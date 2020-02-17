Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|53.000,10
|0,02
|75,61
|İş Bankası (C)
|7,02
|0,43
|9,52
|İş Bankası (Kur.)
|456.000,10
|1,33
|117,14
|İş Fin.Kir.
|4,36
|0,69
|14,74
|İş Girişim
|5,27
|-0,94
|38,68
|İş GMYO
|2,09
|-2,79
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|5,27
|-0,38
|17,11
|İş Yat. Ort.
|2,56
|-4,12
|39,13
|İşbir Holding
|561,00
|-6,50
|30,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|1,41
|16,13
|İttifak Holding
|3,25
|0,62
|-12,63
|İz Hayvancılık Tarım
|2,97
|-1,00
|13,51
|İzmir Demir Çelik
|10,80
|-1,82
|31,87
|İzmir Fırça
|2,20
|-5,58
|22,22
|Jantsa Jant Sanayi
|68,00
|1,49
|16,64
|Kafein Yazılım
|15,42
|-1,09
|38,42
|Kapital Yat. Holding
|3,65
|1,96
|50,83
|Kaplamin
|6,12
|-2,86
|10,27
|Kardemir (A)
|2,91
|1,04
|9,81
|Kardemir (B)
|2,91
|1,39
|10,23
|Kardemir (D)
|2,94
|1,38
|10,53
|Karel Elektronik
|17,26
|-5,68
|18,79
|Karsan Otomotiv
|1,94
|-1,52
|22,78
|Karsu Tekstil
|3,42
|-6,56
|5,56
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,95
|7,57
|5,96
|Kartonsan
|465,00
|0,52
|19,26
|Katmerciler Ekipman
|4,39
|1,15
|14,32
|Kent Gıda
|243,00
|0,41
|38,23
|Kerevitaş Gıda
|3,89
|2,10
|19,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|0,00
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,98
|2,31
|5,01
|Klimasan Klima
|21,66
|1,40
|-1,90
|Koç Holding
|19,87
|-0,40
|-2,21
|Konfrut Gıda
|9,36
|1,30
|19,69
|Konya Çimento
|271,60
|0,04
|0,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,82
|3,40
|20,95
|Koza Altın
|78,55
|0,90
|6,08
|Koza Madencilik
|11,56
|1,67
|15,25
|Körfez GMYO
|3,09
|0,65
|29,29
|Kristal Kola
|2,15
|-0,46
|42,38
|Kron Telekomünikasyon
|20,78
|5,80
|63,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,94
|0,21
|22,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,05
|1,49
|24,24
|Kütahya Porselen
|10,85
|15,18
|63,90
|Lider Faktoring
|4,81
|1,48
|31,06
|Link Bilgisayar
|29,50
|-1,80
|62,53
|Logo Yazılım
|68,20
|1,79
|12,17
|Lokman Hekim Sağlık
|6,71
|7,36
|16,09
|Lüks Kadife
|11,85
|0,25
|37,15
|Makina Takım
|2,25
|1,81
|19,68
|Mardin Çimento
|5,47
|2,05
|-7,60
|Marka Yatırım Holding
|1,54
|-0,65
|30,51
|Marmaris Altınyunus
|86,95
|1,34
|22,46
|Marshall
|51,70
|1,08
|8,75
|Martı GMYO
|1,42
|2,16
|40,59
|Martı Otel
|1,16
|0,87
|27,47
|Mavi Giyim
|60,35
|-0,08
|4,23
|Mazhar Zorlu Holding
|15,20
|-2,56
|25,72
|Mega Polietilen
|2,53
|0,00
|15,00
|Menderes Tekstil
|1,64
|2,50
|25,19
|Mensa
|0,35
|0,00
|9,37
|Merit Turizm
|23,00
|-0,17
|18,31
|Merko Gıda
|1,43
|1,42
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|3,30
|Metemtur Otelcilik
|2,05
|0,49
|15,17
|Metro Holding
|1,48
|2,78
|7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,34
|2,18
|19,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,20
|0,16
|-23,65
|Migros Ticaret
|25,86
|0,54
|6,77
|Milpa
|2,96
|3,14
|35,16
|Mistral GMYO
|2,12
|0,95
|12,17
|MLP Sağlık
|17,48
|-0,40
|9,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-0,99
|-12,28
|Mondi Tire Kutsan
|8,26
|-1,08
|99,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.080,20
|0,65
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,94
|0,10
|64,62
|Net Holding
|2,69
|1,89
|3,46
|Netaş Telekom.
|16,23
|2,01
|24,27
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|0,00
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,27
|0,45
|-5,13
|Nurol GMYO
|4,36
|1,63
|22,13
|Odaş Elektrik
|2,26
|5,12
|56,32
|Olmuksan-IP
|4,48
|2,99
|74,93
|Orge Enerji Elektrik
|6,22
|1,30
|25,40
|Orma Orman Mahsulleri
|4,80
|-2,04
|73,91
|Osmanlı Menkul
|8,00
|1,52
|90,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,48
|10,71
|47,62
|Otokar
|169,20
|2,17
|6,42
|Oyak Yat. Ort.
|2,48
|0,40
|6,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|0,00
|2,55
|Özak GMYO
|3,38
|0,60
|31,52
|Özbal Çelik Boru
|2,28
|-4,60
|36,53
|Özderici GMYO
|1,96
|2,08
|24,84
|Özerden Plastik
|2,52
|-3,45
|10,53
|Panora GMYO
|6,34
|1,12
|2,26
|Papilon Savunma
|11,17
|-2,36
|44,13
|Park Elek.Madencilik
|3,44
|0,00
|12,79
|Parsan
|17,50
|0,29
|3,31
|Pegasus
|71,85
|2,94
|-16,84
|Peker GMYO
|3,16
|1,94
|0,96
|Penguen Gıda
|3,92
|6,81
|89,37
|Pera GMYO
|1,21
|1,68
|28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|9,90
|-2,94
|23,44
|Petkim
|4,16
|0,24
|9,19
|Petrokent Turizm
|201,70
|0,85
|57,46
|Pınar Et ve Un
|10,51
|-0,19
|14,61
|Pınar Su
|3,05
|1,33
|31,47
|Pınar Süt
|14,27
|-0,56
|12,63
|Plastikkart
|10,04
|1,01
|8,31
|Polisan Holding
|3,26
|1,56
|7,59
|Politeknik Metal
|77,00
|0,72
|0,00
|Prizma Press Matbaacılık
|5,67
|2,53
|31,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.158,60
|0,11
|4,59
|QNB Finans Fin. Kir.
|145,50
|-5,52
|12,70
|QNB Finansbank
|49,50
|-6,34
|32,00
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|4,00
|14,71
|Ray Sigorta
|4,65
|1,09
|35,96
|Reysaş GMYO
|9,54
|-4,50
|107,84
|Reysaş Lojistik
|9,39
|-3,69
|114,38
|Rhea Girişim
|2,08
|-1,89
|74,79
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|0,00
|8,29
|Royal Halı
|2,15
|-0,46
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|2,38
|0,42
|2,59
|Sabancı Holding
|9,97
|-0,10
|4,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,15
|0,96
|44,50
|Salix Yatırım Holding
|6,34
|7,46
|-12,07
|Sanel Mühendislik
|3,80
|-2,56
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|6,26
|4,16
|25,20
|Sanko Pazarlama
|7,68
|1,32
|-0,78
|Saray Matbaacılık
|3,07
|0,33
|71,51
|Sarkuysan
|5,90
|0,34
|22,15
|Sasa Polyester
|10,39
|1,76
|34,41
|Say Reklamcılık
|4,11
|0,24
|83,48
|Sekuro Plastik
|5,91
|1,20
|10,26
|Selçuk Ecza Deposu
|7,52
|0,13
|23,28
|Selçuk Gıda
|1,74
|1,16
|1,16
|Senkron Güvenlik
|2,99
|1,36
|9,52
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|-0,69
|-10,06
|Servet GMYO
|13,64
|-0,44
|60,47
|Seyitler Kimya
|7,28
|-0,27
|7,22
|Silverline Endüstri
|3,03
|1,00
|40,28
|Sinpaş GMYO
|1,23
|-1,60
|6,03
|Smartiks Yazılım
|10,37
|-0,38
|5,71
|Soda Sanayii
|6,29
|0,00
|1,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,96
|0,36
|42,89
|Söktaş
|3,67
|-5,90
|38,49
|Sönmez Filament
|7,58
|-3,19
|55,33
|Sönmez Pamuklu
|8,67
|-1,59
|76,22
|Sumaş Suni Tahta
|10,80
|0,00
|9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,87
|-0,20
|1,88
|Şekerbank
|1,37
|3,79
|4,58
|Şişe Cam
|5,47
|0,00
|3,80
|Şok Marketler
|9,78
|0,00
|-9,11
|T. Halk Bankası
|7,41
|0,82
|25,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,50
|0,93
|-0,23
|T.S.K.B.
|1,37
|0,74
|13,22
|T.Tuborg
|16,09
|-0,12
|35,21
|Taç Tarım Ürünleri
|2,90
|-0,68
|-7,05
|Tat Gıda
|7,52
|-0,40
|19,55
|TAV Havalimanları
|26,82
|1,98
|-8,09
|Taze Kuru Gıda
|7,37
|0,68
|1,80
|Tek-Art Turizm
|1,62
|4,52
|28,57
|Tekfen Holding
|19,08
|0,69
|-1,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,11
|-5,69
|116,90
|Temapol Polimer Plastik
|6,95
|2,66
|33,14
|TGS Dış Ticaret
|6,23
|0,00
|33,40
|Tofaş Oto. Fab.
|27,60
|-0,22
|2,76
|Torunlar GMYO
|3,18
|1,27
|15,64
|Trabzon Liman
|13,27
|-5,69
|24,48
|Trabzonspor Sportif
|5,41
|16,09
|151,63
|Trakya Cam
|3,82
|0,53
|9,14
|Trend GMYO
|2,70
|-2,17
|22,73
|TSKB GMYO
|2,12
|3,41
|58,21
|Tuğçelik
|5,56
|1,09
|40,76
|Tukaş
|12,67
|-0,08
|2,59
|Turcas Petrol
|3,68
|2,51
|37,83
|Turkcell
|14,61
|1,04
|5,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,30
|1,96
|13,88
|Tüpraş
|111,50
|1,36
|-12,07
|Türk Hava Yolları
|15,21
|2,15
|5,19
|Türk Prysmian Kablo
|4,87
|8,71
|87,31
|Türk Telekom
|8,46
|2,55
|14,79
|Türk Traktör
|61,95
|3,25
|11,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,00
|2,18
|9,52
|Ufuk Yatırım
|4,64
|-5,69
|79,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,57
|1,58
|21,23
|Ulusoy Elektrik
|33,18
|0,48
|24,74
|Ulusoy Un Sanayi
|4,32
|0,47
|13,09
|Umpaş Holding
|0,59
|1,72
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,96
|2,62
|15,98
|Utopya Turizm
|6,84
|0,88
|39,02
|Uzertaş Boya
|2,07
|-0,96
|-6,76
|Ülker Bisküvi
|23,60
|0,60
|5,55
|Ünye Çimento
|5,27
|0,57
|-2,04
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|2,11
|0,00
|Vakıf GMYO
|2,85
|2,89
|15,38
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|1,27
|2,58
|Vakıflar Bankası
|6,51
|-0,61
|18,15
|Vakko Tekstil
|6,13
|2,34
|35,02
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|0,00
|Verusa Holding
|22,08
|1,10
|18,97
|Verusaturk Girisim
|8,02
|1,01
|48,79
|Vestel
|17,01
|0,59
|34,79
|Vestel Beyaz Eşya
|23,80
|0,34
|10,19
|Viking Kağıt
|4,20
|-3,45
|124,60
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,33
|7,07
|37,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,89
|0,70
|16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,29
|0,85
|32,22
|Yataş
|8,94
|-0,67
|21,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,20
|0,92
|36,65
|Yeni Gimat GMYO
|13,42
|2,13
|3,15
|Yeşil GMYO
|0,70
|0,00
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,73
|0,00
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|13,64
|-0,37
|21,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.850,10
|4,06
|30,73
|Yonga Mobilya
|8,60
|-1,15
|-6,93
|Yükselen Çelik
|10,10
|0,60
|64,76
|Yünsa
|14,15
|-1,05
|40,24
|Zorlu Enerji
|1,75
|2,34
|7,36
(Son)