|Koç Holding
|21,00
|-0,38
|3,35
|Konfrut Gıda
|8,42
|-0,24
|7,67
|Konya Çimento
|298,90
|4,88
|10,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,37
|1,27
|9,86
|Koza Altın
|79,20
|-1,25
|6,95
|Koza Madencilik
|10,95
|-1,97
|9,17
|Körfez GMYO
|2,59
|1,57
|8,37
|Kristal Kola
|1,86
|9,41
|23,18
|Kron Telekomünikasyon
|19,34
|8,90
|52,04
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,40
|-0,41
|2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,80
|1,69
|9,09
|Kütahya Porselen
|8,51
|4,29
|28,55
|Lider Faktoring
|4,87
|-0,20
|32,70
|Link Bilgisayar
|21,10
|13,14
|16,25
|Logo Yazılım
|62,40
|0,16
|2,63
|Lokman Hekim Sağlık
|5,89
|0,51
|1,90
|Lüks Kadife
|9,45
|0,00
|9,37
|Makina Takım
|2,14
|4,39
|13,83
|Mardin Çimento
|5,84
|3,00
|-1,35
|Marka Yatırım Holding
|1,29
|2,38
|9,32
|Marmaris Altınyunus
|101,50
|6,84
|42,96
|Marshall
|51,00
|0,49
|7,28
|Martı GMYO
|1,27
|1,60
|25,74
|Martı Otel
|1,11
|1,83
|21,98
|Mavi Giyim
|61,05
|-0,25
|5,44
|Mazhar Zorlu Holding
|16,19
|0,50
|33,91
|Mega Polietilen
|2,30
|0,44
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,39
|0,00
|6,11
|Mensa
|0,41
|0,00
|28,12
|Merit Turizm
|24,74
|0,00
|27,26
|Merko Gıda
|1,19
|3,48
|13,33
|Metal Gayrimenkul
|1,22
|9,91
|34,07
|Metemtur Otelcilik
|1,86
|1,64
|4,49
|Metro Holding
|1,52
|2,01
|10,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,38
|1,28
|21,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,45
|0,74
|-32,88
|Migros Ticaret
|25,82
|0,39
|6,61
|Milpa
|2,48
|2,48
|13,24
|Mistral GMYO
|2,04
|2,51
|7,94
|MLP Sağlık
|18,00
|-0,83
|12,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-2,78
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|7,42
|4,07
|79,23
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,34
|12,65
|44,18
|Net Holding
|2,58
|0,00
|-0,77
|Netaş Telekom.
|14,47
|2,26
|10,80
|Niğbaş Niğde Beton
|4,54
|-7,54
|-26,77
|Nuh Çimento
|11,50
|0,44
|-3,20
|Nurol GMYO
|4,23
|0,71
|18,49
|Odaş Elektrik
|2,06
|4,57
|42,49
|Olmuksan-IP
|7,06
|0,86
|12,42
|Orge Enerji Elektrik
|5,79
|2,48
|16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,56
|8,06
|65,22
|Osmanlı Menkul
|6,05
|8,81
|44,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,04
|9,09
|21,43
|Otokar
|164,40
|-0,36
|3,40
|Oyak Yat. Ort.
|2,40
|-0,41
|3,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|1,38
|1,38
|Özak GMYO
|3,20
|0,31
|24,51
|Özbal Çelik Boru
|1,95
|2,63
|16,77
|Özderici GMYO
|1,74
|5,45
|10,83
|Özerden Plastik
|2,67
|-0,37
|17,11
|Panora GMYO
|6,03
|0,17
|-2,74
|Papilon Savunma
|10,26
|10,56
|32,39
|Park Elek.Madencilik
|3,47
|2,97
|13,77
|Parsan
|18,80
|0,16
|10,98
|Pegasus
|74,55
|-0,73
|-13,72
|Peker GMYO
|3,27
|1,87
|4,47
|Penguen Gıda
|3,04
|8,57
|46,86
|Pera GMYO
|1,24
|8,77
|31,91
|Pergamon Dış Ticaret
|9,16
|3,04
|14,21
|Petkim
|4,06
|0,25
|6,56
|Petrokent Turizm
|159,00
|5,58
|24,12
|Pınar Et ve Un
|10,16
|-0,39
|10,80
|Pınar Su
|2,56
|1,59
|10,34
|Pınar Süt
|13,79
|1,32
|8,84
|Plastikkart
|9,72
|2,21
|4,85
|Polisan Holding
|3,31
|1,85
|9,24
|Politeknik Metal
|72,50
|-1,63
|-5,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,05
|-0,20
|17,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.149,40
|0,19
|3,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|172,80
|-14,96
|33,85
|QNB Finansbank
|64,60
|-14,94
|72,27
|Ral Yatırım Holding
|6,50
|4,84
|-4,41
|Ray Sigorta
|4,13
|1,47
|20,76
|Reysaş GMYO
|9,06
|16,75
|97,39
|Reysaş Lojistik
|10,98
|16,81
|150,68
|Rhea Girişim
|1,27
|0,00
|6,72
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|-2,06
|4,97
|Royal Halı
|1,67
|0,00
|21,90
|RTA Laboratuvarları
|2,40
|1,27
|3,45
|Sabancı Holding
|10,49
|0,87
|9,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|0,90
|3,21
|Salix Yatırım Holding
|8,83
|0,34
|22,47
|Sanel Mühendislik
|4,03
|0,25
|-0,49
|Sanifoam Sünger
|5,81
|0,00
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,69
|5,20
|-0,65
|Saray Matbaacılık
|2,17
|13,61
|21,23
|Sarkuysan
|5,55
|-2,29
|14,91
|Sasa Polyester
|8,27
|3,89
|6,99
|Say Reklamcılık
|2,38
|1,71
|6,25
|Sekuro Plastik
|5,46
|0,92
|1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|6,38
|0,95
|4,59
|Selçuk Gıda
|1,79
|0,00
|4,07
|Senkron Güvenlik
|3,12
|2,63
|14,29
|Serve Film Prodüksiyon
|1,44
|-1,37
|-9,43
|Servet GMYO
|12,83
|-0,08
|50,94
|Seyitler Kimya
|7,15
|-2,59
|5,30
|Silverline Endüstri
|2,93
|10,15
|35,65
|Sinpaş GMYO
|1,49
|-3,25
|28,45
|Smartiks Yazılım
|11,59
|0,52
|18,14
|Soda Sanayii
|6,63
|0,76
|7,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,50
|0,29
|7,47
|Söktaş
|3,15
|3,62
|18,87
|Sönmez Filament
|6,14
|3,54
|25,82
|Sönmez Pamuklu
|6,37
|4,60
|29,47
|Sumaş Suni Tahta
|9,84
|1,65
|-0,61
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|-0,20
|3,35
|Şekerbank
|1,46
|2,10
|11,45
|Şişe Cam
|5,32
|0,00
|0,95
|Şok Marketler
|11,07
|-0,27
|2,88
|T. Halk Bankası
|7,14
|0,99
|20,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,04
|-4,16
|7,89
|T.S.K.B.
|1,25
|0,81
|3,31
|T.Tuborg
|14,90
|2,05
|25,21
|Taç Tarım Ürünleri
|2,99
|-2,29
|-4,17
|Tat Gıda
|7,55
|1,07
|20,03
|TAV Havalimanları
|28,90
|0,28
|-0,96
|Taze Kuru Gıda
|6,98
|1,45
|-3,59
|Tek-Art Turizm
|1,43
|2,14
|13,49
|Tekfen Holding
|20,38
|0,20
|5,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,79
|6,03
|109,29
|Temapol Polimer Plastik
|6,23
|3,32
|19,35
|TGS Dış Ticaret
|6,00
|3,45
|28,48
|Tofaş Oto. Fab.
|28,76
|-0,76
|7,07
|Torunlar GMYO
|3,09
|-0,64
|12,36
|Trabzon Liman
|12,45
|-0,08
|16,79
|Trabzonspor Sportif
|3,06
|6,62
|42,33
|Trakya Cam
|3,52
|0,28
|0,57
|Trend GMYO
|2,59
|1,97
|17,73
|TSKB GMYO
|1,44
|1,41
|7,46
|Tuğçelik
|4,43
|1,14
|12,15
|Tukaş
|14,50
|2,62
|17,41
|Turcas Petrol
|3,21
|1,26
|20,22
|Turkcell
|14,72
|-0,41
|6,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,17
|3,17
|11,86
|Tüpraş
|120,90
|-0,25
|-4,65
|Türk Hava Yolları
|14,49
|-1,56
|0,21
|Türk Prysmian Kablo
|3,96
|20,00
|52,31
|Türk Telekom
|8,01
|0,25
|8,68
|Türk Traktör
|58,95
|-0,08
|6,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,40
|6,99
|5,71
|Ufuk Yatırım
|3,39
|1,50
|31,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,41
|0,84
|13,68
|Ulusoy Elektrik
|31,76
|19,94
|19,40
|Ulusoy Un Sanayi
|4,33
|7,71
|13,35
|Umpaş Holding
|0,58
|1,75
|-6,45
|Uşak Seramik
|1,80
|4,05
|6,51
|Utopya Turizm
|5,52
|2,22
|12,20
|Uzertaş Boya
|2,08
|-0,95
|-6,31
|Ülker Bisküvi
|25,30
|0,16
|13,15
|Ünye Çimento
|5,23
|0,77
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|2,98
|0,00
|Vakıf GMYO
|2,67
|2,69
|8,10
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|0,83
|4,29
|Vakıflar Bankası
|6,80
|0,00
|23,41
|Vakko Tekstil
|6,07
|2,71
|33,70
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|0,70
|Verusa Holding
|20,38
|0,20
|9,81
|Verusaturk Girisim
|6,19
|0,81
|14,84
|Vestel
|14,46
|1,76
|14,58
|Vestel Beyaz Eşya
|25,78
|1,10
|19,35
|Viking Kağıt
|3,35
|-1,18
|79,14
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,74
|3,01
|13,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|0,99
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,26
|-0,68
|15,79
|Yataş
|8,65
|-0,23
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,17
|9,60
|34,78
|Yeni Gimat GMYO
|12,93
|-0,54
|-0,61
|Yeşil GMYO
|0,67
|1,52
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,71
|1,43
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,58
|1,15
|-5,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.389,60
|-0,01
|15,10
|Yonga Mobilya
|8,12
|0,00
|-12,12
|Yükselen Çelik
|7,23
|3,14
|17,94
|Yünsa
|14,06
|2,11
|39,35
|Zorlu Enerji
|1,72
|0,58
|5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)