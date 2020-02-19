Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 49.400,00 -1,20 63,68 İş Bankası (C) 6,87 -0,58 7,18 İş Bankası (Kur.) 494.400,10 135,43 İş Fin.Kir. 4,06 0,25 6,84 İş Girişim 4,90 1,24 28,95 İş GMYO 1,97 1,03 11,93 İş Y. Men. Değ. 5,18 -0,58 15,11 İş Yat. Ort. 2,62 10,08 42,39 İşbir Holding 540,00 -3,40 25,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90 İttifak Holding 3,25 -1,52 -12,63 İz Hayvancılık Tarım 2,87 -1,03 9,69 İzmir Demir Çelik 11,00 0,46 34,31 İzmir Fırça 2,23 1,36 23,89 Jantsa Jant Sanayi 66,50 -2,64 14,07 Kafein Yazılım 14,35 -4,14 28,82 Kapital Yat. Holding 3,39 -2,31 40,08 Kaplamin 6,15 -2,38 10,81 Kardemir (A) 2,81 -1,40 6,04 Kardemir (B) 2,80 -1,75 6,06 Kardemir (D) 2,82 -1,40 6,02 Karel Elektronik 16,16 -2,00 11,22 Karsan Otomotiv 1,88 -1,57 18,99 Karsu Tekstil 3,28 -3,53 1,23 Karsusan Su Ürünleri San. 10,00 -2,91 6,50 Kartonsan 452,20 0,47 15,98 Katmerciler Ekipman 4,10 -2,38 6,77 Kent Gıda 229,40 -2,17 30,49 Kerevitaş Gıda 3,71 -0,54 13,80 Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 -14,55 Kiler GMYO 3,79 -1,30 0,00 Klimasan Klima 20,84 0,97 -5,62 Koç Holding 19,85 -0,10 -2,31 Konfrut Gıda 8,69 -3,44 11,13 Konya Çimento 261,50 -0,95 -3,61 Kordsa Teknik Tekstil 14,81 -0,74 13,23 Koza Altın 81,15 1,44 9,59 Koza Madencilik 11,66 0,60 16,25 Körfez GMYO 2,94 -1,67 23,01 Kristal Kola 2,08 -0,48 37,75 Kron Telekomünikasyon 19,40 -2,27 52,52 Kuştur Kuşadası Turizm 26,50 -3,64 11,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,96 -1,51 18,79 Kütahya Porselen 10,40 0,00 57,10 Lider Faktoring 4,70 -1,05 28,07 Link Bilgisayar 29,20 -3,50 60,88 Logo Yazılım 67,20 -3,93 10,53 Lokman Hekim Sağlık 6,75 3,37 16,78 Lüks Kadife 11,00 -0,36 27,31 Makina Takım 2,15 -2,27 14,36 Mardin Çimento 5,34 -0,93 -9,80 Marka Yatırım Holding 1,57 -0,63 33,05 Marmaris Altınyunus 87,50 0,57 23,24 Marshall 54,35 -3,63 14,32 Martı GMYO 1,34 -1,47 32,67 Martı Otel 1,13 -0,88 24,18 Mavi Giyim 60,55 -0,16 4,58 Mazhar Zorlu Holding 14,85 -0,93 22,83 Mega Polietilen 2,55 -1,92 15,91 Menderes Tekstil 1,93 -3,02 47,33 Mensa 0,35 -2,78 9,37 Merit Turizm 22,36 -1,93 15,02 Merko Gıda 1,44 5,11 37,14 Metal Gayrimenkul 0,94 4,44 3,30 Metemtur Otelcilik 1,96 -2,00 10,11 Metro Holding 1,42 -1,39 2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,29 -1,72 16,84 Metro Yatırım Ortaklığı 6,50 -19,95 Migros Ticaret 24,46 -1,85 0,99 Milpa 2,88 1,41 31,51 Mistral GMYO 2,09 -1,42 10,58 MLP Sağlık 16,62 -1,66 3,88 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,00 -14,04 Mondi Tire Kutsan 7,72 -1,91 86,47 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,50 -6,70 53,30 Net Holding 2,59 -1,52 -0,38 Netaş Telekom. 15,97 -0,44 22,28 Niğbaş Niğde Beton 5,50 5,77 -11,29 Nuh Çimento 11,17 -0,45 -5,98 Nurol GMYO 4,21 0,00 17,93 Odaş Elektrik 2,28 0,00 57,71 Olmuksan-IP 4,21 -1,64 64,39 Orge Enerji Elektrik 5,89 -0,51 18,75 Orma Orman Mahsulleri 4,95 9,76 79,35 Osmanlı Menkul 8,39 4,88 99,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,57 7,98 52,98 Otokar 165,00 -2,08 3,77 Oyak Yat. Ort. 2,43 0,00 4,29 Oylum Sınai Yatırımlar 4,92 -3,15 -3,34 Özak GMYO 3,33 -1,48 29,57 Özbal Çelik Boru 2,15 -0,92 28,74 Özderici GMYO 1,91 0,00 21,66 Özerden Plastik 2,59 4,02 13,60 Panora GMYO 6,16 -1,75 -0,65 Papilon Savunma 10,63 -3,10 37,16 Park Elek.Madencilik 3,38 -2,03 10,82 Parsan 16,54 -0,96 -2,36 Pegasus 70,05 -0,71 -18,92 Peker GMYO 3,18 0,00 1,60 Penguen Gıda 4,25 1,43 105,31 Pera GMYO 1,17 -0,85 24,47 Pergamon Dış Ticaret 9,37 -1,16 16,83 Petkim 4,05 -0,74 6,30 Petrokent Turizm 200,80 -0,69 56,75 Pınar Et ve Un 10,15 -1,93 10,69 Pınar Su 2,99 0,67 28,88 Pınar Süt 13,65 -1,16 7,73 Plastikkart 9,75 -0,61 5,18 Polisan Holding 3,14 -1,26 3,63 Politeknik Metal 75,80 -0,26 -1,56 Prizma Press Matbaacılık 5,65 0,36 31,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.158,90 -0,01 4,61 QNB Finans Fin. Kir. 132,50 -3,64 2,63 QNB Finansbank 46,00 -1,08 22,67 Ral Yatırım Holding 8,76 14,96 28,82 Ray Sigorta 4,12 -3,74 20,47 Reysaş GMYO 9,54 -3,64 107,84 Reysaş Lojistik 9,05 -5,24 106,62 Rhea Girişim 1,99 -2,45 67,23 Rodrigo Tekstil 1,93 0,00 6,63 Royal Halı 2,12 0,95 54,74 RTA Laboratuvarları 2,39 -0,42 3,02 Sabancı Holding 9,86 -0,40 3,35 Safkar Ege Soğutmacılık 3,42 6,87 56,88 Salix Yatırım Holding 6,35 -2,16 -11,93 Sanel Mühendislik 3,81 -4,75 -5,93 Sanifoam Sünger 6,67 0,60 33,40 Sanko Pazarlama 7,39 -1,47 -4,52 Saray Matbaacılık 2,80 -6,35 56,42 Sarkuysan 5,71 -1,72 18,22 Sasa Polyester 10,13 -0,20 31,05 Say Reklamcılık 3,75 -3,35 67,41 Sekuro Plastik 5,61 -2,26 4,66 Selçuk Ecza Deposu 7,28 -1,36 19,34 Selçuk Gıda 1,71 -0,58 -0,58 Senkron Güvenlik 2,93 -1,35 7,33 Serve Film Prodüksiyon 1,43 2,14 -10,06 Servet GMYO 12,98 -0,84 52,71 Seyitler Kimya 7,29 3,55 7,36 Silverline Endüstri 2,86 -0,69 32,41 Sinpaş GMYO 1,21 -0,82 4,31 Smartiks Yazılım 9,66 -3,50 -1,53 Soda Sanayii 6,28 0,48 1,62 Sodaş Sodyum Sanayii 13,58 -0,15 39,00 Söktaş 3,35 0,00 26,42 Sönmez Filament 7,11 -1,93 45,70 Sönmez Pamuklu 7,99 -2,56 62,40 Sumaş Suni Tahta 10,00 -2,91 1,01 Şeker Fin. Kir. 4,62 -2,33 -3,35 Şekerbank 1,36 -0,73 3,82 Şişe Cam 5,38 0,00 2,09 Şok Marketler 9,40 -1,26 -12,64 T. Halk Bankası 7,19 -0,28 21,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,24 -2,64 -5,41 T.S.K.B. 1,33 -1,48 9,92 T.Tuborg 15,84 -0,44 33,11 Taç Tarım Ürünleri 2,81 -1,40 -9,94 Tat Gıda 7,27 0,00 15,58 TAV Havalimanları 26,16 0,46 -10,35 Taze Kuru Gıda 6,39 -9,87 -11,74 Tek-Art Turizm 1,57 1,29 24,60 Tekfen Holding 18,54 -0,27 -4,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,52 -3,07 102,86 Temapol Polimer Plastik 6,70 -3,60 28,35 TGS Dış Ticaret 6,13 -0,49 31,26 Tofaş Oto. Fab. 27,30 0,74 1,64 Torunlar GMYO 3,01 -1,63 9,45 Trabzon Liman 12,25 -0,97 14,92 Trabzonspor Sportif 7,13 9,86 231,63 Trakya Cam 3,74 -0,53 6,86 Trend GMYO 2,67 -1,84 21,36 TSKB GMYO 2,24 4,19 67,16 Tuğçelik 5,47 0,37 38,48 Tukaş 12,33 -2,76 -0,16 Turcas Petrol 3,68 -1,60 37,83 Turkcell 14,74 1,10 6,81 Tümosan Motor ve Traktör 7,11 -1,52 10,92 Tüpraş 110,80 1,00 -12,62 Türk Hava Yolları 14,92 -0,73 3,18 Türk Prysmian Kablo 4,51 -3,84 73,46 Türk Telekom 8,48 1,31 15,06 Türk Traktör 60,45 -0,82 9,12 Türker Proje Gayrimenkul 47,10 1,60 12,14 Ufuk Yatırım 4,53 -0,88 75,58 Ulaşlar Turizm Yat. 2,53 -0,39 19,34 Ulusoy Elektrik 34,46 3,17 29,55 Ulusoy Un Sanayi 4,08 -1,45 6,81 Umpaş Holding 0,57 0,00 -8,06 Uşak Seramik 2,04 4,62 20,71 Utopya Turizm 6,41 -1,99 30,28 Uzertaş Boya 2,00 -4,76 -9,91 Ülker Bisküvi 23,14 -0,77 3,49 Ünye Çimento 5,14 -0,96 -4,46 Vakıf Fin. Kir. 2,34 -0,85 -3,31 Vakıf GMYO 2,89 -2,36 17,00 Vakıf Yat. Ort. 2,32 -1,28 -0,43 Vakıflar Bankası 6,32 -0,16 14,70 Vakko Tekstil 6,01 -0,33 32,38 Vanet Gıda 1,43 0,00 0,00 Verusa Holding 21,70 -2,95 16,92 Verusaturk Girisim 6,60 -19,90 22,45 Vestel 16,89 -0,53 33,84 Vestel Beyaz Eşya 23,46 -1,10 8,61 Viking Kağıt 3,58 -6,77 91,44 Yapı Kredi Koray GMYO 3,07 -6,40 26,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,81 0,72 13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,26 -0,60 31,74 Yataş 8,63 -0,92 17,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,24 -1,32 39,13 Yeni Gimat GMYO 13,27 0,08 2,00 Yeşil GMYO 0,77 1,32 20,31 Yeşil Yapı 0,75 -1,32 13,64 Yeşil Yatırım Holding 15,80 3,34 40,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.499,10 10,00 52,77 Yonga Mobilya 8,62 1,41 -6,71 Yükselen Çelik 9,76 -1,61 59,22 Yünsa 13,31 -2,28 31,91 Zorlu Enerji 1,63 -0,61 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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