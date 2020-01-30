Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 220.000,00 32,67
İş Bankası (B) 40.500,00 -5,81 34,19
İş Bankası (C) 7,19 -0,14 12,17
İş Bankası (Kur.) 300.000,00 42,86
İş Fin.Kir. 4,42 0,68 16,32
İş Girişim 5,44 -1,81 43,16
İş GMYO 1,85 0,54 5,11
İş Y. Men. Değ. 4,84 -3,01 7,56
İş Yat. Ort. 1,94 -1,02 5,43
İşbir Holding 481,00 -4,87 11,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 0,00 14,52
İttifak Holding 3,31 -1,19 -11,02
İz Hayvancılık Tarım 2,64 -1,12 0,90
İzmir Demir Çelik 9,80 0,10 19,66
İzmir Fırça 1,74 -0,57 -3,33
Jantsa Jant Sanayi 59,00 -1,58 1,20
Kafein Yazılım 14,55 -5,76 30,61
Kapital Yat. Holding 3,13 0,97 29,34
Kaplamin 5,57 1,27 0,36
Kardemir (A) 2,78 -1,42 4,91
Kardemir (B) 2,77 -1,77 4,92
Kardemir (D) 2,80 -1,06 5,26
Karel Elektronik 17,37 -3,71 19,55
Karsan Otomotiv 1,68 -1,18 6,33
Karsu Tekstil 3,01 -1,95 -7,10
Karsusan Su Ürünleri San. 7,90 -1,25 -15,87
Kartonsan 460,00 -2,15 17,98
Katmerciler Ekipman 4,15 0,24 8,07
Kent Gıda 192,60 -1,73 9,56
Kerevitaş Gıda 3,28 -2,09 0,61
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36
Kiler GMYO 3,94 0,51 3,96
Klimasan Klima 21,10 0,86 -4,44
Koç Holding 19,87 -1,63 -2,21
Konfrut Gıda 8,43 -1,17 7,80
Konya Çimento 286,70 -3,89 5,68
Kordsa Teknik Tekstil 14,08 -0,14 7,65
Koza Altın 77,95 -1,02 5,27
Koza Madencilik 10,61 0,09 5,78
Körfez GMYO 3,07 -0,97 28,45
Kristal Kola 2,34 1,30 54,97
Kron Telekomünikasyon 17,44 -5,11 37,11
Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 3,26 1,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,94 -1,52 17,58
Kütahya Porselen 9,11 -7,70 37,61
Lider Faktoring 4,73 -2,07 28,88
Link Bilgisayar 25,04 8,77 37,96
Logo Yazılım 62,95 -3,89 3,54
Lokman Hekim Sağlık 5,91 -1,34 2,25
Lüks Kadife 10,02 -1,96 15,97
Makina Takım 2,13 -2,29 13,30
Mardin Çimento 5,52 -0,90 -6,76
Marka Yatırım Holding 1,53 6,99 29,66
Marmaris Altınyunus 93,65 -3,45 31,90
Marshall 50,50 -1,37 6,23
Martı GMYO 1,73 -1,14 71,29
Martı Otel 1,24 0,00 36,26
Mavi Giyim 56,65 -1,13 -2,16
Mazhar Zorlu Holding 15,76 -1,19 30,36
Mega Polietilen 2,48 -3,13 12,73
Menderes Tekstil 1,38 0,00 5,34
Mensa 0,37 -2,63 15,62
Merit Turizm 24,42 0,08 25,62
Merko Gıda 1,18 -2,48 12,38
Metal Gayrimenkul 1,02 -1,92 12,09
Metemtur Otelcilik 2,00 -1,96 12,36
Metro Holding 1,47 -2,00 6,52
Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 -1,69 18,37
Metro Yatırım Ortaklığı 5,20 -35,96
Migros Ticaret 24,86 -1,74 2,64
Milpa 2,82 -0,35 28,77
Mistral GMYO 2,20 -2,22 16,40
MLP Sağlık 17,64 -0,79 10,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 0,00 -5,26
Mondi Tire Kutsan 8,70 -4,81 110,14
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.076,00 0,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,83 -13,16 32,31
Net Holding 2,41 -3,21 -7,31
Netaş Telekom. 14,60 -2,86 11,79
Niğbaş Niğde Beton 5,00 -6,37 -19,35
Nuh Çimento 11,79 -1,75 -0,76
Nurol GMYO 4,52 -1,74 26,61
Odaş Elektrik 2,09 -1,88 44,57
Olmuksan-IP 8,01 5,53 27,55
Orge Enerji Elektrik 5,64 -1,23 13,71
Orma Orman Mahsulleri 5,04 -10,00 82,61
Osmanlı Menkul 6,49 -9,99 54,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,98 -2,94 17,86
Otokar 162,40 -1,64 2,14
Oyak Yat. Ort. 2,51 0,80 7,73
Oylum Sınai Yatırımlar 5,42 -14,91 6,48
Özak GMYO 3,22 -0,62 25,29
Özbal Çelik Boru 2,25 -0,88 34,73
Özderici GMYO 1,87 -2,60 19,11
Özerden Plastik 2,34 -5,65 2,63
Panora GMYO 6,29 -1,87 1,45
Papilon Savunma 10,58 4,34 36,52
Park Elek.Madencilik 3,60 -2,96 18,03
Parsan 17,74 0,74 4,72
Pegasus 68,05 -2,16 -21,24
Peker GMYO 3,15 -0,63 0,64
Penguen Gıda 3,33 4,39 60,87
Pera GMYO 1,17 0,86 24,47
Pergamon Dış Ticaret 10,76 -2,36 34,16
Petkim 4,01 -0,74 5,25
Petrokent Turizm 206,00 2,08 60,81
Pınar Et ve Un 9,95 -2,55 8,51
Pınar Su 3,18 12,37 37,07
Pınar Süt 13,87 -4,21 9,47
Plastikkart 9,65 0,52 4,10
Polisan Holding 3,42 2,40 12,87
Politeknik Metal 74,35 -2,30 -3,44
Prizma Press Matbaacılık 4,89 -2,20 13,72
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.151,80 0,00 3,97
QNB Finans Fin. Kir. 112,00 -13,18 -13,25
QNB Finansbank 53,00 -6,44 41,33
Ral Yatırım Holding 6,80 8,80 0,00
Ray Sigorta 4,35 -0,68 27,19
Reysaş GMYO 5,41 -19,97 17,86
Reysaş Lojistik 5,90 -19,95 34,70
Rhea Girişim 1,55 1,31 30,25
Rodrigo Tekstil 1,85 -1,07 2,21
Royal Halı 2,07 0,00 51,09
RTA Laboratuvarları 2,39 -3,63 3,02
Sabancı Holding 9,90 0,00 3,77
Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 -0,47 -2,29
Salix Yatırım Holding 8,25 -2,94 14,42
Sanel Mühendislik 3,80 -3,80 -6,17
Sanifoam Sünger 5,62 -0,88 12,40
Sanko Pazarlama 7,94 -3,64 2,58
Saray Matbaacılık 2,54 0,40 41,90
Sarkuysan 6,32 0,80 30,85
Sasa Polyester 7,89 -0,38 2,07
Say Reklamcılık 2,55 -3,04 13,84
Sekuro Plastik 5,44 -2,68 1,49
Selçuk Ecza Deposu 7,25 4,92 18,85
Selçuk Gıda 1,73 -2,26 0,58
Senkron Güvenlik 3,04 -1,30 11,36
Serve Film Prodüksiyon 1,53 2,00 -3,77
Servet GMYO 12,47 1,05 46,71
Seyitler Kimya 7,12 -1,11 4,86
Silverline Endüstri 3,03 -3,81 40,28
Sinpaş GMYO 1,40 0,00 20,69
Smartiks Yazılım 10,20 -7,27 3,98
Soda Sanayii 6,50 -0,15 5,18
Sodaş Sodyum Sanayii 15,11 1,55 54,66
Söktaş 3,59 -0,28 35,47
Sönmez Filament 6,41 -4,61 31,35
Sönmez Pamuklu 6,66 -0,60 35,37
Sumaş Suni Tahta 10,00 0,20 1,01
Şeker Fin. Kir. 4,87 -2,40 1,88
Şekerbank 1,39 0,00 6,11
Şişe Cam 5,02 -0,20 -4,74
Şok Marketler 10,79 -2,97 0,28
T. Halk Bankası 6,87 -0,43 16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,80 -1,53 0,46
T.S.K.B. 1,34 0,00 10,74
T.Tuborg 15,49 -1,96 30,17
Taç Tarım Ürünleri 2,90 -2,36 -7,05
Tat Gıda 7,29 -0,41 15,90
TAV Havalimanları 26,82 -0,22 -8,09
Taze Kuru Gıda 7,41 -4,51 2,35
Tek-Art Turizm 1,41 0,00 11,90
Tekfen Holding 19,40 -1,02 0,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,04 -19,91 67,62
Temapol Polimer Plastik 6,07 -4,56 16,28
TGS Dış Ticaret 5,99 -2,76 28,27
Tofaş Oto. Fab. 26,92 -1,68 0,22
Torunlar GMYO 2,94 -1,34 6,91
Trabzon Liman 11,82 -1,91 10,88
Trabzonspor Sportif 2,69 -2,89 25,12
Trakya Cam 3,37 0,00 -3,71
Trend GMYO 2,73 -4,88 24,09
TSKB GMYO 1,78 5,33 32,84
Tuğçelik 4,31 -2,05 9,11
Tukaş 14,92 -3,12 20,81
Turcas Petrol 3,38 0,30 26,59
Turkcell 14,25 0,35 3,26
Tümosan Motor ve Traktör 7,00 -0,43 9,20
Tüpraş 112,80 -1,14 -11,04
Türk Hava Yolları 13,89 -1,35 -3,94
Türk Prysmian Kablo 4,17 -4,79 60,38
Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09
Türk Traktör 58,45 -0,76 5,51
Türker Proje Gayrimenkul 42,44 -3,11 1,05
Ufuk Yatırım 4,20 0,00 62,79
Ulaşlar Turizm Yat. 2,55 0,39 20,28
Ulusoy Elektrik 34,32 -5,25 29,02
Ulusoy Un Sanayi 4,10 -3,30 7,33
Umpaş Holding 0,62 -1,59 0,00
Uşak Seramik 1,89 -0,53 11,83
Utopya Turizm 6,02 0,33 22,36
Uzertaş Boya 2,35 -0,84 5,86
Ülker Bisküvi 23,76 -1,66 6,26
Ünye Çimento 5,20 -2,44 -3,35
Vakıf Fin. Kir. 2,39 -0,42 -1,24
Vakıf GMYO 2,70 -2,17 9,31
Vakıf Yat. Ort. 2,38 -1,65 2,15
Vakıflar Bankası 6,64 -0,30 20,51
Vakko Tekstil 5,65 -5,04 24,45
Vanet Gıda 1,41 0,00 -1,40
Verusa Holding 20,62 0,10 11,10
Verusaturk Girisim 6,50 0,15 20,59
Vestel 13,76 -0,36 9,03
Vestel Beyaz Eşya 25,68 -3,46 18,89
Viking Kağıt 3,93 0,00 110,16
Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 1,06 18,18
Yapı ve Kredi Bank. 3,03 0,66 22,18
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,45 0,54 18,82
Yataş 8,50 -0,70 15,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,20 -3,08 36,65
Yeni Gimat GMYO 12,74 -0,47 -2,08
Yeşil GMYO 0,72 0,00 12,50
Yeşil Yapı 0,76 -2,56 15,15
Yeşil Yatırım Holding 10,55 -1,03 -6,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.839,00 -1,56 30,36
Yonga Mobilya 8,16 0,00 -11,69
Yükselen Çelik 7,76 1,97 26,59
Yünsa 12,73 -10,04 26,16
Zorlu Enerji 1,67 -1,18 2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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