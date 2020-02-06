Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|253.000,00
|52,57
|İş Bankası (B)
|47.000,00
|-6,00
|55,73
|İş Bankası (C)
|7,61
|1,33
|18,72
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,10
|66,67
|İş Fin.Kir.
|4,56
|1,11
|20,00
|İş Girişim
|5,62
|1,44
|47,89
|İş GMYO
|1,95
|0,52
|10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,14
|0,59
|14,22
|İş Yat. Ort.
|2,05
|0,99
|11,41
|İşbir Holding
|555,00
|-0,72
|29,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-5,41
|12,90
|İttifak Holding
|3,45
|2,99
|-7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|3,35
|9,84
|28,03
|İzmir Demir Çelik
|10,94
|0,37
|33,58
|İzmir Fırça
|2,09
|3,98
|16,11
|Jantsa Jant Sanayi
|61,90
|0,90
|6,17
|Kafein Yazılım
|15,95
|-1,24
|43,18
|Kapital Yat. Holding
|3,20
|0,95
|32,23
|Kaplamin
|5,55
|1,09
|0,00
|Kardemir (A)
|2,93
|2,09
|10,57
|Kardemir (B)
|2,93
|2,09
|10,98
|Kardemir (D)
|2,97
|2,41
|11,65
|Karel Elektronik
|18,91
|0,80
|30,14
|Karsan Otomotiv
|1,83
|2,81
|15,82
|Karsu Tekstil
|3,36
|5,66
|3,70
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,55
|6,23
|1,70
|Kartonsan
|466,30
|-1,08
|19,59
|Katmerciler Ekipman
|4,36
|0,00
|13,54
|Kent Gıda
|207,80
|0,58
|18,20
|Kerevitaş Gıda
|3,52
|1,44
|7,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-5,45
|-5,45
|Kiler GMYO
|4,07
|2,01
|7,39
|Klimasan Klima
|22,80
|2,24
|3,26
|Koç Holding
|20,28
|1,45
|-0,20
|Konfrut Gıda
|8,90
|2,89
|13,81
|Konya Çimento
|281,00
|0,25
|3,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,32
|0,42
|9,48
|Koza Altın
|77,10
|-0,90
|4,12
|Koza Madencilik
|10,97
|-0,27
|9,37
|Körfez GMYO
|3,35
|-4,01
|40,17
|Kristal Kola
|2,13
|0,47
|41,06
|Kron Telekomünikasyon
|19,01
|-0,73
|49,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|2,00
|7,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|1,49
|23,64
|Kütahya Porselen
|9,61
|1,80
|45,17
|Lider Faktoring
|5,06
|-0,98
|37,87
|Link Bilgisayar
|27,26
|10,81
|50,19
|Logo Yazılım
|70,05
|0,07
|15,21
|Lokman Hekim Sağlık
|6,28
|2,11
|8,65
|Lüks Kadife
|12,20
|1,24
|41,20
|Makina Takım
|2,24
|0,90
|19,15
|Mardin Çimento
|5,59
|0,18
|-5,57
|Marka Yatırım Holding
|1,55
|1,31
|31,36
|Marmaris Altınyunus
|90,60
|-0,17
|27,61
|Marshall
|48,92
|0,33
|2,90
|Martı GMYO
|1,52
|0,00
|50,50
|Martı Otel
|1,21
|0,00
|32,97
|Mavi Giyim
|59,65
|-1,08
|3,02
|Mazhar Zorlu Holding
|15,67
|-0,06
|29,61
|Mega Polietilen
|2,60
|0,78
|18,18
|Menderes Tekstil
|1,55
|0,65
|18,32
|Mensa
|0,39
|2,63
|21,88
|Merit Turizm
|24,00
|-1,64
|23,46
|Merko Gıda
|1,27
|1,60
|20,95
|Metal Gayrimenkul
|0,98
|-1,01
|7,69
|Metemtur Otelcilik
|2,03
|1,00
|14,04
|Metro Holding
|1,48
|1,37
|7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|0,85
|20,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,25
|-1,87
|-35,34
|Migros Ticaret
|26,22
|0,15
|8,26
|Milpa
|2,99
|0,67
|36,53
|Mistral GMYO
|2,25
|0,45
|19,05
|MLP Sağlık
|18,73
|-0,58
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,00
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,61
|-2,38
|107,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.077,40
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,99
|1,39
|49,29
|Net Holding
|2,51
|0,80
|-3,46
|Netaş Telekom.
|15,50
|0,45
|18,68
|Niğbaş Niğde Beton
|5,60
|1,82
|-9,68
|Nuh Çimento
|11,87
|0,85
|-0,08
|Nurol GMYO
|4,51
|0,22
|26,33
|Odaş Elektrik
|2,28
|2,70
|57,71
|Olmuksan-IP
|4,18
|5,82
|63,22
|Orge Enerji Elektrik
|6,24
|2,80
|25,81
|Orma Orman Mahsulleri
|5,45
|-2,68
|97,46
|Osmanlı Menkul
|7,80
|6,41
|85,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|0,88
|36,90
|Otokar
|160,00
|1,01
|0,63
|Oyak Yat. Ort.
|2,52
|-0,40
|8,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,62
|-0,53
|10,41
|Özak GMYO
|3,34
|0,30
|29,96
|Özbal Çelik Boru
|2,38
|0,00
|42,51
|Özderici GMYO
|1,96
|2,62
|24,84
|Özerden Plastik
|2,73
|1,49
|19,74
|Panora GMYO
|6,43
|0,31
|3,71
|Papilon Savunma
|10,98
|-1,70
|41,68
|Park Elek.Madencilik
|3,63
|0,00
|19,02
|Parsan
|18,51
|0,71
|9,27
|Pegasus
|71,65
|-4,15
|-17,07
|Peker GMYO
|3,10
|0,00
|-0,96
|Penguen Gıda
|3,69
|4,83
|78,26
|Pera GMYO
|1,21
|4,31
|28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|10,36
|2,17
|29,18
|Petkim
|4,21
|0,00
|10,50
|Petrokent Turizm
|204,50
|-0,05
|59,64
|Pınar Et ve Un
|10,67
|0,28
|16,36
|Pınar Su
|3,05
|-0,33
|31,47
|Pınar Süt
|14,53
|0,90
|14,68
|Plastikkart
|9,71
|0,00
|4,75
|Polisan Holding
|3,39
|0,59
|11,88
|Politeknik Metal
|78,00
|-0,13
|1,30
|Prizma Press Matbaacılık
|5,05
|4,77
|17,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.154,40
|0,00
|4,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|137,00
|-2,84
|6,12
|QNB Finansbank
|53,00
|3,01
|41,33
|Ral Yatırım Holding
|6,33
|-0,16
|-6,91
|Ray Sigorta
|4,85
|3,19
|41,81
|Reysaş GMYO
|8,97
|6,79
|95,42
|Reysaş Lojistik
|9,22
|2,44
|110,50
|Rhea Girişim
|1,70
|0,59
|42,86
|Rodrigo Tekstil
|1,94
|1,57
|7,18
|Royal Halı
|2,22
|-3,48
|62,04
|RTA Laboratuvarları
|2,50
|1,21
|7,76
|Sabancı Holding
|10,45
|0,97
|9,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,82
|9,73
|29,36
|Salix Yatırım Holding
|7,28
|-7,85
|0,97
|Sanel Mühendislik
|3,94
|0,77
|-2,72
|Sanifoam Sünger
|5,71
|0,71
|14,20
|Sanko Pazarlama
|8,10
|1,00
|4,65
|Saray Matbaacılık
|3,08
|0,65
|72,07
|Sarkuysan
|6,11
|1,50
|26,50
|Sasa Polyester
|9,73
|2,85
|25,87
|Say Reklamcılık
|2,74
|-1,44
|22,32
|Sekuro Plastik
|5,60
|0,72
|4,48
|Selçuk Ecza Deposu
|7,68
|2,26
|25,90
|Selçuk Gıda
|1,78
|0,00
|3,49
|Senkron Güvenlik
|3,03
|1,34
|10,99
|Serve Film Prodüksiyon
|1,47
|1,38
|-7,55
|Servet GMYO
|12,87
|-2,28
|51,41
|Seyitler Kimya
|7,31
|0,14
|7,66
|Silverline Endüstri
|3,22
|-0,31
|49,07
|Sinpaş GMYO
|1,30
|-2,26
|12,07
|Smartiks Yazılım
|11,05
|-0,45
|12,64
|Soda Sanayii
|6,34
|0,16
|2,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,50
|-3,33
|48,41
|Söktaş
|4,12
|0,49
|55,47
|Sönmez Filament
|6,64
|0,76
|36,07
|Sönmez Pamuklu
|7,11
|0,14
|44,51
|Sumaş Suni Tahta
|11,30
|1,80
|14,14
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|0,20
|3,14
|Şekerbank
|1,44
|2,13
|9,92
|Şişe Cam
|5,63
|2,18
|6,83
|Şok Marketler
|10,43
|0,77
|-3,07
|T. Halk Bankası
|7,31
|1,39
|23,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,92
|0,04
|3,03
|T.S.K.B.
|1,40
|2,19
|15,70
|T.Tuborg
|16,15
|-0,43
|35,71
|Taç Tarım Ürünleri
|3,30
|6,80
|5,77
|Tat Gıda
|7,65
|2,55
|21,62
|TAV Havalimanları
|28,02
|1,67
|-3,98
|Taze Kuru Gıda
|7,49
|2,60
|3,45
|Tek-Art Turizm
|1,77
|4,73
|40,48
|Tekfen Holding
|19,53
|0,77
|1,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,98
|-5,97
|113,81
|Temapol Polimer Plastik
|6,35
|0,79
|21,65
|TGS Dış Ticaret
|6,34
|3,09
|35,76
|Tofaş Oto. Fab.
|26,94
|0,37
|0,30
|Torunlar GMYO
|3,11
|1,30
|13,09
|Trabzon Liman
|12,11
|0,92
|13,60
|Trabzonspor Sportif
|3,10
|1,64
|44,19
|Trakya Cam
|3,99
|0,50
|14,00
|Trend GMYO
|2,90
|0,00
|31,82
|TSKB GMYO
|2,04
|5,15
|52,24
|Tuğçelik
|4,74
|4,87
|20,00
|Tukaş
|15,73
|0,77
|27,37
|Turcas Petrol
|3,44
|1,18
|28,84
|Turkcell
|14,50
|0,14
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,28
|2,97
|13,57
|Tüpraş
|114,60
|0,44
|-9,62
|Türk Hava Yolları
|14,81
|1,37
|2,42
|Türk Prysmian Kablo
|4,52
|0,00
|73,85
|Türk Telekom
|7,97
|-0,99
|8,14
|Türk Traktör
|62,05
|3,16
|12,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,90
|-0,22
|6,90
|Ufuk Yatırım
|5,15
|0,19
|99,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,57
|1,58
|21,23
|Ulusoy Elektrik
|35,84
|4,73
|34,74
|Ulusoy Un Sanayi
|4,17
|0,97
|9,16
|Umpaş Holding
|0,60
|-9,09
|-3,23
|Uşak Seramik
|1,91
|0,53
|13,02
|Utopya Turizm
|6,38
|2,08
|29,67
|Uzertaş Boya
|2,33
|9,39
|4,95
|Ülker Bisküvi
|24,04
|-0,17
|7,51
|Ünye Çimento
|5,24
|0,38
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,55
|2,82
|5,37
|Vakıf GMYO
|2,84
|1,43
|14,98
|Vakıf Yat. Ort.
|2,46
|1,65
|5,58
|Vakıflar Bankası
|6,88
|1,62
|24,86
|Vakko Tekstil
|5,99
|0,34
|31,94
|Vanet Gıda
|1,50
|-3,85
|4,90
|Verusa Holding
|21,26
|0,38
|14,55
|Verusaturk Girisim
|7,13
|0,85
|32,28
|Vestel
|15,71
|6,29
|24,48
|Vestel Beyaz Eşya
|26,48
|1,22
|22,59
|Viking Kağıt
|3,91
|-1,01
|109,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,91
|-0,34
|20,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,12
|4,00
|25,81
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,19
|0,49
|30,62
|Yataş
|9,06
|3,42
|23,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,36
|-0,42
|46,58
|Yeni Gimat GMYO
|12,61
|0,08
|-3,07
|Yeşil GMYO
|0,71
|1,43
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,75
|1,35
|13,64
|Yeşil Yatırım Holding
|11,37
|5,47
|1,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.650,00
|-2,41
|23,94
|Yonga Mobilya
|8,65
|2,13
|-6,39
|Yükselen Çelik
|8,09
|-3,00
|31,97
|Yünsa
|14,85
|-1,20
|47,18
|Zorlu Enerji
|1,73
|1,17
|6,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)