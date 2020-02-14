Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|50.500,00
|-10,38
|67,33
|İş Bankası (C)
|7,09
|-0,14
|10,61
|İş Bankası (Kur.)
|450.000,10
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,49
|2,28
|18,16
|İş Girişim
|5,57
|0,54
|46,58
|İş GMYO
|2,30
|11,11
|30,68
|İş Y. Men. Değ.
|5,33
|0,95
|18,44
|İş Yat. Ort.
|2,90
|11,54
|57,61
|İşbir Holding
|600,00
|0,00
|39,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|1,43
|14,52
|İttifak Holding
|3,25
|0,31
|-12,63
|İz Hayvancılık Tarım
|2,99
|-2,92
|14,28
|İzmir Demir Çelik
|10,85
|-0,91
|32,48
|İzmir Fırça
|2,37
|-2,87
|31,67
|Jantsa Jant Sanayi
|65,95
|2,49
|13,12
|Kafein Yazılım
|15,68
|-0,57
|40,75
|Kapital Yat. Holding
|3,53
|1,73
|45,87
|Kaplamin
|6,32
|-1,10
|13,87
|Kardemir (A)
|2,89
|-0,69
|9,06
|Kardemir (B)
|2,88
|-0,35
|9,09
|Kardemir (D)
|2,93
|0,00
|10,15
|Karel Elektronik
|18,39
|1,32
|26,57
|Karsan Otomotiv
|1,89
|2,72
|19,62
|Karsu Tekstil
|3,76
|-1,05
|16,05
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,20
|2,22
|-2,02
|Kartonsan
|463,90
|0,26
|18,98
|Katmerciler Ekipman
|4,36
|1,40
|13,54
|Kent Gıda
|245,20
|-0,85
|39,48
|Kerevitaş Gıda
|3,86
|2,66
|18,40
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,92
|1,55
|3,43
|Klimasan Klima
|21,70
|-4,07
|-1,72
|Koç Holding
|20,02
|1,01
|-1,48
|Konfrut Gıda
|9,17
|-0,33
|17,26
|Konya Çimento
|273,00
|0,44
|0,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,36
|0,39
|17,43
|Koza Altın
|77,05
|-1,22
|4,05
|Koza Madencilik
|11,34
|0,62
|13,06
|Körfez GMYO
|3,06
|-0,33
|28,03
|Kristal Kola
|2,17
|-1,81
|43,71
|Kron Telekomünikasyon
|19,70
|0,66
|54,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,30
|1,14
|19,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|0,00
|23,64
|Kütahya Porselen
|9,48
|1,94
|43,20
|Lider Faktoring
|4,78
|-0,21
|30,25
|Link Bilgisayar
|30,42
|-1,87
|67,60
|Logo Yazılım
|67,00
|-2,90
|10,20
|Lokman Hekim Sağlık
|6,29
|1,45
|8,82
|Lüks Kadife
|11,76
|-1,84
|36,11
|Makina Takım
|2,23
|3,24
|18,62
|Mardin Çimento
|5,41
|0,19
|-8,61
|Marka Yatırım Holding
|1,54
|-0,65
|30,51
|Marmaris Altınyunus
|88,75
|1,60
|25,00
|Marshall
|51,20
|-1,82
|7,70
|Martı GMYO
|1,39
|0,00
|37,62
|Martı Otel
|1,17
|0,86
|28,57
|Mavi Giyim
|60,15
|-1,47
|3,89
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|0,78
|29,03
|Mega Polietilen
|2,50
|2,04
|13,64
|Menderes Tekstil
|1,62
|0,62
|23,66
|Mensa
|0,36
|0,00
|12,50
|Merit Turizm
|23,50
|-0,76
|20,88
|Merko Gıda
|1,43
|-3,38
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|0,00
|6,59
|Metemtur Otelcilik
|2,02
|0,50
|13,48
|Metro Holding
|1,46
|0,00
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,43
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,00
|1,87
|-26,11
|Migros Ticaret
|25,80
|0,78
|6,52
|Milpa
|2,91
|1,75
|32,88
|Mistral GMYO
|2,13
|0,47
|12,70
|MLP Sağlık
|17,45
|-1,69
|9,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|1,98
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|8,66
|9,34
|109,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.078,80
|0,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,92
|0,00
|64,47
|Net Holding
|2,67
|6,80
|2,69
|Netaş Telekom.
|16,18
|3,12
|23,89
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|0,00
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,33
|0,53
|-4,63
|Nurol GMYO
|4,30
|0,70
|20,45
|Odaş Elektrik
|2,18
|0,00
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,32
|-1,14
|68,69
|Orge Enerji Elektrik
|6,26
|0,48
|26,21
|Orma Orman Mahsulleri
|4,94
|0,82
|78,99
|Osmanlı Menkul
|7,80
|1,30
|85,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|0,00
|29,76
|Otokar
|165,10
|-0,78
|3,84
|Oyak Yat. Ort.
|2,47
|0,00
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,28
|1,15
|3,73
|Özak GMYO
|3,36
|1,20
|30,74
|Özbal Çelik Boru
|2,38
|-9,16
|42,51
|Özderici GMYO
|1,97
|-0,51
|25,48
|Özerden Plastik
|2,62
|1,16
|14,91
|Panora GMYO
|6,32
|0,16
|1,94
|Papilon Savunma
|11,61
|-2,19
|49,81
|Park Elek.Madencilik
|3,42
|0,29
|12,13
|Parsan
|17,63
|0,40
|4,07
|Pegasus
|70,95
|-0,49
|-17,88
|Peker GMYO
|3,10
|1,97
|-0,96
|Penguen Gıda
|3,70
|-0,80
|78,74
|Pera GMYO
|1,17
|-1,68
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,24
|-0,97
|27,68
|Petkim
|4,14
|1,47
|8,66
|Petrokent Turizm
|201,10
|-1,66
|56,99
|Pınar Et ve Un
|10,55
|-0,66
|15,05
|Pınar Su
|3,04
|0,00
|31,03
|Pınar Süt
|14,50
|-0,21
|14,44
|Plastikkart
|9,75
|-3,18
|5,18
|Polisan Holding
|3,24
|0,00
|6,93
|Politeknik Metal
|76,40
|-0,20
|-0,78
|Prizma Press Matbaacılık
|5,56
|2,39
|29,30
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.157,30
|0,00
|4,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|149,90
|-4,52
|16,11
|QNB Finansbank
|52,80
|-5,38
|40,80
|Ral Yatırım Holding
|7,65
|2,55
|12,50
|Ray Sigorta
|4,60
|-1,29
|34,50
|Reysaş GMYO
|10,04
|-0,59
|118,74
|Reysaş Lojistik
|9,75
|2,63
|122,60
|Rhea Girişim
|2,16
|-8,09
|81,51
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|0,00
|8,29
|Royal Halı
|2,19
|0,46
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|2,40
|0,42
|3,45
|Sabancı Holding
|10,00
|-0,10
|4,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,10
|-7,46
|42,20
|Salix Yatırım Holding
|5,87
|3,71
|-18,59
|Sanel Mühendislik
|3,89
|-3,95
|Sanifoam Sünger
|6,03
|0,50
|20,60
|Sanko Pazarlama
|7,63
|0,26
|-1,42
|Saray Matbaacılık
|3,05
|7,39
|70,39
|Sarkuysan
|5,89
|-0,51
|21,95
|Sasa Polyester
|10,39
|0,00
|34,41
|Say Reklamcılık
|4,04
|9,19
|80,36
|Sekuro Plastik
|6,10
|0,83
|13,81
|Selçuk Ecza Deposu
|7,58
|-0,66
|24,26
|Selçuk Gıda
|1,73
|-0,57
|0,58
|Senkron Güvenlik
|3,00
|1,69
|9,89
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|1,40
|-8,81
|Servet GMYO
|13,53
|-0,51
|59,18
|Seyitler Kimya
|7,25
|0,00
|6,77
|Silverline Endüstri
|3,05
|0,00
|41,20
|Sinpaş GMYO
|1,20
|0,84
|3,45
|Smartiks Yazılım
|10,52
|-0,47
|7,24
|Soda Sanayii
|6,33
|0,16
|2,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,90
|-0,07
|42,27
|Söktaş
|3,84
|0,52
|44,91
|Sönmez Filament
|7,94
|1,15
|62,70
|Sönmez Pamuklu
|8,96
|2,87
|82,11
|Sumaş Suni Tahta
|10,80
|0,65
|9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,87
|0,83
|1,88
|Şekerbank
|1,33
|0,00
|1,53
|Şişe Cam
|5,53
|2,03
|4,93
|Şok Marketler
|9,82
|0,61
|-8,74
|T. Halk Bankası
|7,35
|0,68
|24,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,32
|-0,23
|-0,64
|T.S.K.B.
|1,38
|1,47
|14,05
|T.Tuborg
|16,02
|-0,37
|34,62
|Taç Tarım Ürünleri
|2,93
|0,00
|-6,09
|Tat Gıda
|7,62
|-1,17
|21,14
|TAV Havalimanları
|26,54
|-0,38
|-9,05
|Taze Kuru Gıda
|7,33
|-0,54
|1,24
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-0,63
|24,60
|Tekfen Holding
|19,20
|1,75
|-0,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,70
|-2,51
|130,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,73
|3,22
|28,93
|TGS Dış Ticaret
|6,14
|0,16
|31,48
|Tofaş Oto. Fab.
|27,86
|-0,14
|3,72
|Torunlar GMYO
|3,02
|0,33
|9,82
|Trabzon Liman
|12,37
|5,46
|16,04
|Trabzonspor Sportif
|4,57
|1,33
|112,56
|Trakya Cam
|3,86
|0,00
|10,29
|Trend GMYO
|2,81
|0,00
|27,73
|TSKB GMYO
|2,06
|4,04
|53,73
|Tuğçelik
|5,58
|2,39
|41,27
|Tukaş
|12,37
|-18,94
|0,16
|Turcas Petrol
|3,66
|1,10
|37,08
|Turkcell
|14,52
|-0,62
|5,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,24
|-0,14
|12,95
|Tüpraş
|111,70
|-0,27
|-11,91
|Türk Hava Yolları
|14,96
|-0,20
|3,46
|Türk Prysmian Kablo
|4,45
|1,37
|71,15
|Türk Telekom
|8,44
|2,43
|14,52
|Türk Traktör
|60,10
|1,09
|8,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,08
|0,81
|7,33
|Ufuk Yatırım
|4,99
|-0,40
|93,41
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,49
|1,22
|17,45
|Ulusoy Elektrik
|33,80
|1,99
|27,07
|Ulusoy Un Sanayi
|4,29
|3,62
|12,30
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,92
|0,52
|13,61
|Utopya Turizm
|6,71
|1,67
|36,38
|Uzertaş Boya
|2,12
|2,42
|-4,50
|Ülker Bisküvi
|23,60
|-0,25
|5,55
|Ünye Çimento
|5,27
|-0,38
|-2,04
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|-0,82
|-0,41
|Vakıf GMYO
|2,80
|0,36
|13,36
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|0,84
|2,58
|Vakıflar Bankası
|6,55
|2,02
|18,87
|Vakko Tekstil
|6,06
|0,50
|33,48
|Vanet Gıda
|1,43
|-1,38
|0,00
|Verusa Holding
|21,84
|0,37
|17,67
|Verusaturk Girisim
|7,88
|0,77
|46,20
|Vestel
|17,09
|-2,34
|35,42
|Vestel Beyaz Eşya
|23,72
|-2,06
|9,81
|Viking Kağıt
|4,31
|6,95
|130,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,06
|-0,33
|26,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,89
|1,40
|16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,22
|0,74
|31,10
|Yataş
|8,94
|-0,11
|21,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,21
|0,00
|37,27
|Yeni Gimat GMYO
|13,03
|1,09
|0,15
|Yeşil GMYO
|0,69
|0,00
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,73
|1,39
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|13,70
|3,47
|21,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.700,10
|1,09
|25,64
|Yonga Mobilya
|8,76
|0,00
|-5,19
|Yükselen Çelik
|9,77
|5,05
|59,38
|Yünsa
|14,28
|-0,70
|41,53
|Zorlu Enerji
|1,72
|-1,71
|5,52
(Son)