Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|50.759,90
|-1,96
|68,19
|İş Bankası (C)
|6,83
|-1,01
|6,55
|İş Bankası (Kur.)
|480.001,80
|5,26
|128,57
|İş Fin.Kir.
|4,14
|-1,66
|8,95
|İş Girişim
|5,02
|-1,95
|32,11
|İş GMYO
|2,02
|1,51
|14,77
|İş Y. Men. Değ.
|5,22
|0,97
|16,00
|İş Yat. Ort.
|2,48
|-1,20
|34,78
|İşbir Holding
|551,10
|-8,13
|28,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|0,00
|14,52
|İttifak Holding
|3,36
|4,02
|-9,68
|İz Hayvancılık Tarım
|2,92
|-1,68
|11,60
|İzmir Demir Çelik
|10,98
|0,27
|34,07
|İzmir Fırça
|2,20
|-3,93
|22,22
|Jantsa Jant Sanayi
|68,90
|-0,51
|18,18
|Kafein Yazılım
|15,03
|-1,96
|34,92
|Kapital Yat. Holding
|3,50
|-3,31
|44,63
|Kaplamin
|6,35
|1,60
|14,41
|Kardemir (A)
|2,89
|-0,69
|9,06
|Kardemir (B)
|2,88
|-1,03
|9,09
|Kardemir (D)
|2,93
|-1,35
|10,15
|Karel Elektronik
|16,65
|-3,20
|14,59
|Karsan Otomotiv
|1,93
|1,05
|22,15
|Karsu Tekstil
|3,40
|-0,58
|4,94
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,35
|1,77
|10,22
|Kartonsan
|456,60
|-0,41
|17,11
|Katmerciler Ekipman
|4,26
|-2,29
|10,94
|Kent Gıda
|235,30
|-1,92
|33,85
|Kerevitaş Gıda
|3,74
|-0,53
|14,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,92
|0,00
|3,43
|Klimasan Klima
|20,98
|-1,04
|-4,98
|Koç Holding
|19,92
|-0,99
|-1,97
|Konfrut Gıda
|9,14
|-1,30
|16,88
|Konya Çimento
|267,30
|-0,67
|-1,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,27
|-0,72
|16,74
|Koza Altın
|80,25
|0,31
|8,37
|Koza Madencilik
|11,60
|0,09
|15,65
|Körfez GMYO
|2,99
|-1,32
|25,10
|Kristal Kola
|2,12
|-0,93
|40,40
|Kron Telekomünikasyon
|19,90
|-3,86
|56,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,90
|21,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|-1,92
|23,64
|Kütahya Porselen
|10,77
|2,28
|62,69
|Lider Faktoring
|4,80
|-2,04
|30,79
|Link Bilgisayar
|29,48
|1,38
|62,42
|Logo Yazılım
|68,85
|0,51
|13,24
|Lokman Hekim Sağlık
|6,60
|-0,45
|14,19
|Lüks Kadife
|11,21
|-4,76
|29,75
|Makina Takım
|2,26
|0,44
|20,21
|Mardin Çimento
|5,41
|-0,37
|-8,61
|Marka Yatırım Holding
|1,67
|5,03
|41,53
|Marmaris Altınyunus
|87,25
|1,22
|22,89
|Marshall
|58,75
|13,31
|23,58
|Martı GMYO
|1,38
|-1,43
|36,63
|Martı Otel
|1,15
|-0,86
|26,37
|Mavi Giyim
|60,90
|-0,57
|5,18
|Mazhar Zorlu Holding
|15,20
|0,66
|25,72
|Mega Polietilen
|2,65
|-4,33
|20,45
|Menderes Tekstil
|1,63
|-1,81
|24,43
|Mensa
|0,36
|0,00
|12,50
|Merit Turizm
|22,88
|-0,52
|17,70
|Merko Gıda
|1,43
|0,00
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|-1,06
|2,20
|Metemtur Otelcilik
|2,01
|-0,99
|12,92
|Metro Holding
|1,46
|-1,35
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|2,13
|22,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,05
|-0,49
|-25,49
|Migros Ticaret
|25,10
|-1,95
|3,63
|Milpa
|2,89
|-2,03
|31,96
|Mistral GMYO
|2,21
|2,79
|16,93
|MLP Sağlık
|16,88
|-2,43
|5,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|3,03
|-10,53
|Mondi Tire Kutsan
|7,95
|-1,24
|92,03
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.080,20
|0,65
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,98
|-0,29
|64,94
|Net Holding
|2,62
|-1,13
|0,77
|Netaş Telekom.
|16,27
|0,25
|24,58
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|0,00
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,29
|-0,62
|-4,97
|Nurol GMYO
|4,30
|-0,92
|20,45
|Odaş Elektrik
|2,33
|-1,27
|61,17
|Olmuksan-IP
|4,30
|-3,59
|67,91
|Orge Enerji Elektrik
|6,02
|-0,82
|21,37
|Orma Orman Mahsulleri
|4,50
|-5,26
|63,04
|Osmanlı Menkul
|8,78
|9,75
|109,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,48
|-2,75
|47,62
|Otokar
|168,30
|0,18
|5,85
|Oyak Yat. Ort.
|2,45
|-1,21
|5,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,14
|-2,10
|0,98
|Özak GMYO
|3,43
|0,00
|33,46
|Özbal Çelik Boru
|2,17
|-3,98
|29,94
|Özderici GMYO
|1,93
|-1,03
|22,93
|Özerden Plastik
|2,52
|0,40
|10,53
|Panora GMYO
|6,28
|-0,63
|1,29
|Papilon Savunma
|10,99
|-2,14
|41,81
|Park Elek.Madencilik
|3,45
|-0,58
|13,11
|Parsan
|16,87
|-1,75
|-0,41
|Pegasus
|70,45
|-2,08
|-18,46
|Peker GMYO
|3,20
|1,27
|2,24
|Penguen Gıda
|4,08
|6,53
|97,10
|Pera GMYO
|1,20
|0,00
|27,66
|Pergamon Dış Ticaret
|9,50
|-2,96
|18,45
|Petkim
|4,09
|-1,68
|7,35
|Petrokent Turizm
|201,40
|-0,30
|57,22
|Pınar Et ve Un
|10,35
|-1,71
|12,87
|Pınar Su
|3,02
|0,00
|30,17
|Pınar Süt
|13,91
|-1,42
|9,79
|Plastikkart
|9,85
|-0,91
|6,26
|Polisan Holding
|3,22
|-0,62
|6,27
|Politeknik Metal
|75,85
|1,13
|-1,49
|Prizma Press Matbaacılık
|5,80
|1,75
|34,88
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,00
|0,03
|4,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,90
|-3,96
|5,27
|QNB Finansbank
|47,60
|-4,80
|26,93
|Ral Yatırım Holding
|7,50
|-5,06
|10,29
|Ray Sigorta
|4,33
|-7,87
|26,61
|Reysaş GMYO
|10,20
|7,37
|122,22
|Reysaş Lojistik
|9,98
|6,74
|127,85
|Rhea Girişim
|2,03
|-2,40
|70,59
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|0,00
|7,73
|Royal Halı
|2,00
|-6,54
|45,99
|RTA Laboratuvarları
|2,38
|0,00
|2,59
|Sabancı Holding
|9,97
|-0,20
|4,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,30
|2,80
|51,38
|Salix Yatırım Holding
|6,55
|1,08
|-9,15
|Sanel Mühendislik
|4,00
|5,26
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|6,60
|4,43
|32,00
|Sanko Pazarlama
|7,56
|-0,66
|-2,33
|Saray Matbaacılık
|2,99
|-4,17
|67,04
|Sarkuysan
|5,84
|-1,18
|20,91
|Sasa Polyester
|10,30
|-0,19
|33,25
|Say Reklamcılık
|3,96
|-2,70
|76,79
|Sekuro Plastik
|5,83
|-0,85
|8,77
|Selçuk Ecza Deposu
|7,36
|-2,13
|20,66
|Selçuk Gıda
|1,73
|-0,57
|0,58
|Senkron Güvenlik
|2,96
|-1,66
|8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|0,00
|-10,06
|Servet GMYO
|13,10
|-3,96
|54,12
|Seyitler Kimya
|7,29
|0,14
|7,36
|Silverline Endüstri
|2,90
|-3,01
|34,26
|Sinpaş GMYO
|1,23
|-0,81
|6,03
|Smartiks Yazılım
|10,18
|-1,26
|3,77
|Soda Sanayii
|6,29
|0,48
|1,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,74
|-1,58
|40,63
|Söktaş
|3,62
|-1,09
|36,60
|Sönmez Filament
|7,32
|-1,21
|50,00
|Sönmez Pamuklu
|8,27
|-1,31
|68,09
|Sumaş Suni Tahta
|10,50
|-1,87
|6,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|-1,45
|-0,21
|Şekerbank
|1,37
|1,48
|4,58
|Şişe Cam
|5,41
|-0,18
|2,66
|Şok Marketler
|9,62
|-0,82
|-10,59
|T. Halk Bankası
|7,26
|-1,49
|22,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,60
|-1,53
|-2,29
|T.S.K.B.
|1,35
|-0,74
|11,57
|T.Tuborg
|15,89
|-1,00
|33,53
|Taç Tarım Ürünleri
|2,88
|-0,69
|-7,69
|Tat Gıda
|7,36
|-0,94
|17,01
|TAV Havalimanları
|26,46
|-1,34
|-9,32
|Taze Kuru Gıda
|7,10
|-3,66
|-1,93
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-1,88
|24,60
|Tekfen Holding
|18,72
|-0,69
|-3,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,60
|-5,08
|104,76
|Temapol Polimer Plastik
|7,09
|1,87
|35,82
|TGS Dış Ticaret
|6,27
|-1,26
|34,26
|Tofaş Oto. Fab.
|27,16
|-0,51
|1,12
|Torunlar GMYO
|3,14
|-0,63
|14,18
|Trabzon Liman
|12,71
|-2,23
|19,23
|Trabzonspor Sportif
|6,33
|13,24
|194,42
|Trakya Cam
|3,77
|-0,53
|7,71
|Trend GMYO
|2,82
|-3,42
|28,18
|TSKB GMYO
|2,15
|0,47
|60,45
|Tuğçelik
|5,47
|0,18
|38,48
|Tukaş
|12,74
|-0,47
|3,16
|Turcas Petrol
|3,64
|-0,55
|36,33
|Turkcell
|14,55
|-0,27
|5,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,30
|-3,18
|13,88
|Tüpraş
|110,60
|-0,98
|-12,78
|Türk Hava Yolları
|15,03
|-1,70
|3,94
|Türk Prysmian Kablo
|4,77
|-3,25
|83,46
|Türk Telekom
|8,35
|-1,07
|13,30
|Türk Traktör
|62,10
|1,97
|12,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|50,00
|7,62
|19,05
|Ufuk Yatırım
|4,63
|-2,53
|79,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,52
|-0,40
|18,87
|Ulusoy Elektrik
|33,18
|-1,31
|24,74
|Ulusoy Un Sanayi
|4,20
|-2,78
|9,95
|Umpaş Holding
|0,57
|-1,72
|-8,06
|Uşak Seramik
|2,02
|-0,49
|19,53
|Utopya Turizm
|6,67
|-2,49
|35,57
|Uzertaş Boya
|2,10
|0,48
|-5,41
|Ülker Bisküvi
|23,54
|1,47
|5,28
|Ünye Çimento
|5,24
|0,00
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|0,41
|0,00
|Vakıf GMYO
|3,14
|6,08
|27,13
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|-0,42
|2,15
|Vakıflar Bankası
|6,37
|-1,24
|15,61
|Vakko Tekstil
|6,12
|1,16
|34,80
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|0,00
|Verusa Holding
|22,38
|0,72
|20,58
|Verusaturk Girisim
|8,17
|0,99
|51,58
|Vestel
|17,01
|1,43
|34,79
|Vestel Beyaz Eşya
|23,58
|-0,51
|9,17
|Viking Kağıt
|3,83
|-7,71
|104,81
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,88
|7,18
|60,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|-1,76
|12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,23
|-1,32
|31,26
|Yataş
|8,82
|-0,90
|20,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,24
|1,82
|39,13
|Yeni Gimat GMYO
|13,32
|-0,22
|2,38
|Yeşil GMYO
|0,73
|1,39
|14,06
|Yeşil Yapı
|0,74
|1,37
|12,12
|Yeşil Yatırım Holding
|14,35
|4,44
|27,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.980,00
|2,63
|35,14
|Yonga Mobilya
|8,60
|-6,93
|Yükselen Çelik
|9,90
|0,61
|61,50
|Yünsa
|13,68
|-2,56
|35,58
|Zorlu Enerji
|1,67
|-3,47
|2,45
(Son)