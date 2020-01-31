Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|32,67
|İş Bankası (B)
|41.500,00
|7,44
|37,51
|İş Bankası (C)
|7,45
|2,90
|16,22
|İş Bankası (Kur.)
|310.000,10
|3,33
|47,62
|İş Fin.Kir.
|4,41
|0,23
|16,05
|İş Girişim
|5,27
|-1,68
|38,68
|İş GMYO
|1,86
|1,64
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|4,91
|1,03
|9,11
|İş Yat. Ort.
|1,99
|2,05
|8,15
|İşbir Holding
|455,20
|-5,46
|5,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,33
|0,30
|-10,48
|İz Hayvancılık Tarım
|2,68
|0,75
|2,43
|İzmir Demir Çelik
|10,65
|4,41
|30,04
|İzmir Fırça
|1,75
|0,57
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|58,50
|-2,50
|0,34
|Kafein Yazılım
|16,25
|12,07
|45,87
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|0,00
|28,10
|Kaplamin
|5,49
|-0,54
|-1,08
|Kardemir (A)
|2,83
|1,80
|6,79
|Kardemir (B)
|2,81
|1,08
|6,44
|Kardemir (D)
|2,85
|1,42
|7,14
|Karel Elektronik
|17,51
|1,33
|20,51
|Karsan Otomotiv
|1,68
|0,60
|6,33
|Karsu Tekstil
|3,05
|-0,65
|-5,86
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,89
|-0,38
|-15,97
|Kartonsan
|452,00
|-1,20
|15,93
|Katmerciler Ekipman
|4,23
|1,93
|10,16
|Kent Gıda
|192,90
|-0,05
|9,73
|Kerevitaş Gıda
|3,35
|4,04
|2,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-4,26
|-18,18
|Kiler GMYO
|3,99
|0,76
|5,28
|Klimasan Klima
|21,34
|2,01
|-3,35
|Koç Holding
|19,64
|-2,48
|-3,35
|Konfrut Gıda
|8,23
|-0,24
|5,24
|Konya Çimento
|281,50
|-0,74
|3,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,11
|0,64
|7,87
|Koza Altın
|78,00
|-0,19
|5,33
|Koza Madencilik
|10,53
|-0,09
|4,99
|Körfez GMYO
|2,95
|-1,01
|23,43
|Kristal Kola
|2,11
|-5,80
|39,74
|Kron Telekomünikasyon
|18,15
|3,95
|42,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,30
|5,42
|6,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,93
|-0,52
|16,97
|Kütahya Porselen
|9,68
|5,45
|46,22
|Lider Faktoring
|4,76
|1,06
|29,70
|Link Bilgisayar
|22,56
|-2,00
|24,30
|Logo Yazılım
|64,30
|0,55
|5,76
|Lokman Hekim Sağlık
|6,03
|3,08
|4,33
|Lüks Kadife
|10,63
|7,05
|23,03
|Makina Takım
|2,14
|0,47
|13,83
|Mardin Çimento
|5,51
|0,36
|-6,93
|Marka Yatırım Holding
|1,48
|-1,33
|25,42
|Marmaris Altınyunus
|92,20
|-0,86
|29,86
|Marshall
|49,40
|-1,20
|3,91
|Martı GMYO
|1,75
|2,34
|73,27
|Martı Otel
|1,22
|0,00
|34,07
|Mavi Giyim
|56,80
|0,18
|-1,90
|Mazhar Zorlu Holding
|15,73
|0,00
|30,11
|Mega Polietilen
|2,53
|-0,39
|15,00
|Menderes Tekstil
|1,39
|0,72
|6,11
|Mensa
|0,38
|0,00
|18,75
|Merit Turizm
|24,02
|5,72
|23,56
|Merko Gıda
|1,19
|2,59
|13,33
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|2,00
|12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,94
|-1,52
|8,99
|Metro Holding
|1,45
|-0,68
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|0,00
|16,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,35
|3,88
|-34,11
|Migros Ticaret
|25,20
|0,88
|4,05
|Milpa
|2,87
|1,77
|31,05
|Mistral GMYO
|2,14
|-2,73
|13,23
|MLP Sağlık
|17,40
|-1,36
|8,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-4,63
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|8,44
|13,14
|103,86
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,22
|16,79
|43,24
|Net Holding
|2,42
|0,00
|-6,92
|Netaş Telekom.
|15,11
|4,86
|15,70
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|7,27
|-4,84
|Nuh Çimento
|11,67
|-0,93
|-1,77
|Nurol GMYO
|4,31
|-0,69
|20,73
|Odaş Elektrik
|2,04
|0,49
|41,11
|Olmuksan-IP
|8,00
|-0,37
|27,39
|Orge Enerji Elektrik
|5,58
|0,36
|12,50
|Orma Orman Mahsulleri
|5,54
|9,92
|100,72
|Osmanlı Menkul
|5,85
|-9,86
|39,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,00
|2,56
|19,05
|Otokar
|161,00
|-0,68
|1,26
|Oyak Yat. Ort.
|2,49
|0,40
|6,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,80
|7,01
|13,95
|Özak GMYO
|3,24
|1,57
|26,07
|Özbal Çelik Boru
|2,22
|0,45
|32,93
|Özderici GMYO
|1,90
|2,15
|21,02
|Özerden Plastik
|2,44
|2,09
|7,02
|Panora GMYO
|6,33
|1,61
|2,10
|Papilon Savunma
|10,60
|0,28
|36,77
|Park Elek.Madencilik
|3,54
|-1,39
|16,07
|Parsan
|17,70
|0,68
|4,49
|Pegasus
|67,55
|-1,67
|-21,82
|Peker GMYO
|3,19
|0,95
|1,92
|Penguen Gıda
|3,45
|1,17
|66,67
|Pera GMYO
|1,14
|-0,87
|21,28
|Pergamon Dış Ticaret
|10,56
|-2,13
|31,67
|Petkim
|4,05
|0,75
|6,30
|Petrokent Turizm
|200,00
|0,00
|56,13
|Pınar Et ve Un
|10,14
|-0,20
|10,58
|Pınar Su
|3,11
|-8,26
|34,05
|Pınar Süt
|14,27
|2,88
|12,63
|Plastikkart
|9,70
|-0,10
|4,64
|Polisan Holding
|3,42
|0,29
|12,87
|Politeknik Metal
|74,20
|-1,72
|-3,64
|Prizma Press Matbaacılık
|4,90
|-0,81
|13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.152,10
|0,03
|4,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,00
|-4,28
|-18,67
|QNB Finansbank
|40,94
|-14,99
|9,17
|Ral Yatırım Holding
|6,45
|-0,62
|-5,15
|Ray Sigorta
|4,40
|-1,12
|28,65
|Reysaş GMYO
|6,49
|19,96
|41,39
|Reysaş Lojistik
|7,08
|20,00
|61,64
|Rhea Girişim
|1,68
|7,01
|41,18
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|1,61
|4,42
|Royal Halı
|2,24
|7,18
|63,50
|RTA Laboratuvarları
|2,40
|0,42
|3,45
|Sabancı Holding
|9,85
|-1,10
|3,25
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|0,47
|-1,83
|Salix Yatırım Holding
|7,44
|-9,27
|3,19
|Sanel Mühendislik
|4,00
|0,76
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,56
|0,18
|11,20
|Sanko Pazarlama
|7,82
|0,77
|1,03
|Saray Matbaacılık
|2,83
|1,07
|58,10
|Sarkuysan
|6,16
|-2,22
|27,54
|Sasa Polyester
|8,11
|3,44
|4,92
|Say Reklamcılık
|2,58
|-1,15
|15,18
|Sekuro Plastik
|5,40
|-0,55
|0,75
|Selçuk Ecza Deposu
|7,12
|-1,11
|16,72
|Selçuk Gıda
|1,70
|-1,16
|-1,16
|Senkron Güvenlik
|3,01
|-0,33
|10,26
|Serve Film Prodüksiyon
|1,54
|0,65
|-3,14
|Servet GMYO
|12,50
|-1,65
|47,06
|Seyitler Kimya
|7,15
|-0,83
|5,30
|Silverline Endüstri
|3,05
|1,67
|41,20
|Sinpaş GMYO
|1,37
|-2,14
|18,10
|Smartiks Yazılım
|10,70
|7,21
|9,07
|Soda Sanayii
|6,87
|6,02
|11,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,00
|1,85
|63,77
|Söktaş
|3,73
|1,36
|40,75
|Sönmez Filament
|6,88
|1,33
|40,98
|Sönmez Pamuklu
|7,39
|4,82
|50,20
|Sumaş Suni Tahta
|10,98
|4,57
|10,91
|Şeker Fin. Kir.
|5,03
|2,24
|5,23
|Şekerbank
|1,38
|0,73
|5,34
|Şişe Cam
|5,61
|13,10
|6,45
|Şok Marketler
|10,77
|-0,28
|0,09
|T. Halk Bankası
|6,94
|0,43
|17,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,82
|0,55
|0,50
|T.S.K.B.
|1,37
|-0,72
|13,22
|T.Tuborg
|15,78
|1,15
|32,61
|Taç Tarım Ürünleri
|2,95
|2,43
|-5,45
|Tat Gıda
|7,38
|1,37
|17,33
|TAV Havalimanları
|26,70
|-0,96
|-8,50
|Taze Kuru Gıda
|7,06
|1,00
|-2,49
|Tek-Art Turizm
|1,39
|0,72
|10,32
|Tekfen Holding
|19,31
|0,05
|-0,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,44
|19,89
|100,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,10
|-0,49
|16,86
|TGS Dış Ticaret
|5,80
|-0,85
|24,20
|Tofaş Oto. Fab.
|26,36
|-2,66
|-1,86
|Torunlar GMYO
|2,94
|0,34
|6,91
|Trabzon Liman
|11,78
|1,03
|10,51
|Trabzonspor Sportif
|2,74
|2,24
|27,44
|Trakya Cam
|3,86
|14,88
|10,29
|Trend GMYO
|2,71
|-1,45
|23,18
|TSKB GMYO
|1,71
|-1,16
|27,61
|Tuğçelik
|4,22
|-0,71
|6,84
|Tukaş
|14,49
|0,98
|17,33
|Turcas Petrol
|3,39
|0,89
|26,97
|Turkcell
|14,06
|-1,33
|1,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,05
|2,47
|9,98
|Tüpraş
|114,30
|-0,87
|-9,86
|Türk Hava Yolları
|13,72
|-0,80
|-5,12
|Türk Prysmian Kablo
|4,01
|0,50
|54,23
|Türk Telekom
|7,94
|-1,24
|7,73
|Türk Traktör
|61,35
|1,49
|10,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,32
|-2,17
|0,76
|Ufuk Yatırım
|4,62
|10,00
|79,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,52
|0,40
|18,87
|Ulusoy Elektrik
|32,50
|-3,56
|22,18
|Ulusoy Un Sanayi
|4,09
|0,49
|7,07
|Umpaş Holding
|0,62
|1,64
|0,00
|Uşak Seramik
|1,89
|0,00
|11,83
|Utopya Turizm
|6,16
|0,49
|25,20
|Uzertaş Boya
|2,17
|-6,87
|-2,25
|Ülker Bisküvi
|23,54
|-1,09
|5,28
|Ünye Çimento
|5,31
|-2,57
|-1,30
|Vakıf Fin. Kir.
|2,37
|0,00
|-2,07
|Vakıf GMYO
|2,75
|1,85
|11,34
|Vakıf Yat. Ort.
|2,32
|-1,69
|-0,43
|Vakıflar Bankası
|6,71
|-0,59
|21,78
|Vakko Tekstil
|5,81
|3,01
|27,97
|Vanet Gıda
|1,41
|0,00
|-1,40
|Verusa Holding
|20,72
|0,48
|11,64
|Verusaturk Girisim
|6,57
|0,61
|21,89
|Vestel
|13,96
|1,16
|10,62
|Vestel Beyaz Eşya
|25,16
|-1,10
|16,48
|Viking Kağıt
|3,92
|2,89
|109,63
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,87
|-0,69
|18,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,00
|-0,99
|20,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,84
|3,57
|25,04
|Yataş
|8,50
|-0,70
|15,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,23
|2,29
|38,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,57
|-0,63
|-3,38
|Yeşil GMYO
|0,71
|0,00
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,76
|0,00
|15,15
|Yeşil Yatırım Holding
|10,46
|-0,29
|-6,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.747,90
|-0,16
|27,26
|Yonga Mobilya
|7,90
|-0,50
|-14,50
|Yükselen Çelik
|7,72
|1,18
|25,94
|Yünsa
|14,03
|12,96
|39,05
|Zorlu Enerji
|1,68
|0,60
|3,07
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)