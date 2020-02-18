Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

7 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 50.759,90 -1,96 68,19
İş Bankası (C) 6,83 -1,01 6,55
İş Bankası (Kur.) 480.001,80 5,26 128,57
İş Fin.Kir. 4,14 -1,66 8,95
İş Girişim 5,02 -1,95 32,11
İş GMYO 2,02 1,51 14,77
İş Y. Men. Değ. 5,22 0,97 16,00
İş Yat. Ort. 2,48 -1,20 34,78
İşbir Holding 551,10 -8,13 28,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 0,00 14,52
İttifak Holding 3,36 4,02 -9,68
İz Hayvancılık Tarım 2,92 -1,68 11,60
İzmir Demir Çelik 10,98 0,27 34,07
İzmir Fırça 2,20 -3,93 22,22
Jantsa Jant Sanayi 68,90 -0,51 18,18
Kafein Yazılım 15,03 -1,96 34,92
Kapital Yat. Holding 3,50 -3,31 44,63
Kaplamin 6,35 1,60 14,41
Kardemir (A) 2,89 -0,69 9,06
Kardemir (B) 2,88 -1,03 9,09
Kardemir (D) 2,93 -1,35 10,15
Karel Elektronik 16,65 -3,20 14,59
Karsan Otomotiv 1,93 1,05 22,15
Karsu Tekstil 3,40 -0,58 4,94
Karsusan Su Ürünleri San. 10,35 1,77 10,22
Kartonsan 456,60 -0,41 17,11
Katmerciler Ekipman 4,26 -2,29 10,94
Kent Gıda 235,30 -1,92 33,85
Kerevitaş Gıda 3,74 -0,53 14,72
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73
Kiler GMYO 3,92 0,00 3,43
Klimasan Klima 20,98 -1,04 -4,98
Koç Holding 19,92 -0,99 -1,97
Konfrut Gıda 9,14 -1,30 16,88
Konya Çimento 267,30 -0,67 -1,47
Kordsa Teknik Tekstil 15,27 -0,72 16,74
Koza Altın 80,25 0,31 8,37
Koza Madencilik 11,60 0,09 15,65
Körfez GMYO 2,99 -1,32 25,10
Kristal Kola 2,12 -0,93 40,40
Kron Telekomünikasyon 19,90 -3,86 56,45
Kuştur Kuşadası Turizm 28,90 21,94
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,04 -1,92 23,64
Kütahya Porselen 10,77 2,28 62,69
Lider Faktoring 4,80 -2,04 30,79
Link Bilgisayar 29,48 1,38 62,42
Logo Yazılım 68,85 0,51 13,24
Lokman Hekim Sağlık 6,60 -0,45 14,19
Lüks Kadife 11,21 -4,76 29,75
Makina Takım 2,26 0,44 20,21
Mardin Çimento 5,41 -0,37 -8,61
Marka Yatırım Holding 1,67 5,03 41,53
Marmaris Altınyunus 87,25 1,22 22,89
Marshall 58,75 13,31 23,58
Martı GMYO 1,38 -1,43 36,63
Martı Otel 1,15 -0,86 26,37
Mavi Giyim 60,90 -0,57 5,18
Mazhar Zorlu Holding 15,20 0,66 25,72
Mega Polietilen 2,65 -4,33 20,45
Menderes Tekstil 1,63 -1,81 24,43
Mensa 0,36 0,00 12,50
Merit Turizm 22,88 -0,52 17,70
Merko Gıda 1,43 0,00 36,19
Metal Gayrimenkul 0,93 -1,06 2,20
Metemtur Otelcilik 2,01 -0,99 12,92
Metro Holding 1,46 -1,35 5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 2,13 22,45
Metro Yatırım Ortaklığı 6,05 -0,49 -25,49
Migros Ticaret 25,10 -1,95 3,63
Milpa 2,89 -2,03 31,96
Mistral GMYO 2,21 2,79 16,93
MLP Sağlık 16,88 -2,43 5,50
MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 3,03 -10,53
Mondi Tire Kutsan 7,95 -1,24 92,03
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,98 -0,29 64,94
Net Holding 2,62 -1,13 0,77
Netaş Telekom. 16,27 0,25 24,58
Niğbaş Niğde Beton 5,20 0,00 -16,13
Nuh Çimento 11,29 -0,62 -4,97
Nurol GMYO 4,30 -0,92 20,45
Odaş Elektrik 2,33 -1,27 61,17
Olmuksan-IP 4,30 -3,59 67,91
Orge Enerji Elektrik 6,02 -0,82 21,37
Orma Orman Mahsulleri 4,50 -5,26 63,04
Osmanlı Menkul 8,78 9,75 109,05
Ostim Endüstriyel Yat 2,48 -2,75 47,62
Otokar 168,30 0,18 5,85
Oyak Yat. Ort. 2,45 -1,21 5,15
Oylum Sınai Yatırımlar 5,14 -2,10 0,98
Özak GMYO 3,43 0,00 33,46
Özbal Çelik Boru 2,17 -3,98 29,94
Özderici GMYO 1,93 -1,03 22,93
Özerden Plastik 2,52 0,40 10,53
Panora GMYO 6,28 -0,63 1,29
Papilon Savunma 10,99 -2,14 41,81
Park Elek.Madencilik 3,45 -0,58 13,11
Parsan 16,87 -1,75 -0,41
Pegasus 70,45 -2,08 -18,46
Peker GMYO 3,20 1,27 2,24
Penguen Gıda 4,08 6,53 97,10
Pera GMYO 1,20 0,00 27,66
Pergamon Dış Ticaret 9,50 -2,96 18,45
Petkim 4,09 -1,68 7,35
Petrokent Turizm 201,40 -0,30 57,22
Pınar Et ve Un 10,35 -1,71 12,87
Pınar Su 3,02 0,00 30,17
Pınar Süt 13,91 -1,42 9,79
Plastikkart 9,85 -0,91 6,26
Polisan Holding 3,22 -0,62 6,27
Politeknik Metal 75,85 1,13 -1,49
Prizma Press Matbaacılık 5,80 1,75 34,88
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,00 0,03 4,62
QNB Finans Fin. Kir. 135,90 -3,96 5,27
QNB Finansbank 47,60 -4,80 26,93
Ral Yatırım Holding 7,50 -5,06 10,29
Ray Sigorta 4,33 -7,87 26,61
Reysaş GMYO 10,20 7,37 122,22
Reysaş Lojistik 9,98 6,74 127,85
Rhea Girişim 2,03 -2,40 70,59
Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 7,73
Royal Halı 2,00 -6,54 45,99
RTA Laboratuvarları 2,38 0,00 2,59
Sabancı Holding 9,97 -0,20 4,51
Safkar Ege Soğutmacılık 3,30 2,80 51,38
Salix Yatırım Holding 6,55 1,08 -9,15
Sanel Mühendislik 4,00 5,26 -1,23
Sanifoam Sünger 6,60 4,43 32,00
Sanko Pazarlama 7,56 -0,66 -2,33
Saray Matbaacılık 2,99 -4,17 67,04
Sarkuysan 5,84 -1,18 20,91
Sasa Polyester 10,30 -0,19 33,25
Say Reklamcılık 3,96 -2,70 76,79
Sekuro Plastik 5,83 -0,85 8,77
Selçuk Ecza Deposu 7,36 -2,13 20,66
Selçuk Gıda 1,73 -0,57 0,58
Senkron Güvenlik 2,96 -1,66 8,42
Serve Film Prodüksiyon 1,43 0,00 -10,06
Servet GMYO 13,10 -3,96 54,12
Seyitler Kimya 7,29 0,14 7,36
Silverline Endüstri 2,90 -3,01 34,26
Sinpaş GMYO 1,23 -0,81 6,03
Smartiks Yazılım 10,18 -1,26 3,77
Soda Sanayii 6,29 0,48 1,78
Sodaş Sodyum Sanayii 13,74 -1,58 40,63
Söktaş 3,62 -1,09 36,60
Sönmez Filament 7,32 -1,21 50,00
Sönmez Pamuklu 8,27 -1,31 68,09
Sumaş Suni Tahta 10,50 -1,87 6,06
Şeker Fin. Kir. 4,77 -1,45 -0,21
Şekerbank 1,37 1,48 4,58
Şişe Cam 5,41 -0,18 2,66
Şok Marketler 9,62 -0,82 -10,59
T. Halk Bankası 7,26 -1,49 22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,60 -1,53 -2,29
T.S.K.B. 1,35 -0,74 11,57
T.Tuborg 15,89 -1,00 33,53
Taç Tarım Ürünleri 2,88 -0,69 -7,69
Tat Gıda 7,36 -0,94 17,01
TAV Havalimanları 26,46 -1,34 -9,32
Taze Kuru Gıda 7,10 -3,66 -1,93
Tek-Art Turizm 1,57 -1,88 24,60
Tekfen Holding 18,72 -0,69 -3,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,60 -5,08 104,76
Temapol Polimer Plastik 7,09 1,87 35,82
TGS Dış Ticaret 6,27 -1,26 34,26
Tofaş Oto. Fab. 27,16 -0,51 1,12
Torunlar GMYO 3,14 -0,63 14,18
Trabzon Liman 12,71 -2,23 19,23
Trabzonspor Sportif 6,33 13,24 194,42
Trakya Cam 3,77 -0,53 7,71
Trend GMYO 2,82 -3,42 28,18
TSKB GMYO 2,15 0,47 60,45
Tuğçelik 5,47 0,18 38,48
Tukaş 12,74 -0,47 3,16
Turcas Petrol 3,64 -0,55 36,33
Turkcell 14,55 -0,27 5,43
Tümosan Motor ve Traktör 7,30 -3,18 13,88
Tüpraş 110,60 -0,98 -12,78
Türk Hava Yolları 15,03 -1,70 3,94
Türk Prysmian Kablo 4,77 -3,25 83,46
Türk Telekom 8,35 -1,07 13,30
Türk Traktör 62,10 1,97 12,09
Türker Proje Gayrimenkul 50,00 7,62 19,05
Ufuk Yatırım 4,63 -2,53 79,46
Ulaşlar Turizm Yat. 2,52 -0,40 18,87
Ulusoy Elektrik 33,18 -1,31 24,74
Ulusoy Un Sanayi 4,20 -2,78 9,95
Umpaş Holding 0,57 -1,72 -8,06
Uşak Seramik 2,02 -0,49 19,53
Utopya Turizm 6,67 -2,49 35,57
Uzertaş Boya 2,10 0,48 -5,41
Ülker Bisküvi 23,54 1,47 5,28
Ünye Çimento 5,24 0,00 -2,60
Vakıf Fin. Kir. 2,42 0,41 0,00
Vakıf GMYO 3,14 6,08 27,13
Vakıf Yat. Ort. 2,38 -0,42 2,15
Vakıflar Bankası 6,37 -1,24 15,61
Vakko Tekstil 6,12 1,16 34,80
Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00
Verusa Holding 22,38 0,72 20,58
Verusaturk Girisim 8,17 0,99 51,58
Vestel 17,01 1,43 34,79
Vestel Beyaz Eşya 23,58 -0,51 9,17
Viking Kağıt 3,83 -7,71 104,81
Yapı Kredi Koray GMYO 3,88 7,18 60,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,79 -1,76 12,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,23 -1,32 31,26
Yataş 8,82 -0,90 20,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,24 1,82 39,13
Yeni Gimat GMYO 13,32 -0,22 2,38
Yeşil GMYO 0,73 1,39 14,06
Yeşil Yapı 0,74 1,37 12,12
Yeşil Yatırım Holding 14,35 4,44 27,78
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.980,00 2,63 35,14
Yonga Mobilya 8,60 -6,93
Yükselen Çelik 9,90 0,61 61,50
Yünsa 13,68 -2,56 35,58
Zorlu Enerji 1,67 -3,47 2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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