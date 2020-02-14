Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

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Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu