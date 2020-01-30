Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|32,67
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|-5,81
|34,19
|İş Bankası (C)
|7,19
|-0,14
|12,17
|İş Bankası (Kur.)
|300.000,00
|42,86
|İş Fin.Kir.
|4,42
|0,68
|16,32
|İş Girişim
|5,44
|-1,81
|43,16
|İş GMYO
|1,85
|0,54
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|4,84
|-3,01
|7,56
|İş Yat. Ort.
|1,94
|-1,02
|5,43
|İşbir Holding
|481,00
|-4,87
|11,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|0,00
|14,52
|İttifak Holding
|3,31
|-1,19
|-11,02
|İz Hayvancılık Tarım
|2,64
|-1,12
|0,90
|İzmir Demir Çelik
|9,80
|0,10
|19,66
|İzmir Fırça
|1,74
|-0,57
|-3,33
|Jantsa Jant Sanayi
|59,00
|-1,58
|1,20
|Kafein Yazılım
|14,55
|-5,76
|30,61
|Kapital Yat. Holding
|3,13
|0,97
|29,34
|Kaplamin
|5,57
|1,27
|0,36
|Kardemir (A)
|2,78
|-1,42
|4,91
|Kardemir (B)
|2,77
|-1,77
|4,92
|Kardemir (D)
|2,80
|-1,06
|5,26
|Karel Elektronik
|17,37
|-3,71
|19,55
|Karsan Otomotiv
|1,68
|-1,18
|6,33
|Karsu Tekstil
|3,01
|-1,95
|-7,10
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,90
|-1,25
|-15,87
|Kartonsan
|460,00
|-2,15
|17,98
|Katmerciler Ekipman
|4,15
|0,24
|8,07
|Kent Gıda
|192,60
|-1,73
|9,56
|Kerevitaş Gıda
|3,28
|-2,09
|0,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-4,17
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,94
|0,51
|3,96
|Klimasan Klima
|21,10
|0,86
|-4,44
|Koç Holding
|19,87
|-1,63
|-2,21
|Konfrut Gıda
|8,43
|-1,17
|7,80
|Konya Çimento
|286,70
|-3,89
|5,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,08
|-0,14
|7,65
|Koza Altın
|77,95
|-1,02
|5,27
|Koza Madencilik
|10,61
|0,09
|5,78
|Körfez GMYO
|3,07
|-0,97
|28,45
|Kristal Kola
|2,34
|1,30
|54,97
|Kron Telekomünikasyon
|17,44
|-5,11
|37,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,10
|3,26
|1,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,94
|-1,52
|17,58
|Kütahya Porselen
|9,11
|-7,70
|37,61
|Lider Faktoring
|4,73
|-2,07
|28,88
|Link Bilgisayar
|25,04
|8,77
|37,96
|Logo Yazılım
|62,95
|-3,89
|3,54
|Lokman Hekim Sağlık
|5,91
|-1,34
|2,25
|Lüks Kadife
|10,02
|-1,96
|15,97
|Makina Takım
|2,13
|-2,29
|13,30
|Mardin Çimento
|5,52
|-0,90
|-6,76
|Marka Yatırım Holding
|1,53
|6,99
|29,66
|Marmaris Altınyunus
|93,65
|-3,45
|31,90
|Marshall
|50,50
|-1,37
|6,23
|Martı GMYO
|1,73
|-1,14
|71,29
|Martı Otel
|1,24
|0,00
|36,26
|Mavi Giyim
|56,65
|-1,13
|-2,16
|Mazhar Zorlu Holding
|15,76
|-1,19
|30,36
|Mega Polietilen
|2,48
|-3,13
|12,73
|Menderes Tekstil
|1,38
|0,00
|5,34
|Mensa
|0,37
|-2,63
|15,62
|Merit Turizm
|24,42
|0,08
|25,62
|Merko Gıda
|1,18
|-2,48
|12,38
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|-1,92
|12,09
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|-1,96
|12,36
|Metro Holding
|1,47
|-2,00
|6,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|-1,69
|18,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,20
|-35,96
|Migros Ticaret
|24,86
|-1,74
|2,64
|Milpa
|2,82
|-0,35
|28,77
|Mistral GMYO
|2,20
|-2,22
|16,40
|MLP Sağlık
|17,64
|-0,79
|10,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|0,00
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|8,70
|-4,81
|110,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,83
|-13,16
|32,31
|Net Holding
|2,41
|-3,21
|-7,31
|Netaş Telekom.
|14,60
|-2,86
|11,79
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|-6,37
|-19,35
|Nuh Çimento
|11,79
|-1,75
|-0,76
|Nurol GMYO
|4,52
|-1,74
|26,61
|Odaş Elektrik
|2,09
|-1,88
|44,57
|Olmuksan-IP
|8,01
|5,53
|27,55
|Orge Enerji Elektrik
|5,64
|-1,23
|13,71
|Orma Orman Mahsulleri
|5,04
|-10,00
|82,61
|Osmanlı Menkul
|6,49
|-9,99
|54,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,98
|-2,94
|17,86
|Otokar
|162,40
|-1,64
|2,14
|Oyak Yat. Ort.
|2,51
|0,80
|7,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,42
|-14,91
|6,48
|Özak GMYO
|3,22
|-0,62
|25,29
|Özbal Çelik Boru
|2,25
|-0,88
|34,73
|Özderici GMYO
|1,87
|-2,60
|19,11
|Özerden Plastik
|2,34
|-5,65
|2,63
|Panora GMYO
|6,29
|-1,87
|1,45
|Papilon Savunma
|10,58
|4,34
|36,52
|Park Elek.Madencilik
|3,60
|-2,96
|18,03
|Parsan
|17,74
|0,74
|4,72
|Pegasus
|68,05
|-2,16
|-21,24
|Peker GMYO
|3,15
|-0,63
|0,64
|Penguen Gıda
|3,33
|4,39
|60,87
|Pera GMYO
|1,17
|0,86
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,76
|-2,36
|34,16
|Petkim
|4,01
|-0,74
|5,25
|Petrokent Turizm
|206,00
|2,08
|60,81
|Pınar Et ve Un
|9,95
|-2,55
|8,51
|Pınar Su
|3,18
|12,37
|37,07
|Pınar Süt
|13,87
|-4,21
|9,47
|Plastikkart
|9,65
|0,52
|4,10
|Polisan Holding
|3,42
|2,40
|12,87
|Politeknik Metal
|74,35
|-2,30
|-3,44
|Prizma Press Matbaacılık
|4,89
|-2,20
|13,72
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.151,80
|0,00
|3,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,00
|-13,18
|-13,25
|QNB Finansbank
|53,00
|-6,44
|41,33
|Ral Yatırım Holding
|6,80
|8,80
|0,00
|Ray Sigorta
|4,35
|-0,68
|27,19
|Reysaş GMYO
|5,41
|-19,97
|17,86
|Reysaş Lojistik
|5,90
|-19,95
|34,70
|Rhea Girişim
|1,55
|1,31
|30,25
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|-1,07
|2,21
|Royal Halı
|2,07
|0,00
|51,09
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|-3,63
|3,02
|Sabancı Holding
|9,90
|0,00
|3,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|-0,47
|-2,29
|Salix Yatırım Holding
|8,25
|-2,94
|14,42
|Sanel Mühendislik
|3,80
|-3,80
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|5,62
|-0,88
|12,40
|Sanko Pazarlama
|7,94
|-3,64
|2,58
|Saray Matbaacılık
|2,54
|0,40
|41,90
|Sarkuysan
|6,32
|0,80
|30,85
|Sasa Polyester
|7,89
|-0,38
|2,07
|Say Reklamcılık
|2,55
|-3,04
|13,84
|Sekuro Plastik
|5,44
|-2,68
|1,49
|Selçuk Ecza Deposu
|7,25
|4,92
|18,85
|Selçuk Gıda
|1,73
|-2,26
|0,58
|Senkron Güvenlik
|3,04
|-1,30
|11,36
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|2,00
|-3,77
|Servet GMYO
|12,47
|1,05
|46,71
|Seyitler Kimya
|7,12
|-1,11
|4,86
|Silverline Endüstri
|3,03
|-3,81
|40,28
|Sinpaş GMYO
|1,40
|0,00
|20,69
|Smartiks Yazılım
|10,20
|-7,27
|3,98
|Soda Sanayii
|6,50
|-0,15
|5,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,11
|1,55
|54,66
|Söktaş
|3,59
|-0,28
|35,47
|Sönmez Filament
|6,41
|-4,61
|31,35
|Sönmez Pamuklu
|6,66
|-0,60
|35,37
|Sumaş Suni Tahta
|10,00
|0,20
|1,01
|Şeker Fin. Kir.
|4,87
|-2,40
|1,88
|Şekerbank
|1,39
|0,00
|6,11
|Şişe Cam
|5,02
|-0,20
|-4,74
|Şok Marketler
|10,79
|-2,97
|0,28
|T. Halk Bankası
|6,87
|-0,43
|16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,80
|-1,53
|0,46
|T.S.K.B.
|1,34
|0,00
|10,74
|T.Tuborg
|15,49
|-1,96
|30,17
|Taç Tarım Ürünleri
|2,90
|-2,36
|-7,05
|Tat Gıda
|7,29
|-0,41
|15,90
|TAV Havalimanları
|26,82
|-0,22
|-8,09
|Taze Kuru Gıda
|7,41
|-4,51
|2,35
|Tek-Art Turizm
|1,41
|0,00
|11,90
|Tekfen Holding
|19,40
|-1,02
|0,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,04
|-19,91
|67,62
|Temapol Polimer Plastik
|6,07
|-4,56
|16,28
|TGS Dış Ticaret
|5,99
|-2,76
|28,27
|Tofaş Oto. Fab.
|26,92
|-1,68
|0,22
|Torunlar GMYO
|2,94
|-1,34
|6,91
|Trabzon Liman
|11,82
|-1,91
|10,88
|Trabzonspor Sportif
|2,69
|-2,89
|25,12
|Trakya Cam
|3,37
|0,00
|-3,71
|Trend GMYO
|2,73
|-4,88
|24,09
|TSKB GMYO
|1,78
|5,33
|32,84
|Tuğçelik
|4,31
|-2,05
|9,11
|Tukaş
|14,92
|-3,12
|20,81
|Turcas Petrol
|3,38
|0,30
|26,59
|Turkcell
|14,25
|0,35
|3,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,00
|-0,43
|9,20
|Tüpraş
|112,80
|-1,14
|-11,04
|Türk Hava Yolları
|13,89
|-1,35
|-3,94
|Türk Prysmian Kablo
|4,17
|-4,79
|60,38
|Türk Telekom
|8,04
|-0,86
|9,09
|Türk Traktör
|58,45
|-0,76
|5,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,44
|-3,11
|1,05
|Ufuk Yatırım
|4,20
|0,00
|62,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,55
|0,39
|20,28
|Ulusoy Elektrik
|34,32
|-5,25
|29,02
|Ulusoy Un Sanayi
|4,10
|-3,30
|7,33
|Umpaş Holding
|0,62
|-1,59
|0,00
|Uşak Seramik
|1,89
|-0,53
|11,83
|Utopya Turizm
|6,02
|0,33
|22,36
|Uzertaş Boya
|2,35
|-0,84
|5,86
|Ülker Bisküvi
|23,76
|-1,66
|6,26
|Ünye Çimento
|5,20
|-2,44
|-3,35
|Vakıf Fin. Kir.
|2,39
|-0,42
|-1,24
|Vakıf GMYO
|2,70
|-2,17
|9,31
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|-1,65
|2,15
|Vakıflar Bankası
|6,64
|-0,30
|20,51
|Vakko Tekstil
|5,65
|-5,04
|24,45
|Vanet Gıda
|1,41
|0,00
|-1,40
|Verusa Holding
|20,62
|0,10
|11,10
|Verusaturk Girisim
|6,50
|0,15
|20,59
|Vestel
|13,76
|-0,36
|9,03
|Vestel Beyaz Eşya
|25,68
|-3,46
|18,89
|Viking Kağıt
|3,93
|0,00
|110,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,86
|1,06
|18,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|0,66
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,45
|0,54
|18,82
|Yataş
|8,50
|-0,70
|15,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,20
|-3,08
|36,65
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|-0,47
|-2,08
|Yeşil GMYO
|0,72
|0,00
|12,50
|Yeşil Yapı
|0,76
|-2,56
|15,15
|Yeşil Yatırım Holding
|10,55
|-1,03
|-6,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.839,00
|-1,56
|30,36
|Yonga Mobilya
|8,16
|0,00
|-11,69
|Yükselen Çelik
|7,76
|1,97
|26,59
|Yünsa
|12,73
|-10,04
|26,16
|Zorlu Enerji
|1,67
|-1,18
|2,45
(Son)